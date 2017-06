Al-Kaida ruft, der Terrorstaat Israel bombardiert die syrischen Landesverteidiger.#القنيطرة Die Weisshelme morden mit #Quneitra #Golan

Arbeitsblatt wird ergänzt, verbessert, fortgeführt

Fortsetzung von: https://urs17982.wordpress.com/2017/06/21/whitehelmets-erneut-bei-kriegsverbrechen-beteiligt/

von Daraa…siehe Notizen unten

Aggressor Israel erneut als Al-Kaida-Luftwaffe unterwegs, illegal, verbrecherisch und völkerrechtswidrig.

Arbeitsblatt Quneitra/Daraa/Golan Zionismus-Agressoren-Israel-Terrorstaat:

Mehrfach attackierte der Aggressor “Israel” syrische Soldaten im Golan bei Quneitra-“Madinat al Baath-Khan Arnabeeh” mit der Luftwaffe, mit Artillerie. Wie so oft gerade dann, wenn Al-Kaida eine neue Großoffensive gegen syrische Orte und syrische Armeestellungen startet. Al-Kaida schießt ein paar Granaten über die Grenze in den illegal von Israel besetzten Golan und das zionistische Regime mit seinen IDF-Besatzertruppen greift militärisch zu Gunsten von Al-Kaida, IS und deren verbündete Todesschwadrone ein. Das extremistische Regime weiss genau, dass die Geschosse nicht von syrischen Soldaten, sondern von Al-Kaida und Verbündeten stammen, sie bombardieren jedoch regelmäßig die Armee und machen diese grundsätzlich für ihre eigenen zio-Terroristen verantwortlich. Israel bewaffnet Al-Kaida-FSA und den IS im Grenzgebiet und darüber hinaus, versorgt sie mit gepanzerten Fahrzeugen und anderem Militärequipment wie auch in Quneitra-Daraa, Ghouta etc, wie Waffenfunde, Granaten, Munition und andere Hilfsmittel zeigten, welche die Armee mehrfach bei besiegten Terroristen fand. Auch nahm der Terrorstaat kein Blatt vor den Mund und gab zu, selbst Operationen in Syrien durchzuführen. Dass Netanjahu Terroristen in IOF-Feldlazaretten besucht und mit ihnen kuschelt konnte man des öfteren in zionistischer Hasbara sehen.

Israel führt einen verbrecherischen Angriffskrieg gegen Syrien, ihre Bodentruppen sind Kehlendurchschneider von Al-Kaida-FSA und dem IS. Traniert nicht nur in Israel und im völkerrechtswidrig beseten Golan, auch in Jordanien und Katar. Seit der Drohnung von Saudi Arabien gegen Katar besteht die Hoffnung, dass einer der Hauptfinanziers von Al-Kaida in Syrien, auch der Daraa Terroristen-Südarmee, nun diese Finanzierung von Kehlendurchschneidern unterlassen wird.

Wie auch die Tagesschau berichtete, tritt das zionistische Regime Israels erneut als Al-Kaidas Luftwaffe auf. Nur verschweigen die kriminellen Westmedien gerne dabei, dass Al-Kaida durch Granatbeschuss in illegal besetztes syrisches Gebiet gezielt Israel zum Eingreifen aufruft, sie suggerieren der Beschuss sei durch die syrische Armee gekommen. So wird gezielt ein Millionenpublikum belogen, an der Nase herumgeführt, aufgehetzt für den rechtsextremen Apartheidstaat “Israel”. Seit Samstag attackieren immer wieder Natanjahus Schergen die syrische Landesverteidigung im Golan. Nie ist es den Al-Kaida-IS-Terroristen gelungen “Baath city” bzw Khan Arnabeeh zu überrennen trotz unzähliger Terroristenoperationen mit ISraels Militärhilfe. Nun ein erneuter Versuch von Israel und Al-Kaida-Kehlendurchschneidern. Kehlendurchschneider deshalb, weil die Terroristen der Daraa Südarmee bei der Eroberung von Quneitra-Crossing unzähligen Gefangenen die Kehlen durchschnitten, Israels Schergen halfen militärisch mit, genauso wie sie beteiligt waren an der Geiselnahme von UN-Peacekeepern oder an der aktiven Eroberung von strategisch wichtigen Berghöhen im Golan-Quneitra-Daraa in den letzten Jahren zusammen mit ISIS-Al-Kaida, wie z.B. auch den Berg “Harah”. Dies nur ein kleiner Ausschnitt, eine Minizusammenfassung für welche Verbrechen und Verbrecher der “einzige demokratische Staat in Nahost” steht.

