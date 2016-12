“Civil_March_for_Aleppo” Eindrücke vom Tempelhofer Feld #Berlin #Neukölln #Syrien #Syria #Germany

Am Berliner Flugplatz versammelten sich ? etwa vierhundert Personen, inklusive Journalisten, welche sich traubenmäßig auf die “Marschierer” stürzten, eine weitere Journalisten-Gruppe filmte aus der Entfernung.

Auch sah man aus der Ferne die ein oder andere “FSA-Kriegsfahne” von “FSA-Jabhat al Nusra” über den Versammelten wehen, daneben auch kleinere weiße Fahnen. Durchsagen über Verhaltensregeln wurden mehrsprachig durchgegeben in deutsch, arabisch und englisch, was bereits von weitem zu hören war.

Darunter war auch die Aufforderung nur weiße “Friedensfahnen” zu zeigen, während des Marsches aus organisatorischen Gründen eng zusammenzubleiben, dass der Zug immer von Polizei begleitet wird wie auf anderen Kundgebungen auch. Irgendwie waren die Reden wischwaschi gehalten, für mich war eigentlich nicht so richtig herauszufinden was eigentlich bezweckt werden soll mit dem Marsch von Berlin nach Aleppo. Marschieren für den Frieden, ich hätte da etwas tiefsinnigere Reden erwartet. Vielleicht gab es die am Anfang, welchen ich verpasst hatte da ich lieber Krähen fütterte, mein eigentliches Anliegen. Es ist schön wenn man von Horden von Krähen umschwärmt wird, ich liebe auch ihr meist heißeres gekrähe…Manche sind regelrechte Könner was das Fangen von Brötchen und ähnlichem aus der Luft heraus angeht.

Bei den Versammelten für den Friedensmarsch fiel ein Mann auf, welcher sich eine Kriegsflagge der “FSA” umgehängt hatte und sich davon nicht trennen wollte. Er entfernte sie auch nicht als die Aforderung kam nur weiße “Friedensfahnen” zu zeigen. Ob das für den Palestine-Regenschirm auch galt, wenn sie Frieden in Syrien wollen, dann sollten sie gleich nach Tel Aviv zu den Drahtziehern marschieren…

Als der Start verkündet wurde, spaltete sich die Versammlung erst in zwei Teile auf, ein Teil marschierte los während der andere noch eine Weile herumstand.

Die Leute marschieren los in Richtung Straße. Foto nur deshalb so klein weil es von einem Video stammt.

Die Kamerateams und TV-Leute standen kurzzeitig als Pulk vor den Losmarschierenden, jeder wollte wohl noch das ultimative Foto oder den ein oder anderen Videoschnipsel vom Start des Aleppolaufes in den Kasten bekommen.

Etwas zurück blieb der Mann mit FSA-Kriegsbanner, worauf sich ein, nicht äußerlich erkennbares “TV-Team”, beschloss mit ihm ein Interview zu führen. Der Mann gab an aus Aleppo zu stammen und mit dorthin marschieren zu wollen. Auf die Frage nach seiner Fahne erklärte er, er würde die weiße Friedensfahne der andren respektieren, aber die FSA-Flagge sei seine Friedensfahne und die würde er nicht ablegen, dafür hätte er und die Syrer fast sechs Jahre lang gekämpft.

Dann kam die übliche Propaganda, welche die Terroristen in Syrien ebenfalls vom Stapel lassen, er wurde vom Interviewer gefragt welche Hoffnungen er den in dem Marsch sehen würde. Der “Friedensmarschier” mit der Kriegsflagge, welcher eben nicht die Regeln des Marsches noch die weiße Fahnen, noch die Friedensmarschier mit seinem Ersatzbanner für Al-Kaida respektierte, erzählte, er erwarte mehr Aufsehen dadurch für die Lage der Syrer, für seine Leute, für sein Syrien und für die Unterdrückten vom “Regime”, “Assad hätte 500 000 seiner Leute getötetet zusammen mit dem Iran, Russland und der Hisbollah. Dazu kam noch die abgedroschene Parole, Assad müsse weg.

