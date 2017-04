Die Idlib-Aleppo-Terroristen haben einen horrenden Bombenanschlag auf die evakuierten Menschen von Fuah und Kafrayah verübt.

Die neusten Meldungen besagen weitere Verbrechen der KhanSheikoun-Idlib-Hama-Aleppo Al-Kaida-Terroristen.

Es soll mindestens 15 Tote gegeben haben und viele verletzte Zivilisten in den Bussen. Es war auf Terroristengebiet westlich von Aleppo, kurz bevor die Busse auf Regierungsgebiet gekommen wären. Nicht nur die Busse wurden getroffen, die Rot-Kreuz-Fahrzeuge auch. Wer die ersten Bilder geshen hat weiß dass es sehr viel mehr Tote gegeben haben muß.

Die Videos werde ich noch zusammensuchen.

Fotos der Terroristen von Twitter (Salqin-Idlib-Terroristenaccount). Bildzitate zur Verbrechensdokumentation:

Die Terroristen-Sprachrohre schreiben von Dutzenden von Toten. Sie schreiben endlich auch von Terroristen, endlich nennen sie sich beim richtigen Namen. Sie sind Todesschwadrone, sie sind Mörderbanden, sie sind Al-Kaida und IS, egal welches Banner sie schwenken. Ob von ihren bewaffneten Busbegleitern auch welche ins Gras gebissen haben?:

:Terroristen bezeichnen sich als Terroristen, als Terroranschlag, das muß man festhalten!

Und dies ist keine FAKE-False-Flag-Inszenierung wie in Khan Sheikhoun, das hier ist durch und durch echt!

+18 عشرات القتلى والجرحى بانفجار استهدف منطقة #الراشدين غرب مدينة #حلب حيث تتجمع الحافلات التي تنقل مسلحي وأهالي #كفريا و #الفوعة. pic.twitter.com/aQdQPo8AT9 — الزرقاوي السوري (@majdi_aboryan) April 15, 2017

Terroristen-Tweets:

Arabic by Translated fromby Bing

+ 18 dozens of dead and wounded in blast # الراشدين area west of the city # حلب where buses gather movement and militants # كفريا and # الفوعة. # Syria The number of martyrs of the explosion of the group of exiles from # Kafria and # Alfoua to 50 people and 48 wounded

Ich habe damit gerechnet und gehofft dies würde nicht passieren. Die Massenmedien haben es angeheizt mit ihrem verlogenen KhanSheikhoun-LuftwaffenSARINangriff, welcher niemals stattgefunden hatte.

Ich vermute es werden mehr als 15 Tote sein. Wieviele der Verletzten werden noch sterben? Es hat sich betätigt, die Zahl wird noch weiter ansteigen.

Wer wird die Opfer versorgen auf Terroristengebiet?

Einer der Aleppo-Medien-Terroristen vor Ort, den Namen werde ich noch heraussuchen wenn ich die Zeit finde. Es könnte der Ost-Aleppo-Al-Kaida-Propagandist Mahmoud Basbous oder so ähnlich, sein. Ausgestattet mit FSA-Bändchen, wie viele der Al-Kaida-Medienterroristen von Raed Fares, zusammengeschlossen zum Mediencenter Kafranbel, finanziert zum größten Teil aus dem Ausland.

Youtube:

Terroristen-Sprachrohre, teilweise aus Aleppo: .https://www.youtube.com/watch?v=79sQKuVdb1A

Ein Medienterrorist welcher stolz mit Al-Kaida posierte bei einem abgeschossenen Helikopter, welcher eine russische Verhandlungsdelegation beinhaltete. Überlebende wurden massakriert, Leichen auf das übelste geschändet, da hat dieses Al-Kaida-Sprachrohr noch getrahlt mit anderen Presstituierten und Al-Kaida-Jabhat al Nusra.

Die Terroristen haben die Leute bereits seit gestern in den Bussen dort warten lassen. Sie haben dazu beigetragen das Selbstmordattentäter mit Autobomben die Passagiere massakrieren konnten!

Auch ein Video des Terroristen-Kanals “Qasioun-News”. Man sieht die Autobahnschilder. Hätten sie die Busse wie abgesprochen passieren lassen, würden die Menschen noch leben. Die Tagesschau wie üblich in ihrer Kriegspropaganda auf Seiten der Mörderbanden, welche die Busse unter fadenscheinigen Erklärungen dort festhielten um noch weitere Vorteile durch “Nachverhandlung” herauszuschlagen. Das hat nun zu Dutzenden von Toten und unzähligen Verletzten geführt. In einem Video sieht man die Weisshelm-Terroristen in einem großen Fahrzeugdavon brausen, wollten sie keine “Schiiten” retten?

Weitere Bilder, darunter natürlich auch terroristenfreundliche Sender z.B. aus dem Libanon, die Israel-Hariri-Fraktion…

Mir kommt es auf die Bilderzusammenfassungen an, nicht auf die gesprochene Propaganda.

Tagesschau-Terroristen-Protagonisten-Meldungen der letzten zwei Tage zu Syrien:

Die Rebellen-Al-Kaida-freundliche Meldung der Kriegspropaganda-FAKE-NEWS-Propagandaschau von gestern, vielleicht schreibe ich noch etwas zu dem erbärmlichen Erguss. Auch der heuchlerische Propaganda-Müll von Volker Schwenck mit seinem “Syrischen Regime, Assad-Regime” und “Rebellen, Aufständischen” bekommt nun noch eine besondere Note. Nun haben seine Aufständischen, seine Rebellen Dutzende von Zivilisten umgebracht und schwerstverletzt. Ob der Schwenck mal in den Spiegel schaut, was würde er sehen? Was für ein erbärmlicher Propagandist…

Bildzitat, was die TS so als “Rebellen” bezeichnet sind Al-Kaida-IS nahestehnde Mörderbanden von Jund al Aqsa und Al-Kaida “HTS” nahestehende Ahrar al Sham-Terroristen, geführt von Jabhat al Nusra-Mhaisni und internationalen Turkistan-Kakasus- AQ-Kumpanen.

Nein, einbetten werde ich die Schencksche Propaganda nicht, die Nutzungsbedingungen sind Knebel und verhindern selbst Markierungen als Hinweise. Bildzitate per Screenshot zu Dokumentationszwecken können die Kriegspropagandisten nicht verwehren! Ekelhaft, nun wird der Beigeschmack zum Video noch widerlicher: Evakuierung mehrerer syrischer Städte hat begonnen

tagesschau 20:00 Uhr, 14.04.2017, Volker Schwenck, ARD Kairo http://www.tagesschau.de/ausland/syrien-evakuierungen-107.html

Russische Quellen melden nun an die 70 Toten, leicht vorstellbar wenn man die Videos und Fotos gesehen hat, in den Fahrzeugen auch viele viele Kinder. Auch die Anzahl der Verletzten mit weit über 100 macht Sinn. Insbesondere wenn man den Bussen etwa 70 Passagiere zu Grunde legt und sieht wieveile der wartenden Busse etwas abbekommen haben. Dazu kommen noch die vielen kleineren Fahrzeuge vom Roten Halbmond-Roten-Kreuz, welche alle in Flammen aufgingen.

“Nachtrag 17:00h: Sputnik meldet inzwischen, dass es bei dem Anschlag mindestens 70 Tote und über 130 Verletzte gegeben hat.”

Videos von dem perversen, katarisch-türkisch unterstützten Terroristen-Propaganda-Outlet “Zaman wasl” , der versucht die Terroristen etwas besser dastehen zu lassen als “Helfer”, die die Lüge aufbringen, der Attentäter sei von Regierungsseite gekommen. So gelangen Opfer und Überlebende schutzlos in die Hände von Terroristen, es sei denn sie gehören selbst zu den Terroristen. Wo haben diese die Menschen hingebracht, werden sie sie wieder gehen lassen oder als Geiseln für ihre nächsten Giftgas-Propaganda-Verbrechen benutzen oder sind es Oppositionelle? Der Youtube-Kanal von einem Homser-Idlib-Terroristen”أحمد الخطيب” welcher versucht die schreckliche Tat den Regierungsloyalen unterzuschieben. Auf seinem Kanal findet man bewunderung für Al-Kaida-Mhaisni. Das ist doch die gleiche Masche wie sie seit Jahren benutzt wird und gerade erst bei KhanSheikhoun zum Tragen kam. Die Übersetzung des Begleittextes absolut übel. Sind die Leute im Rettungswagen überhaupt Leute aus Fuah und Kafrayah? Oder sind es Bystanders von der Terroristenfraktion welche in Mitleidenschaft gezogen wurden? .https://www.youtube.com/watch?v=-97K2HxsJJw

هااام جدا للنشر شهود عيان من أهالي كفريا والفوعة تؤكد أن السيارة التي استهدفت موقع تجمع الحافلات الق

“شهود عيان من أهالي كفريا والفوعة تؤكد أن السيارة التي استهدفت موقع تجمع الحافلات القادمة من كفريا والفوعة في الراشدين بإدلب جاءت من مناطق سيطرة النظام.”

Die FAKE-NEWS übersetzt:

Per Translator: “Very witnesses to the publication of eyewitnesses of the people of Kfriya and Alfoua confirms that the car that targeted the site of the collection of buses Q

Very important for publication

Eyewitnesses from the residents of Kufriya and al-Foah confirmed that the car that targeted the site of the gathering of buses coming from Kafriya and al-Fuha in adults in Idlib came from the control areas of the system.”

Wie man sieht weiß niemand woher der Rettungswagen kommt, wer die Leute im Wagen sind, noch wer der Patient sein soll. Ganz plötzlich wurde das Video zusammengeschnitten mit der seltsamen Szene, die überhaupt nicht in den Videoablauf passt. Ich kann mir gut vorstellen dass Medien-Terroristen und Medic-Terroristen zu so einem Video fähig sind. Sie haben ein paar Stunden gebraucht um es öffentlich zu machen. Wurde hier wieder ein FAKE-Attentat durch die Terroristen geplant, nun soll es ein Pro-Loyaler gewesen sein welcher die eigenen Leute zu dutzenden umbrachte? Die Terroristen kennen absolut keine Grenzen, sie wurden ja für Khan Sheikhoun bejubelt und angefeuert zu weiteren Verbrechen wie dieses heir bei Aleppo, die Opfer “ungläubige” welche die Al-Kaidas mehrfach ausrotten wollten.

Glaubt diesem Terroristen nicht, ich habe Zaman wasl schon oft auseinandergenommen für die Lügen die dieser Terroristen-Verein verbreitet!

Aber wenigstens weiß ich wo die Propaganda-Richtung der Terroristen hingehen soll. Was für dreckige Schweine, genauso wie die dreckige Journallie, egal ob GCC oder des Westens, sie leigen mit Massenmördern im Bett.

wird fortgeführt

—————–

Hier waren die wartenden Menschen noch unversehrt, dann wurden dutzende von ihnen ermordet. Frauen, Kinder, Männer, die Terroristen kenne keinerlei Gnade noch Moral. Vor etwa fünf Stunden veröffentlicht:

“The arrival of the people of Kafria and Al-Fawa to the Al-Rashidin area in the western Aleppo countryside”

وصول اهالي كفريا والفوعة الى منطقة الراشدين بريف حلب الغربي

Bereits gestern waren die evakuierten Menschen aus Kafrayah und Fuah bei Aleppo Rashedin angekommen und wurden von den Terroristen blockiert:

وصول أهالي بلدتي كفريا والفوعة إلى منطقة الراشدين غرب حلب

“The residents of the towns of Kufriya and al-Fuah ‘arrived at al-Rashidin area, west of Aleppo”: .https://www.youtube.com/watch?v=7mLN0rU4x2Y



In den Videos sah ich beim Überfliegen dass auch die Terroristen-Presstituierten von Al-Jazeera, dem Al-Kaida-Sender, vor Ort waren. Die Videos suche ich auch noch.

Auch der Terroristen-Kanal “Smart-News”, welcher mit Al-Kaida-Sprachrohren bei Khan Sheikhoun mit an der Lügenpropaganda feilte und auftrumpfte, darf nicht fehlen. Hier sieht man die frühe Ankunft der Einwohner von Fuah und Kafrayah bei Rashidin-Aleppo, der Nebel hatte sich noch nicht verzogen:

“The arrival of the first batch of residents of the towns of Kufriya and al-Fawa ‘to the area of Rashidin, west of Aleppo” وصول الدفعة الأولى من أهالي بلدتي كفريا والفوعة إلى منطقة الراشدين غرب حلب



Die Tagesschau mit 16 Toten, ob sie ihre Meldung noch nach oben korrigieren werden? Man muß nur die Fotos und Videos sehen, da müsste dem FAKE-NEWS-Studio in Kairo auch auffallen dass die Zahl der Toten nicht stimmt. Ich habe nur den ersten Tweet gehabt, nachgeschaut bei Twitter und schon war klar dass 15 Tote nie und nimmer ausreichen. Die Terroristen-Rebellen-Aufständischen-Schau hätte dies schnell bemerken müssen. Sie zeigen eines der Terroristen-Fotos im Header, auch ich befinde mich grundsätzlich bei den Terroristen-Twitterern, da kam gleich die Meldung von mindestens 50 Toten und dies wird wahrscheinlich nicht ausreichen. Wo bleibt die Forderung nach einer UN-Sicherheitsresolution gegen die Terroristen von Idlib und Aleppo welche vor Ort waren, aus deren Reihen die Attentäter der Busanschläge gekommen sein müssen! Wo wehen die Fahnen auf Halbmast, wo bleibt das angestrahlte Brandenburger Tor?

Bildzitat -Dokumentation-Anreißer Tagesschau:

.http://www.tagesschau.de/ausland/syrien-evakuierungen-109.html

“Explosion nahe Aleppo Anschlag auf Busse mit Evakuierten

Stand: 15.04.2017 16:18 Uhr” http://www.tagesschau.de/ausland/syrien-evakuierungen-109.html

Dreckig wie die Tagesschau-“Rebellen-Tahrir al Scham-HTS-Aufständischen”- Schreiberlinge nun sind seit mehr als sechs Jahren allein schon gegen Syrien, drücken sie die Tränendrüse für Madaya und Zabadani-Terroristen, welche endlich mit ihren Angehörigen die von Terroristen der Jabhat al Nusra, aka HTS, und Ahrar al Sham, sowie ISIS-nahen Mörderbanden wie man bei FB auf den Zabadani-Seiten zur Genüge sehen kann, verlassen haben in die Richtung der Al-Kaida-Hochburgen von Idlib, voller Massenmörder vom schlimmsten Ausmaß, welche auch nicht davor zurückschrecken für Sarin-Propaganda Menschen gezeilt umzubringen wie gerade in Khan Sheikhoun geschehen. Nun haben sie noch sogenannte “Ungläubige” Zivilisten umgebracht welchen sie schon seit Jahren die Ausrottung angedroht haben. Bei einem weiteren Teil dieser Menschen ist ihnen das ja gelungen bevor sie in Sicherheit waren. Die dreckige Propagandaschau gibt keine Hintergrundinformationen über die seit Jahren von Al-Kaida und IS-Jund al Aqsa eingeschlossenen Menschen von Fuah und Kafraya heraus. Auch dreht sie die Meldungen über Zabadani und Madaya um. Nicht die Armee kesselt ein, die Terroristen halten zig-Tausend Menschenin Madaya und Zabadani in Geiselhaft und benutzten diese als menschliche Schutzschilde. Ich erinnere an die Befreiung vom Wadi Barada-Takl, die Menschen haben groß gefeiert und feiern immer wieder dort in den beliebten Ausflugszielen von Damaskus und Umgebung. Nur die Terroristen in Madaya und Zabadani sind durch ein Abkommen geschützt, nicht aber die Einwohner welche diese Terroristen endlich loshaben wollen, die Menschen in Kafraya und Fuah werden im Gegenzug als Geiseln gehalten von FSA-Al-Kaida-IS-Terroristen, um eben die Mörderbanden in Madaya und Zabadani zu schützen vor der Armee. Die Tagesschau erneut mit der lächerlichen Gras-Suppen-PR und dem Fressen von Katzen. Der Schwachsinn wird immer wieder aufgetischt. Will die TS-Journallie etwa damit Mitleid für die Bombenattentäter erwecken?

Weiteres Zitat aus der TS, dem Propaganda-Organ von “Rebellen”, Aufständischen und HTS! Wie man bei FB sehen konnte, waren die Terroristen auch in den Wintermonaten vollgefressen und korpulent. Ihre Lager mit gehorteten Hilfsgütern sind voll, für Propaganda lässt man die anderen hungern welche keine Terroristen-Angehörigen bei den Bewaffneten haben, die Tagesschau unterstützt genau mit ihrer Propaganda für abartige Terroristen, welche in Zabadani unzähligen Gefangenen die Kehle durchschnitten und deren Köpfe auf Stromleitungen auffädelten oder auf ihren Pickups spazieren fuhren. Natürlich verliert die TS darüber kein Wort.

“Zeitgleich sollen ungefähr 2200 Menschen aus von Regierungskräften belagerten Orten Madaja und Sabadani in die Provinz Idlib gebracht werden. Die Bewohner schilderten die harten Lebensbedingungen in den beiden Städten, die seit Sommer 2015 von regierungsnahen Kräften belagert werden. Bewohner mussten Nagetiere jagen und Gras kochen, um in den Wintermonaten nicht zu verhungern.” http://www.tagesschau.de/ausland/syrien-evakuierungen-109.html – Explosion nahe Aleppo Anschlag auf Busse mit Evakuierten Stand: 15.04.2017 16:18 Uhr ”



Drei Beispiele der Zabadani-Terroristen welche auch mit den Israel-Daraa-Quneitra-Mörderbanden in Kontakt stehen. Darüber verliert die deutsche Kriegspropaganda-Plattform kein Wort und wenn die Gräultaten noch so abartig sind, die Schlächter werden als “Rebellen und Aufständische” garantiert von Volker Schwenck weissgewaschen!:

Zitat aus einem meiner Einträge zu den Fotos: “Das eine Foro hatte ich bereits gezeigt, sie wurden als Hisbollah-Köpfe bezeichnet. Die Kopfsbschneider, Barbaren, Kriminelle,Takfiristen schrieben, sie hätten von den 20 Köpfen einige verloren.”

https://urs1798.wordpress.com/2014/04/14/maaloula-befreit-aber-weiterhin-gefahrlich-syrien

Die TS-Propagandaschau hat erneut den Saftladen in UK bemüht und die Zahl der Toten nun etwas auf 24 zu erhöhen. Dreckig wie sie sind, schreiben sie bei Al-Kaida -Nusra-Front-Terroristen und der “irakischen” Jund al Aqsa von “Rebellen” welche die schiitischen Orte belagern würden. Ich bin mir sicher dass auch die TS-Presstituierten genau wissen dass sich dort eingegraben in Stellungen seit Jahren Jund al Aqsa und die Nusra befinden, das konnte man bnicht übersehen. Diese nun ls Rebellen zu verharmlosen zeigt erneut dass die Tagesschau auf Seiten von Terroristen steht und sich in der Propaganda als Komplizen benimmt.

Zitat aus der Tagesschau nun in der neueren Variante: Es sind nicht einfache Rebellen welche die Orte belagern, es ist Al-Kaida! Auch wenn sie sich nun als “HTS” bezeichnen…

Warum bringt die TS Bilder von Terroristen-Medien über “Opfer”, aber wenn regierungsnahe, friedliche Menschen zum Ziel von Terroristen geworden sind, dann fehlen die Bilder ähnlich dem “FAKE-Omran”. Echte tote Kinder, ermordet von “Rebellen und Aufständischen” zeigt man nicht, da sollen die Emotionen schön unten bleiben. WIe wurden doch wieder die False-Flag-Fake-News aus KhanSheikhoun tagelang durchgekaut um die Lügen der Terroristen und ihrer Sprachrohre gegen die syrische Regierung und gegen Putin zu zementieren.

Hier nun wird der Ball flachgehalten, Emotionen werden nur für die Madaya Zabadani-Al-Kaida-IS-Ahrar al Sham-Terroristen und deren Angehörige geweckt, nicht aber für deren Bomben-Opfer nun bei Rashidin!

Bildzitat zum Vergleich: Variante I:

Bildzitat zum Vergleich: Variante II

“Explosion nahe Aleppo Viele Tote bei Anschlag auf Buskonvoi Stand: 15.04.2017 17:16 Uhr” “In der Nähe der syrischen Stadt Aleppo ist ein Anschlag auf einen Buskonvoi verübt worden. Es soll mindestens 24 Tote geben. In den Bussen saßen Menschen, die kurz zuvor aus von Rebellen belagerten Städten gebracht worden waren.” So wie die Türkei an Terroristen aller Fraktionen in Lebensmittellieferungen Waffen Tonnenweise nach Syrien schmuggelte, so haben ihre Proxy-Milizen verdeckt in einer Lebensmittellieferung Bomben zu den Evakuierten gebracht und gezündetet. Wie der Herr Sultan Erdogan, so auch das Terroristen-Gescherr!

Und nun war die TS auch in der Lage Sana zu zitieren mit mindestens 39 Toten. Aber Videos wollen sie anscheinend nicht gesehen haben, so emotionslos, so kalt sie über die Opfer berichten, bzw auch Nichtberichten. Bringt die Terroristenschau bei “Oppositions-nahen Opfern” gerne die Aufzählung von Frauen und Kindern bei Zivilisten um die Tränen zu rühren, haben sie es bei diesen Opfern gezielt vermieden. Die Attentäter und ihre Verbündeten sollen weiterhin blütenrein sein. Sie sind es nicht, sie triefen vor Blut!

Kein Wort bei der Tagesschau über die zerfetzten Keiber vor den Bussen, in den Bussen, zerfetzte, verbrannte Kinder welche aus den Busfenstern hängen, manche grausigst verstümmelt. Man würde ja der zionistischen Kriegspropaganda-Linie untreu werden welche besagt, die internationalen “Rebellen” sind lieb, die Syrische Verteidigungsarmee und ihre Allierten sind abgrundtief böse. Ob sich jemand die Zeit nimmt und die letzten Tagesschau-Propagandaergüsse mal mit den dürftigen Berichten über die Autobombe bei Aleppo vergleicht, wie werden die Opfer beschrieben, was sind die Unterschiede welche bei Zivilisten gemacht werden, wie sind die Propagandabausteine, etc, wie sind die Lügen, wie z.B. die über das was der “WHO” gesagt haben soll über die Opfer-Sarin und die Proben in der Türkei, welche eben nicht von WHO-Mitgliedern untersucht noch ausgewertet wurden wie die Propagandaschau erzählte. … Das wäre doch interessant zu sehen wie die Opfer verscheidentlich am Wert bemessen werden und wie die Hetze gegen die Armee und Russland an einem Stück läuft. In den heutigen Meldungen der Tagesschau steht nichts über die Hintermänner, die Bewaffner, die Hochrüster und Trainier der Terroristen und Bombenleger, kein Wort über die Rolle der Türkei, Saudi Arabiens, Katars, Israels,…der USA. Kein Wort über die ganzen Selbstmörder der diversen vom Ausland khochgebrachten und aufgerüsteten Todesschwadrone, ob Jund al Aqsa, den “türkischen” TIP-Turkistan-Kaukasus-Terroristen, den Jabhat al Nusra und Ahrar al Sham-Selbstmordattentätern.

Hier als Zitat, obwohl die Al-Kaida-Terroristen der HTS die Busse blockierten durch weitere Forderungen tut die TS nun so, als wenn der Busaufenthalt nur für die Madaya-Zabadani-Extremisten-Terroristen nebst Angehörigen wie ein kleines Gefängnis gewesen sein. Der anonyme Medien-Terrorist wird wie üblich als “Aktivist” bezeichnet. Wie man ganz klar erkennen kann werden hier “Frauen und Kinder” erwähnt. Bei den heutigen Bombenopfern fehlt der Hinweis auf Frauen und Kinder ganz, sie werden nur allgemein als “Menschen” aufgeführt. Wenn man die Journallie kennt, ihre Propaganda-Methoden, dann sieht man diese “feinen” Unterschiede sofort. Und sie wurden mit voller Absicht so gemacht. Mitleid soll mit den Bombenopfern bei Aleppo nicht aufkommen, auch nicht mit den Frauen und Kindern. Ja so dreckig sind die zwangsbezahlten öffentlichen Medienanstalten! Dafür wird dem unbedarften Publikum das Geld aus der Tasche gezogen. Wenn Millionen sich weigern würden für diese Kriegspropaganda zu löhnen, ja dann würde es objektive Nachrichten geben…

Bildzitate da depubliziert wird:

Bildzitatquelle siehe Link “Buskonvoi stockt Nervenspiel um Evakuierung von Syrern Stand: 15.04.2017 14:10 Uhr” http://www.tagesschau.de/ausland/syrien-evakuierungen-107.html + schwencksche Pro-Al-Kaida-Propaganda, die Verharmlosung in “Rebellen und Aufständische” “Evakuierung mehrerer syrischer Städte hat begonnen, tagesschau 20:00 Uhr, 14.04.2017, Volker Schwenck, ARD Kairo | video” Einseitig lässt man anonym Terroristen-Aktivisten und deren Angehörige zu Worte kommen. Die Gegenseite aus Madaya und Zabadani findet keine Erwähnung, noch darf sie sich äußern. Wie gehabt die TS-Journallie weiter auf Regime-Change-Kurs und wenn ihre Schützlinge noch so horrende und perverse Verbrechen, Massenmorde begehen. Noch heute werden wie in Khan Sheikhoun die Verbrechen der Terroristen der Regierung untergeschoben. Die Täter-Opfer-Umkehr war auch schon bei den Hitler-Nazis gang und gäbe. Julius Streicher wurde gehängt!

Nun hat die Terroristenpropaganda-Plattform erneut den Artikel geändert, nun sind es 43 Tote welche erwähnt werden, stand 18.45: Weiterhin werden HTS-Terroristen von Idlib als “Rebellen” verharmlost. Auch ist im unteren Absatz die Gras-Fresser und Nagetier-Propaganda gleich geblieben. Emotionen für die heutigen Opfer werden weiterhin vermieden und unterdrückt. Es werden keine Videoschnipsel noch Bilder von den horrenden Verbrechen gezeigt. “Explosion nahe Aleppo Viele Tote bei Anschlag auf Buskonvoi Stand: 15.04.2017 18:15 Uhr” Zitat: “In der Nähe der syrischen Stadt Aleppo ist ein Anschlag auf einen Buskonvoi verübt worden. Es soll viele Tote geben – zuletzt ist von 43 die Rede. In den Bussen saßen Menschen, die kurz zuvor aus von Rebellen belagerten Städten gebracht worden waren.“

Es wird weiter ergänzt!

Auch bei der letzten großen Evakuierung kam es zu Anschlägen durch Jund al Aqsa und Al-Kaida, Links folgen

Gestern kam ich nicht mehr dazu weil ich immer noch KhanSheikoun ergänze.

Hier einer der Konvois aus einem Terroristen-Video, wo er bei Fuah und Kafraya Richtung Regierungsgebiete aufbrach. Spießrutenfahren inmitten von Al-Kaida und Jund al Aqsa-IS-Terroristen. Es sollen 100 Busse für Zivilisten gewesen sein. Manche sind mit Passagieren besetzt, andere noch in der Warteschlange.

Ergänzend auch ein Zitat aus einem weiteren Pro-Terroristenbericht der Tagesschau vom 14.04.2017: Hier werden Al-Kaida-IS -Ahrar al Sham-Terroristen, ihre Propagandsprachrohre, ihre Anhänger nebst Familien als “Oppositionskämpfer und Aktivisten” bezeichnet. Die von Al-Kaida kontrollierte Provinz Idlib bekommt die verharmlosende Bezeichnung “Rebellenprovinz”… Quelle http://www.tagesschau.de/ausland/syrien-evakuierungen-101.html “Evakuierungen nach Abkommen- Syrer verlassen belagerte Städte Stand: 14.04.2017 10:19 Uhr” Zitat: “Nahe der Hauptstadt Damaskus seien wiederum rund 60 Busse mit 2350 Oppositionskämpfern, Aktivisten und ihren Familien aus zwei von der Opposition gehaltenen Städten in Richtung der Rebellenprovinz Idlib gefahren,” + .Hat die Tagesschau nun das schwencksche Video bei der Meldung ausgetauscht oder eingefügt? Ich meine ja. Nun bekommt man die 20 Uhr Tagesschau-Nachrichten- Fassung, wo extra noch Bombenvideoschnipsel, welche aus Idlib sein sollen, eingefügt wurden. Ein Herz für die heutigen Idlib-Aleppo-Bombenattentäter und die KhanSheikhoun-Verbrecher könnte man meinen. Nichts anderes ist aus Kairo zu erwarten außer Fake-News und Pro-Todesschwadron-Propaganda und dies bereits im siebten Jahr. http://www.tagesschau.de/ausland/syrien-evakuierungen-107.html

Evakuierung mehrerer syrischer Städte hat begonnen

tagesschau 20:00 Uhr, 14.04.2017, Volker Schwenck, ARD Kairo

Ein Video von Al-Manar von Gestern, da wird auch über die Zabadani-Madaya-Terroristen gesprochen: .https://www.youtube.com/watch?v=5D40FwGDwWI

Advertisements