Wie schreibt Al-Kaida nicht nur bei FB?:

“Bibi´s army”: القنيطرة

غرفةعمليات جيش محمد

تأكدمقتل أكثرمن ١٠٠عنصرمن قوات النظام ومليشيات إيران خلال معارك الدائرةبمدينةالبعث

اللهم ثبت أقدام المجاهدين

“Quneitra

Operation of the Army of Mohammed of Bibi Netanjahu

More than 100 members of the regime’s forces and Iranian militias were killed during the battles in the city of Al-Baath

O Allah, set the feet of the Mujahideen” .https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=112917469325313&id=100018211805448 ”



Die wenigen Videos welche die Terroristen zeigen haben keinerlei Beleg für die gemeldeten Erfolge der Bibi-Army, eher haben sie wieder große Hasbara an den Tag gelegt genau wie ihre Natanjahu-Drahtzieher. Die Gefechte halten an.

An diesen gefallenen und ermordeten Soldaten ist Israel direkt beteilig!: “

📌 Chamber of operations of the Army of Muhammad The dead of the regime’s militias in the Battle of “Malna, other God” in Quneitra”

📌غرفة عمليات جيش محمد قتلى مليشيات النظام في معركة “مالنا غيرك يا الله” في القنيطرة

Screenshot Jabhat al Nusra-FB-Seite. In der Freunschaftsliste auch die mörderischen Whitehelmets, die Kofferkulis von Al-Kaida, finanziert auch durch das deutsche Merkel-Regime. Es würde mich nicht wundern, wenn die Al-Kaida-FSA-IS-Immigrantenbattalione erneut Giftgas im Golan eingesetzt hätten, der Lieferant gleich im Nachbarland zu suchen, dem Land welches am lautesten gegen Terror anschreit und dessen Geheimdienste weltweit morden, das Land welches durch Terrorismus und Unrecht aufgebaut wurde und deutsche atomfähige U-Boote für lau erhält.

Israels Bodentruppen ähneln sich in ihrer zionistisch-wahhabitischen Ideologie und Menschenverachtung, die gefallenen und ermordeten Soldaten werden von ihnen als Tiere bezeichnet. Ähnliche kranke Menschenverachtung konnte man in Berlin am Al-Qudas-Tag von Israels Unterstützern und Lobbyisten hören…Mit dem Kriegstreiber Israel gibt es keinen Völkerfrieden und auch keine Gerechtigkeit.

.https://twitter.com/ALmahameed2/status/879241305867644928

Auch dies lässt sich nicht überprüfen, Terroristen-Hasbaristen übertreiben sehr gerne. In den letzten Jahren gab es über Baath-city und Khan Anarbeeh immer wieder Terroristen-Erfolgsmeldungen, die sich jedoch als Propaganda herausstellten.

Seit Jahren verschweigen die Massenmedien die horrenden Kriegsverbrechen der Daraa “Südarmee”, sie waschen die Todesschwadrone rein, obwohl diese systematisch Gefangenen die Kehlen durchschneiden, die Köpfe abtrennen und diese selbst den ehemals vorhandenen UN-Peacekeepern präsentierten. Natürlich berichten die Komplizen der Massenmörder nicht und heimsen dafür deutsche Fernseh-Journalistenpreis ein anstatt auf der Anklagebank zu landen für ihre Verherrlichung von Kriegsverbrechern und Al-Kaida-IS. Wenn die Medien berichten, dann über Al-Kaida-Weisswasch-Kampanen wie “Act4Daraa”welche sich mit Kopfabschneidern im Bett suhlen.

