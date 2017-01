Terroristen greifen erneut die seit fast zwei Jahren eingekesselten Orte “Fuah und Kafraya” an. #WadiBarada

Eingesammelt:

Haben die Idlib-Terroristen “Fuah” und “Kafraya” den Krieg erklärt?

Ich hoffe es ist nur ein Gerücht, dass der spezielle Waffenstillstand zwischen Fuah und Kafraya und im Gegenzug mit Madaya und Zabadani von den Einwanderer und Unterstützer-Brigaden, den terrorgelisteten JAMWA “Mohajreen wa Ansar” für beendet erklärt wurde.

Ein “Jabhat al Nusra”-Terrorist bei FB schreibt der Waffenstillstand sei für beendet erklärt worden und jubelt in Vorfreude auf die von Terroristen immer wieder angedrohten Massakern an den “Ungläubigen” in den vorwiegend schiitisch geprägten Orten von “Fuah und Kafraya”, welche seit fast zwei Jahren von diversen Al-Kaida-Fraktionen, auch der “Jaish al Fatah” eingeschlossen sind, die den Ort regelmäßig trotz ausgehandeltem Waffenstillstand zwischen der “Jaish al Fatah” mit dem saudischen Jabhat al Nusra-Ober-Al-Kaida -Führer “Sheikh Abdullah Al Mhaisni”, welcher inzwischen auch in den USA auf der Terrorliste geführt wird, und dem Verhandlungspartner Iran, mit schwerster Artillerie attackieren, darunter auch durch die sogenannten “Elefantenraketen”, sowie mit Panzern, Panzerhaubitzen, Granaten aller Art, mit schweren Maschinengewehren und Snipern. Rund um die Enklave haben die Terroristen aller Al-Kaida-Fraktionen nebst Verbündeten, sich in Schützengräben verschanzt und schießen regelmäßig auch auf Zivilisten, wobei selbst Frauen und Kinder nicht verschont werden.

Der Jabhat al Nusra-Terrorist mit der Ankündigung das die JAMWA “Mohajreen wa Ansar”den Waffenstillstand für beendet erklärt habe. Der Al-Kaida-Terrorist grölt ein langes “Takbirrrr”, sollte die Übersetzung aus dem Arabischen richtig interpretiert sein.

Auch der Terrorist “Hadi al Abdallah”, das langjährige Al-Kaida-Sprachrohr und treuer Begleiter des Menschenfressers “Abu Sakur”, verteilt genau die gleichen Einträge wie Al-Kaida bei FB. Er ist und bleibt ein Terrorist, das preisgekrönte Jabhat al Nusra-Sprachrohr, ein sogenannter “Reporter ohne Grenzen”. Seine medialen Verbrechen sind wahrlich grenzenlos, auch seine anderen horrenden Gräultaten, wie z.B. die Sprenngung des National Krankenhauses von Qusair durch ihn und seine Farouk-Kumpane, wobei Gefangene, Patienten, Mediziner und Krankenhauspersonal rücksichtslos umgebracht wurden. Auch als Verhörspezialist schwerstgefolterter Geiseln zeigte sich der “RSF-Reporter”, der Massaker-Marketing-Spezialist von Homs-Al-Houla, von seiner schönsten Seite ohne dass dies den Preisverleihern von “Reportern sans Frontiers” in irgendeiner Weise übel aufgestossen wäre. Auch nicht seine enge Einbindung bei Al-Kaida-Operationen in direkter Nähe des Al-Kaida-Massenmörders “Abdullah al Mhaisni”, wobei Hadis Komplizen massenhaft Kehlen durchschnitten, Köpfe abtrennten, Verwundeten in einem Militärlazarett ermordeten und deren Leichen schändeten, während “Hadi” der Kriegsverbrecher seine Propagada abspulte wie etwa bei den Al-Kaida-Operationen bei “Wadi Deif”, konnte die Preisverleiher von RSF abhalten das Al-Kaida-Sprachrohr und den Terroristen zu lobpreisen.

“Hadi” der Homser-Idlib-Al-Kaida-Faschist mit seinen neusten Fuah und Kafraya-Einträgen:

Die Übersetzung der Hadi-FB-Kommentare:

Auch das nächste Video von der Terroristenpropgandabude “Halab today TV” könnte in Zusammenhang mit “Wadi Barada” und “Fuah und Kafraya” und der sogenannten Beendigung der geplanten “Friedensgespräche” in Kasachstan-Astana stehen, die Medienterroristenbude aus Aleppo berichtet nun aus den Al-Kaidahochburgen in Idlib oder aber auch aus der Türkei, wo diese seit Jahren ebenfalls Terroristenpropagandabuden unterhalten.

