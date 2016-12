Idlib City, #Aleppo-Terroristen unter falscher Flagge, angeführt durch den Terroristenarzt Dr.Hamza al Khatieb

Arbeitspapier zur Sammlung über Aleppo, Idlib…etwas mehr Hintergrund, Ergänzungen zum Archiv:

Die treibende Kraft hinter den Aleppo-Terroristen weiterhin “Dr. Hamza al Khatieb”, seine Rolle hat er auch nach der Flucht aus Aleppo beibehalten. Inzwischen war der Arzt-Terrorist “Hamza” beim Frisör, den Al-Kaida-Haarlook scheint er abgelegt zu haben…

Er und sein Terroristengefolge haben sich ins gemachte Nest gesetzt in Idlib City, in die Wohnungen und Häuser vertriebener und ermorderter Menschen. Mehrfach betonte ich dass dieser Arzt-Terrorist und seine medical-helpers engste Kontakte zu dem saudischen Al-Kaida “Sheik abdullah al Mhaisni” unterhält. Kein Wunder dass sie sich und ihre Terroristen-Bagage, wie auch die Kinderschächter der Nour el Dine-Zanki-Brigaden in die Al-Kaida-behrrschten Hochburgen begeben haben. Alte Bekannte treffen sich wieder…

Von eine Demo in Idlib City unter falscher Al-Kaida-FSA-Flagge, für die West-Journallie inszeniert. In dem Video auch der Pfleger, welcher ein Selfie mit dem geschächteten und weggeworfenen palästinesischen Kind machte. Er gehört zu dem Tross der Krankenpfleger-und Krankenschwestern, den Medical-Terroristen aus dem “Aleppo-Feldlazarett Al-Quds”, einige auch vom M10. Wie man eindeutig in der Inszenierung mit FSA-Terroristenfahnen, dem Ersatzbanner für Al-Kaida, geht es um Propagandainszenierungen als “moderate” Kopfabschneider, wobei es abartige Kriegsverbrecher gsind, welche vor dem Abzug aus Aleppo noch weit über 120 Gefangene ermordeten.

Eine Art Gruppenfoto zeigt auch die Kumpane von dem saudischen Oberterroristen der “Jaish al Fatah”, “Fatah al Sham”-“Jabhat al Nusra”, dem Al-Kaida “Abdullah al Mhaisni” welcher erst nach langem Zögern der USA-Terroristenunterstützer und Begünstiger von ISIS, FSA-Al-Kaida, auf die USA-Terrorliste gesetzt wurde.

All die Terroristen aus Aleppo wieder zusammen posierend. Für die westlichen Medien mit dem Ersatzbanner von Jabhat al Nusra posierend. So wie in Aleppo, wenn Al-Khatieb pfeift stehen alle zur Demo auf der Matta. In Aleppo hat erund sein Personal, dazu noch die Medienterroristen dreiviertel der Kundgebungen ausgemacht. Dazu kamen noch die organisierten Kinder der “Afraa Hashem” und bewaffnte Terroristen, auch von Jabhat al Nusra.

Ich habe nur einige herausgegriffen:

Demo unter falscher Flagge. Kumpane von Jabhat al Nusra–Mhaisni, einer der Mediziner oder Pflegepersonal von “Dr.Hanmza al Khatieb”, welcher in Aleppo in einem der Terroristenhauptquartire mit angeschlossenem Feldlazarett mit dem terrorgelisteten Al-Kaida-Führer “Sheikh Abdullah al Mhaisni” posierte.

Zwei Medical-Terroristen zusammen mit dem saudischen Al-Kaidaführer “Sheik Abdullah al Mhaisni”. Vermutlich in einem Bunker unter den Feldlazaretten, den getarnten TerroristenKommandozentralen von FSA und Jabhat al Nusra-Jaish al Fatah-Fatah al Sham:

Medical-Terroristen mit dem saudischen, terrorgelisteten Al-Kaida-Führer “Sheikh Abdullah Al Mhaisni”, welche nun in Idlib city als FSA-Kopfabschneider posieren. Im Hintergrund auch einer der Al-Kaida-Imane von Ost-Aleppo, welchen man auch mit Mhaisni in der FSA-Al-Kaida-Zentrale sah beim Krankenbesuch…

Mhaisni zu Besuche im Krankenhaus, dem getarnten Ex”-Hauptquartier der Terroristenin Aleppo mit den nun in Idlib-City beheimateten mediziner-Terroristen samt Kind und Kegel. Auch die Al-Kaida-geführeten Terroristen-Sanitäter des Aleppo-Rettungswesen mit Ahmad Sweid, welcher mit der irakischen Al-Kaida-Fahne vor dem M10 Krankenhaus in Aleppo posierte, sind dort zu finden.