Erneut haben die Terroristen angekündigt nach Damaskus zu marschieren, wieviele Mossad-IDF-Schergen, NATOgeheimdienstler, GCC-Spezialkräfte und CIA-Söldner befinden sich darunter?

Die Terroristen-Sprachrohre bejubeln dass Israel syrische Soldaten umbrachte, so wie diesen hier, gleichzeitig stellt sich das zionistische Regime als Opfer dar. Israel ist Täter und war nie Opfer in Nahost! Die Opfer sind die zu Hunderttausenden vertriebenen Palästinenser und die zerbombten Opfer der Aggressoren in Gaza, im Libanon in Syrien und anderswo. Wer Al-Kaida und IS hoffiert, verbrecherische Angriffskriege führt, wehrlose Palästinenser massakriert, darunter auch Kinder, muß sich auch heftigste Kritik anhören und gehört auf die Anklagebank.

.https://www.facebook.com/photo.php?fbid=549232228800085&set=pb.100011399398154.-2207520000.1498478606.&type=3&theater

Rest in Peace “ Ali Abboud , ermordet von Israel.

Die von Israel angegriffenen Syrienverteidiger: .https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1792943920928030&id=1380391925516567

.https://www.facebook.com/sqoor.alqounitra1/?fref=pb&hc_location=profile_browser

.https://www.facebook.com/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%B1-1604159833187123/?hc_ref=PAGES_TIMELINE&fref=nf

Al-Kaida, die Proxy-Truppen verbrecherischer Staaten wie Israel, USA, Jordanien, NATO-Türkei, England Frankreich, Deutschland, Katar, Saudi Arabien, Kanada, Australien…

Terroristen jubeln einen Bekannten von Bashar al Assad umgebracht zu haben. Al-Bibi-army: .https://twitter.com/Mohammad_Army1/status/879298310040952833

.https://twitter.com/Mohammad_Army1

Die erste Angriffswelle von Zio-Al-Kaida dürfte die Armee zurückgeschlagen haben während das zionistische Regime weiter syrische Stellungen beschiesst als Al-Kaidas Schutzmacht und Luftwaffe.

عدد قتلى ’’النصرة’’ خلال تصدي الجيش السوري لهجوم لهم في #القنيطرة يصل إلى 45 قتيلاً ونحو 130 جريحاً https://t.co/z8vDsXOrXa — shaker zalloum (@shakerzalloum1) June 26, 2017

Terroristen-Videos aus dem Gebiet von Al-Kaida-Israels neuster Operation in Syrien:

http://wikimapia.org/#lang=de&lat=33.178939&lon=35.882549&z=13&m=b&search=quneitra

Terroristen FB-Seiten erzählen wieder sie hätten Leichen durch die Strassen geschleift. Fragt sich nur ob sie wieder Gefangene zu Tode schleiften hinter ihren gespendeten Fahrzeugen. Videos oder Fotos habe ich noch nicht gefunden. Vermutlich auch wieder die vom Westen mit zig Millionen finanzierten White helmets beteiligt, welche sich aus Al-Kaida und ihren Verbündeten, sowie deren Terroristenangehörigen rekrutieren. Die Weisshelm Propaganda zeigt nette Weisshelm-Frauen in Daraa, die Oppositionsvideos zeigen White helmets mit Geköpften und geschändeten Leichen in Daraa-Quneitra.

Ein Beispiel von letzter Woche mit Wesisshelmen, die von Millionen deutschen Stuergeldern finanziert werden. Unsere Regierung finanziert Al-Kaida über die sogenannten “Zivilschützer”, Weisshelme genannt: https://urs17982.wordpress.com/2017/06/21/whitehelmets-erneut-bei-kriegsverbrechen-beteiligt/

Videos zu der Al-Kaida-Zionisten-CIA-Operation von RT und aus Sicht der syrischen Landesverteidigung.

Aggressor Israel shellt syrische Stellungen als Unterstützung für Al-Kaida-IS-FSA:

الجيش الإسرائيلي يقصف موقعا للجيش السوري في ريف القنيطرة

“The Israeli terrorist army shelled a Syrian army post in the Kenitra countryside”



.https://www.youtube.com/watch?v=0HW2dO4nKF8

.https://www.youtube.com/watch?v=iBiATBd7FtU

الجيش السوري يفشل هجوما للنصرة ويقصف مواقعها المتقدمة في القنيطرة

.https://www.youtube.com/watch?v=feVsNvbzuqA

Dokumentation IOF-Spokesperson-IDF-Twitterer

Deutsche, welche mit der kriminellen Besatzungsarmee Israels trainieren, unter dem Vorwand der zioisten um syrische Militärs für Al-Kaida zu bombardieren. Ob sich deutsche Soldaten auch im besetzten Golan an Israels Verbrechen beteiligen oder beschießen sie den Gazastreifen, hindern Fischer an ihrem Broterwerb und bringen sie zum Kentern?

Dokumentation, wie man sieht betrachtet das zionistische Gebilde, welches seine schwammigen selbsternannten “Gummi-Grenzen” verbrecherisch und völkerwidrig blutigst expandiert, bezeichnet syrisches Gebiet als Israel. Wie kann Deutschland nur mit diesen Landräubern, Rassisten und faschistoiden Kriegsverbrechern zusammenarbeiten? Faschismus in anderer Form, unsere Regierung zeigt sich auf beiden Augen blind und ist ebenfalls Kriegspartei bei einem völkerrechtswidrigen Angriffskrieg mit IS-Al-Kaida-FSA Proxy-Milizen. Finanziert wird Al-Kaida auch über die Weisshelme mit Millionen von Steuergeldern!

Israels Faschisten haben mit Panzern auf syrische Orte geantwortet. Nicht Al-Kaida oder der IS wird bekämpft, nein Israel gibt ihnen Feuerschutz und führt gerade wieder einen vollen Angriff gegen Syrien.

Mindestens drei israelische Terroranschläge auf syrische Verteidiger in den letzten zwei Tagen. Al-Kaida hat bestellt, Israel hat geliefert.

Das Regime welches sich an keine UN-Resolution hält, benutzt die UNDOF wie es ihnen in den Kram passt. Seit weit mehr als 10 Jahren werden fast 2 Millionen Menschen in Gaza von Israel eingesperrt, immer wieder richtet dort die Natanjahu-Schergen Massaker an Zivilisten an. Die illegal besetzten Golanhöhen und die syrischen Einwohner warten immer noch auf Rückgabe der selben. Israel schert sich einen Dreck um Völkerrecht und Menschlichkeit oder gar Frieden.

Die IOF dreht sich ihre Wahrheiten hin wie es ihnen am Besten passt…sie ermorden gezielt Menschen in Syrien, sie selbst haben durch die Terroristen keinerlei Schäden erlitten. Aus primitivster Rache und maßloser Arroganz meint der zionistische Verbrecherstaat sich alles erlauben zu können, auch Morde an iranischen Wissenschaftlern und Palästinensern in aller Welt, die verlässlichen Partner Saudi Arabiens mit ähnlicher Ideologie und Unmenschlichkeit.

Das Verbrecher-Regime spricht von der Souveränität des “Staates Israel” und meint damit die gestohlen Golanhöhen, welche kein Teil von Israel sind und von den Zionisten besetzt und völkerrechtswidrig geraubt wurden. Syrien wird angegriffen, nicht das terroristische, mörderische Israel! Soviel erneut zum internationalen Völkerrecht und dem Mißbrauch der UNO…Wann achtet das Apartheidregime die Souveränität ihrer Nachbarn wie den Libanon und Syrien?! Was für eine Dreistigkeit der Zionisten.

Die UN-Peacekeeper können nur noch von zionistisch-besetztem Boden aus die Attacken von Israel und Al-Kaida beobachten. Dafür, dass die UN nicht mehr auf syrischem Gebiet und in der entmilitarisierten Zone tätig sein kann, dafür hat Israel und Al-Kaida-FSA-ISIS schon frühzeitig gesorgt, sie wollen keine Augenzeugen.

Israel mordet, das alleine war gestern die Zio-Attacken für Al-Kaida mit sieben toten syrischen Landesverteidigern. Israel fühlt sich nicht angegriffen, es wäre in der Lage die Absender der Granaten zu treffen, aber sie greifen jedesmal die syrische Armee an, genau diejenigen welche Israels pseudo-Angreifer bekämpfen. Und da hat das Israelische Regime, welches ganz offen Terroristen in Syrien unterstützt, auch gerade bei Quneitra, die Frechheit eine Beschwerde bei der UN einzureichen. Man sollte sie ihnen um die Ohren hauen und eine Resolution gegen Israel beschließen mit Sanktionen wegen fortwärender Bewaffnung von Al-Kaida und der systematischen Verletzung des libanesischen Luftraums. Es ist Zeit Israel zu zwingen den besetzten Golan herauszurücken und sich wieder hinter die grüne Linie zu veruziehen und die Siedler mitzunehmen. Was für Verbrecher!:

Haaretz-Hasbaretz-Propaganda-Filmchen welches beschreibt die UN-Mitarbeiter würden die Gefechte beobachten. Im Hintergrund hört man dsporn-Touristen wie man sie auch sieht wenn Israel den Gazastreifen angreift und dort Massaker unter der Zivilbevölkerung anrichtet:

هحدشوت هحموت

مفتشو الامم المتحدة يتابعون عن كثب المعارك الضارية في محافظة #القنيطرة السورية القريبة من #الجولان.#عطية_بحر#עטיה_בחר pic.twitter.com/o8gOCzcRed — عطية بحر עטיה בחר (@ATEYABAHAR2) June 26, 2017

.https://twitter.com/ATEYABAHAR2/status/879341119099867138

Ein weiteres Video zeigt den Heimgang eines Märtyrers, gestorben durch Terror und Terrorismus, angezettelt vom Westen um einen Regime-Change im Interesse von Geldgier und Macht zu erreichen.

.https://www.facebook.com/sqoor.alqounitra1/videos/828623183957875/

Der katarische Monarchensender Aljazeera, immer von den deutschen Unrechtsmedien als glaubwürdige Quelle genannt, nun in Ungnade gefallen, beim Verbreiten von ISIS-Al-Kaida-FSA-Fake-NEWS und Verbrechensumlügungen, zeigt Videos mit dem Rechtsextremisten Netanjahu bei einer Pressekonferenz. Aljazeera schon immer die öffentliche Plattform von Terroristen, Bibi passt prima hinzu…

Israels Terroristen in Syrien:

Terroristen haben aus tiefsten Terroristengebiet erneut in den illegal besetzten Golan geschossen, sie fordern weitere Hilfe des Terror-Regimes Israel an. Es wird Zeit, dass Russland Luftabwehr verstärkt und andere Maßnahmen im Golan-Quneitra, Daraa ergreift um Israel daran zu hindern ungestraft Al-Kaida zu unterstützen und wahllos Menschen in Syrien zu ermorden.

Weitere Bilder der Syrienverteidiger welche von Israels Terroristen nebst Al-Kaida attackiert werden bei Quneitra:

.https://www.facebook.com/sqoor.alqounitra1/?fref=pb&hc_location=profile_browser

.https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=855146864636573&id=393621720789092

Heute wurden mindestens zwei weitere Soldaten durch die IOF-Schergen Netanjahus ermordet. Israel ist ein Terrorstaat:

Die Märtyrer der feigen Zio-Al-Kaida-Attacken werden zu Grabe getragen: .https://www.facebook.com/sqoor.alqounitra1/posts/828533263966867

خالد ابراهيم محيرس – احمد سمير محيرس – موسى رياض محيرس شهداء بلدة كوم

إستشهدوا اثناء التصدي للهجوم الارهابي على مدينة البعث

الرحمه لإرواحكم يا أبطال “Khalid Ibrahim, – Ahmed Samir, – Moses Riad, Märtyrer Märtyrer.

