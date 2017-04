Trump-Terroristen setzen nun ungehemmt chemische Kampfstoffe gegen die Armee ein bei #Daraa + #Hama #Mahardah #حلفايا

Die Armee und NDF-Kräfte in Hama, sie verteidigen TRUMP´s Christen, welcher dieser den Takfiris, den HTS-FSA-Al-Kaidas von Idlib zum Fraß vorwerfen will, so wie gerade wieder in Ägypten geschehen, es soll sogar eine Verbindung zu den Syrien-Mörderbanden geben:

“Reports that both suicidal terrorists that carried out the church attacks in Egypt returned from fighting in Syria.” .https://twitter.com/BBassem7/status/851313161181339652

CCTV shows the moment the terrorist detonate himself at the door of the Coptic Church in #eygpt #TantaAttack 😔 pic.twitter.com/BGxmr3VI8l — طارق (@tarek_oo7) April 9, 2017

Gratulation an die Armee, sei haben erneut die TRUMP-Terroristen geschlagen. Ihre Reste werden vermutlich in Khan Sheikhoun in den vom Ausland finanzierten Höhlenkrankenhaus wieder zusammengeflickt oder in die Türkei verbracht mit freundlicher Unterstützung von dem Al-Kaida-Komplizen Sultan Erdogan.

Mahardeh-Seiten melden dass die Terroristen in ihrer Großoffensive in Hama chemische Waffen Gaskanister (vermutlich Gaskartouschen) einsetzen, auch diese waren schon mit Giftcocktails versetzt worden, wie letztes Jahr z.B. in Aleppo oder die letzten Jahre auch benutzt von Halfaya-Kafr Zita-Lataminah und natürlich den Idlib-Sarmin-Saraqeb, Qmenas…Terroristen für Fake-Giftgas-Propaganda. Oftmals wiesen die Terroristen in ihren Fake-Produktionen Kühlmittelkartouschen von Klimaanlagen oder Kühlschränken vor und behaupteten, diese hätte die Armee, gefüllt mit Chlorin, abgeworfen. Die meisten Videos trugen das Logo von Jund al Aqsa, dem Weisshelm Muawiya-Aga Hassan, welcher auch schon als Medienterrorist und vorallem auch als USA-SAMS Krankenpfleger rund um Sarmin auftrat und als Weisshelm bei der Invasion von Idlib city 2015 zusammen mit Weisshelm-JundalAqsa-Al-Kaida Terroristen das Banner von Jabhat al Nusra (volkerschwenckte) schwenkten..

Dies würde sich auch mit den neuen, von Terroristen veröffentlichen Fotos von toten Soldaten erklären. Die Leichname unverletzt, bzw nach dem Tod wurde auf einen Teil von ihnen geschossen um die Todesursache zu vertuschen, das erinnert mich an die Giftgaseinsätze der Daraa-Terroristen gegen die Armee in den letzten Jahren, oder an die Brick-Factory bei Ariah Idlib 2015. Die Massenmedien haben es regelmäßig vertuscht.

Auch bewustlose oder verwundete Soldaten werden eiskalt ermordet.

Die Al-Kaida-Presstituierten, die Mainstream-Massenmedien als öffentliche Todesschwadron-Propagandaplattformen werden auch jetzt schweigen und die Opfer zu Tätern umlügen so wie im Nachbarort Khan Sheikhoun.

Die Terroristen haben chemische Waffen und sie setzten sie auch ein, regelmäßig bei ihren Offensiven gegen Soldaten und gegen Zivilisten für NOFLYZONE-Propaganda.



DARAA:



Vorbemerkung. Da bis heute von den USA-Militärs Terroristen in Jordanien für die Fronten auch von Daraa trainiert und seit Jahren bewaffnet werden, frage ich mich ob TRUMP nun sein eigenes Land bombardieren wird wo doch seine Kräfte in Daraa gerade wieder zum x-Mal Chemische Kampfstoffe einsetzten!

Die Soldaten waren durch Khan Sheikoun gewarnt, sie hatten Gasmasken in ihrer unmittelbarer Nähe, die Terroristen machten sich nicht die Mühe diese für ihre Fotos zu verbergen. Zeigt es ihren Triumph über TRUMP und die Massenmedien, sie setzten Giftgas ein, machen Giftgas-Großinszenierungen wie in Khan Sheikhoun und lachen sich gleichzeitig ins Fäustchen weil ihre Gegner grundsätzlich für die abartigen Verbrechen von Al-Kaida& Co schuldig gesprochen werden wie bei Khan Sheikoun, bei Qmenas etc…

Von solch einer Meldung wollen die MSM keine Ahnung mehr haben, sie hatten ja auch seltenheitswert. Deshalb erinnere ich daran, da die öffentlich-rechtlichen Terror-Propagandaschleudern so tun als wenn die Terroristen nie Giftgas in Syrien einsetzten und bis heute hingehen und behaupten, in Damskus sei Saringas durch die syrische Armee, die syrische Regierung eingesetzt worden. Die Daraa-Terroristen, die Milizen hatten die besten Verbindungen zu den Mörderbanden in um um Damaskus-Ghouta.

Lesenswert als Rückerinnerung: http://www.n-tv.de/politik/UN-Rebellen-setzten-Giftgas-ein-article10595371.html

“Dokumentation Mai 2013”, bereits im August setzten die Damaskus-Terroristen Sarin gegen Zivilisten ein, die Massenmedien litten ab da an absoluter Amnesie was den Giftgaseinsatz durch “moderate Rebellen” anging. http://www.n-tv.de/politik/UN-Rebellen-setzten-Giftgas-ein-article10595371.html

Bildzitat zu Dokumentationszwecken:

”

”

Soldaten bei Hama?, laut weiterer Propaganda bei Daraa, Gasmasken und auch Einschüsse welche postum erfolgt sein müssen. Ermordete Verwundete, abgekanallte Gefangene…Die Terroristen signalisieren dass sie die Soldaten durch Giftgas umgebracht haben, dies ist nicht das erste Mal:



Toter Soldat bei Hama -Daraa, die Gasmaske liegt noch in seiner unmittelbaren Nähe. Unter den Toten auch ein Journalist der Armee:

Die FSA-Twitter-Terroristen schreiben: “More pictures of the death of the forces of the regime and the militia in the neighborhood of Al-Manshiyya B #”

مراسل_سوري صور لقتلى قوات نظام الأسد ومليشيا حزب الله داخل حي المنشية بـ درعا البلد ضمن معركة الموت ولا المذلة

“Al-Assad correspondent and the Hezbollah militia in Al-Manshiyya district of Daraa Country within “the battle of death and humiliation” ”

Rest in Peace Martyrs



.https://twitter.com/Sy_Reporter/status/851355239584337920

Vermutlich alle Daraa, nach den LOGOS auf den Fotos

Vermutlich Daraa Daraa

Daraa Es werden noch weitere Bilder folgen

Das nächste Foto der Giftgas-Verbrecher in DARAA Hama:

Hama:

Das Bild erinnert mich an die moderaten Rebellen von Daraa, trainiert durch US-Kräfte in Jordanien, welche auch in Schüsseln Köpfe kochten, nicht weit entfernt von dem Grenübergang Nassib. Die Blechschüssel unten rechts im Bild erinnert mich daran. Nun hat TRUMP die Freundschaft von Obama mit den Mörderbanden übernommen, die US-Airforce deren Schutz, die US-Spezial-Kräfte in Jordanien mit ihrem Training für Kopfabschneider. Sie haben ja auch schon die ISIS-Yarmouk-Märtyrer-Brigaden und weitere Terroristen in Daraa zusammen mit Israel, Katar … bewaffnet, viele der Waffen aus Ex-Jugoslawien an alle Terroristenmilizen ausgeteilt. Bei Daraa-Quneitra sorgten die Israel-Terroristen dafür, dass die UN-Peacekeeper verschwanden um Israels direkte Unterstützung, Behandlung in IOF-Feldlazaretten, Bewaffnung und Logistik für FSA-Al-Kaida und ISIS, für perverseste Kehlendurchschneiderbanden nicht an die große Glocke zu hängen.

Beispiele: CIA–Bewaffnung und Training für die CIA-Mossad Kopf-und Kehlendurchschneider, die Giftgas-Terroristen, ein Rückblick, mit den “volkerschwenckschen moderaten Rebellen”- Daraa-Todesschwadronen hatte ich mich jahrelang intensivst beschäftigt, mein urs1798-Archiv quillt davon über, links folgen noch:

https://urs17982.wordpress.com/2016/05/18/eingesammelt-ghouta-damaskus-arbeitsblatt/

Daraa-Quneitra-Damaskus Rückblick. Seit Jahren setzen die Israel-Terroristen chemische Waffen gegen die Armee und NDF-Kräfte ein, ein klitzekleines Beispiel aus meinem urs1798 Archiv über Israels Kräfte rund um den Golan bis nach Damaskus.

Chemische Waffen durch Terroristen eingesetzt, genannt “moderate Rebellen”

Tote syrische Soldaten, nur ein Mini-Ausschnitt:

—

https://urs1798.wordpress.com/2014/04/08/usraels-gemasigte-terroristen-haben-im-golan-den-red-hill-erobert-syria-quneitra Wie die zionistischen Drahtzieher so auch ihre Regime-Change-Handlanger: Durch das Bild mit den rassistischen Sprechblasen der “Untergrundkämpfer” gegen Schiiten sieht man deutlich im Hintergrund den Wasserturm wie auch oben in dem gezeigten Video. Und wie man sieht meint auch die UNDOF das Israel den Terroristen direkt hilft. Oben sieht man die Verbrechen von Natanjahus Verbündeten! Sie haben gemeinsame Werte, die Zionisten und die internationalen Besatzer-Terroristen…Religiöse Ideologie, Landraub und Besatzung. Auch die Propaganda gegen Schiiten, Iran und Hisbollah ist verblüffend ähnlich. Mörderische Rechtsextremisten wohin man nur schaut. Nein die Methoden sich anderer Leute Eigentum gewaltsam anzueignen und die Unterdrückermethoden sind verschieden wenn man nach Israel oder ins Raqqa-Kalifat schaut. Die Verteibung ist dennoch gewaltig auf beiden Seiten, ob Westbank oder Nord-Syrien/Irak. … Man sollte dem einen Riegel vorschieben und die syrische Armee unterstützen. Wann hören die USA endlich auf die Terroristen in Syrien zu bewaffnen und neue Todesschwadrone zu trainieren. Wann endlich wird Völkerrecht respektiert und damit auch die Souveränität Syriens. Nein zu Terrorismus und Nein zu Terroristenunterstützern egal ob sie in den Regimen von USA, Israel, NATO-Türkei, Katar, Saudi Arabien oder auch in Deutschland sitzen.

https://urs1798.wordpress.com/2014/04/28/wurde-gegen-die-syrischen-soldaten-im-golan-bei-tell-al-jabiyeh-nervengas-eingesetzt-syria-syrien/

https://urs1798.wordpress.com/2014/12/08/israel-hilft-den-daraa-golan-terroristen-auf-dem-weg-nach-norden-in-richtung-damaskus-al-qaeda-israel/

https://urs1798.wordpress.com/2014/03/22/die-kopfabschneider-von-obamas-sudarmee-in-daraa-kochen-kopfe-syria-syrien/

Hier findet man sehr viele weitere Links auf die USA-Israel-Terroristen-Killerbanden im Golan, Quneitra, Daraa, Damaskus :

https://urs1798.wordpress.com/2014/12/27/jesus-brigade-kampft-mit-us-waffen-laut-bild-zeitung-die-brigade-die-sie-zeigen-heist-das-schwert-des-islam/

Daraa, Richtung jordanischer Grenze

Hama: Beteiligt auch die Halfaya-Mörderbanden welche in ihren Tweets behaupten sie hätten Hisbollahs getötet welche die Frauen in Hama vergewaltigen würden. Die Propaganda der Terroristen ähnelt der von Amnesty International und der damaligen UN-Botschaterin der USA bei Libyen mit ihrer Viagralüge um einen verbrecherischen Angriffskrieg gegen Libyen zu führen. Die Propaganda der westlichen Herrscher, ihrer MassenFAKE-Medienmaschinen ist doch gleich, kein Wunder reden sie doch den Massenmördern nach dem Mund.



Terroristen-Accounts “FSA”

.https://twitter.com/hoobanaa/status/851340712666963969

.https://twitter.com/Sy_Reporter/status/851355060856647680

.https://twitter.com/Sy_Reporter/status/851209883739459585

Manche der Leichen sollen auch aus Daraa sein: Die Übersetzung und die Propagandaschleuder uneins…

Die Fotos müssen alle von den Israel-Proxy-Milizen aus Daraa sein

Postum Schüsse, eventuell Kehle durchschnitten:



Da erneut die Massenmedien und der FAKE-NEWS-Präsident TRUMP auf die Terroristeninszenierungen bei Khan Sheikoun hereingefallen sind und die Armee bombardierten, können die “HTS”-Al-Kaida-FSA Todesschwadrone nun ungehemmt Giftgas bei ihrer Großoffensive in Hama gegen vorwiegend christliche und regierungsloyale Orte einsetzen. Durch die weltweite Vorverurteilung der syrischen Luftwaffe wird kein Hahn nach vergasten Soldaten krähen, das haben sie davor auch nicht getan. Dies interessierte ja auch nicht in der Vergangenheit bei Daraa, bei Aleppo, Idlib, Latakia, Hama und wo die Terroristen sonst noch mehrfach chemische Waffencocktails einsetzten. Die Mainstreampresse gaben sich alle Mühe jede Glaubwürdigkeit syrischer Militärs, Journalisten, Politiker zu untergraben und dafür Al-Kaida und ihren Medienterroristen begierig deren “Wahrheiten” aus den Händen zu fressen.

Kein zionistischer Presstituierter sieht den Beleg für Chemiewaffen in Terroristenhand, obwohl die ganzen Mietmäuler genau wissen wer Sarin und Chlorgas einsetzt , Zivilisten und Soldaten ermordet und dann noch von der UN Schützenhilfe und Rückendeckung bekommt so wie die Idlib-Terroristen, geführt durch Al-Kaida.

Bereits eingesammelt zu Hama:

