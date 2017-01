Wadi Barada- Damaskus. Aleppo- Tagesschau-Terroristenpropaganda #Syrien #Syria

Arbeitspapier Fortsetzung:

Teil 1 Wadi Barada: https://urs17982.wordpress.com/2016/12/31/al-kaida-und-verbuendete-verhindern-die-wasserversorgung-von-millionen-von-menschen-in-damaskus/

Anti-Terrorismus-Operation zur Wiederherstellung der Wasserversorgung von Damaskus.

Die Terroristen jammern, auch die aus Zabadani und Madaya mit ihrer Terroristen-White helmet-Mafia. Sie fühlen sich von ihren Kumpanen in Syrien im Stich gelassen und verraten. Vielleicht geben sie ja bald auf und der Rest kann auch noch nach Idlib gefahren werden damit die Einwohner endlich aufatmen können und die Geiselhaft durch die Jabhat al Nusra(Fatah al Sham-Jaish al Fatah)-Ahar-al Sham Terroristen endlich beendet wird.

Die Evakuierungsbemühungen gehen weiter im Wadi Barada um die Zivilisten aus der Einfluss- und Schusslinie der Al-Kaida & Verbündten- Terroristen-Milizen zu bringen. Mit ihren lächerlichen Bedingungen, ihren Sonderwünschen für eine Waffenruhe haben die Al-Kaida-Terroristen auf Granit gebissen. Es war schon ziemlich driest zu behaupten, dass es im Wadi Barada überhaupt keine Al-Kaidas gibt und dies nur Propaganda der Regierung sei. Wer sich bei FB und anderen Terroristen-Netzwerken umsieht, stellt fest dass es dort nur so von Jabhat al Nusra wimmelt, man findet dort auch “Düsseldorfer” in den Freundschaftslisten.*** Es gibt dort auch Al-Kaida-Fraktionen welche ein Banner wie der “IS” schwenken.

Die syrische Regierung und Russland haben sich von den Terroristen nicht erpressen lassen, auch nicht von dem katarischen Al-Kaida-Sender Aljazeera mit ihrem plump gefälscheten Video über Luftattacken auf die Quelle, welche nie stattfanden. Vermutlich beißen sich die Terroristen nun selbst in den Hintern, hat die Zerstörung der Quelle doch eine Anti-Terror-Offensive im Wadi Barada hervorgerufen. Soweit haben die Terroristen nicht gedacht, sie meinten wohl mit der Wassererpressung würde es ewig so weitergehen, nun sind sie so gut wie erledigt.

Die Evakuierung der Einwohner des Baradi-Tals startete bereits gestern. Sana berichtet die Zivilisten würden über “Al-Rawdah” vor den Terroristen fliehen, das liegt südwestlich von Al-Zabadani und Madaya und nennt sich komplett “al-Rawdah al-Batruneh”. Vermutlich würden auch gerne Einwohner aus den von Jabhat al Nusra und Ahrar al Sham-Terroristen beherrschten Orten “Madaya” und “Zabadani” flüchten, aber die Terroristen lassen diese nicht weg und terrorisieren und tyranniesierten sie nach ihrem Gutdünken. Vermutlich sitzen auch diese Terroristen auf wohlgefüllten Hilfsmittel-lagern welche sie ihren Angehörigen zuschanzen und auch überteuert an Bedürftige verkaufen. Die Terroristen selbst leben wie die Maden im Speck.

“Hundreds of civilians exit Barada Valley village and are escorted to safety” “… Hundreds of civilians left the villages of Barada Valley towards al-Rawda area in Damascus Countryside to escape terrorist organizations, SANA’s correspondent said on Sunday….” http://wikimapia.org/#lang=de&lat=33.636632&lon=36.013870&z=12&m=b

Laut diversen Quellen soll die Armee bereits die Quelle “Fijeh spring” “Ayn al Fijeh” wieder unter ihrer Kontrolle haben. Ein Video habe ich noch nicht gefunden. Ich vermute es war eine zu vorschnelle Meldung.