Leider kam von Interviewer nichts zu den 500 000 Toten, kein Nachhaken wieviele denn die “FSA” mit ihrem Al-Kaida-IS-Bündnissen davon allein auf dem Gewissen haben. Nichts über die systematische Ermordung tausender gefangener Soldaten und auf regierungsloyaler Zivilisten.

Es kam keine Frage wie denn der Syrer die jetzige Lage in Aleppo sieht, wo doch seine Kampfgenossen Aleppo verlassen mussten und die Menschen danach in den Strassen von Aleppo tanzten, Autocorsen veranstalteten, Freudenschüsse überall zu hören waren sogar das Läuten von Kirchenglocken und die Weihnachtsfeiern an denen alle teilnahmen, nicht nur Christen. Das mit dem Religions-und Bürgerkrieg eine Propaganda-Fake-News-Erfindung der Angriffskriegsmafia und der Massenmedien um die Menschen in Syrien zu entzweien und aufeinander zu hetzen.

Warum er überhaupt Aleppo verlassen hat war mir nicht ersichtlich, am Anfang kam zur Sprache, alles in englisch, der Mann sei seit einem Jahr in Deutschland und er wolle zurück. Das Interview war recht schnell beendet und der “Aleppiner” rannte den anderen nach um sich dem Zug wieder anzuschließen. Ob er überredet werden kann das Ersatzbanner der Al-Kaida und ihrer Verbündeten abzulegen, welches alles andere als Frieden verkörpert, oder ob er unter dem Schutz der Friedensmarschierer weiterhin mit dem Mörderbanner der FSA marschieren wird, steht in den Sternen. Ob die “Journalisten” die Fahne herausschneiden werden oder garnicht erst filmen oder fotografieren werden um den Marsch ein sauberes Mäntelchen zu geben?

Mit soviel hass im Herzen kann man kein Friedensmarschierer sein.

Über Aleppo gibt es trotz der Freude und der Feiern zu sagen. Die Armee hat mehr als Hundert ermordete gefanfgene Soldaten und Allierte gefunden. Desweiteren wurden in Terroristengefängnissen auch ermordete Zivilisten entdeckt, darunter auch Frauen und Kinder.

“Massengräber mit Zivilisten in Ost-Aleppo entdeckt” Alle Fakten würden als schwere Kriegsverbrechen der Terroristen fixiert, um diese dann öffentlich machen zu können, „damit europäische Beschützer der sogenannten Oppositionellen in London und Paris gut begreifen, wer tatsächlich ihre Schützlinge sind und damit sie ihre Verantwortlichkeit für die Gräueltaten der Opposition begreifen können“. Mehr: https://de.sputniknews.com/politik/20161226313921530-syrien-graeber-entdecken/”

Aber darüber berichten die FSA-Terroristenbannerträger nicht, auch nicht dass FSA-Todesschwadrone einem etwa 12 jährigen Jungen die Kehle durchschnitten und ihm den Kopf abtrennten um den geschändeten kleinen Menschen wie Sperrmüll wegzuwerfen. Genausowenig wird berichtet, dass sogenannte moderate “Rebellen” hauptsächlich an der Ermordung der Gefangenen beteiligt waren, es würde dem Weisswasch-Image schaden und die ganze Propaganda ad absurdum führen wo doch die blutrünstige Medien-Meute, angeführt durch solch “Journalisten” wie eine “Anna Osius” verlauten ließen, “Assad wolle zehntausende von eingeschlossenen Zivilisten hinrichten”. Gemordet haben die Schützlinge der West-Massenmedien, welche die PR für die Massenmörder unermüdlich fortsetzen und bereits kräftig mit der Propgandaüberflutung und der Weisswäsche von Al-Kaida, IS und “FSA”-Todesschwadronen begonne haben im Bereich der Al-Kaida kontrollierten und beherrschten Provinz Idlib, wobei diese Terroristen auch die Provinzen, Hama, Latakia, Homs heimsuchen.

