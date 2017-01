Wadi_Barada, Terroristen blockieren weiterhin die Wasserversorgung von sechs Millionen Menschen. Fortsetzung #Damaskus #Syria

Arbeitsblatt, wird verbessert, ergänzt fortgeführt

Syrien-Fuah und Kafraya Idlib

Die täglichen Attacken der Jaish al Fatah-Al-Kaida-Todesschwadrone auf die eingeschlossenen Einwohner von “Fuah und Kafraya” gehen unverdrossen weiter.

Heut hat der schwere Beschuss durch Granaten und Raketen mindestens zwei palästinensische Opfer gefordert und mindestens acht weitere Verletzte.

“Two Palestinians killed and eight wounded by the continued shelling of militants on towns and virulence # # # Kefraya Brive northern Idlib”

شهيدان و 8 جرحى جراء القصف المتواصل للمسلحين على بلدتي # الفوعة و # كفريا بريف # ادلب الشمالي”

“Terrorist rocket attack kills two citizens, injures 8 others in Kefraya and al-Fouaa towns”

Wadi Barada-Damaskus-Deutschland

Weiterhin verweigern die Wadi Barada-Terroristen der Armee und den Instandsetzungstechnikern gewaltsam den Zugang zu der “Ayn al Fidjeh”-Quelle.

https://urs17982.wordpress.com/2017/01/08/terroristen-in-der-ayn-al-fidjeh-quelle-drohen-mit-humanitaeren-disaster-fuer-millionen-von-menschen-damaskus-wadibarada/

Gestern wurde trotz Vereinbarungen die Techniker zur Herstellung der Wasserversorgung von den aus Idlib von den Jaish al Fatah- koordinierten Terroristen des neuen Bündnisses: “التحالف الدفاعي المشترك،” attackiert:

Die “Merkel-Rebellen-Gäste” aus Syrien unterstützen weiter die Terroristen, welche die Wasserversorgung von Millionen von Menschen in Geiselhaft haben und bitten darum die Wadi-Barada-Terroristenfraktionen und ihre Kriegsverbrecher-Propaganda weiterzuverteilen. Auch ein Berliner Zabadani-Terroristenunterstützer verteilt die Propaganda mit…https://www.facebook.com/fidoo.fidoo.1?fref=ufi

Einer der Terroristen mit Nicknamen “Tiger” welcher bei Wadi Barada heute das zeitliche segnete:

“Abu Nimr” von dem neuen Terroristenbündnis welches auch mit dem “IS” zusammenarbeitet und gemeinsame Operationen gegen die Armee koordiniert sowie gegen Millionen von Menschen in Damaskus wie bei der Zerstörung der Wasserversorgung und auch der Gas-und Heizmittelversorgung für die Millionenstadt.

“Sham liberation army” Terroristenkommandeur “Abu Nimr” aka “Mohammad Qasim“: .https://www.facebook.com/photo.php?fbid=249123832176934&set=ecnf.100012379578597&type=3&theater

Vor ein paar Tagen ebenfalls von dieser Terroristenbrigade erledigt durch die Armee bei Wadi Barada: .https://www.facebook.com/photo.php?fbid=369227553440617&set=a.157119471318094.1073741828.100010601267326&type=3

.https://twitter.com/majdmk7/status/816647035885592576

.https://twitter.com/freearmy2013?lang=en .https://twitter.com/majdmk7

Die “Sham liberation army” welche mit der “Jaish al Fatah” zusammenoperiert, also mit Al-Kaida genauso wie die die “Jaish al Islam” mit “Jabhat al Nusra” seit Jahren verbündet ist. Dazu kommt noch die Rechte Hand von Al-Kaida, die Ahrar al Sham.

Laut diversen Quellen soll die Armee ihre Terrorismusbekämpfung im Wadi Barada intensiviert haben um die Terroristen zu Verhandlungen zu zwingen. Ich frage mich warum die Armee noch nicht die Ain al Fidjeh-Quelle befreit hat, die eine Anwort lautet, weil die Terroristen die ganze Quelle vermint hat und damit droht auch noch das Kulturerbe, den römischen Tempel komplett mit in die Luft zu sprengen.

