Ayn al Fijah – Wadi_Barada Fortsetzung + Deir Ezzor

Die x-te Folge des von Terroristen okkupierten Barada-Tals.

Eines der neusten Armee-Videos bei “Ayn al Fijah”, dem Ort welcher die lebenswichtige Wasserader für ganz Damaskus beherbergt und kurz davor steht von der Armee befreit und gesichert zu werden. Allerdings wollen die Terroristen die ganze Anlage zur Wasserversorgung von Millionen von Menschen mit zig-Tonnen Sprengstoff vermint haben.

Einige der Häuserzerstörungen wurden durch die Terroristen verursacht, welche bei FB schrieben, sie hätten Häuser in Brand gesteckt und die jahrzehntelange Arbeit ihrer Väter gesprengt, damit diese nicht in die Hände der “Schabihas” geraten. “Schabihas” sind alle welche auf der Seite der Regierung stehen oder mit Terror und Terrorismus nichts am Hut haben und in Opposition zu den diversen Terroristenfraktionen stehen. Siehe auch meinen letzten Eintrag.

“Especially scenes from the entry of the Syrian army to the outskirts of the eye Fijeh in Wadi Barada“

.https://www.youtube.com/watch?v=5tl8h3BFfEk&feature=youtu.be

Veröffentlicht am 18.01.2017

دخلت قوات الجيش السوري إلى أطراف بلدة عين الفيجة في منطقة وادي بردى في ريف دمشق، وسط قصف مدفعي وصاروخي يستهدف نقاط انتشار المسلحين في البلدة. Syrian army forces entered the outskirts of the eye Fijeh in Wadi Barada area in Damascus, amid artillery and missile targeting the spread of the gunmen points in the town.

مشاهد خاصة من دخول الجيش السوري إلى أطراف بلدة عين الفيجة في وادي بردى

Eine Art Grafik von “Ayn al Fijeh” und den umgebenden Armeeposten. Vermutlich geht die Armee äußerst langsam vor bei “Ayn al Fijeh”, um die Terroristen in die Randzonen des Ortes zu ziehen, sie dort auszuschalten und dadurch die angekündigte Zerstörung der Wasseranlagen und der Quelle herauszuzögern und im Besten Fall ganz zu verhindern.

“Three-dimensional map of the Syrian army convoys entering the eye Fijeh Barada valley clashes with the area around the spring 18 01 2017”

Der Ort ist nicht groß, die Armee hätte ihn schon längst einnehmen können, sie hat die Terroristen dort seit Tagen umzingelt, welche die Wasserversorgung von Damaskus als Druckmittel benutzen um nicht kapitulieren zu müssen. Auch brachte vermutlich die Jabhat al Nusra einen Vermittler zwischen Armee und Terroristen um, da die Mörderbanden kein Interesse dran haben, dass die Wasserversorgung von Damaskus wieder hergestellt wird, denn dann müssten sie den Ort räumen oder die Waffen abgeben und beim Versöhnungsprogramm mitmachen und schwören keine Waffe mehr gegen die Armee zu erheben und sich in Zukunft friedlich zu verhalten.

Seit Wochen werden die Menschen von Damaskus durch Terroristen von der Wasserversorgung abgeschnitten. Immer wieder drohen die Mörderbanden mit der kompletten Zerstörung der Quelle, der Pumpstationen, der Wasserleitungen, sollte die Armee und die Allierten den Ort “Ayn al Fijeh” betreten um die Wasserversorgung zu sichern und wiederherzustellen. Die Terroristen drohen ganz offen mit einem der größten Kriegsverbrechen an Millionen von Menschen in und um Damaskus. Siehe die letzten Einträge ab Ende Dezember 2016 in meinem Archiv über “Wadi Barada”.

Im Vordergrund ein Terrorist

Die bisherige Zerstörung durch des Westens promotete Todesschwadrone nebst Al-Kaida und dem “IS”. Einer der Kriegsverbrecher auf den Trümmern von Deckenträgern und zerstörten Deckensegmenten mit Siegeszeichen posierend.

Die Kriegsverbrecher im Barada-Tal werden auch von einer Anzahl “Ex”-“Rebellen”, welche sich als Merkels Gäste in Deutschland aufhalten, aus Leibeskräften über die A- sozialen Netzwerken unterstützt, dabei spielt es für die Terroristenverherrlicher keinerlei Rolle welche Fraktionen sie bejubeln, ob Al-Kaida-“FSA” oder den “IS”, sie machen keinerlei Unterscheidung. Die deutsche Gesetzeslage im Bezug auf die Verherrlichung und Unterstützung Terroristischer Organisationen interessiert diese “Zabadani-Madaya-Wadi Barada” -Flüchtlinge nicht, es sieht auch nicht danach aus als wenn die Strafverfolgungsbehörden von sich aus tätig werden würden um diese Unterstützung, zu welcher auch Spendensammlen gehört, zu unterbinden, sie hätten auch viel zu tun wenn sie es versuchen würden.

Merkel sehr beliebt bei den “FSA”-Rebellen und Terroristen im Barada Tal und anderswo: .https://www.facebook.com/assem.tinawi.7/posts/400260206986975

In den Freundschaftslisten der “dankbaren” Merkel-“Bewunderer”, welche sich auch in den Kommentaren über die Deutschland und ihre Machthaberin lustig machen, finden sich alle Terroristenfraktionen über FSA-Ahrar al Sham-Jaish al Fatah, Fatah al Sham, Jabhat al Nusra, Jund al Aqsa, JAMWA, Ansar al Dine, Turkish Islamic Party, selbst die Terrororganisation “IS”. Ihre dort abgebildeten Idole fangen an bei Osama bin Laden, Ayman Zawahiri, Jolani, den Al-Kaida-Sheikh Abdullah al Mhaisni, Sadam Hussein, diversen saudisch-wahhabitischen Hasspredigern bis hin zu IS-“Baghdadi”, dazu kommt noch der türkische Attentäter welcher den russischen Botschafter in Ankara heimtückisch ermordete, eine “bunte” Mischung aller Terroristen-Fraktionen, die meisten “pechschwarz” in Anlehnung an Al-Kaida und dem “IS”.

Obwohl bei Aleppo und Idlib alles voll war und ist mit Weisshelm-Terroristen, sind sie im “Barada-Tal” anscheinend eine Rarität. Ob es daran liegt dass sie selbst Terroristen sind und ab und an sich eine “White helmet -Weste “über ihre Terroristenuniform ziehen für Propagandafilmchen wie hier? Überigens in “Ayn al Fije”h habe ich noch keinen einzigen dieser “Weisshelme” gesehen, auch nicht im Umfeld der Quelle, was vermutlich daran liegt dass sie am Kämpfen sind und momentan keine Zeit für FAKE-Propagandafilme haben. Allerdings ihre Videobeschreibung reicht aus um die übliche Propagandatour zu zeigen. Nie werden Bewaffnete geshellt, sondern immer nur Zivilisten.

Die PR so abgedroschen und durchschaubar, insbesondere wenn man weiss, dass die Terroristen aus zivilen Häusern heraus die Armee beschießen mit allem was sie haben. Selbst Kinder dürfen die Mörserkanonen mit Granaten füttern, sich als Sniper betätigen, während die “Mamies” den Funkverkehr managen, Terrorismus als “Familienbetrieb”. Schießt die Armee zurück dann waren es plötzlich alles nur Zivilisten…

Die genaue Ortsangabe fehlt, nur allegemein gehalten als “Wadi Barada” bezeichnet.

الدفاع المدني في وادي بردى يقوم بإخماد حريق في شقة سكنية جراء القصف الممنهج على المدنيين في المنطقة”“

“Civil Defense in the Valley of the Barada extinguish a fire in an apartment as a result of systematic shelling of terrorists in the area” …

Ein Luftbild-Video von gestern, vermutlich der Ort zwischen “Ayn al fijeh” und “Bassim” im Barada-Tal:

In Deir Ezzor muß es heftig abgehen zwischen der Luftwaffe, der Armee und den IS-Faschisten, welche aus dem Irak nach Syrien hineindrägen. Seit Jahren hält die eingekesselte Armee rund um den Flugplatz die Stellungen, schaffte es immer wieder den IS-Faschisten Gebiete abzutrotzen, ständig auf das heftigste attackiert von den “einst” vom Westen als gemäßigte und erfolgreiche Rebellen verkauften IS-Faschisten, bejubelt von den Massenmedien als sie Raqqa besetzten und dort Menschen aus den Häusern trieben und auf der Starsse abknallten zusammen mit “FSA”, Ahrar al Sham, Jabhat al Nusra, Islamic front, ISIL IAQ. Nicht nur die IS-Takfiris greifen die Armee an, auch die US-geführte Angriffskriegsmafia mit ihren völkerrechtswidrigen Obomba-Terroristenbombern, attackierten die Armee und gezielt die Infrastruktur anstatt die IS-Faschisten-Organisation.

Ich hoffe die seit Jahren dort eingeschlossene heldenhafte Armee, die NDF, wird nicht von den IS-Todesschwadronen aufgerieben.

Hier eines der neusten Videos von der Armee: “Continuing clashes in Deir al-Zour and the Syrian army targets Daesh mechanisms and points of deployment”

Ein Video der Armee von gestern bei Deir Ezzor, im Video am Schluss auch einer der größten Armeekommandeur der syrischen Verteidigungsarmee:

A quote by our true superhero and #ISIS exterminator Major General Issam Zaher ElDin who is fighting #ISIS in #DeirEzZor: pic.twitter.com/YDDaNZCNOE — maytham (@maytham956) January 18, 2017

“Heavy fighting between the Syrian army and the terrorists Daesh in the cemetery and the area around the city of Deir ez-Zor”:

In the west, you may have Batman, Spiderman, & Superman, but in #DeirEzZor we have #ISIS-exterminator Major general Issam Zaher ElDin pic.twitter.com/zp8pOqAHSk — maytham (@maytham956) January 18, 2017

https://twitter.com/maytham956