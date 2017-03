Update #Damaskus Attentat#Palmyra #Tadmur #Syrien #Syria #Painting #Gemälde Eindrücke #Impression #Art #Ausstellung #Exibition

Update:

Das Ziel der Faschisten waren hauptsächlich schiitische Pilger, alles Zivilisten:

https://www.almasdarnews.com/article/40-civilians-killed-deadliest-bombing-syrias-capital-year/

Gemälde über Tadmur/Palmyra

Entstehung- Entwicklungschritte- Finish offen.

Maße 230 cm x 100 cm Acryl-Kreide Mischtechnik

ISIS Hunters

Ausschnitt

I`m born here, I will die here

Direktor des Palmyramuseums, geschächtet von ISIS-Faschisten und an einem Straßenschild angebunden und umgebracht worden. R.I.P.

IS-VIP-Bereich für die üblichen Claqeure wie Tommy Aders, Schwenck, Saoub, … Röpcke, Mettelsiefen, Sydow, …, zusammengefasst als MSM-Fake-News und ihre willfährigen Regime-Change Kriegspropagandisten …

Ich habe festgestellt die Leinwand ist zu klein um das alles festzuhalten was mir über Palmyra vorschwebt. Es wird eine Serie entstehen. Unter anderem sollen noch Porträts von ermordeten Zivilisten und gefangenen Soldaten bei der Invasion von FSA-ISIS in Palmyra entstehen,…ähnlich wie bei Dhuhur.

Weitere Syrienbilder hier:

https://urs17982.wordpress.com/2016/02/05/bilder-einer-geplanten-ausstellung-ausschnitte-syrien-artwork-syria/



Beispiele:

Hadi Al Abdallah Terrorist in Kafranbel Idlib, Verbündeter von Jabhat al Nusra, Jund al Aqsa, Al-Kaida-FSA-Komplize, Preisträger obskurer Pressevereinigungen wie “Reporter ohne Grenzen” oder “reporterpreis”…, Spenden für Kopfabschneiderkumpane…und Terroristen welche auch das Kriegsverbrechen begingen, das Krankenhaus von Qusair zu sprengen. Die Propaganda zu dem Kriegsverbrechen kam von Hadi al Abdallah, langjähriger Begleiter von Abu Sakar al Homsi, dem Menschenfresser von Baba Amr, hoffiert und schöngeschrieben von Markus Mettelsiefen, welcher immer wieder illegal als Terroristen-Propagandist in Syrien einfiel, bewundert von der ARD-Journallie welche gar nicht verstehen will warum (Propaganda)-Agenten auf der Einreiseverbotsliste der syrischen Behörden stehen.Wie heuchlerisch! “Syrien hat Hunderte Deutsche auf der Liste”

Weitere Bilder einer Ausstellung 2016 #Exibition II. Ausstellung – Auseinandersetzung mit Krebs und Tod. #Artwork #Galerie #Kunst

Bilder 2017 Exibition Kunst Artwork Ausstellung Impressionen

Ein Rückblick auf die Mörderbanden von Idlib-Aleppo-Hama-Latakia…

https://urs1798.wordpress.com/2016/05/11/medizinischer-usa-sams-helfer-white-helmet-und-al-qaeda-terrorist-beteiligt-an-folter-und-mord-khantuman-aleppo/#respond

Muawiya aga Hassan, Weisshelm, USA-SAMS-Helfer und Jund al Aqsa-Terrorist, filmte die Ermordung einer Familie für No-Fly-Zone-Propaganda. Beteiligt auch die NGO USA-SAMS, AVAAZ, die UN, etc ! Kumpel von dem obskuren Whitehelmet-Augenzeugen von HRW “Laith Fares”, welcher sich mit Jund al Aqsa Terroristen umgibt!

https://urs1798.wordpress.com/2015/03/17/perverse-giftgas-kinder-propaganda-der-idlib-sarmeen-morderbanden-%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A8-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D9%8A%D9%86-fsa-jabhat_al_nusra-is/

http://theindicter.com/why-is-sweden-giving-the-alternative-nobel-prize-to-syrias-white-helmets/

http://theindicter.com/swedish-doctors-for-human-rights-white-helmets-video-macabre-manipulation-of-dead-children-and-staged-chemical-weapons-attack-to-justify-a-no-fly-zone-in-syria/

Das neuste Interview des syrischen Präsidenten Dr.Bashar al Assad:

.https://www.youtube.com/watch?v=ZpgYBIDk43Q

In eigener Sache, die neusten Untersuchungen im Krankenhaus weisen daraufhin dass die Magen-Bauchfellkrebs-Metastasen den rechten Lungenflügel erreicht haben können. Über den 5 mm großen Knoten in der Lunge streiten sich die “Götter in Weiss” noch… Nach 12 mal Chemotherapie nun eine Pause von vier bis fünf Wochen… damit sich der Körper erholen kann, der Krebs vermutlich auch…