Nun sind die Aleppo-Idlib-Terroristen wieder alle beisammen!

Der Krankenpfleger welcher mit einem geschächteten Kind, dem nach der grausamen Ermordung der Kopf abgeschnitten und auf den Rücken postiert wurde, ein Selfie machte:

“Nabil Shaykh Omar” welcher ein perverses Bild mit einem geschändeten und weggeworfenen Leichnam eines Kindes aufnahm und davor posierte für ein Selfie.

Inzwischen wurden Massengräber entdeckt, ob das Kind auch schon gefunden wurde damit der Junge anständig beerdigt werden kann?

Selfiemacher aus dem Stall von “Dr.Hamza al Khatieb”: Nabil Shaykh Omar, dessen Bruder auch ein Arzt-Terrorist war, welcher bei Terroristen-Operation vor längerer Zeit gefallen ist.

Hier der Selfie-Macher-Pfleger “Nabil Shayk Omar”, “Hamza al Khatieb”, “Afraa Hashem”, …, in einem Gruppenbild aus Aleppo:

Um den Terroristen-Arzt “Dr Hamza al Khatieb” auch die “kleinen Rädchen”, die Frauen welche meist im Hintergrund für FSA-Al-Kaida arbeiten, ähnlich wie bei den Nazis im Dritten Reich, ohne deren Hilfe es gar nicht geht.

Entsprechende Unterstützer/innen haben diese Terroristen auch in Deutschland, ihre Helfer organisieren Ausstellungen mit Fotos der Medienterroristen und zeigen ein komplett verfälschtes Bild von Ost-Aleppo, von den Kopfabschneidern und den “Weisshelmen”, sie sorgen für die gezielte Reinwaschung von Mörderbanden nebst Al-Kaida und haben dadurch und damit Erfolg. Eine schöne Larve scheint dazu auszureichen um das Publikum einzuseifen und die perversesten Mörderbanden, die Arzt-Terroristen, ihre Helferinnen, ihre für Inszenierungen mißbrauchten “Opfer”-Kinder, als Engel und Zivilisten zu präsentieren, wobei auch die FAKE-Opfer-Bilder für Propaganda ausgeschlachteter Kinder anzutreffen sind. Propaganda von einer “FSA-Aktivistin” welche Modell-Like am Holocaust-Denkmal in Berlin posierte...Als Übersetzerin im Sozial-Amt würde ich sie als-Pro-Regierungsloyaler Syrer ablehnen…

Ich vermute diese Bilder über die Kriegsverbrechen ihrer Bekannten Medien-Terroristen wie “Milad Shehabi” wird sie bei den Ausstellungen nicht gezeigt haben. Irgendwo bezeichnete sie den Medien-Terroristen “محمود شهابي” Milad als einen Freund von sich und ihrem Mann. .https://www.facebook.com/photo.php?fbid=630931017070358&set=pb.100004603950850.-2207520000.1482877776.&type=3&theater

“Milad” gefielen die Bilder über ermordete, abgeschossene Helikopterinsassen einer russischen Verhandlungsdelegation. Überlebenden wurde die Kehle durchschnitten die Leichen geschändet. Die Medienterroristen fertigten dabei Selfies zusammen mit “Jabhat al Nusra” Terroristen an.

https://urs17982.wordpress.com/2016/08/01/abartige-szenen-am-absturzort-eines-russischen-helikopters-welche-die-tagesschau-verschweigt-aleppo-idlib-ruaf/

“Milad Shehabi” war auch noch ganz begeistert von den Kinderschächtern der Nour el Dine Zanki-Brigaden, da war es noch nicht lange her als diese den Palästinenserjungen bestialisch umbrachten weil er ein Angehöriger eines Landesverteidigers der vorwiegenden palästinensischen Al-Quds-Brigaden gewesen sein soll. Ich vermute sogar sie ermordeten ihn in der Nähe des “Jerusalem-Feldhospitals”, ein Pfleger schoss danach ein Selfie mit dem ermordeten Kind. Die Zanki-Kindermörder bezeichneten sich in den Mord-Snuff-Videos selbst als “Schlimmer als der “IS” zu sein. Sie haben es bewiesen. Und von solch Medienterroristen werden große Fotoausstellungen in deutschland gemacht, natürlich nur mit ausgesuchten, geschönten Werken um ein Bild von Ost-Aleppo und Syrien zu suggerieren, welches komplett auf den Kopf gestellt wurde.

Unteranderem die am Kinderkehlendurchschneiden beteiligten Kommandeuere “Mayof AlMayof”, “Omar Shkaw”, ,أبو بشير معارة

.https://www.facebook.com/milad.syrian.7?fref=nf Milad Shehabi hatte mehrere FB-Seiten, eine wo er ganz anders auftrat ist nun verschwunden, ich hätte sie gerne gezeigt.

Quelle “Zena” Man sieht den Namen des Zanki-Freundes “Milad Shehabi” unter dem geschönten Foto, dort steht auch das er ein Freund von Zena und ihrem Mann ist:

“Milad Shehabi”, der Freund der nun in Deutschland agierenden “Zena A.””FSA-Aktivistin” ist auch einer der Medien-Terroristenpropagandasprachrohre von der Terroristenzentrale “Al-Quds-Hospital”, der verdeckten Terroristen-Zentrale, wo auch der saudische Al-Kaida-Führer “Sheikh Abdallah al Mhaisni” zu Besuch war, oberirdisch und unterirdisch im Bunker. Desweiteren versorgte “Milad” auch die parteiische NGO Malteser International mit Propagandafotos und Fake-Chloringas-Videos aus dem Al-Quds-Feldlazarett, als Teil einer Terroristen-Kommando-Zentrale.

Der Verbrecher und Verbrechensvertuscher Mi(l)ad Shehabi: Dokumentation Bildzitate Foto 2015

Viele Videos hat der Terrorist und mit “Zena” befreundete “Milad Shehabi” mit Kamera und Mikro nicht auf seiner FB-Seite, aber man findet dort die Kindermörder, notorischen Gefangenenfolterer, die Gefangenenmmassenmörder, welche vor ihrem Abzug aus Aleppo noch 100 gefangene Soldaten zusammen mit Ahra al Sham und weiteren Terroristen-Fraktionen ermordeten. Zwei Videos zeigen den Sadismus , den Terror von “Abo Roma”, welcher auch der “König der Salafisten von Aleppo” genannt wurde und sich nun auch in Idlib nach neuen Folteropfern umschaut welche er ermorden kann. https://twitter.com/AAboroma/media

Sadistische Nour el Dine-Zanki- Folterer und Mörder “Abo Roma” mit Geiseln, welche vermutlich mit umgebracht wurden nach wochenlanger Tortur auf Milad Shehabis FB-Seite:

Abo Roma hat bei twitter einige seiner Foltervideos gelöscht oder gelöscht bekommen. .https://twitter.com/AAboroma/media

“هدية أهالي حلب المحاصرين لبشار الأسد واذنابه.

أبو روما الحلبي

#سوريا #حلب

#ملحمة حلب الكبرى الغضب لحلب” Translator “Geschenk Aleppo Bewohner Bashar al-Assad und seine Kumpane gefangen.

Abu al-Halabi Rom

#Syrien, Aleppo

# Grand-Epos Aleppo Wut nach Aleppo”

Aber der Zanki-Kommandeur “https://twitter.com/martabwbshyr/media” hat noch Spuren davon:

Die CIA-bewaffneten FSA-Todesschwadrone geben die Gefangennahme dutzender Soldaten und Alleierte zu, sie haben sie vor ihrer Flucht aus Aleppo alle ermordet. Sie haben Massaker begangen, welche die West-Massenmedien der Armee zu zuschieben suchen mit der bemerkung die Armee hätte auch Verbrechen begangen. Sie differenzieren nicht und legen auch keine beweise vor. Die Behauptung wird ganz einfach in den Raum gestellt und immer wieder wiederholt.:

Das kalte Wetter hat die Leichen einigermaßen frisch gehalten

Massaker an Gefangenen welche die tagesschau abschwächt und verharmlost, immer wieder und immer wieder ergreifen die zwangsfinanzierten Medienandstalten die Position von Massenmördern, als wären wir heute noch im Dritten Reich. Unsere Medien, die Journallie, sie sind Faschisten, sie führen die Kapitalverbrecher an, anstatt als “Vierte Gewalt” die Verbrechen aufzudecken. Dafür kassieren die Pressehuren, die Laikaien der Kriegsmafia und von Al-Kaida, Einladungen zu Banketts, Reisen, klasse Hotelzimmer, Politikereinladungen, Prominenteneinladungen,…und natürlich jede Menge mit Euros oder Dollars honorierte Journalistenpreise, dafür lügen sie Hunderttausende von Menschen ohne mit der Wimper zu zucken in Tod, oder auch Zig-Millionen wie im Dritten Reich.

Die Journallie trieft vom Blut ihrer Opfer, wie auch die heutige Meldung in der Tagesschau erneut bewies.

“Milad Shehabi”, der Fotolieferant von “Zena” ist eindeutig ein Befürworter von Kindermördern und abartig, perversen Folterern und Massenmördern, wie die FSA-Nour el Dine Zanki-Brigaden, CIA-trainiert, bewaffnet und finanzierte Todesschwadrone. Ob “Zena A.” die Zanki-Mörder auch als nette Rebellen gezeigt hat in ihren Ausstellungen in Deutschland?, Ich bin mir sicher, sie weiß was für horrende Verbrechen durch ihre Schützlinge und Freunde begangen werden, sie hilft mit die Verbrechen zu vertuschen, die Kriegsverbrecher weisszuwaschen.

.https://www.facebook.com/milad.syrian.7/videos/vb.100004603950850/631504097013050/?type=2&video_source=user_video_tab

.https://www.facebook.com/milad.syrian.7/videos/vb.100004603950850/659603407536452/?type=2&video_source=user_video_tab

Zu “Milad Shehabis” Terroristen-Team gehört auch “Abd Alkader Habak” .https://www.facebook.com/photo.php?fbid=389384361225026&set=pb.100004603950850.-2207520000.1482881282.&type=3&theater

Milad Shehabi kennt natürlich auch Nabil Sheikh Omar, den Selfiemacher mit dem weggeworfenen geschächteten Kind: .https://www.facebook.com/photo.php?fbid=672940582869401&set=pb.100004603950850.-2207520000.1482880356.&type=3&theater

Der Selfie-Macher “Nabil Sheikh Omar” mit der OP-Mütze

“Nabil Sheikh Omar” ist nun ebenfalls in Idlib, auch er hat seine FB-Seite mit “Terre des Hommes” geschmückt!

Vom Gesicht her reifer oder einfach nur fertig…

Hier sieht man erneut die enge Bindung von “Nabil Shaikh Omar” an die Familie “Hamaza al Khatieb”, er trägt deren Tochter und benutzt das Bild für die verlogene Terre des Hommes-Kampagne “Aleppo Day”, er der mit ziemlicher Sicherheit auch mit den Zanki-Kindermördern bestens bekannt ist!

Und der Kumpel von dem Jund al Aqsa-Whitehelmet “Muawiyah agah Hassan”, “Ahmad Primo”, nun erneut aus der Türkei nach Idlib getingelt um die Aleppo-Terroristen abzulichten und an die westlichen Propagandagenturen zu verteilen. “Ahmad Primo”, welcher sich als Journalist betrachtet, in Mekka war, vor dem …Hotel in Idlib City mit “Muawiayah Aga Hassan” posierte als dort in dem besetzten Hotel eine Terroristenkonferenz der White-helmet-Terroristen stattfand.

Links Jund al Aqsa White helmet, Folterer und Mörder, Muawiya Aga Hassan, Mitte Ahmad Primo. Idlib city Hotel Carlton:

.https://scontent.ftxl1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/15698296_405060523169664_5688418467407400443_n.jpg?oh=134f01e426c9734c312381007af32f04&oe=58D8676B

Ahmad Primo fotografiert Terroristen aus Aleppo in Idlib city via der FB-Seite von Nabil Shaykh Omar:

Zurück zu den Aleppo-Terroristen in IDLIB:

Auf dem Idlib-City-Kundgebungs-Foto auch die Terroristin, welche in der Westpropaganda als Englischlehrerin und Mutter auftreten durfte, z.B. bei NDR-Info. Sie nennt sich “Afraa Hashem” und hat ebenfalls auf ihrer Face-Bookseite das Foto der Gruppe der FSA-Nour el Dine Zanki-Brigaden welche einem etwa 12 jährigem Jungen die Kehle durchschnitten.

Afraa Hashem mit den Kinderschächtern der Nour el Dine Zanki-Todesschwadrone: عمر سلخو” “Omar Skhaw”, Kinderschächter:

Sie gibt sich als Kinderlieb aus und mißbraucht doch die Kinder zu Propagandazwecken. Ähnlich sieht es mit ihrer Freundin “Waad al Khatieb” aus, der Ehegattin des Al-Kaida-FSA-Arzt-Terroristen “Dr.Hamza al Khatieb”, welcher abartiges Pflegepersonal beschäftigt, dazu auch noch Frontsanitäter, Jabhat al Nusra-Mediziner, welche mit gespendeten Krankenwagen an die Front fahren, viele davon selbst bewaffnete Kämpfer. Auf dem Screenshot auch das Auto der Terroristenfamilie “Hamza al Khatieb”, mit welchem diese Aleppo verlassen haben:

Afraa Hashem:

مظاهرة في مدينة إدلب للتأكيد على روح الثورة واستمراريتها شارك بها ناشطو مدينة حلب المهجرين

“Demonstration in the city of Idlib to emphasize the spirit of the revolution and continuity attended by activists Aleppo displaced”

.https://www.youtube.com/watch?v=HoDSXQuPNxg

Screenshotquelle “Idlib-City” Aleppo-Terroristen auf FSA-gebügelt, eine Propagandainszenierung für das westliche Publikum:

“Several demonstrations in Idlib factions demanding merger” “خرجت مظاهرات عديدة في مدينة ادلب مطالبة الفصائل العسكرية بالاندماج الكامل , بمشاركة نشطاء المحافظات السورية المختلفة اللذين اجتمعوا في ادلب .

مسلم السيد عيسى – مراسل أورينت نيوز – إدلب

مظاهرات عدة في إدلب تطالب بأندماج الفصائل

“Mehrere Demonstrationen in Fraktionen Idlib Fusion fordern”

.https://www.youtube.com/watch?v=n8EpUzSIk3U

Über die “Fusion” mit oder ohne Al-Kaida streiten sich die Todesschwadrone wie die Kesselflicker, es könnte eine Aufspaltung von der Terror-Organisation Ahrar al Sham in zwei Fraktionen bedeuten., die eine welche zu Al-Kaida tendiert und die anderen welche lieber zur “FSA” gehören wollen als moderate Kopfabschneider.

Die Tagesschau derweil weiterhin auf Kriegsverbrecherkurs, die Reinwaschung abartigster Mörderbanden wird dort ununterbrochen fortgesetzt. Nachgeplappert wird womit die Terroristen HRW, die UNO und die Massenmedien gefüttert haben, obwohl es keinerlei Beweise für die Behauptungen der Medienterroristen, den Propagandasprachrohren von Kinderschächtern, notorischen Gefangenenfolterern und Massenmördern nebst Al-Kaida, gibt. Rechersche war Gestern, heute zählt nur das Wort was perverse Mörderbanden erzählen, die Nachrichtenagenturen, die Journallie sind wie einst im Dritten Reich die Komplizen von Massenmördern, Julius Streicher wurde dafür gehängt.

Pervers wie ihre moderaten Kehlendurchschneider auch die neuste Meldung, man hängt der syrischen Armee und den Allierten Verbrechen an um die horrenden Gräultaten von FSA-Al-Kaida und Co zu verharmlosen, zu vertuschen. Die Täter-Opfer-Umkehr war in der NS-Berichterstattung auch eine beliebete Methode der Kriegspropaganda. http://www.tagesschau.de/ausland/aleppo-massengraeber-101.html

Idlib: Gezielt wird jetzt mit inszenierten Kundgebungen suggeriert, es gäbe dort nur moderate FSA. Jabhat al Nusra macht das Spiel mit, es ist die Vorbereitung für die Propagandawelle des Westens, wenn die Armee und die Allierten verstärkt Al-Kaida auch in den Provinzen Idlib, Hama, Latakia attackieren wird. Je nach Propaganda wird umgeflaggt, genauso wie sämtliche Massenmedien den “IS” in diesen Provinzen gezielt verbergen und auch nicht die IS-Whitehelmets outen.

Und was macht der Jabhat al Nusra-Fettklops محمد حجار aus Aleppo, welcher gerne auch als Medien-Terrorist auftrat? Er befindet sich nun zur Erholung in der Türkei laut FB:

Wird ergänzt nach der nächsten 30 stündigen Chemotherapie, es kommt darauf an wie es mir danach geht.