Jeder der an diesem Marsch teilnehmen will sollte sich genau überlegen für wen er sich instrumentalisuieren lässt und ob dieser Marsch mit der einseitigen-Pro-Terror-Propaganda im Vorfeld wirklich dient. Der FSA-ler hat es gesagt, seine Leute brauchen die Aufmerksamkeit und dass die FSA-Todesschwadrone alles andere als friedliebend sind sollte jedem bewusst werden. Wenn jetzt ein paar Massengräber entdeckt wurden, dann kann ich mit Gewissheit sagen, diese sind nur die Spitze eines riesigen Eisberges. In meinen Archiven finden sich unzählige Massaker an Gefangenen welche bestialisch gefoltert und ermordet wurden in den mehr als letzten vier Jahren alleine in Aleppo durch FSA und Konsorten.

Eine Fotostrecke bei Flicker von einem “Bundeswehrliebhaber” …:, da sieht man auch die “die “FSA”-Banner als “Al-Kaida-Ersatzfahne” im Westen genutzt…

..https://www.flickr.com/photos/wiegold/sets/72157678212986676

Vielleicht kennt man ihn oder seinen Begleiter ja in Aleppo:

Das “Journalisten-Team” macht sich für das Interview bereit, nein ich weiß nicht wen sie vertreten haben.

Ich habe davon auch Videos, aber kann sie im Moment nicht hochladen. Die Tonqualität ist zum Teil schlecht weil der Wind und Umherstehende nebst Passanten teilweise lauter waren als das Interview. Irgendwie hatte ich den Eindruck, es war dem Interviewer nicht recht dass ich genau hinhörte. Es würde mich nun sehr interessieren was von dem Interview übrig geblieben ist und ob geschönt oder auch manipuliert wurde. Wie die Massenmedien seit Jahren zeigen, entspricht das, was sie berichten nicht der Wahrheit, insbesondere wenn es um verbrecherische Angriffskriege geht wie bei Libyen, Syrien und auch dem Jemen, über Mali erfährt man auch so gut wie nichts. Die Wahrheit wird gezielt auf den Kopf gestellt, es wird gelogen und betrogen zu Gunsten von skrupellosen Folterern und Massenmördern, welche auch das Banner von “FSA” schwenken und die Propaganda von Al-Kaida verzapfen.

Auf dem Flughafengelände Temperlhofer Feld, gab es auch solche Sportler zu sehen mit einem ? vierrädrigen Rollbrett welches auf Grund der “Drachen” selbst auf der Wiese ganz schön Fahrt aufnahmen. Ab und an gab es einen akrobatischen Sprung in die Höhe, welche manchmal mit einem Sturz endeten und es schwierig war für den Gestürzten wieder zu dem Rollbrett zu kommen wenn die Windböen zu stark waren und den “Drachen-Fallschirm” in die andere Richtung zogen.

Ander nutzten das Gelände für einen Spaziergang, einige Menschen mit Hunden waren unterwegs, auch Jogger. Das Wetter windig und nass, aber nicht besonders kalt für die Jahreszeit.

Was wird aus dem Marsch werden? Vielleicht lädt ja die syrische Regierung diese Marschierer ein, die mit den FSA-Bannern ausgenommen, obwohl die Pseudo-Friedensmarschierer doch sehr deutlich zeigen dass sie für FSA-Jabhat al Nusra marschieren und somit nicht für Frieden. Zwei Screenshots welche doch zeigen wo der Propagandamarsch für FSA & Al-Kaida hinläuft:

Die Dämonisierung gleich mitinbegriffen, suggeriert wird man könnte von der Armee bombardiert werden, sollte ihnen etwas passieren, dann kann man sicher sein dass es Jabhat al Nusra-FSA und IS waren, denn das würde ihre Handschrift tragen, nicht aber die der syrischen Landesverteidiger. Was hat solche Verteuflungspropaganda bei einem “neutralen Friedensmarsch!” zu suchen!

Beide Zitate findet man in dem “Manifesto” bei civilmarch.org/manifesto/

Man liest nichts über Fuah und Kafraya, nichts über die von Terroristen bombardierten Menschen im Westteil der Stadt Aleppo. Was man findet ist verdeckte Kriegspropaganda für Todesschwadrone, Al-Kaida und ihre Angehörigen. DIe Mehrheit der syrischen Bevölkerung wird ignoriert, ebenso die Souveränität Syriens, Grenzbestimmungen werden ignoriert, es ist Propaganda und dies ganz üble, besonders da sie gutmütige Menschen irreführt und betrügt.

Und da jeder weiß dass Jabhat al Nusra den Ostteil der Stadt beherrschte, dann kann man den Marsch ruhig als Marsch für Terroristen bezeichnen.

Es ist mir nicht klar ob die Marschierer für die Beendigung des Kriegs eintreten oder einsetig für “FSA” …, wer vom Regime spricht und nur “FSA & Co” anzieht, der kann kaum so ein überzeugter Friedensmarschierer sein. Wie aus Interviews der Veranstalterin hervor ging, verdient sie mit ihren Reisen Geld. Nun kommt der Weg nach Aleppo wohl dazu und eine Portion Aufmerksamkeit umsonst. Vielleicht lässt es ja die Reisekasse für zukünftige Unternehmungen kräftig klingeln, ob die Massenmedienvertreter ebenfalls dazu beitragen? Man wird sehen, der Marsch soll ja etwa 3 Monate dauern.

Den letzten Marsch in Richtung Syrien, da waren dann Bewaffnte darunter, welche sich als Zivilisten ausgaben. Es nannte sich die Freiheitskarawane, wobei die Kamele wohl diejenigen waren, welche sich von Terroristen dazu instrumentalisieren ließen oder selbst dazu gehörten als überzeugte Regime-Changer, denen es ganz egal war wieviele Menschenleben dafür geopfert werden müssen….Hauptsache Medienaufmerksamkeit. Auch am Tempelhofer Feld ging es in erster Linie darum Aufmerksamkeit zu eringen, dass sagte auch der FSA-Bannerträger, welcher so schön auch das Verhältnis wie in Syrien zeigte.

Die Mehrheit ist für Frieden, die Minderheit für Krieg. Und für diese mordende Minderheit, verstärkt mit internationalen All-Kaidas und Todesschwadronen lassen sich solche “Friedensmarschierer” instrumentalisieren, welche auch am Flugplatzgelände das Banner von “Save Aleppo” ausrollten, damit haben die Todesschwadrone und ihre Unterstützer in und um Aleppo ihre ganzen Netzwerke mit vollgeplflastert, auch die Kindermörder der “FSA”-Nour el Dine Zanki-Brigaden begeistert dabei, welche bei ihrem Abgang noch die gefolterten Gefangenen ermordeten.

Zinki & Ahrar al-Sham executed tens of our army & civilian prisoners just before they left E Aleppo! NATO considers these gangs as "rebels"! pic.twitter.com/VtA0McvVrA — Fares Shehabi (@ShehabiFares) December 24, 2016

Falls diese “Save Aleppo-Spinner” es noch nicht mitbekommen haben, Aleppo wurde von Terror und Terrorismus befreit und ist mehr als gerettet. Leider schießen Terroristen von Außerhalb, vorwiegend vom Norden, Westen und Süden noch in die dichtbesiedelten Wohngebiete, auch sterben Menschen durch die versteckten Sprengfallen und Minen. Aber die Terroristen werden auch noch besiegt, ganz sicher.

Minen und Sprengfallen der FSA-Jabhat al Nusra-Terroristen töten und Verletzten Rückkehrer:

Rebels left many booby traps behind in East Aleppo, civilians went back to check on their homes when one went off on live tv, killing many pic.twitter.com/K96L8KnTVl — Bassem (@BBassem7) December 26, 2016

Video of Tunisian terrorist that returned from Syria:

"We bombed Sunni mosques to blame Assad"

"We sprayed "No God but Bashar / Baath") pic.twitter.com/dSxnbHSMcs — Bassem (@BBassem7) December 26, 2016

#Syria // #Aleppo // Several SAA soldiers killed in booby trapped apaetments in Eastern Aleppo. Multiple explosions reported recently. — The Inside Source (@InsideSourceInt) December 26, 2016

Wird eventuell noch ergänzt

Ein Rückblick auf den Tempelhofer Flughafen mit den letzten Fliegern bevor er geschlossen wurde.

