Wadi_Barada, Terroristen lehnen Friedensgespräche ab. Verherrlichung und Verharmlosung von abartigen Killerschwadronen bei der Tagesschau! Medien-Meinungsmache-Manipulation

Hintergrund über die abartigen perversen Todesschwadrone im “Wadi Barada”, welche die Tagesschau terrorismusverherrlichend und verharmlosend “Rebellen” nennt.

“Krieg in Syrien Rebellen stoppen Gespräche über Frieden

Stand: 03.01.2017 00:11 Uhr http://www.tagesschau.de/ausland/syrien-905.html“

Wie üblich kommt die Erste Deutsche Wochenschau wieder mit Halbwahrheiten und mit Lügen wenn sie erzählen die “Rebellen” hätten angekündigt an den Friedensgesprächen in Astana nicht teilnehmen zu wollen. Weggelassen wird der Erpressungsversuch der “SNC”-Terroristen, wenn die syrische Armee nicht den Vormarsch gegen die Terroristen im Barada-Valley stoppen würden, dann seien die Friedensgespräche und auch die Waffenpause hinfällig. Was die TS ebenfalls nicht erwähnt ist, dass es bei dem Vorrücken der Armee auf das Barada-Valley darum geht die Wasserversorgung für sechs Millionen Menschen in Damaskus wieder herzustellen und vor weiteren terroristischen Sabotageakten zu schützen. Wie üblich nennt die Tagesschau-Journallie die Terroristen, welche die Wasserversorgung von Millionen Menschen zerstörten, verharmlosend Rebellen.

Genauso wie die Terroristen im Wadi Barada lügen, dass es keine Jabhat al Nusra, keine Al-Kaidas dort gäbe, obwohl deren FB-Seiten voll mit Al-Kaida und auch IS-Anhängern sind, erzählz die Terroristenplattform von “Rebellen” im wadi Barada. Irgendwo mussten ja die IS-Terroristen aus den Qalamoun-Bergen genblieben sein, nicht alle haben umgeflaggt zu “FSA” aus Propagandagründen. Immer wieder Tauchen die IS-irakisch-Al-Kaida-Banner bei den Wadi-Barada-Milizen auf, auch auf den Seiten der Madaya und Zabadani-Terroristen welche weit im Wadi-Barada verstreut sind. Natürlich wird darüber nicht berichtet, denn der SNC, der Geheimdienstsaftladen in UK, als SOHR bezeichnet, hat behauptet dass,…

Lange ließ die Terroristen-Propagandaschleuder so gut wie nichts über das Barada-Tal verlauten, auch jetzt hält sich die TS noch bedeckt und berichtet “WischiWaschi” über die “strategisch wichtige Region Wadi Barada”. Am Rande lässt die Terroristenpropagandaplattform anklingen, dass die Terroristen der “Freien Syrischen Armee” im Barada Valley bereits vor einem Zusammenbruch der Waffenruhe gewarnt hätten. Desweiteren suggeriert die Pro-ISIS-Pro-Al-Kaida-Plattform Tagesschau, dass die syrische Regierung und Russland die Waffenruhe verletzen würde. Hintergründe über die Barada-Terroristen liefert die TS vermutlich mit Absicht nicht, denn was würde das werte Publikum denken wenn es erführe dass die Tagesschau-“FSA” und ihre Al-Kaida-ISIS-Kumpane eine ganze Stadt mit der Austrocknung bedrohen, mit verseuchtem Wasser, da sie die die Wasserversorgung und eine der wichtigsten Quellen zerstört haben. Was würde das Publikum denken erführe es von der ständigen Erpressung der Tagesschau-Rebellen in dem sie auch das Wasser mit Altöl und Diesel verschmutzten, die dicken Rohrleitungen immer wieder sprengten, und nun nicht nur Hunderttausende von Kindern vom Wassermangel, dem Mangel an sauberen Trinkwasser in Damaskus bedroht sind.

Wie hat die Mainstream-Presse und die imperialen Kriegsführungs-Instrumente wie HRW oder Ai, doch über Ost-Aleppo geheuchelt und immer wieder zusammengelogen, die syrische Regierung würde den Menschen in Ost-Aleppo das Wasser abdrehen, obwohl doch das Wasserwerk in Terroristengebiet lag und von Al-Kaida beherrscht wurde. Auch in Aleppo nutzten die Terroristen das Wasser für Erpressungen und für Fake-Propaganda ähnlich wie nun erneut im Wadi Barada. Nun, wo an die sechs Millionen Menschen in Damskus von akutem Wassermangel bedroht sind, geht die terroristenkonforme Tagesschau hin und verschweigt ganz bewusst das Wesentliche, den Hauptgrund warum die syrische Armee gegen die Terroristen in “Wadi Barada” vorgehen. Genauso wie die Drecksjournallie aus dem von Al-Kaida-ISI-kontrollierten Gebiet ein “FSA” -Gebiet herbeifantasiert. Und wie jeder weiss, fallen Al-Kaida und Verbündete, sowie das Terroristengebilde “IS” nicht unter die Waffenpause und diese halten sich zu rauhen Mengen im Barada-Tal auf, von den einschlägig bekannten Terror-Oppositionellen zu “FSA” erklärt, von den Massenmedien gezielt weitergetragene Lügen, welche sich durch die Dokumentationen, Fotos und Videos der Terroristen-Netzwerke Twitter und Facebook ganz einfach widerlegen lassen. Das dies an die Öffentlichkeit dringt soll durch die Propagandaüberflutung verhindert werden die Tagesschau, die westliche Presse erneut als Komplizen von Todesschwadronen, von abartigen Kriegsverbrechern, von Al-Kaida und sogar vom IS.

Sie plappern einfach nur wieder die Propaganda der Terroristen nach ohne auch nur ein bißchen recherchiert zu haben und wenn doch, bewusst die Al-Kaida-Ahrar al Sham-ISIS-Banden verschweigen, Lügen verteilen über die Terroristen vom Barada-Tal und diese weichgespült und verharmlost auf den Hasbaramarkt werfen. Vor ein paar Tagen brachte der “Stenzel” bei der Tagesschau ein “Demo-Video” aus Idlib, das es unter anderem eine Pro-Wadi-Barada-Terrorisztenkundgebung war, ließ die TS gekonnt weg.

Genauso wie sie vor ein paar Jahren aus gewalttätigen Demonstranten “Friedensengel” machten, so ließen sie bei der Idlib-City-Kundgebung ebenfalls weg, dass die “friedlichen” Demonstranten selbst auf ihrem Podest bewaffnet waren. Im Publikum als Teilnehmer auch die Terroristen aus Aleppo, wie so oft von dem “Arzt”-Terroristen “Hamza al Khatieb” angeführt, welcher seine kleine Tochter schamlos für jede Propagandaschau auszuschlachten weiß. Auch die Tagesschau benutzte das kleine Mädchen in der Idlib- Stenzel-Syrien-Kriegspropaganda.

Im Video waren keine Normalbürger aus Idlib city zu sehen, das war alleine nur Tagesschaueinbildung, Tagesschaugespinste. Selbst die Kinder werden von Jabhat al Nusra rekrutiert, mit wahhabitisch-saudischer-Al-Kaida-Koranauslegung gehirngewaschen und zu den Kundgebungsinszenierungen für den “Westen” geschickt damit dann westliche Terroristenpropagandaplattformen wie die zwangsfinanzierten deutschen öffentlichen-Unrechts Medien so berichten wie ein Stenzel, ein Schwenck, ein Steffe, eine Anna Osius, ein Kühntopp, ein Blaschke, eine Esther Saoub, eine Atai, ein Durm, ein Gniffke, usw., genug Material finden um unentwegt Propaganda für Todesschwadrone und Al-Kaida abzusondern und weiter gegen die Mehrheit der Bevölkerung in Syrien, gegen Russland, gegen den Iran und gegen die Hisbollah zu geifern und sich fast vor Gier nach mehr Blutvergießen zu verschlucken, denn sie wollen keinen Frieden, sie wollen Regime-Change um jeden Preis!:

Was der Protagonist nicht zeigte ist, dass Alexander Stenzels und Jürgen Stryjak`s friedliche Demonstranten selbst auf dem Mauerpodest bewaffnet waren und die Tochter “Sama” des Aleppiner Terroristenehepaars “Waad und Hamza al Khatieb” wie eine Puppe schwenkten. Auch ließ die Terroristen-Propagandaschau weg um wen es sich bei der “exclusiven”Kundgebungesgesellschaft handelte. Neben animierten Kindern sah man dort auschließlich Terroristen und ihre Propagandasprachrohre nebst dem Terroristengefolge von Hamza al Khatieb, darunter auch der kriminelle Pfleger “Nabil Sheikh Omar”, welcher ein Selfie mit einem geschächteten Kind aufnahm.

Nun ein Zitat der Tagesschau zur Dokumentation zu “Wadi Barada”, wie man aus dem Weglassen von Tatsachen neue terroristengenehme Wahrheiten schafft und zum Komplizen von Massenmördern wird:

“Offenbar weiter Kämpfe Trotzdem gab es in einigen Landesteilen weitere Kämpfe, insbesondere in der strategisch wichtigen Region Wadi Barada nahe Damaskus. …” Angesichts des Vorgehens der Regierungstruppen hatten zuvor bereits die in Wadi Barada kämpfenden Rebellen der Freien Syrischen Armee vor einem Zusammenbruch der Waffenruhe gewarnt. …”

In meinen letzten Tagebucheinträgen machte ich mir die Mühe die Al-Kaida-IS-Mörderbanden sichtbar zu machen. Hier erneut die Bilder, die Dokumentationen der Tagesschau-Schützlinge vom Barada-Tal, nur eine Mini-Auswahl:

Die Terroristen aus dem “Barada-Tal” behaupten es gäbe bei ihnen keine Al-Kaidas mehr. Wie wäre es mit ISIS-Daesh?

Ein ISIS-Terrorist im Barada-Tal. Auf den FB-Seiten findet man einige IS-Banner. falls sie zwischenzeitlich umflaggt so kommen sie nun wieder auf das IS-Banner zurück. Ganz aktuell bei FB…Übrigens scheinen dort die Al-Kaida-ISIS-Terroristen eine vorliebe für Hüte zu pflegen, eines ihrer Erkennungszeichen zur Zugehörigkeit oder nur ein “Modeaspekt”…

Ein ISIS-Daesh-“Zabadani”-Terrorist:

Gerade gestern frisch hochgeladen bei den Zabadani-Madaya-Wadi Barada-Terroristen, die Anhängerschaft zu IS ist doch mehr als deutlich!:

Hier der IS-Al-Kaida als “harmloser” Demonstrant, zweiter von Links mit Hut. Seine Terroristen-Kumpane sind auch keine “FSA”…:

Terroristen welche ebenfalls die irakische AQ-Fahne auf ihrer Seite haben wie der IS sie benutzt:

Sie lieben auch “Osama Bin Laden” oder den obersten Chef “Ayman Zawahiri” wie man auf ihren Propagandaseiten sehen kann. Das sind die “Rebellen” der tagesschau im Wadi Barada. FSA findet man so gut wie überhaupt nicht und wenn dann nur mit horrenden Verbrechen welche IS und Al-Kaida in nichts nachstehen!

Hier ein paar Beispiel der abartigen Verbrechen der perversen Tagesschau-Schützlinge: 6.Dezember 2016

FSA liwa Abdaal Al Sham (operate in #Wadi_Barada) which is part of Alwiyat Saif al-Sham who are in the same operation room as Al-Qaeda/Nusra pic.twitter.com/NGN9SxetRX — The 'Nimr' Tiger (@Souria4Syrians) January 1, 2017

Ein Rückblick aus meinem Archiv: Juli 2016

Mit dem Emblem der “Jaish al Fatah”-“Fatah al Sham” und auch dem alten Logo der “Jabhat al Nusra”-Al-Kaidas, welche es laut dem Lügenstatement des SNC und der Wadi-Barada-Terroristen überhaupt nicht geben soll. Dafür haben sie schon zu viele blutige Spuren hinterlassen damit man den Lügen der gewalttätigen Opposition und ihren Exil-Organen überhaupt noch Glauben schenken kann. in meinen Archiven finden sich auch jede Menge Opfer mit durchschnittenen Kehlen, abgetrennten Köpfen bei der Qalmoun-Berge-Invasion, wobei der Kopfabschneider auch die armäischen Orte heimsuchten wie Maaloula, Deir Attieh, Sadat, die Bergklöster attackierten und überall grausamst mordeten wo sie nur hinkamen. Mit dabei auch die übrig gebliebenen Al-Farouk-Brigaden aus Homs mit den Terroristensprachrohren wie “Hadi al Abdallah”, welcher im Schlepptau den Mettelsiefen-Ch.Reuter-Menschenfresser “Abu Sakar al Homsi” in seiner Begleitung hatte, auch noch in Idlib bis zu dessen Tod bei Latakia.

Hier zähle ich noch einmal die Lügner auf, welche solche abartigen, perversen Todesschwadrone in Schutz nehmem und auch noch so jedes Kriegsverbrechen vertuschen und die barbarischen Killerschwadrone beschützen. Von solchen Verbrechern soll sich die syrische und russische regierung erpressen lassen!:

Terroristengemeinschaft: https://urs17982.wordpress.com/2016/12/31/al-kaida-und-verbuendete-verhindern-die-wasserversorgung-von-millionen-von-menschen-in-damaskus/



Die Al-Kaida-Sprachrohre vom “SNC” tun nun so als wenn es keine Al-Kaida & Konsorten-Terroristenfraktionen im Wadi Barada geben würde, denn diese fallen nicht unter die Waffenruhe. Der SNC erfindet Brüche welche keine sind, setzt sich für Menschenschlächter ein, denn als etwas anderes als Terroristen kann man diese Barada-Milizen, welche durch ihren fortwährenden Terror verhindern dass Millionen von Menschen sauberes Trinkwasser erhalten, kaum noch bezeichnen!

Das hier sind des Westens und Usraels ausgewählte “demokratische” Marionetten, welche ohne mit der Wimper zu zucken, sechs Millionen Menschen der Austrockung und den Krankheiten aussetzen welche verschmutztes Wasser nach sich zieht, verursacht durch die fortwährende Sabotage der Wasserversorgung von Damaskus und dem Umland. Sie unterstützen Brunnenvergifter, Trinkwasservergifter und Zerstörer genauso wie ihr Partner im Hintergrund mit Netanjahu als dem großen Führer!

“Medical Corps in Wadi Barada = Ärzte-Pfleger-Terroristen

Media Körper in Wadi Barada = Medien-Terroristen

Local Council in Wadi Barada = LCC- Terroristen

Civil Defense in Wadi Barada = White helmet-Terroristen

Institution of barada al Kheir = alles in Terroristenkontrolle

Institution of ghouth barada” = alles in Terroristenkontrolle

Und die Terroristen aus dem Barada-Valley haben ein zweites Statement abgeliefert. Auch findet man bei der “Muuuh-Muuhhh Lina Shamy” ein weiteres Statement, welche diverse Terroristengruppierungen zeigt, die unter anderem mit der Jaish al Fatah, den Al-Kaidas rund um den saudischen Oberterroristen, dem Jabhat al Nusra-Sheik-Abdullah al Mhaisni liert sind. Dazu gehört auch die Faylag al Sham (Sham corps Shamlegion). Zu dem Jaish al Fath -Al-Kaida-Bündnis gehören noch weitere Terroristenmilizen welche auf dem Bild nicht aufgeführt sind.

Leider kann ich die Namen der 12 Terroistengruppen nicht alle richtig lesen noch wiedergeben, vielleicht finde ich noch eine bessere Übersetzung:

Die Terroristengruppen welche versuchen mit Drohungen und Erpressungen zum Ziel zu kommen und an den Friedensgesprächen nicht teilnehmen wollen.

Jaish al Islam, Shokur al Sham, “Al Furka…al Sahaliya”, Jaish al Azza (Ezza), Jaish Idlib al Hure (Freie Idlib-Armee), Jaish al Nimr (Tiger-Armee), Furkah al Sal…, …, Fastqim Union, “Jabahl al Shamiya”, “Faylag Al Rahman”, “Faylag al Sham”, Jabhat … Sham, …

Auffällig da fehlen ein paar der ganz großen Terroristenmilizen wie die Ahrar al Sham, die Kinderschächter-Todesschwadrone der “Nour el Dine-Zanki-Brigaden, die Sulatan Murad-Erdogan-Terroristen…Gibt es da einen Split zwischen saudisch-katarischen Terroristengruppierungen und der der USA-NATO-türkischen Terrorbanden? Allerdings die “Fastaqm Union” wiurde ebenfalls CIA-bewaffnet genauso wie die “Faylag al Sham”,

Wie man in dem “verbesserten “Statement unschwer erkennen kann, haben die Terroristen ausreichend Zeit gehabt das Terrain der Quelle zu präparieren. Im vorherigen Statement behaupteten sie noch sie können die Wasserversorgung selbst reparieren, aber nur unter der vorrausetzung dass die Armee, die Allierten und die Luftwaffe sich komplett von den Al-Kaida-IS-Hochburgen im Wadi Barada zurückzögen. Nun wollen sie Techniker vom Roten Kreuz und der UN dafür haben als bessere Schutzschirme als die fliehende Bevölkerung, welche sich in Richtung Armee in Sicherheit bringt. Al-Kaida-IS & Verbündete haben überhaupt nichts zu verlangen, das scheint ihnen immer noch nicht klar geworden zu sein. Sie rufen regelrecht nach der Bekämpfung bis zum Tod, denn so wie es aussieht wollen sie nicht die Waffen niederlegen. Ob der Erpressungsmüll der Al-Kaida IS beherrschten Terroristen auf den saudisch-katarischen Misthügeln gewachsen ist?

Auch der Märchenerfinder der “Die Zeit” “Zouhair Shimaly” , der führende Lügner der Brunnenzerstörer, hat eines der neuen Statements verteilt.

Dazu kann man auch HRW, AI, den SNC, den HNC, die Massenmedien wie auch die Tagesschau hinzufügen, welche für Massenmörder und Brunnenvergifter lauthals das Propagandahorn im Chor mit “FSA” Ahrar al Sham,-Al-Kaida, -“Jaish al Fatah”,-“Fatah al Sham”, und “IS”- ISIL -ISI schmettern.

Und da wagen diese Al-Kaida-Handlanger doch wirklich zu behaupten es gäbe keine Al-Kaida im Barada Valley!

https://urs17982.wordpress.com/2016/07/

Per Translator:

“Nasra execute shot fourteen element of forces regime”

.https://www.youtube.com/watch?v=VrD4Km_7qTU

النصرة تعدم بالرصاص أربعة عشر عنصرا لقوات النظام

Terroristenpropagandakanal mit Sitz in Washinghton DC laut der FB-Eintragung von “CIA”-Step News:

خطوة || الاسد وحزب الله يحاولان اقتحام وادي بردى والنصرة ترد بأعدام اسرى لديها

“Step || Assad and Hezbollah are trying to storm the Wadi Barada victory given the execution of prisoners has“ per translator

Das Banner von Jabhat al Nusra:

تنفيذ حكم الإعدام بحق مجموعة من أسرى النظام النصيري بسبب هجومه على قرية هريرة في وادي بردى

تنفيذ حكم الإعدام بحق مجموعة من أسرى النظام النصيري بسبب هجومه على قرية هريرة في وادي بردى.

15شوال 1437هـ per translator: “Implementation of the death sentence against a group of prisoners of the regime Alnasiri because of his attack on the kitten village in Wadi Barada Implementation of the death sentence against a group of prisoners of the regime Alnasiri because of his attack on the kitten village in Wadi Barada.”

15 Shawwal 1437 AH

Logo Jabhat al Nusra:

رسالة عدد من جنود النظام الذين تم أسرهم في حاجز الصفا القلمون الغربي 19-07-2016

“Message number of system soldiers who were captured at a checkpoint west Safa Qalmoun 07/19/2016″ per translator



Al Nusra north of #Wadi_Barada, July 2016 before executing 15 Syrian soldiers pic.twitter.com/nUDiRUarYx — The 'Nimr' Tiger (@Souria4Syrians) January 1, 2017

Während ich beschäftigt war hat der notorische Terroristenversteher Carsten Kühntopp einen neuen Propaganda-Auswurf ausgekotzt. Besprechung folgt

