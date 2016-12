Russisches Flugzeug abgestürzt auf dem Weg nach Syrien. Mein Beileid an die Angehörigen.

Mein aufrichtiges Beileid an die Hinterblieben der Opfer.

“Update: 84 Passengers, 8 Crew Members Were on Board of Tu-154 That Crashed in Black Sea – MoD .https://sputniknews.com/russia/201612251048969902-tu-154-92-passengers/

.https://www.facebook.com/sputnik.deutschland/posts/1419294768082080

“An Bord des waren acht Besatzungsmitglieder und 84 Passagiere, größtenteils Musiker aus dem weltberühmten Alexander-Ensemble (auch bekannt als Chor der Roten Armee) sowie Journalisten.”

Ergänzung: Einige der Opfer konnten tot geborgen werden.

https://de.sputniknews.com/panorama/20161225313912086-tupolew-crash-opfer/

Mehr: https://de.sputniknews.com/panorama/20161225313911559-tu-154-absturz-rettung-video/”

Moskau trauert um die Opfer des #Tu154-Absturzes. Menschen legen am Gebäude des Gesang- und Tanz-Ensembles „Alexandrow“ Blumen nieder.

Mehr über die Katastrophe >>> http://sptnkne.ws/ddAx

An die Berliner, legt bitte Blumen vor der russischen Botschaft nieder.

Read more: https://sputniknews.com/”

Des Westens finanzierte Terroristen jubeln in Syrien.

Die Täter waschen ihre Hände in Unschuld.

“Neun russische Journalisten des Fernsehsenders „Zvezda“, TV-Senders NTV und TV-Senders Perwy Kanal an Bord der verunglückten #Tu154.” http://sptnkne.ws/ddCv

“Die russische Wohltäterin und Leiterin der Stiftung ”Gerechte Hilfe“ Jelisaweta Glinka hat sich an Bord des abgestürzten Flugzeuges Tupolew-154 befunden.”

https://de.sputniknews.com/panorama/20161225313912893-absturz-doktor-lisa-opfern/

Die Usraelische Welteroberungspolik stürzt alle in den Abgrund

Für Liebe und Frieden aus Syrien:

Und so feiern die Terroristen untereinander brutal in Idlib Weihnachten. Ich ziehe die anderen Menschen vor!

Der Hochlader Nabil Tracey ein Al-Kaida sprachrohr von dem saudische Jabhat al Nusrat Oberterroristen “Mhaisni” , welcher sich desöfteren mit Mhaisni auf seinen Selfies ablichtete. Ahriah-Terroristen: