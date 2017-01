Wadi_Barada, Millionen von Menschen weiterhin ohne sauberes Trinkwasser in Damaskus + Fuah und #Kafraya #Idlib -Syrien-Deutschland-Terrorismus #AlQaeda #IS Vernetzung

Arbeitspapier zu Syrien, Wadi-Barada-Terrorismus- Terror, “Rebellen”, soziale Netzwerke, Terrorismusunterstützung, Terror, Strafverfolgung , Medien…

Was mich entsetzt.

Im Zusammenhang mit dem Wadi Barada-Tal bin ich auf einige nun in Deutschland lebende Rebellen gestossen und habe mir deren Freundschaftslisten und Netzwerke angeschaut. Darunter befindet sich auch ein “Adel Srour nebst Clan” aus “Zabadani” , bzw aus dem Barada-Tal, welcher immer wieder betont, man solle alles weiterverbreiten, damit man sieht wie schlecht es den “Rebellen/Freiheitskämpfern” in Syrien geht, besonders jetzt im Barada-Tal, wo die Armee dabei ist die Terroristen aller Fraktionen zu zerschlagen, welche die Wasserversorgung von sechs Millionen Menschen zerstörten und bisher gewaltsam seit dem 25.12.2016 verhindern, dass diese wieder hergestellt werden kann.

Mehrfach wurden Vereinbarungen zwischen der Regierung und den Barada-Tal- Terroristen getroffen, welche diese Terroristen aller Fraktionen nicht einhielten, die Quelle “Ayn al Fijeh” weiterhin in Geiselhaft halten, egal ob die Menschen in Damaskus aus Mangel an sauberen Wasser erkranken.

Auch die Medien halten sich bedeckt ob der Kriegsverbrechen ihrer Schützlinge, es soll sich nicht in den Gehirnen der Menschen verankern wer da die wahren Kriegsverbrecher, die Terroristen sind, wobei die Medien seit bald sechs Jahren die Wahrheit auf den Kopf gestellt haben für Usraels Regime-Change und fortwährender medialer Unterstützung für internationalen Terror, internationalem Terrorismus in Syrien, für ISIS, für Al-Kaida und für abartige “FSA”-Todeschwadrone und Söldner.

Inzwischen geht die Armee nach längerem vergeblichen Warten auf die Kapitualtion der Terroristen, den mehrfachen Brüchen der Vereinbarungen, verstärkt gegen den Ort Bassima vor, welcher östlich von dem Ort “Ayn al Fijeh” mit der Quelle liegt, die etwa 70% der Wasserversorgung von Damaskus ausmachen soll. Es gab bereits Meldungen, dass die Armee den Ort kontrollieren würde, was sich bisher nicht bestätigen ließ.

“Urgent Barada valley is now being dismantled improvised explosive devices in Bassima and fire suppression triggered by terrorists in their headquarters before fleeing.“

“Dringend Bourne | Reporter Bourne: # syrische Armee hat die volle Kontrolle über die Stadt von Busujima in Wadi Barada http://www.alghadeer.tv/news/detail/49308″ Per Translator: “Wadi Barada reporter Bourne: The Syrian army has full control of the town of Busujima in Wadi Barada Syrian army took control of the entire town Busujima in Wadi Barada in Damascus.

The Tenseekiet armed groups have recognized the progress of the Syrian army in the vicinity Busujima village of Wadi Barada area in the countryside of Damascus.

Then one of the officials also said in one of the armed factions in Wadi Barada terrorist called “Abu Abdel-Rahman” zone progress of the Syrian army in the center of the village Busujima after clashes with militants so-called “Front victory.””

Wird ergänzt und verbessert

——

Israel war erneut als Al-Kaida-IS-Luftwaffe im Einsatz, die eigentlichen Drahtzieher des Kriegs gegen Syrien melden sich ab und an zu Wort ohne dass sie jemand für ihren verbrecherischen Angriffskrieg zur Rechenschaft zieht, weil all die sogenannten westlichen demokratischen Herrscher mit im Boot der Kriegs-Mafia sitzen und Al-Kaida-ISIS und die “FSA”-Todesschwadrone erst herangezüchtet und bewaffnet haben als ihre Boden-Proxy-Milizen.

the Israeli attack on Mezzeh Airbase in #Damascus was not by an airstrike. It was by guided missiles. pic.twitter.com/0Ms7j2IJ2q — maytham (@maytham956) January 12, 2017

No casualties at Mezzeh airbase in #Damascus that was attacked by #Israel today.

Only material damage. — maytham (@maytham956) January 12, 2017

Neue Meldungen aus dem Wadi Barada zeigen, dass die Terroristen die Verhandlungsdelegation angegriffen haben sollen, sie wollen nicht nach Idlib gehen, und nun versuchen die Attacke der Armee unterzuschieben. (Mehr folgt später) Was man sieht ist eine Hinhaltetaktik durch die Terroristen welche sich die Armee vermutlich nicht mehr lange gefallen lassen kann und wird. Autos der Verhandlungsdelegation wurden in Brand geschossen, die Terroisten zeigen weiter dass sie keine ernsthaften Verhandlungspartner sind! Es scheint unter den Terroristen Unstimmigkeiten zu geben, die einen welche kapitulieren und verhandeln wollen werden anscheinend von ihren Komplizen daran gehindert.

Sonst filmen die Terroristen und ihre Sprachrohre doch sonst alles, aber hier soll es kein Video geben? Ein deutlicher Hinweis darauf dass die Terroristen gelogen haben, wenn sie behaupten die Armee hätte ihre Delegation beschossen. Vielleicht lässt sich ja noch Vernünftigeres finden als das bisherige “un”durchsichtige Durcheinander …

Mehr Lügen als Wahrheiten, faule Ausreden und Hinhaltetaktik durch die Terroristen bei der Ayn al Fijeh-Quelle: .https://www.youtube.com/watch?v=T87f7QQwC4Q&feature=youtu.be

Laut Armeequellen sind die Terroristen welche aus Bassima entkommen konnten unter anderem in Richtung “Ayn Fijeh” geflohen, die Übersetzung mies: .https://twitter.com/UUnionNews/status/819881973560864768 “#Urgent

Syrian army simplifies the whole town Bussima control after the defection of armed groups towards the villages of “Ein greenery and appointed Fijeh b Barada valley” “The Syrian army controls the entire town of Petite after armed groups toward the towns into greenery and fijah in the Wadi barada in Damascus.” .https://twitter.com/C_Military1/status/819881344578752512 Ein Foto aus Bassima: . https://twitter.com/alassad20043/status/819893092765597697

“Scenes from the Syrian army targeting armed groups fleeing from the town of Petite dominated the barada Valley area https://youtu.be/7MmNVNBNZfI”

“Armed groups while fleeing from the town, dominated by the Busujima in Wadi Barada area Rural Damascus.”

ي للمجموعات المسلحة اثناء فرارها من بلدة بسيمة التي سيطر عليها في منطقة وادي بردى بريف دمشق.

“Gibt es nun endlich Fortschritte bei der Ayn al Fijeh-Quelle?” “ @ manqoul ورشات الصيانة والإصلاح تتوجه من قرية دير قانون في وادي بردى إلى عين الفيجة لإصلاح الأضرار التي لحقت بالنبع وإعادة تأهيله

Maintenance and repair workshops headed by Deir barada Valley Act to fijah to repair damage to the spring and rehabilitation.” “Urgent || clashes between the Syrian army and terrorist groups at the entrance of Ayn in the Wadi # بردى Brive # دمشق.” .https://twitter.com/syriamother/status/819911558495170560 Hier die Arbeitsteams mit schwerem Einsatzgerät um die Ain-al Fijeh-Quelle und die Wasserversorgung für annähernd sechs Millionen Menschen von Damaskus zu reparieren: .https://twitter.com/UUnionNews/status/819920714991927297 #بالفيديو

ورش الصيانة تدخل إلى #عين_الفيجة لإصلاح مضخات مياه #دمشق في #وادي_بردى #سوريا #يونيوز pic.twitter.com/EUBlPAMn8e — وكالة يونيوز للأخبار (@UUnionNews) January 13, 2017

عاجل : محافظ ريف دمشق: سيكون وادي بردى آمنا خلال الساعات القادمة . http://fb.me/1BZUXS0nF Urgent: Governor of Damascus: barada Valley will be safe during the next few hours. http://fb.me/1BZUXS0nF“

Hier gerade von einem Terroristentwitterer, sie brüsten sich damit die Fahrzeuge der Technischen Hilfskräfte beschossen und mindestens eines in Brand geschossen zu haben, von syrischen Militärquellen noch nicht bestätigt worden. # سوريا # ريف_دمشق # وادي_بردى : أنباء عن احتراق احد سيارات ورشات الصيانة بعد استهدافها من قوات النظام بشكل مباش # سوريا # ريف_دمشق # وادي_بردى News about burning a car maintenance workshops after target system forces directly. قوات # الاسد تستهدف ورشات # الصيانة التي دخلت لإصلاح منشأة نبع # عين_الفيجة مما أدى لهروب عناصر الورشات واحتمائهم لدى أهالي المنطقة وكالة خطوة Die Wasser-Techniker und Arbeitsteams sollen kehrt gemacht und Deckung gesucht haben, laut “step Acency” # الاسد # الصيانة Workshops aimed at forces that entered # عين_الفيجة spring facility reform which led to the escape of the shop items and sheltering within the region step by “step Agency” .https://twitter.com/syriapost1/status/819925043899748352 Vermutlich kurz vor den Terroristen-Attacken auch die technischen Hifskräfte und Fahrzeuge: دخول ورشات صيانة نبع عين الفيجة هذه اللحظات عبر حاجز دير قانون

الحمدلله على سلامة نبع الفيجة

الشكر لرجال الجيش السوري

منصورين بعون الله pic.twitter.com/OdBNDi5ky7 — نصار عريبي (@Buick6311) January 13, 2017 Nun die Bestätigung von Angriffen auf die Arbeitsteams welche die Wasserversorgung wieder herstellen sollen: عاجل | مراسل دمشق الآن في وادي بردى : مسلحون في قرية عين الفيجة يعتدون على ورشات اصلاح نبع عين الفيجة بعد دخولها… http://fb.me/5wueIYcIx Urgent | The Damascus correspondent now in Wadi barada: gunmen in the village of fijah recidivist fijah spring repair after entry. http://fb.me/5wueIYcIx Die Wadi-Barada-Terroristenpropagandaschleuder tut so als wenn der “Waffenstillstand” gehalten hätte und die Terroristen die Repearaturtrupps nach “Ayn al Fijeh” gelassen hätten .https://twitter.com/w_barada wird noch ergänzt Aus Rache für “Wadi Barada” sollen die “Jaish al Fatah”-“Fatah al Sham”-Idlib-Aleppo-Terroristen erneut die Orte “Fuah und Kafraya” mit schwerer Artillerie beschießen. Baragen von Granaten sollen wieder auf die zwei Orte niederregnen: “قصف يومي من المسلحين بعشرات القذائف على #الفوعة و #كفريا المحاصرتين شمال #ادلب هذا القصف الحاقد دليل عجز عن مواجهة رجال البلدتَين الصامدتين” Videos vom letzten Beschuss auf “Fuah und Kafraya”, die Drecks-Medien schweigen: Menschen welche keine Massenmedien-Lobby haben wie die Terroristen, die Mörderbanden in Idlib-Aleppo-Damaskus, Daraa etc. welchen die Medien in den Al-Kaida-IS-Hintern kriechen bis zum Anschlag. Seit fast zwei Jahren erleben die Eingekesselten Menschen von Fuah und Kafraya tagtäglich die Hölle.

“Photographer: A children wounded in the town of Fuah by the bombing of the town today.”

In Idlib gibt es Kundgebungen für die “Jabhat al Nusra” im Barada-Tal mit schwarzen Al-Kaida-Bannern, was nicht anders zu erwarten war. (Video folgt)

Bei der Suche nach “Ayn al Fijeh-Wadi-Barada” bin ich vor einigen Tagen auf zahlreiche Leute in Deutschland aus dem “Barada-Tal” gestossen, welche eindeutig per Netzwerk mit Terroristen kommunizieren, wie z.B. aus dem “Srour-Clan”. Auf einem dieser Kanäle fand ich neben dem bereits gezeigten “Srour-Milizen”-Video auch direkt darunter ein IS-Video, welches die abscheuliche Ermordung von Gefangenen zeigt, bejubelt von Wadi Barada-Terroristen, welche ich dem IS-nahestehend ansehe, bzw als IS bezeichnen würde. Die Seite welche die Videos vertreibt, hat al Header auch “Sadam Hussein” verewigt, ein Hinweis auf irakisch Al-Qaeda, bzw. auch auf den IS. Das Banner welches sie verwenden ist gleich.

In der Freundschaftsliste dieses “IS” Unterstützer-Terroristen finden sich auch nun in Deutschland lebende “Rebellen”. Um in die Freundschaftslisten aufgenommen zu werden, muß man eine Anfrage stellen, man muß bestätigen dass man befreundet sein will und dieser “Antrag” muß von dem künftigen Freund befürwortet werden. Es ist also eine Handlung von Nöten um dort bei den IS-nahestehenden Terroristen in die Freundschaftsliste aufgenommen zu werden und umgekehrt auch diese in der eigenen Liste zu führen.

Bereits eingesammelt:

(Siehe auch die vorherigen Einträge zu Wadi Barada im Zusammenhang mit systematischer Terroristenunterstützung aus Deutschland)

Eine weitere Ergänzung zu den Freunden und Freundschaftslisten der “Merkel-Gäste” in Deutschland. Ihre Netzwerkfreunde welche die Massenmorde, die bestialischen Hinrichtungen durch den “IS” ganz klasse finden:

.https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=247012309044812&id=100012081340934 Text bei FB herauskoopiert falls die Seite wegzensiert wird: ” 1.227 Aufrufe facebook url=”https://www.facebook.com/100011738228261/videos/309198399481432/” /

رسالة من أحد #شهداء_وادي_بردى إلى الثوار قبل لجان المصالحة الله يتقبلك يا أبوعامر والله حكا الواقع .. “Eine Nachricht von einer #Zeugen _ Valley _ Barada den Rebellen aussöhnungsausschüssen vor Allah, und Allah dich akzeptiert bw‘mr seine Tat..” Per Translator: “A message from the Martyrs Barada valley to the rebels by committees of reconciliation God Atqublk O Abu Amir and God Heka reality ..“ Und dieser Srour-Freund und Terrorist findet die abartigen Verbrechen der IS-Faschisten so toll. Wenn man so sieht was für Kumpane “Merkels Gäste” in Syrien zurückgelassen haben mit welchen sie jedoch weiterhin per soziale Netzwerke verbunden sind, dann könnte es einen grausen. Die Terroristenkumpane welche den “IS” lieben und “Sadam Hussein” im Header bei FB haben und barbarische Morde an Gefangenen bejubeln. Den Zusammenhang mit Sadam Husseins Ex-Geheimdienstoffizieren und dem “IS” im Irak konnte man auch in den Massenmedien finden. So wie es aussieht findet man ihn auch bei Damaskus im Barada-Tal.

facebook url=”https://www.facebook.com/100011738228261/videos/309198399481432/” / Dieser ““Samih said right” kommentiert auch direkt auf der FB-Seite von “Adel Srour”: FB-Seite “Abdel Srour”, “Samih said right” kommentiert mit einem Bild. “Adel Srour” erweitert inzwischen seine Freundschaftsliste, nun hat er Freunde · 1.426 man findet bei ihm nun auch Sadam Hussein, ein Hinweis auf IS-nahestehende Freunde. Vor ein paar Tagen hatte “Adel Srour” nur “1349 Freunde”, nun sind es bereits 80 mehr…

Einer der Freunde “Adel Srours” mit “Sadam Hussein” im FB-Header”, ein IS-Anhänger mit “jihadijohn” in seiner Fotogalerie und einem der Terroristen in der Ayn al Fijeh-Quelle: Adel Srours “friends-tab”. Dort findet man auch die Milizen mit dem IS-Banner: .https://www.facebook.com/profile.php?id=100010877384160&fref=pb&hc_location=friends_tab

Adel hat dort auch kommentiert: “https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=356203798085530&id=100010877384160&comment_id=356204308085479&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R1%22%7D” Kommetar “Adel:”

FB-Seite “Samih said right” mit dem Video welches Adel Srour zeigt, und welches auch bei “Abdel Hamid Srour ” und inzwischen auch bei Adel Srour in der Videoliste veröffentlicht wurde: .https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=313093649091907&id=100011738228261&comment_id=313204102414195&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R1%22%7D “Samih said right” kommentiert bei “Adel Srour”: Gegenseitige Kommentare: FB-Seite header “Samih said right” الحق سميح يقال .https://www.facebook.com/profile.php?id=100011738228261&lst=100009505592473%3A100011738228261%3A1484298305&sk=videos Screenshot “Abdel Hamid Srour” FB-Seite: Mehr auch hier: FB-Seite Screenshot “Samih said right” mit dem “Srour”-Video: FB-Seite “Samih said right” :

Nach welchen Kriterien stuft der Verfassungsschutz Gefährder ein?

Das IS -Video von der FB-Seite الحق سميح يقال welche “Abdel Hamid Srour´s ” Video zeigt und darunter eines der bestialischen Mordvideos von den IS-Takfiris.

Vor dem Video wird gewarnt, wer solche Leute unterstützt, mit ihnen vernetzt ist, der ist kein Rebell, der ist ein Terrorist, egal wo er sich aufhält! .https://www.facebook.com/100012081340934/videos/247008342378542/

Text bei FB herauskopiert und zitiert::