Natürlich hat die Tagesschau über den heftigen Beschuss der schiitischen Enklaven nicht berichtet, sie waren zu beschäftigt die Lügen der Medienterroristen nachzuplappern, ihr Herz schlägt ja bekanntermaßen auf der Seite von Terror und Terrorismus in Syrien, während sie in Europa bei Terrorattacken durch ihre ehemaligen Proxy-Bodenmilizen-Brüder, heiße Krokodilstränen vergießen. Auch das deutsche Merkel-Regime trägt beim Morden in Syrien eine gehörige Mittäterschaft, finanziert sie doch auch die “White helmet-” Terroristen der “Jund al Aqsa”, welche sich rund um “Kafraya und Fuah” in den umliegenden Dörfern befinden. Auch tauchten immer wieder deutsche Waffen in Syrien auf, wobei sich das Regime in Schweigen hüllt wie denn die Waffen an Terroristen nach Syrien gelangt sind.

Die “Sukour al Sham”mit aus der Türkei gelieferten Gradraketen nebst Abschussfahrzeugen beim Beschuss der Enklaven “Fuah und Kafraya”:

Die eingekesselten Menschen von Fuah und Kafraya können nicht fliehen und sind dem fortwährenden Beschuss ausgesetzt. Vor nicht allzulanger Zeit zerstörten die Terroristen das einzige Krankenhaus der Enklave komplett.

Auf den FB-Seiten aus “Fuah und Kafraya” erklärt ein Arzt, wie sie nun wieder ein provisorisches Krankenhaus eingerichtet haben. Mehr als einen Monat waren die Orte ohne ein Krankenhaus da das Letzte von den Terroristen gezielt zerbombt wurde.

Auch die Sauerstoffherstellungsanlagen sind seit Monaten außer Betrieb, die Laborarbeiten und Test sind stark eingeschränkt. Durch die Zerstörung des einzigen Krankenhauses wären die Bewohner gezwungen gewesen ein neues provisorisches Hospital einzurichten, wobei die Einwohner mithalfen und Decken, Bettwäsche und ähnliches sammelten und teilten. Das neue provisorische Krankenhaus befinde sich nun ein einem Holzbau, aus Mangel an Treibstoff für die Generaten bleibten die Räume meist im Dunkeln und die Generatoren laufen nur bei Extremfällen. Es herrscht akuter Mangel an Medikamenten um die Krankenheiten, die Verletzungen der Einwohner zu behandeln, die Apotheken würden sich immer mehr leeren, die Medikamente aus den Regalen verschwinden.

Der Oxygen-Station beraubt, hat sich die Situation immer mehr verschlimmert für Asthmapatienten, auch würden die Terroristen wiederholt mit Granaten angreifen welche auch toxische Stoffe enthielten, die die humanitäre Situation noch weiter verschlechtern würden wobei dringend Maßnahmen erforderlich seien, diese unhaltbare Situation zu verbessern.

“…Not only armed groups besieging towns, and even prevented full humanitarian access to it, where it deployed in the periphery Searched and steal some drugs trucks groups, the Syrian Red Crescent has helped to deliver it to the two towns.

The fall of the Syrian army from the air in cooperation with allies, and many of those food and medical aid to the beleaguered virulence and Kefraya, and this has contributed greatly to alleviate the suffering of the people, in terms of sick and injured treatment by the attacks of armed missiles and rockets. …”

Was die Meldung erneut verdeutlich sind die Doppelstandards der sogenannten “humanitären” westlichen Massenmedien und der internationalen “medizinischen” und “Menschenrechts-Hilfsorganisations”-NGO`s, welche den Terroristen, den abartigen Todesschwaronen alles hinten und vorne in den Ar… stecken, ihnen nach dem Mund reden, die Al-Kaida-Propaganda immer wieder und wieder nachexzerzieren und dafür sorgen, dass die ganzen Mörderbanden möglichst gesund, dauerhaft und effektiv syrische Menschen und Landesverteidiger umbringen, und gleichzeitig hingehen und die Opfer zu Täter umlügen, wie es generell durch HRW oder Ai, USA USA SAMS, UOSSM,…, die UN, und die westlichen Pressehuren und Politiker, den Komplizen von Al-Qaeda-IS & Co praktiziert wird, während ihre sogenannten “glaubwürdigen Augenzeugen” aus den Reihen von Al-Kaida und den “FSA”-Todesschwadronen stammen, und diese nie hinterfragt werden, obwohl leicht zuerkennen ist, dass sie das Blaue vom Himmel herunterlügen.

Man muß sich nur die Fotos aus dem provisorischen Krankenhaus in “Fuah und Kafraya” ansehen und diese mit den Terroristen Feldlazaretten vergleichen, welche umfassend augerüstet sind mit allen medizinisch-technischen Hochleistungsgeräten, welche ein gutfunktionierendes Krankenhaus so ausmachen um die Kampfkraft der Todesschwadrone zu erhalten oder wiederherzustellen, auch die der unzähligen Kindersoldaten. Dagegen ist die Ausrüstung in “Fuah und Kafraya” wirklich ärmlich, es fehlt an allem. Und damit das auch so bleibt, plündern die Terroristen die Hilfsmittellieferungen für die umzingelten und von Al-Kaida bedrohten Menschen in “Fuah und Kafraya” aus oder verhindern ganz, dass die dringend benötigten humanitären Güter ankommen. Die schweigenden Medien sind ihre Komplizen.

Bilder aus dem notdürftig eingerichteten neuen Behelfskrankenhauses aus “Fuah und Kafraya”: