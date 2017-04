Al-Kaida-Weisshelme, Medien-Terroristen, False-Flag #JundAlAqsa white_helmet #FakeNews #Manipulation Meinungsmache Hintergründe

Arbeitspapier:

Weiter eingesammeltes rund um die Al-Kaida-Weisshelme, ihre Medics, über Medienterroristen, Jund al Aqsa-Mitglieder, Muawiyah Hassan Agah, Al-Kaida Rame Dandel, Hazem Sleby-Whitehelmet-Terrorist, etc…

Ausgangspunkt für die Suche war der InstagramAccount von “Muawiyah Hassan Agha”, dem Weisshelm-Jundal Aqsa aus Sarmin, welcher auch als Krankenpfleger im USA-SAMS-Sarmin-Feldlazarett auftaucht. Bekannt geworden auch durch Folter und Mord an Gefangenen, durch seine vielen Chloringas-Fake-Videos, durch False-Flag-Morde ebenfalls im Zusammenhang mit NOFLYZONE_Propaganda…

.https://www.instagram.com/muawyia_aga/

1.Jund al Aqsa-Al-Kaida Muawiyah Hassan Agha bei einem Whitehelmet-“Picknick”, sein Kopf liegt auf einer Weisshelmjacke mit Weisshelm-Emblem. Siehe auch die Likes neben dem Foto, darunter auch der agile Sarmin-Saraqeb Weisshelm -Terrorist “Hazem Sleby”:

.https://www.instagram.com/p/BIf65dKg3bc/

“Muawiya Hassn Agha”, Weisshelm und Jund al Aqsa-Terrorist mit anderen Medienterroristen, darunter “Mohamad Fadl”.

Befreundete “Media-Aktivisten” und Al-Kaida-Terroristen in einem Auto, eine langjährige Freundschaft. Unteranderem Muawiyah Hassan Agha, Mohamad Fadl, der Ex-White helmet Sprecher und White helmet-Medienaufbereiter, der “glaubwürdige” HRW-Chloringas-Augenzeuge, welcher nun für das Team 52 unterwegs sein will. (Siehe die zwei vorherigen Einträge, da findet sich sein Nickname)

Muawiyah mit seinem bewaffneten Bruder Nasser Agha und einem weiteren Terroristen: .https://www.instagram.com/p/BIffxAPgVy_/

Muawiyahs Galerie mit Al-Kaida-Terroristen, darunter mindestens ein Selbstmordattentäter:

Muawiyah mit Kalaschnikow:

2. Von einem Sarmin-Terroristenarzt , welcher mit dem Jund al Aqsa-Terroristen Muawiyah Hassan Agha bestens bekannt ist.

Von einem welcher mit dem bestens bekannt ist. Wichtig diese enge Freundschaft von Al-Kaida und den “Medics”, da diese Terroristen und ihre Handlanger die HRW, AI, USA-SAMS-UNO, etc… “glaubwürdige” Augenzeugen sein sollen. Die Bildergalerien gibt es bei Instagram, bei den “Likes” und Kommentaren zu den Fotos kommt man dem Terroristennetzwerkern noch näher.

Von “Muawiyah” aus landelt man schnell bei diversen Al-Kaidas, bei Al-Kaida-Weisshelmen, Al-Kaida-Medizinern und “Medien”-Handlangern.

Alle stecken unter einer Decke, die Terroristen, die Ärzte, die Medien, sie haben das Propagandamonopol, ihnen wird bedingungslos von sogenannten “NGO´s” und Massenmedien nachgeplappert, ihre inszenierten Wahrheiten werden als bare Münze verkauft, dass es sich um Al-Kaida handelt, scheint niemanden zu stören. Sie werden einfach unter dem Begriff “Rebellen, Aufständische oder Oppositionelle, als Regierungsgegener” angepriesen, verharmlost und verherrlicht.

Hier der USA-SAMS-Al-Kaida-Sarmin-Arzt “mooaz.sh” mit Gefolge und Jund al Aqsa Muawiyah Hassan Agha im “türkischen Bad”, nein am Swimming Pool:

https://www.instagram.com/mooaz.sh/

.https://www.instagram.com/p/BJYUopABKXc/?taken-by=mooaz.sh

.https://www.instagram.com/p/BJYUopABKXc/

Die Terroristen von Jund al Aqsa und ihre Al-Kaida-Ärzte leben nicht schlecht: shared am 21.August 2016 at …

Screenshot Terroristenarzt finanziert von USA-SAMS: Die roten Pfeile zeigen den Al-Kaida Muawiyah Hassan Agha, die Familien scheinen sehr gut befreundet zu sein bei der Pool-Party:

.https://www.instagram.com/p/BLJ7SvpBWXD/?taken-by=mooaz.sh

Muawiyah und der Terroristenarzt mooaz.sh vom Swimmingpool aus dem Sarmin-Feldlazarett, Al-Kaida und Medics ein Herz und eine Seele: USA-SAMS, UOSSM, einschließlich deutscher Staatsbehörden und “deutsch-syrische Freundschaftsvereine, etc finanzieren bewaffnete Arzt-Terroristen welche im Bett mit Al-Kaida liegen oder selbst Al-Kaida sind. Diese treten sogar bei der UN als Chloringas-Augenzeugen auf ohne verhaftete zu werden. Trump unterstützt Al-Kaida in Syrien!

Mit Schulterhalfter und Pistole:



Wozu braucht er eine Waffe, erschießt er damist als Front-Feldscher verwundete syrische Soldaten?

USA-SAMS-Foundation:

USA-SAMS und andere “Vereine” finanzieren Al-Kaida und deren Terroristenzentren welche meist ein Feldlazarett beherbergen:

Auch Muawiyah Hassan Agha, der Jund al Aqsa-White helmet-Terrorist, Krankenpfleger, Folterer und Mörder profitiert von USA-SAMS:

https://urs1798.wordpress.com/2016/05/11/medizinischer-usa-sams-helfer-white-helmet-und-al-qaeda-terrorist-beteiligt-an-folter-und-mord-khantuman-aleppo

https://urs1798.wordpress.com/2016/05/10/aleppo-khan-tuman-al_qaida-turkistan-die-anti-terrorismus-offensive-fortgesetzt-medienkrieg/

Muawiyah und Al-Kaida-Komplizen: .https://www.instagram.com/p/BEJaz3rwbei/

Nein, diesen gab es nicht bei Instagram sondern bei FB. Ein Saraqeb-Rettungssanitäter welcher bei einem Luftangriff ins Gras biss. Aber er passt gut hierher. Medic und Al-Kaida in einem sowie vermutlich alle in der Gegend von Sarmmin, Saraqeb, Qmenas, Binnish,…Idlib. Wo Al-Kaida die Orte kontrolliert da bestimmt auch Al-Kaida die Medien, die Feldhospitäler, das Rettungswesen an sich. Genauso war es in Aleppo mit dem Rettungswesen-Direktor Ahmad Sweid.:

3.Ein weiterer Terroristenarzt von Sarmin mit besten Kontakten in die Türkei. Auch er kennt den Jund al Aqsa-Terroristen Muawiyah Hassan Agha, er kommentierte neben den Fotos. https://www.instagram.com/p/BQPem8EgK6Q/?taken-by=muawyia_aga:

https://www.instagram.com/d.abdulaziz_aleprahim/

.https://www.instagram.com/p/BORD0R7ADyr/ .https://www.instagram.com/p/BN2bBsXAYze/

USA-SAMS in Turkey .https://www.instagram.com/p/BORFuEfAWJk/

Bei dem Terroristenarzt “d.abdulaziz_aleprahim” kommentierte auch ein-Al-Kaida “alnaseha12″ , welcher auch ein Foto von dem Jund al Aqsa-Terroristen “Maed Bareesh” und einem seiner Kumpels hat und dazu eine Beschreibung abliefert, als wenn er an der Khan Tuman-Front dabei gewesen ist, wo diese zwei abgebildten Jund al Aqsas als Kämpfer ins Gras bissen, nicht als Weisshelme .https://www.instagram.com/p/BFUMcvKu-eM/:

alnaseha12 11 likes

49w alnaseha12 أخي وحبيبي في لله معد أبو مسلم تقبله الله واسكنك في جنان الخلد

كانت اخر كلماته “لا إله إلا الله بها نحيا وبها نموت ”

قبل خروجه للمعركة قال له أميره لو أردت ابقى حتى المجموعة الثانية فلم يوافق. لله دره وعلى الله أجره

وهو في المعركة قال لاميره دعني أنغمس في الروافض الذين يسبون عرض أمي عائشة

وأخيرا أستشهد برصاصة قناص “تقبلك الله يا أخي “

hlqmlhmحسبي الله ونعم الوكيل

ahmadalkdad

.https://www.instagram.com/p/BHSc84pBFPU/

https://www.instagram.com/alnaseha12/

Muawiyah “Likes” bei seinen Al-Kaida-Komplizen:

Muawiyah Hassan Agha likes Al-Kaida:

Bei dem Al-Kaida alnaseha12 kommentierte auch der junge Jund al Aqsa– Kumpel /saeid_jarad von Bareesh, sein Account ist noch vorhanden:

.https://www.instagram.com/p/BAtqo3kLdtu/

“Saeid Jarad” Jund al Aqsa-Galerie- Tote Al-Kaida-Terroristen, White helmet, Medien-“Aktivisten” usw aus Sarmin-Saraqeb

.https://www.instagram.com/p/BAtqo3kLdtu/

Desweiteren findet man den Freund “Hazem Sleby” von dem Weisshelm “Laith Fares”, der von der UNO und von HRW als glaubwürdiger Chloringas-Augenzeuge bezeichnet wurde. Er posiert mit Jund al Aqsa, in Militäruniform, auf anderen Fotos mit türkischer Fahne….

6. White helmet Hazem Sleby -Sarmin-Saraqeb:

.https://www.instagram.com/hazem_sleby/

.https://www.instagram.com/p/_FOhR1JSok/

Hazem Sleby der Weisshelm mit Fotos von Jund al Aqsa-Terroristen wie “Maed Bareesh”. Bei Sleby finden sich viele Fotos zusammen mit dem “Jund al Aqsa”-Al-Kaida Bareesh.

.https://www.instagram.com/p/9t4IX8JSg_/

A post shared by @hazem_sleby on Nov 5, 2015 at 12:38pm PST

Hazem Sleby, auch so ein HRW-Augenzeuge wie die Al-Kaida-Ärzte, die Weisshelme, die Medienterroristen rund um Jund Al Aqsa, rund um Muawiyah Hassan Agha welcher mit diesen seine vielen FAKE-Chloringas-Videos inszenierte auf welche die UNO und HRW gar zu gerne hereinfielen. Ihre Zeugen Al-Kaida-Schwerstverbrecher… Der Account von Maed Bareesh wurde bei Instagram gelöscht….

Hazem Sleby, Weisshelm-Terrorist in Militantem-Unterschlupf:

.https://www.instagram.com/p/6a1AkopSo3/

Hazem Sleby mit Al-Kaida-Weisshelm “Maed Bareesh”: .https://www.instagram.com/p/9I5gSdpSmk/ .https://www.instagram.com/p/6s2EaOpSkg/ .https://www.instagram.com/p/51zFINJSi7/ – usw.

Hazem Sleby als Terrorist unterwegs vor einem Panzer 21.Juli 2015. Hat er seinen Weisshelm mit Lehmfarben beschmiet?

.https://www.instagram.com/p/50PgfupSjz/ .https://www.instagram.com/p/50PgfupSjz/?taken-by=hazem_sleby

Der grauhaarige Weisshelm-Terrorist tritt auchimmer wieder in Fake-Chloringas-Videos von Muawiyah Hassan Agha als “besorgter Augenzeuge” auf, HRW hält den Al-Kaida-Komplizen , welcher auch von USA-SAMS finanziert wird, für einen glaubwürdigen Augenzeugen. Auch er ist ein Handlanger von Jund al Aqsa, gut befreundet mit “Muawiyah Hassan Agha”:

Unten rechts ein Weisshelm welcher in seinem Header bei FB den Jund al Aqsa-Terroristen “Maed Bareesh” über Monate hinweg zeigte “M.Bascha”, oder so ähnlich”

Whitehelmet und Jund al Aqsa-Al-Kaida: “M.Basha” und Jund al Aqsa-Terrorist “Maed Bareesh”:

Sleby, Dandel, …, grauhaariger WH, welcher im Feldlazarett von Sarmin auch als “Arzt” auftritt.

Al-Kaida-Jund al Aqsa mit toten Terroristen welche auch als Weisshelme auftraten. Darunter “Maed Bareesh” und Kumpels….Mit Al-Kaida Nicknamen:

7.Medienterrorist vom “Fadel-Clan” mohamad_fadel” gut befreundet mit dem Jund Al Aqsa “Muawiyah Agha Hassan” und anderen Al-Kaida-Freunden und Al-Kaida-Brüdern. Auch er ein “Augenzeuge” von den False-Flag-Attacken von Khan Sheikhoun. Ein Mohamad Fadl bereibt auch einen youtube-Kanal welcher Videos von Muawiyah Hassan Agha über eine ermordete Familie enthält, welche nach Aussagen schwedischer Ärzte-Professoren spätestens nach der Behandlung durch “Mediziner” und Weisshelme im Sarmin-Feldlazarett ums Leben gebracht wurden. Muawiyah Hassan Agha war direkt beteiligt, die Videos , auch die von den “White helmets” stammten von ihm. Weitere HRW-Augenzeugen von den Weisshelmen waren nachweislich mit “Muwiyah Aga Hassan” in Idlib city zusammen mit Al-Kaida am Feiern und filmten sich beim Schwenken des Banners von Jabhat al Nusra und erfanden weitere Chloringas-Fake-Luftangriffe zusammen mit Al-Kaida.

https://www.instagram.com/mohamad_fadel1/

Bei “fadl”findet sich auch das Foto mit Muawiyah Hassan Agha und anderen Medienterroristen von Sarmin-Saraqeb-Binnish…Idlib: .

Hier ein Screenshot von Instagram “Fadl1”

8. Man findet auch den Al-Kaida-White helmet “ h.bwbdw “, welcher ebenfalls eng liiert ist mit dem Whitehelmet Jund al Aqsa-Terroristen “Rame Dandel” : So wie es aussieht waren die Weisshelme auch in den Wäldern bei Khan Tuman, im Süden von Aleppo.

https://www.instagram.com/h.bwbdw/

Mit Jund al Aqsa-Weisshelm-Terrorist “Rame Dandel”:

Beispiel: Wo ein Al-Kaida-Terrorist, da sind auch weitere, auch wenn sie die Weisshelm-Uniform tragen. 6 Millionen Euros soll unser Merkel-Regime 2016 an die Weisshelm-Terroristen abgedrückt haben, Steuergelder für Al-Kaida! Die anderen zwei habe ich auch bei den Saraqeb, Sarmin.Salqin, Binnish Weisshelm-Terroristen-FB-Seiten gesehen…

.https://www.instagram.com/p/BSJ7TbhAXwJ/?taken-by=h.bwbdw .https://www.instagram.com/p/BR3CtBrgDU7/?taken-by=h.bwbdw .https://www.instagram.com/p/BRqkjGrAYp4/?taken-by=h.bwbdw -https://www.instagram.com/p/BRjO_mHgNcK/?taken-by=h.bwbdw .https://www.instagram.com/p/BRJYKPOA3Zd/ -https://www.instagram.com/p/BPs95g6AJn3/ -https://www.instagram.com/p/BOXr2CHjsMS/ —-

“Hazem Sleby”, “Rame Dandel” “Kotaeba”, “Rame Dandel” , M.Basha”, … Alles Al-Kaida-Komplizen, mindestens vier davon identfizierbar al Jund al Aqsa, zwei davon gefallen an der Khan Tuman-Front, “Bareesh” und daneben /saeid_jarad mit Kopftuch-Turban, siehe auch oben.

Jund al Aqsa-Terrorist “Rame Dandel“mit Al-Kaida-Kumpel “Abo Alzober”. Links bei den Fotos auch der Kopfabschneiderbruder “Alaa Dandel“. Diese Terroristen waren auch in Kassab dabei, mehr abgeschnittene Köpfe wie dort sah man nur bei ISIS, dem späteren Gebilde “IS”!

Bruder “Aala Dandl“:

White helmet Al-Kaida “Rame Dandel” und “Aala Dandel”: FB-Rame Dandel

Als Erinnerung zu den Sarmin-Al-Kaida-Terroristen, den Al-Kaida-Weisshelmen, den Al-Kaida-Medizinern welche für Propaganda auch morden, in Idlib, Qmenas, Sarmin oder auch wie vor vier Wochen in Khan Sheikhoun:



Muawiya aga hassan, Weisshelm und Jund al Aqs-Terrorist filmte die Ermordung einer Familie für No-Fly-Zone-Propaganda:Beteiligt auch die NGO USA-SAMS!

http://theindicter.com/why-is-sweden-giving-the-alternative-nobel-prize-to-syrias-white-helmets/

http://theindicter.com/swedish-doctors-for-human-rights-white-helmets-video-macabre-manipulation-of-dead-children-and-staged-chemical-weapons-attack-to-justify-a-no-fly-zone-in-syria/

Und wenn man Muawiyah Hassan Agha´s Umfeld weiter betrachtet an Hand der “Likes “dann findet man auch dies bei “mohajir.2″. Genauere Angaben findet man dazu auch im Archiv urs1798, z.B. bei Latakia, wo Idlib Jabhat al Nusra abgetrennte Köpfe auf ihre “Dushkas” aufspießten und durch die Gegend fuhren, nur die Spitze vom Eisberg der horrenden Verbrechen welche vom Westen, der NATO-Türkei, UK, Frankreich, Deutschland, etc USA, Israel, GCC vorangetrieben wurden und weiterhin werden mit der Finanziereung von Terror und Terrorismus in Syrien für langgehegte, faschistoide USraelische-Regime-Change-Pläne.

Wundert es jemanden das Muawiyah gerade bei Twitter neue Krankenhausbombardierungen mit seinen Al-Kaida-Freunden in Idlib propagaiert. Die Masche ist die gleiche wie bei Aleppo, das letzte, das aller letzte, das alller aller letzte Hospital…etc pp. Terroristenhauptquartiere mit angeschlossenem “Feldlazarett”, dazu reicht aus wenn nur eine Erste Hilfe-Tasche im HQ lag, sofort wird daraus ein Krankenhaus gemacht. .

Beispiel aktuell: und vermutlich werden die Massenmedien Al-Kaida wieder nach dem Mund reden mit ihrer anti-syrischen, anti-russischen Hetze am Laufenden Band…

Was mir auffällt, die “Field-lazarett-Attacken” sollen nachts passiert sein und erst jetzt kommt die Propaganda? Da hatten die Terroristen jede Menge Zeit zu manipulieren. Was man bereits auf Fotos sieht ist, dass Weisshelm-Terroristen und Bewaffnete zusammen am Bergen sind. Ein deutlicher Hinweis auf Terroristen und Al-Kaida-Ziele, welche sich liebend gerne bei Hospitälern einnisten zum Schutz vor Bombardierungen. So war es auch in Aleppo beim M10 Feldlazarett voller bewaffneter Al-Kaida-Medics….In Idlib city sitzen die Terroristen ebenfalls im Krankenhaus und gleich daneben. Als die Terroristen die Staatskrenkenhäuser angriffen, überrannten, diese plünderten oder übernahmen da schwieg die Mainstream-Presse komplett und bejubelte Al-Kaida für ihre Erfolge und Massenmorde. Sie schweigen auch beim National Krankenhaus von Jisr ash Shoughur in welches sich auch viele Zivilisten, Frauen und Kinder geflüchtet hatten, beschützt von Armeekräften, mehrfach von Selbstmordattentätern heimgesucht. Auch das wurde komplett vertuscht. Aber wenn es Al-Kaida an den Arsch geht, dann heulen sie alle geschlossen auf ohne den Wahrheitsgehalt zu überprüfen.

Ähnlich war es bei der Terroristenzentrale , dem Carlton-Hotel in Idlib city. Auch da wurde aus einem Terroristenhauptquartier eine “Zivile Bude”. Dort ging Al-Kaida ein und aus nebst Muawiyah Hassan Agah und Weisshelm-Terroristen, wie Fotos belegten.

Muawiyahs aktueller FB-Eintrag trauert dem osmanischen Reich und der Burqa nach:

Jabhat al Nusra laut Frankreich sehr effektive und erfolgreiche Kämpfer. Gibt es Anschläege in Europa, dann wird geheult während man weiter die täglichen, horrenden Anschläge in Syrien finanziert, wie auch die bei Aleppo-Rashidin mit mindestens 80 ermordeten, schiitischen Kindern, oder die False-Flag-“Sarin”-Attacken in KhanSheikoun oder auch die abscheulichen Morde in Ishtabraq, in Maan, Khattab, Qmenas und und und …

Und es ist absolut egal welches Banner sie schwenkken, welchem Bündnis sie angehören, die vom Westen trainierten , finanzierten, bewaffneten Todesschwadrone morden alle gleich, auch die USA-SDF!

.https://www.instagram.com/p/uTB6SivRby/ .https://www.instagram.com/p/t2UL-nvReL/

Siehe auch die Kommentare von Jabhat al Nusra neben dem Bild, ein Ausschnitt über die USrael-NATO-Proxy-Bodentruppen in Syrien:

“…Mohajir.2 Did Abdullah bin Masoud cut Ras Abu Jahl?

Mohajir.2 did Abdullah bin Anis in Ras Khalid al-Hamdali kzalk

Mohajir.2 Allah Almighty says. They beat the necks

Mohajir.2 And the door of the introduction of terror in the hearts of the unbelievers

Mohajir.2 You do not know how much we scare them when we cut the heads of their comrades. They fled from us like dogs

Taraf14338 Ok, why do not you show it?

Mohajir.2 until we heal the hearts of believers

Taraf14338 You are your problem, you take the text of the word and the other text you leave it or you take it with your wonder and leave you what you like Jihad and fight him, what you do not know

Mohajir.2 Come to jihad and tell us what is known from the provisions of jihad

Mohajir.2 does not expire. And dictate to your knowledge which does not listen to it

Mohajir.2 If you were killed by one of these Christian women or raped by your sister, you would have done them worse than that

Mohajir.2 they deserve more than that

Mohajir.2 Like the hearts of the mothers of our mothers in Syria, let us burn the hearts of their mothers and their fathers

Mohajir.2 likewise!

Taraf14338 Praise be to Allah. I am a stress in the righteousness and religion that the Prophet presented to the jihad in the cause of Allah .. He is from your right. You say about me as well as I have spoken with my knowledge. I have spoken about the conquests and battles of the era of the Prophet (blessings and peace of Allah be upon him). By God

Mohajir.2 The words of God (who attacked you Vtdoa it like Moadd you)

Mohajir.2 As in your heart mercy on the Nasirite and Shiites apostates!

Mohajir.2 اتق الله .. وكفاك Comment;

Taraf14338 sure to say to me .. you have a comment .. because you are in front of the word of truth cowards and you can not respond Mu I who have a heart to the mercy of Shiites and Shiites all of you on the void of your job in the world killed the soul that God forbid killing and killing me by your group who blow themselves up in order to witness the claim and claim …”



usw.

Man sollte unsere Regierung, auch das Auswärtige Amt um Aufklärung bitten, welche Weisshelme sie finanziell und mit Hilfsmittelspenden unterstützen! Nein, man sollte Fordern dass jede Finanzierung der Weisshelme von Idlib, Latakia, Hama, Aleppo, etc sofort eingestellt werden, die Gelder kommen immer diversen Al-Kaida-Organisationen zu Gute. Darüber können auch keine Blutgeldpreise wie “Alternativer Friedensnobelpreis” oder ein “Oscar” hinwegtäuschen. Das gleiche gilt für die Al-Kaida-Komplizen des “Mediencenters Kafranbel” oder des “Aleppo Medien Centers”, sie alle sind bei diversen Al-Kaida-Gruppierungen eingebettet und seit Jahren für diese engagiert deren Verbrechen weisszuwaschen, zu übertünchen und weitere horrende Kriegsverbrechen zu begehen und diese der syrischen Landesverteidigung, den Allierten und der syrischen Regierung unterzuschieben. Dafür morden sie auch, die Propaganda, die Verbrechen, die “medics” alles aus einer Hand organisiert von Al-Qaeda und US_NATO-Israel- Geheimdiensten, welche mit den Terroristen zusammenarbeiten, sie trainieren, bewaffnen und finanzieren und dies bereits im siebten Jahr des verbrecherischen Angriffskriegs gegen Syrien.

Und wenn man sich anschaut, welche Schwerstverbrecher von diversen “Menschenrechts” NGO´s als glaubwürdige Heilige verkauft werden, dann kann es mit der westlich-demokratischen Moral nicht mehr sehr weit von 1933 ff entfernt sein, nein die Medien und die Herrschenden haben das NAZI-Erbe nach 1945 würdig angetreten, sie massenmorden und lassen massenmorden wie anno dazumal, es hat sich nichts geändert… Die Opfer werden schuldig gesprochen, die Täter, die heutigen Faschisten, die Hintermänner, feuert man zu weiteren horrenden Verbrechen und Massenmord an, nicht nur in Syrien! Und wieder schweigt die große Masse und wählt die Verbrecher immer wieder und wieder.

Wird eventuell fortgesetzt

