Wadi_Barada – Terrorismus in Syrien und Fake-News #Tagesschau

Mehre tote Jabhat al Nusrat in Taftanaz IDLIB:

Tagtäglich werden die eingekesselten Einwohner von Fuah und Kafraya von der “Jaish al Fatah” und weiteren internationelen Terrorismus-Fraktionen mit schwerster Artillerie attackiert, auch darüber herrscht bei den westlichen Terror-Unterstützeranstalten das große Schweigen. tagtäglich sterben durch des Westens geförderten Terrorismus in Fuah und Kafraya Zivilisten, darunter viele Kinder. Wadi Barada -Terroristenseiten gehen hin und loben die “Jaish al Fatah” dafür, dass diese die Hilfsliedferungen , die Nahrungsmittel und Medikamente beinhalten, wirkungsvoll zu verhindern wissen. Terroristen welche Millionen von Menschen das saubere Trinkwasser abgeschnitten haben zeigen sie überall von ihrer erbärmlichsten Seiten, genauso wie ihre Komplizen in den westlichen Sendeanstalten. Ich höre gar nicht das die deutsche Regime-tabte Merkel sich für die Millionen von Menschen in Damaskus einsetzt, genauso wenig wie für die etwa 3o ooo Einwohner von Fuah und Kafraya. Einmal auf Regime-Change mit ISIS und Al-Kaida sowie FSA-Todesschwadrone gesetzt, geht die Bundeskanzlerin anscheinend von ihrer vorgefassten Terrorismusunterstützung gegen Syrien nicht ab, was scheren sie schon weitere sechs Millionen von Menschen.

Die Wasserversorgung von Damaskus weiterhin von Terroristen blockiert, ein monströses Kriegsverbrechen.

Hier ein Beispiel über die Wasserverteilung in der Millionenstadt Damaskus:

Als die Terroristen bei Aleppo das Wasser unterbrachen und dies der Armee unterschoben, da trommelten sämtliche Pro-Terroristen-Massenmedien gegen die Regierung und Armee, führend wieder die Tagesschau. Sie warfen ihnen gezielte Austrocknung der Ost-Aleppo Al-Kaida-beherrschten Gebiete vor obwohl, Jabhat al Nusra die Wasserversorgung unterbrach und die Pumpen abstellte. Hier bei Damaskus, wo annähernd sechs Millionen Menschen von dem Terrorismus der Wadi-Barada-Al-Kaida-FSA-IS betroffen sind, und es den Massenmedien zusammen mit den Terroristen nicht gelang, den Verursacher der Zerstörung der Wasserversorgung an der Regierung und der Armee festzumachen, verlegen die Medien sich auf das große Schweigen, es soll ja niemand auf die Idee kommen dass die Terroristen im Barada-Tal ein horrendes Kriegsverbrechen begehen, welches die Massenmedien im Falle von den Fake-Meldungen von Aleppo als eines der größten Kriegsverbrechen überhaupt bezeichneten. Man sieht erneut die Doppelstandards in der Berichterstattung bzw in der Nichtberichterstattung!

Wadi Barada Terroristensender Halab TV zeigt die Armee auf den Bergkuppen:

Die Terroristen-Medien bringen immer wieder alte Videoschnipsel als neu, sie haben nicht viel Materiel für ihre Pro-Terroristen-Propaganda. Aber man sieht an den dümmlichen kampagnen wie sehr weltweit die Al-kaida-Propaganda gefressen und wiedergekäut wird. https://t.co/aPuq20WqWj

Deutsche Hetz-Medien mit weiterem Gegeifere gegen Russland, sie versuchen es erneut mit Propaganda und Fake-News als wenn sie dadurch die Macht hätten einen Keil zwischen Trump und Putin zu schieben. Das kommt davon wenn die Redaktion von sich auf andere schließt und alle für genauso blöd hält wie sie es selbst sind, die GEZ-Gebühren sind ihnen sicher und dass wissen sie.

Tagesschau mit weiteren FAKE-NEWS über Russland und Trump. Einfach nur noch peinlich! http://www.tagesschau.de/ausland/trump-hexenjagd-101.html

In Aleppo sind spezialisten immer noch dabei Sprengstoff-und Minen-Fallen zu entschärfen und die Munitionslager der Terroristen sicherzustellen. In deiesem falle jede Menge Sprengstoffkomoneten aus Saudi Arabien in Form von Dünger. Ein weiterer Hauptlieferant ist die Türkei mit türkischen Firmen, wobei auch die “bekämpfte” ISIS weiterhin ihren Teil zur Bombenherstellung abbekommt, genauso wie ihre Al-Kaida-Freunde. Es ist auch noch nicht lange her dass dei Armee und russische Spezialisten deutsche Chemikalien fanden welche die Terroristen in ihre Granaten und Raketen packten, darunter Schädlingsbekämpfungsmittel aller Art, einschleißlich Rattengift. Aber darüber hört man in den deutschen Propagandamaschinen natürlich nichts. (Siehe mein Archiv der letzten Wochen) .https://www.facebook.com/media.syrian1/posts/1415188658493793

Im Süden von Aleppo an der Khan Tuman-Front drehen die Al-Kaida-Fraktionen erneut auf und müssen massiv bekämpft werden. Durch ihren wahllosen Beschuss in die Stadt Aleppo wurden erneut Menschen verletzt.

Es wird noch ergänzt, verbessert, ausgearbeitet, aber erst nach der Chemo welche heute wieder fällig ist um mein Leben etwas zu verlängern damit ich der Lügenpresse noch eine Weile auf die Finger hauen kann.