Intensiviert wurden auch die Bemühungen der Terroristen mit Propaganda weiterhin die syrische Armee und die Regierung zu beschuldigen dafür verantwortlich zu sein, dass Millionen von Menschen von der Trinkwasserversorgug abgeschnitten sind. Dabei ist ganz klar wer suf der Quelle sitzt und die Rohrleitungen sabbotiert hat. In Deutschland scheint der “Rebell” “Adel Srour” in Alsdorf die Terroristenpropaganda anzuführen, auch er verteilt das Video mit der jungen “einäugigen” Frau, welche alle Propagandaregister zieht. Ich hätte gar zu gerne gewusst was dieser Adel Srour und seine Verwandschaft für eine Brigade gegründet hatten und ob sie auch Menschenleben auf ihr Gewissen geladen haben, Leute entführten, folterten, ermordeten, um dann nach Deutschland zu kommen um Schutz vor der Strafverfolgung zu finden und mit Propaganda genauso weiter zumachen wie zuvor.

Vorher hatte der junge Alsdorfer-Syrer so gut wie niemanden in seiner Fotogalerie auf welchen man irgendwelche Rückschlüsse zu seiner Vergangenheit im Wadi Barada ziehen konnte, anders als sein Verwandter “Abdel Hamid Srour” mit einem Video welches zeigte dass die “Alsdorfer” zumindestens eine religiös geprägte terroristische Gang gegründet hatten, bzw einer angehörten, die die Regierung und Regierungskräfte bekämpften.

Hier erneut das Video in welchem man auch die “Alsdorfer” Srour-Brüder erkennen kann auch wenn die Bildqualität äußrst schlecht ist. Ich gehe davon aus, dass sie sich bewaffnet an den Umsturzplänen USraels, der NATO, den GCC-Staaten beteiligt haben und Kampferfahrung haben, auch wenn sie nun von Deutschland aus nur noch die absolut mörderischen Psyops-Waffe “Propaganda” zum vollen Einsatz bringen. Das Video findet sich “noch” auf der FB-Seite von “Abdel Hamid Srour”.https://www.facebook.com/100012665947516/videos/241642112934652/ .https://www.facebook.com/abdalhamed.srror/friends .https://www.facebook.com/profile.php?id=100012665947516

Fotoscreenshot mit “Adel Srour”:

Inzwischen sieht es etwas anders aus, er “Adel Srour” lädt Fotos von Märtyrern und Verwundeten hoch, er steht z.B. in Netzwerk-Kontakt mit Ahmad Alia, مالك مالك دقو ” , الحق سميح يقال und verteilt deren Propaganda und Fotos. Dazu kommt noch ein Küchenvideo mit der Campaignerin “Wendy” aus Chicaco, welche dafür von der Terroristenpropagandistin aus Aleppo, nun in Idlib, “Lina Shamy” über den Klee gelobt wird.Wendy, welche vom zweiten Weltkrieg spricht, vom Holocaust, dieses mit Syrien vergleicht und dabi ganz zu erwähnen vergisst wer denn die Drahtzieher hinter dem verdeckten, schmutzigen Angriffskrieg gegen Syrien sind und zusammen mit Todesschwadronen, ISIS und Al-Kaida über Hunderttausende von Leichen gehen. Aber da würde ja ihr Weltbild zusammenfallen, also hält sie brav die Augen geschlossen und bringt Propaganda im Sinne der Angriffskriegsmafia und der Terroristen in Syrien. Kein Wunder dass Lina Shamy so begeistert ist wenn Wendy auf die Krokodilstrnendrüse drückt, seihe im Text weiter unten.

Bei “Ahmad Alia” kann man in den Kommentaren unter den Fotos sehen, dass “Adel” schon lange mit ihm in Kontakt stehen muß beziehungsweise dort kommentierte, wie z.B. im Juli 2016 “ .” .https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1618196881843537&set=a.1419321451731082.1073741826.100009597229590&type=3&comment_id=1618336431829582&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R1%22%7D

“Adel” zeigt Fotos von “Märtyrern” welche auch hier in dem Video einen Nachruf erfahren und als Fotos verteilt werden von الحق سميح يقال, wobei sich die Frage stellt ob er mit den Toten persönlich bekannt war .https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=246470652432311&id=100012081340934 .https://www.facebook.com/100012081340934/videos/246662515746458/

Da “Adel” ja auf seiner FB-Seite immer wieder betont, dass man die Einträge teilen soll, komme ich hiermit erneut seiner Aufforderung nach:

“Adel” mit einigen “Märtyrern”:

Auch bei “الحق سميح يقال‎ “, welcher als Headerbild bei FB “Saddam Hussein” verewigt hat wie viele der Al-Kaidas und IS-Terroristen im Wadi Barada-Tal, kommentiert “Adel” äußerst fromm. Auch lobt der Nutzer den “IS” bei Deir Ezzor ausdrücklich dafür dass diese zwei abgestellte, eingemottete Flugzeuge mit ATGM`s zerstörte, obwohl der “IS” doch in Deir Ezzor auch “FSA”-Terroristen eingekesselte und genauso belagert wie die Armee:

Zu den “Srours” in Deutschland kommen noch “Srours” im Barada-Tal hinzu mit welchem “Adel Srour” ebenfalls kommuniziert bei FB, oder mit “Mohammad Srour” in Dresden: .https://www.facebook.com/mohammad.srour.3950?lst=100009505592473%3A100012086110845%3A1483970480 .https://www.facebook.com/photo.php?fbid=255885054824363&set=a.110815619331308.1073741826.100012086110845&type=3&source=11&comment_id=255893861490149&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R0%22%7D

Header “Saddam Hussein” wie irakisch Al-Kaida ihn gerne als Idol einsetzt:

Hier der “Jabhat al Nusra-Führer Jolani” und “Saddam Hussein” , eine weitere FB-Seite Wadi Barada.

Auch dies findet man verstärkt bei den Terroristen von “Wadi Barada” und auch über die in Deutschland lebenden Zabadani-Alsdorf-Netzwerker.

Jabhat al Nusra-Führer “Jolani” und “Sheikh Abdullah al Mhaisni”

Die Welt ist ja so klein, die Idlib-“Jaish al Fatah”-Terroristen-Propagandistin “Lina Shamy” aus Aleppo bedankt sich bei “Wendy” für deren einseitige, vollkommen verblödete Propaganda über Wadi Barada und Syrien….Das primitive Küchenvideo findet sich auch bei “Adel”, man nimmt was man an Propaganda bekommen kann…

“Chicaco-Wendy”, welche noch einmal für die Terroristen in Aleppo appelliert und ein weites Herz für Kriegsverbrecher zeifgt, spricht hiervon natürlich nicht, ebensowenig wie das Al-Kaida-Sprachrohr “Lina Shamy”::

” Busted and engineering units in the Syrian army depots and workshops for the manufacture of ammunition was set up by armed groups in the homes of citizens in the orchard mansion neighborhood in Aleppo.”

ضبطت وحدات الهندسة في الجيش السوري مستودعات وورش لتصنيع الذخيرة كانت المجموعات المسلحة تقيمها في منازل المواطنين في حي بستان القصر في حلب. تابعونا ليصلكم كل جديد:

فيسبوك:

Auch hierüber berichten die westlichen Kriegspropagandamaschinen nicht, sie haben das Interesse an einem friedlichen Aleppo komplett verloren, es passt nicht in ihre Regime-Change-Agenda:

.https://www.youtube.com/watch?v=yH1yO5ms2Hg

Was ich von der “Lina”, im Pro-Terroristen-Stil von “Bana Banana ” halte, habe ich bereits vor einiger Zeit so ausgedrückt:

Auch der Verwandte oder Bruder von “Adel Srour” welcher ebenfalls in Alsdorf in Nordrhein Westfalen sein “Flüchtlings-Dasein” auslebt, “Abdel Hamid Srour” mit einem Märtyrer-Nachruf bei FB vertreten. Bei ihm findet man auch ein Foto mit einem Kind auf den Läufen einer Duschka-Kanone, das Bild welches übrigens der Aleppiner Arzt-Terrorist “Dr,Hamza al Khatieb”, welcher sich ja so kinderlieb gab trotz seiner direkten Nähe zu den Nour el Dine-Zanki-Kinderschächtern. Später löschte er das Bild, es passte nicht zu der humanitären Agenda weölche die Massenmedien um die Front-Feldscher strickten, welche bewaffnet mit Kindermördern unterwegs waren.:

“Abdel Hamid Srour”

Was sind das nur für Menschen im “Wadi Barada”, welche dem Terroristen, der seine kleine siebenjährige Tochter mit umgebundenen Sprengstoffgürtel als Selbstmordattentäterin in Damaskus in eine Polizeistation schickte, ein bewunderndes Gedenken bei FB zeigen?

Die Al-Kaida & Co Propaganda-Outlets aus dem “Wadi Barada” verkünden , dass Damaskus weiterhin ohne Wasserversorgung bleiben wird und dass daher Epedemien vor der Türe stehen würden. Des Westens unterstützte Mörderbanden gefährenden aus ihrem Al-Kaida-Egoismus heraus das Leben, die Gesundheit von sechs Millionen Menschen, das Wasser ihr Druckmittel, sechs Millionen Menschen als ihre Geiseln benutzt und dennoch gibt es keinen Aufschrei, denn dass wüde ein sehr deutliches Bild auf die Kriegsverbrecher von Wadi Barada zeigen und dies muß um jeden Preis verhindert werden, was sind da schon 6 Millionen von Menschen wert welche sich ja gegen Regime-Change, gegen die ganzen Mörderbanden und ihre Hintermänner stellen.

Zu der Wadi -Barada-Kampagne gehören natürlich auch deren Feldscher, ähnlich wie bei der verlogenen Propaganda über Ost-Aleppo setzt man diese auch im Qalamoun ein, Medics welche voll dahinterstehen, dass Milionen von Menschen von sauberen Wasser durch Terroristemn abgeschnitten wurden. Und diese Ärzteschergen wagen es von Humanität zu sprechen und für Al-Kaida-FSA und IS Propagandatu laufen welche Milionen von Menschen in ihrer Hand haben, zu haben glauben.

Einen dieser Terroristen, welche sich auch als Ärzte für die Terroristenfraktionen betätigen, habe ich schon näher betrachtet, sieh weiter unten im Eintrag. Von diesen Ärzte-terroristen gibt es eine ganze Menge welche die selbe “Charityy-Organisation” im Rücken haben deren Plakat man auch hier an der Wand sieht. Küchentratschtante “Wendy” ist übrigens ganz begeistert von diesem Al-Kaida-Personal:.https://www.facebook.com/profile.php?id=100009435802711

Ein paar Fotos eines Wadi-Barda-Rebellen-Terroristen, welche die Quelle anschaulich zeigen wobei der Narzist störend in den Fotos wirkt:

Mit einer Pistole auf dem Schreibtisch, kein Zivilist. “Samer Basil” سامر ريحان”

Der Terrorist wohnt in “Ain al Fidjeh” und veröffentlichte folgenden Steckbrief bei FB:

Steckbrief:

Physiotherapist bei Medical Corps in Wadi Barada

Hat Banking and Financial studies hier studiert: Faculty of Economics at the University of Aleppo

Ist zur Schule “secondary Martyr Ahmed Izz al-Din” gegangen

Wohnt in Ain Figeh, Rif Dimashq, Syria

Aus Ain Figeh, Rif Dimashq, Syria

Mitglied seit 9. Juni 2015

Die Quelle ist sehenswert, der Terrorist weniger auch wenn er gerne posiert…

Und dies hier ist der Schreibtischtäter mit der Pistole auf dem Tisch ebenfalls. Ein bewaffneter Arzt-Terrorist im Barada-Tal. .https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1422459041411942&set=pb.100009435802711.-2207520000.1483977982.&type=3&theater

https://urs17982.wordpress.com/category/deutschland/

Es könnte bald eine Wende eintreten, die Terroristenpropagandaschleudern bitten nun um Gebete, dass ist meist ein zeicchen dass es schlecht um die Terroristen steht, auch wenn die Todesschwdrone behaupten, seit Gestern hätte sich am Stand der Dinge im Barada-Tal nichts verändert.

https://principiis-obsta.blogspot.de/2017/01/die-befreiung-aleppos-ein-regionaler.html