Syrian Army advancing towards Ayn Al Fijah in #Wadi_Barada which is occupied by a joint Al-Qaeda (JFS) & Ahrar Sala… twitter.com/i/web/status/8…—

*** Fake-Name? “AL FArouq Omar”, vermutlich aus der Gegend von Zabadani. Er scheint Attentäter zu lieben, wie den Mörder des russischen Botschafters von Ankara, er hat das Foto des “Helden der Türkei und FSA” auf seine FB-Seiten gepinnt. Genauso befindet sich dort neben FSA auch Embleme von Al-Kaida. Zabadani-“Emmigranten” halten auch in D Kontakt untereinander…Er mag neben fetten Autos auch syrisch-deutsche Freundschaftsvereine, welche dumpfe Propaganda verbreiten. Dazu kommen noch die Al-Kaida-Plattformen “Aljazeera”, “Al Arabya”, die Freunde des saudischen “Jabhat al Nusra”-Sheiks ” Abdullah al Mhaisni”wie “Hadi al Abdallah”, “Moaz al Shami”, dann “Jisrtv”, etc, die volle Terroristen-Propagandadröhnung zur absoluten Verblödung und gewalttätigen Verrohung.

Sie schmücken ihre FB-Seiten mit Osama Bin Laden, mit Ayman Zawahiri,…sie posieren mit Katzen, mit Waffenspenden, mit ihren Kindern, …mit ermordeten, sie schänden Leichen…Unter den Al-Kaidas jede Menge Terroristen aus dem Libanon, oftmals aus Tripoli und Umgebung.

New Pro-rebel map of situation around Damascus and Syria-Lebanon border showing Serghaya (HEAVY Nusra presence) & Wadi Barada connected pic.twitter.com/xm3eNsE4Jv — The 'Nimr' Tiger (@Souria4Syrians) January 1, 2017

Nur ein Beispiel der Verbrechen dieser Wadi Barada-Ungeheuer aus Zabadani und Umgebung für welche unsere Massenmedien einschließlich der ARD-Terroristenschau aka Tagesschau, bereits viele Tränen vergossen haben bei ihrer verlogenen Hungerpropaganda über Madaya:

,https://www.facebook.com/100013966725065/videos/vb.100013966725065/163909394084617/?type=2&video_source=user_video_tab

6.Dezember 2016

Perverse “Zabadani” -“Wadi-Barada”-Verbrecher:

Zabadani Mörder und Leichenschänder- Baradi Valley:

Wadi Baradi Killer von Al-Kaida-IS, welche Gefangene ermorden und Leichen schänden wie oben in ihrem Video gezeigt.

Mit “irakischer” Al-Kaida-Fahne, benutzt auch von den IS-Faschisten, im Wadi Barada:

Mit IS-Banner und Baseballcap, später mit Hut . Und da behaupten die Propagandisten, die Mediziner, die Whitehelmets, der LCC, … vom Barada-Valley es gäbe keine Al-Kaidas…

Übrigens haben die White helmet Terroisten in Syrien doch wirklich “Wadi Barada-Kampagnen” gestartet zur Unterstützung von Al-Kaida…Absolut grotesk wie sie dastehen und Plakate hochhalten. Selbst die Wortlaute zur EX-Aleppo-Kampagne sind gleich…An die sechs Millionen Menschen in Damaskus ohne sauberes Trinkwasser verschwenden sie keinerlei Gedanken. Es sind eben Terroristen und Schwerstverbrecher.

Weitere Verbrechen der Todesschwadrone vom Wadi Barada welche alle mit Al-Kaida zusammekooperieren:

Al Nusra north of #Wadi_Barada, July 2016 before executing 15 Syrian soldiers pic.twitter.com/nUDiRUarYx — The 'Nimr' Tiger (@Souria4Syrians) January 1, 2017

FSA liwa Abdaal Al Sham (operate in #Wadi_Barada) which is part of Alwiyat Saif al-Sham who are in the same operation room as Al-Qaeda/Nusra pic.twitter.com/NGN9SxetRX — The 'Nimr' Tiger (@Souria4Syrians) January 1, 2017

In meinem urs1798 Archiv dürfte aich auch einiges finden, zu Qalamoun-Zabadani, etc…

Und auch diesen Istanbul-Türken findet man dort in den Listen, und da wundert sich das türkische Regime warum es nun erntet was es gesät und großgezogen hat!:

Und Britanien fürchtet nun auch die Ernte einfahren zu müssen welche sie im Nahen Osten und Nordafrika gesät haben?

.https://www.facebook.com/profile.php?id=100012741573696&lst=100009505592473%3A100012741573696%3A1483291489

Die Tagesschaujournallie sollte man eigentlich einsperren, war mein erter Gedanke und ist es noch wenn man diese Propaganda gesehen hat, ob vom “Stenzel” oder vom “Jürgen Stryjak”, ARD-Studio Kairo , welcher die Kopf- und Kehlendurchschneider der “Moj-army” “Mujahideen Army” für relativ gemäßigt bezeichnete.

http://www.tagesschau.de/ausland/syrien-waffenruhe-tuerkei-russland-113.html

Und das diese “Mujahideen Army “mit sämtlichen Al-Kaida-Fraktionen in den Wäldern bei Aleppo sitzen hat er auch verheimlicht. Was für eine ekelhafte Pro-Terroristen-Propaganda welche bei den öffentlich-rechtlichen Unrechtsmedien abgesondert werden. Wer mit Al-Kaida verbündet ist gehört zu Al-Kaida dazu, Herr Stenzel! Und wer diese Al-Kaida-Verbündeten als relativ gemäßigt beschreibt muß ein Faibel für Terror und Terrorismus haben!



Ekelhaft auch die Propaganda aus Idlib mit den Terroristen aus Aleppo und auch aus Homs. Im Video auch der Arzt-Terrorist “Dr.Hamza al Khatieb” welcher die kleine Tochter Sama wie eine Puppe immer wieder benutzt. Das Mädchen sieht in letzter Zeit äußerst aphatisch und wachswässern im Gesicht aus. Auch der ISIS-Jabhat al Nusra-Terrorist Al-Sarout aus Homs-Baba Amr Al-Houla durfte das Mädchen herumschwenken. Wenn der Stenzel davon erzählt , wobei es bei den friedlichen Demonsrationen anfangs gegangen sein soll, da kommt mir ganz einfach das kotzen. Von wegen friedlich. warum zeigt er nicht das Terroristen auf der Bühne auch bewaffnet sind?

Hier die Demo mit dem kleinen Mädchen “Sama” welches benutzt wird wie eine Marionette, wie eine Puppe. Auf dem Arm des Terroristten “Al Sarout” welcher angefangen von FSA, dann Jabhat al Nusra und zuletzt auch zu den “IS” gehörte und später bestritt. Nach einem längeren Aufenthalten in Saudi Arabien ist er nun zurück:

Und dieses arme Kind “Sama” wird nun in der Tagesschau auch noch breitgetreten für Terroristenpropganda über eine Fake-Revolution.

Sie sind genauso friedlich wie im März 2011 und genauso velogen, genauso propagandistisch und auch genauso bewaffnet. Der Terrorist “Abdul Baset Sarout, ” war übrigens in der Nacht in “Al-Houla” als 55 Kinder, drei Familien von Terroristen gemeuchelt wurden, selbst den Kindern wurden die Kehlen durchschnitten, war da nicht auch ein freischaffender Mitarbeiter der Tagesschau bei den Mörderbanden, bei den Farouks eingebunden?. Und da lässt die Tagesschau ihre alten Freunde zu Wort kommen, würde der Menschenfresser “Abu Sakar” noch leben so wäre er bestimmt auch in Idlib dabei gewesen und hätte bestimmt auch wieder einen Autritt bei der deutschen Propagandaschau bekommen so wie vor ein paar Jahren.

In Idlib auch der Terrorist und Jabhat al Nusra-Komplize von dem saudischen “Sheikh Abdullah al Mhaisni”-in der Zwischenzeit auch US-terrorgelistet, “Hadi al Abdallah”, der Al-Kaida-Freund “Moaz al Shami” welcher auch gerne Selfies mit “Abdullah al Mhaisni” machte nebst netten Interviews, im Publikum die ganzen Medienterroristen aus Aleppo. Und das kleine Problemchen des Al-Kaida-Protagonisten mit der “Fatah al Sham” aka “Jaish al Fatah” aka “Jabhat al Nusra” mit seiner relativ gemäßigten”Moj-armee” جيش المجاهدينaus Aleppo ist, dass diese sich in ihren Mordmethoden nicht von Al-Kaida oder IS unterscheiden und genauso massenmorden, wie z.B an der Handarat Mallah-Front. Da hat sich der Stenzel wieder für Kriegsverbrecher ins Zeug gelegt und dass ganz kräftig. Und das die Moj-army “Mujahideen Army” auch gerne mit Ansar al Dine, der JAMWA etc kooperieren, welche ganze Dörfer ethnisch säuberten und Familien abschlachteten wie in Ishtabrag, hat der Tagesschau-Kairo-Märchenerzähler auch ganz vergessen zu erwähnen. Das Video kann man unter FAKE-NEWS und Terroristenverherrlichung ablegen, die “relativ gemäßigte Opposition” des Stenzels existiert nicht! https://twitter.com/army_moj

Es mag ja sein, dass die Tagesschau sich direkt danach reißt belogen zu werden, aber sie wissen es besser und können sich später nicht damit herausreden sie hätten von nichts gewusst, das betrifft auch die Mujahideen Army “https://twitter.com/army_moj” und es betrifft auch “Jürgen Stryjak”, ARD-Studio Kairo

So sehen dem “Stenzel” seine relativ gemäßigten Terroristen aus im Westen von Aleppo wo sie laut TS-Propaganda im Wald sitzen. Ihre Videos taragen noch immer das Al-Kaida-Bündnisslogo der “Fatah Halab”. Auch habe ich niergends eine Distanzierung dieser Terroristen von Fatah al-Sham-Jaish al Fatah oder Fatah Halab gefunden, sie sitzen mit ihnen im Wald bei Aleppo. Sie gehören weiterhin zu Al-Kaida hinzu, da kann die Tageschau noch so viele Märchen erfinden, sie werden dadurch nicht wahr! Aber dem Stenzel ist bei der “Armee der Gotteskrieger” natürlich nichts aufgefallen an den Schiitenhassern, sonst hätte er sie nicht als gemäßigt bezeichnet…

Der Stenzel kann ja mal seine neuen Freunde fragen was sie mit diesem Gefangenen gemacht haben. Wie hieß die Al-Kaida-Operation damals im Oktober bei der die Moj-army dabei war, “Operation Abu Omar Saraqeb, “ nach einem Al-Kaida welchen eine US-Drohne getroffen haben soll in Idlib? Und da verkauft einem der Stenzel diese Al-Kaida-befreundeten Mörderbanden als relativ gemäßigte Oppositon. Das war zu der Zeit als der saudische, US-terrorgelistete Oberterrorist Abdullah al Mhaisni höchstpersönlich Selbstmordattentäter verabschiedete.

Wer mit diesen Al-Kaida-Terroristen kooperiert gehört selbst dazu.

Ekelhafteste Terroristenpropaganda wo Massenmörder ausgiebig zu Wort kommen:

