Wenn Aleppo-Idlib-Terroristen sich mit “Terre des Hommes ” schmücken #Syrien NGO´s und Medien auf Al-Kaida-Propaganda-Tour

Die neue gleichgeschaltete Propagandawelle für Kehlendurchschneider läuft, nun wird von der westlichen Kriegsmeute “IDLIB” ins Auge gefasst. In meinem Archiv finden sich Unmengen Verbrechen von FSA- Al-Kaida und IS aus der Terroristen kontrollierten und beherrschten Provinz Idlib.

Und da ich die Propagandawelle und Überflutung mit Al-Kaida-Nachrichten bereits kommen sah, habe ich vorgearbeitet mein Archiv ergänzt, da die Al-Kaida-Nachrichtenplattforemen des Westens gerne die Hintergründe über ihre “Rebellen, Aufständischen, Weisshelme, Medienaktivisten, Zeugen haben gesagt…” weglassen und Massenmörder und ihre Helfershelfer gerne in rosigen Farben strahlen lassen. Heute erst haben die Nachfolger der alten Goebbelsschnauze Fake-News über “Rebellen und Aufständische” gebracht bei Saraqeb, Binnish, Idlib, West-und-Südaleppo. Sie meinen damit Al-Kaida und ihre verbündeten Kehlendurchschneider, die Massenmörder von Gefangenen von Aleppo- Idlib-Hama-Aleppo-Latakia. Auch Khan Al Assal wurde erwähnt, sowie die Massenmörder der Jaish al Fatah im Süden von Aleppo, und die Kriegsbverbrecher aus dem Norden von Aleppo, aus Hreitan, welche sysrtematisch foltern und Massaker an Gefangenen veranstalten.

Tagesschau mit Pro-Al-Kaida-Berichterstattung:

“Krieg in Syrien Idlib, das nächste Schlachtfeld?

Stand: 25.12.2016 11:18 Uhr”



https://urs1798.wordpress.com/2013/08/03/ein-nachruf-auf-die-ermordeten-soldaten-von-khan-al-assal-aleppo-syria-syrien/

Aleppo Idlib:

“Terre des Hommes” im Bett mit Al-Kaida: Aaref Watad ein Terrorist vermultich mit medizinischer Ausbildung, getarnt als “Journalist”” von OrientNews, ständiger Begleiter von Jabhat al Nusra.

Er hat mehrere FB-Seiten. Hier schnmückt er und seine Halsdurchschneiderkollegen mit “Terre des Hommes” auch so eine Organisation der ich keinen Cent spenden würde, ich spende nicht für Krieg, Massenmord und Al-Kaida.

“Terre des Hommes” mit Massenmördern, Al-Kaida mit Todesschwadronen, welche die abgeschossenen Überlebenden eines russischen Helikopters mit einer Verhandlungsdelegation massakrierten und die Leichname verstümmelten.

Da hat sich “Terre des Hommes” etwas “Schönes” ausgedacht, die ganzen Terroristen nutzen diese “#Aleppo Day-Kampagne, auch die aus Saraqeb oder auch aus Sarmin. Dazu natürlich die aus Aleppo weggekarrten Terroristen….

Medienterroristen welche jetzt über ein abgestürztes Flugzeug jubeln mit 92 Menschen an Bord. Vorsichtshalber machen sie aus den Opfern alles russische Militärs um ihre Leser und “Terre des Homs” bei Laune zu halten…Unter den Opfern der Militärtransportmaschine waren auch Zivilisten und ich weiß nicht, die Musiker und Tänzer der russischen Armee waren keine Combattanten sondern Künstler. Auch die Ärztin “Doktor Lisa” war eine Menschenrechtsaktivistin. DieOpfer der Fernsehteams waren ebenfalls nicht vom Militär.

“Terres des Hommes”- Terroristen wie “Aaref Watad” mit “Jabhat al Nusra” an dem Ort eines Helikopterabschusses. Die Überelbenden wurden massakriert, die Leichen geschändet. Hier posieren Terroristen von OreintNews, auch Medienaktivisten oder Journalisten genannt. Sie posieren gerne mit dem saudischen “Jabhat al Nusra”-Führer “Sheikh Abdullah al Mhaisni”

“Terre des Hommes” sülzte für Aleppo und die Zivilisten, ihr Foto mit der Frau sehr bezeichned für wen “Terre des hommes trommelt”, für Al-Kaida & Co, transportiert unter dem Schutzmäntelchen “Kinder”:

Was “Terre des Hommes” so unter Zivilisten versteht, bewaffnete Frauen, Kindersoldaten, Massenmörder, Al-Kaida, Kinderschächter, Kriegsverbrecher aller Fraktionen…

Wieso posiert ein “Filmer” von OrientNews und “selbsternanntes” Zugpferd von “Terre des Hommes” mit einem Medical von Al-Kaida und hat selbst weiße Einweghandschuhe an? Medienterroristen im Team, katarisch-saudische Special forces ?

Deshalb schreibe ich von Medien-Terroristen und Medical-Arzt-Terroristen:

In Aleppo, zusammen mit seinen “Jaish al Fatah”-Brüdern:

Der Terrorist von Al-Kaida, welcher auch als OrientNews Kameramann auftritt hat viele Freunde, wie hier auf dem Bild. Einige davon posierten alle schon mit dem saudischen US-terrorgelisteten “Sheikh Abdullah al Mhaisni”, Führer von “Jaish al Fatah”, Fatah al Sham, zusammengefasst Al-Kaida.

Anas Tracey, Nabil Tracey mit Besuchen bei ihren Auftraggebern in Katar, Atarib-Terroristen-Medien, Nabil…, Terroristen wie Mohammed Basbous, .., .https://www.facebook.com/NabilTraysi2

Anas Tracy, begünstigt von Katar, begeistert von Terror und Terrorismus, notorische Verbrechensvertuscher, naher Freund von Mhaisni:

Medienterroristen und Al-Kaida eine große “herzige” Familie in der Provinz Idlib:

.https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1809430492621603&set=pb.100006640085299.-2207520000.1482707636.&type=3&theater

Nabil Tracey mit Al-Kaida-Sheikh bei einer Zusammenkunft und Feier wo auch Anas Tracey zu Gast war:

Nabil Tracey welhe auch mit Jund-al Aqsa-Terroristenauf freundschaflichem Fuß steht, so wie Beispilsweise zu den Terroristen von Sarmin und Saraqeb, mit welchen er unterwegs war. So zum Beispiel auch mit “Maed Barish” dem Jund al Aqsa-Terroristen, Whitehelmet, “Medienaktivisten” welcher an der Khan Tuman-Front ins Gras biss. Auch im Süden von Aleppo waren die Medienterroristen mehrfach dabei und machten sich über gefangene, schwerstmißhandelte Menschen lustig. Die Ermordung zeigten sie nicht, ihre Aufgabe die Verbrechen zu vertuschen an welchen sie beteiligt waren und sind.

Nabil Tracey, Ahmad H…..und Terroristen

In Idlib city zusammen mit sämtlichen Al-Kaida-fraktionen

Zusammen mit Al-Kaida-Fraktionen bei der Invasion von Jisr ash Shoughur, welche das Krankenhaus mehrfach mit Jabhat al Nusra-Selbstmordattentätern attackierten um die dort eingeschlossenen, Ärzte, Patienten, Soldaten und Zivilsiten zu massakrieren.

Die Aleppo-Terroristen blasen ins gleiche Terrorismus-Propagandahorn:

يوسف خرفان

Nabil welcher sich auch “Terre des Hommes” auf seine Seite pinnte, und dazu noch in seiner Fotogalerie seine Freude über Terror, Terrorismus, die Ermordung von Wehrlosen eindeutig niederlegt, er hat es auch in einem Foto mit “Blut” hineingeschrieben:

Nabil tracey mit Kumpane das Banner der Jaish al Fatah hochhaltend von dem saudischen Jabhat al Nusra oberterrosisten “Sheikh Abdullah al Mhaisni”: .https://www.facebook.com/photo.php?fbid=268000530219273&set=pb.100010279841516.-2207520000.1482692338.&type=3&theater

Die Tagesschau erwähnte auch Ariha. Was diese Medienterroristen nicht zeigen sieht man im nächsten Screenshot

Das Banner von Al-Kaida weht über Ariah, das haben die Terroristen bewusst verschwiegen. So arbeiten diese Jaish al fatah-Brüder, die westlichen Nachrichtenagenturen fressen ihnen alles biegeirig aus den Händen was die Medienmeute vorgesetzt bekommt.

Eine große Al-Kaida-Gemeinde mit vielen kleinen und großen Rädchen .https://www.facebook.com/photo.php?fbid=254893338196659&set=pb.100010279841516.-2207520000.1482692354.&type=3&theater

Der Terre des Hommes Terrorist Aaref Wadad freut sich über den Tod russischer Non-combattanten, er klärt nicht auf und nennt alle russische Soldaten:

.https://www.facebook.com/profile.php?id=100009896019958

Ebenfalls mit Presseweste, unterwegs für Al-KaidaTV OrientNews, genannt. Für die Pro-Terroristenplattform Tagesschau eine glaubwürdige zitierfähige Quelle…Was die Terroristenschau nicht schreibt, das ihre Quelle gerne Terroristen aller Fraktionen als “Reporter” rekrutiert, welche alle bei Al-Kaida eingebunden sind oder selbst zu ihnen gehören, mal mit Kamera, dann wieder mit Gewehr bewaffnet.

Und was habe ich noch im Umkreis der Aleppo-Idlib-Terroristen gefunden? Ein Deutschtest-Zertifikat von Zena A,

…:.https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1355396904470831&set=a.449741381703059.106756.100000016043963&type=3&theater

Eine “Zena” welche mit den Propagandisten und Dr.Hamza al Khatieb kooperiert, dessen Pflegepersonal Selfies mit einem geschächteten Jungen aufnahmen. Sie käut auch die ganze verlogene Propganda nach, verteilt Kommentare auch an einen Medien-Terroristen Mḩmwd sh Hạby, welcher auch die Propaganda der Malteser international machte und bei der Ermordung von hundert Gefangenen dabei war, bevor die Terroristen aus Aleppo abzogen.

.https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1379937928683395&set=pb.100000016043963.-2207520000.1482706706.&type=3&theater

Eine “Zena” welche für sich keinen Platz in Aleppo zwischen Minderheiten wie Christen sieht?

Auch Zena macht die “Terre des Hommes” Kampagne mit, da ist sie in “Guter” Gesellschaft mit Saraqeb und Sarmin, welche zusammen mit Jund al Aqsa die Busse bei Fuah und Kafraya anzündeten.

Unterdessen in Berlin, ein paar wenige Menschen hatten sich eingefunden den Opfern des Flugzeugabsturzes zu gedenken, während ich da war kamen immer ein paar Leute mehr und haben Blumen oder Kerzen gebracht, vermutlch kommen die anderen erst nach der Mittagessenszeit oder nach dem Kaffeetrinken:

Die russische Fahne auf Trauer beflaggt:

https://nocheinparteibuch.wordpress.com/2016/12/25/freude-und-trauer-so-dicht-beieinander/#comment-27873

Mehr Bilder aus Berlin hier unter dem Link. Unter den Opfern viele Journalisten:

… victims of the #Tu154 also included journalists from #Russia to report about #Syria … FROM Syria … pic.twitter.com/qT54JraLYx — 〠 Dominic H 〠 (@domihol) December 25, 2016

Tut mir leid, ich kann für heute nicht mehr ich werde es weiter fortsetzen, nur nicht mehr heute

Die mit dem Deutschzertifikat aus dem Umkreis von dem Terroristenarzt Hamza al Khatieb schreibt aktuell von einem russischen Diplomaten in Belgien welcher tot in seinem Auto aufgefunden worden sei, mit zwei Kugeln erschossen.

https://www.facebook.com/zena.atly .https://www.facebook.com/zena.atly/posts/1384406941569827 ياڤيس تشاندلون الملحق الديبلوماسي الروسي لدى الناتو وجد مقتولاً في سيارته في #بلجيكا برصاصتين

Ich habe davon nichts gehört bisher…

Zena mag den Terroristen Hadi al Abdallah, dazu noch Aljazeera-die katarische Terroristenplattform…und C&A.

Zum Gedenken:

“Das ist das fröhliche Mädchen Katouscha” Ich wollte das kleineMädchen hätte keine Uniform in der Rolle als “Katouscha” an. Aber ihre Stimme ist umwerfend. Ihre Schneidezähne sind neu, im Gegensatz zu den anderen kleineren Kinderzähnen. Wie alt ist die Kleine, 7 oder acht Jahre alt?

Российской Армии имени А. В. Александрова

Hier ist sie etwas älter: Mit deutschen Untertiteln, ein Mädchen sind an die Soldaten in der Ferne, deshalb auch die Uniform.

Sie heißt: “Katyusa (Катюша) – Valeria Kurnushkina & Red Army Choir (2014)”

Hier im Duo 2016. Ist das das gleiche Mädchen überhaupt? Nein

Es erinnert mich an diese Kind hier, welches in Syrien für gefallene Landesverteidiger singt:

Sehr vielseitig

https://www.youtube.com/results?search_query=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%B8+%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8+%D0%90.+%D0%92.+%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0

Morgen, Montag wollen Leute von Berlin aus ihren Marsch für Al-Kaida & Co starten, er nennt sich “CivilMarch for Aleppo”. Gibt es eine Gegenkundgebung, ist irgendetwas in der Richtung geplant worden? Bitte Melden in den Kommentaren.

Ich erinnere an den Global March in Aleppo 2012:

Das war noch bevor die ganzen internationalen bewaffneten Invasoren Aleppo überrannten, Menschen ermordeten, Menschen knechteten und sich in gemachte Betten legten nachdem sie die Wohnungsinhaber vertrieben oder ermordet hatten, fianziert durch Terrorstaaten einschließich durch das deutsche Merkel-Regime. Über diese großen pro-Friedens, pro Regierungs-Kundgebungen schwiegen die Medien oder erzählten das Gegenteil. Es gab keinen Aufstand, keine Revolution in Aleppo, es war eine Invasion Schwerstbewaffneter, wowei ein Großteil als Flüchtlinge mit Familien getarnt in Aleppo einfielen.

“It has been a year since the beginning of the Syrian crisis. A year of terrorism against the Syrian people and the sovereignty of Syria, terrorism that is promoted by the US and its European and Wahhabi allies. A year of the worst media propaganda against Syria.

A year of Syrian resistance against the conspiracy… and here we continue. Today the Syrians gather with international friends around the world to say a strong “No” to the US government and its plans to destroy Syria.”

Schon aufgefallen, in Deutschland heißt es Fliegerbombe, in Syrien brüllen alle im Chor “Barrelbombe”…http://www.tagesschau.de/inland/augsburg-bombenentschaerfung-107.html