Märtyrer, während der Angriff auf den Anschlag auf die Stadt “.

Erbarmen, Helden.”

Die syrische Armee bekämpft weiter Al-Kaida bei Quneitra:

Syrische Militärs geben die Anzahl der toten und verwundeten Israel-Proxy-Terroristen so an und sagen die Informationen seien sehr präzise. Dazu kommt eine Namensliste der Zio-Proxys:

The number of dead gunmen in their battle, “What is your enemy, O Israel,” on the outskirts of the city of Al-Baath more than 50 dead 130 injured: :https://www.facebook.com/sqoor.alqounitra1/posts/828747157278811

Notizen:

Al-Kaida FB-Daraa Quneitra:

Terroristen welche zu Al-Kaida gehören, mit IS-Al-Kaida seit Jahren massenmorden, Todesschwadrone wie die USA-Contras, mörderisch, pervers und abartig in ihren Verbrechen:

Doko, nicht vollständig die Aufzählung, sie ist Al-Kaida-IS geschönt. Man sieht auch die Kopfabschneiderbanden darunter von Daraa-Al-Ballad:

Ansar al Islam, Furqan, etc gehören zu Al-Kaida und laufen wie einige andere unter falscher FSA-Flagge. Die Operation wird wie üblich von Al-Kaida geführt. Al-Kaida nun erneut als FSA bezeichnet. Darunter Terroristenbattalione welche schon immer mit ISIS-ISIL-IS zusammenarbeiten und mehrfach Nervengas gegen syrische Militärbasen einsetzten.

Quelle Al-Kaida-FSA-Twitterer:

.https://www.facebook.com/photo.php?fbid=112692942681099&set=pcb.112692966014430&type=3&theater

Gefallene und ermordete Soldaten. Wurde wieder Giftgas von den Al-Kaida-Israel-Terroristen eingesetzt, wie schon so oft? Wer beliefert die Al-Kaidas im Golan mit Giftgas? Naheliegend ist Israel. Auch Carala de la Ponte wies bereits vor längerer Zeit darauf hin, dass die Terroristen, bzw “moderate Rebellen” im Golan, Quneitra, Daraa Nervengas einsetzten. Diese Terroristen haben engste Verbindungen zu Ghouta. Oft werden zur Vertuschung der Verwendung von Nervengas auf Bewusstlose und Leichen geschossen. Meist werden die Gasmasken der Toten entfernt bevor man sie filmt und veröffenticht, oftmals wurde dies jedoch auch vergessen. Siehe mein Archiv bei urs1798 . Die Fotos von Al-Kaida-FB, eine Seite welche viele FSA-Terroristen in der Freundschaftsliste führt. Die Armee findet immer wieder israelische Munition, Granaten, Waffen und andere Hilfsmittel wie LKW-Batterien in der Hand der Terroristen der “Daraa Südarmee”. Diese Terroristen haben weiterhin mit IS nahestehende Gruppierungen Verbindungen, wie den Immigranten-Battalionen aus aller Welt, während andere IS-Todesschwadrone sich umbenannten oder auch teilweise von FSA-Al-Kaida bekämpft werden. Israel betreibt Feldlazarette und Trainingslager für Al-Kaida-FSA-IS und tarnt diese auch als Flüchtlingslager. Die UN-Peacekeeper wurden mit zionistischer Militärhilfe erfolgreich aus Syrien vertrieben, sie sollten nicht sehen und berichten wie sehr Natanjahus Verbrechersoldaten in Syrien zusammen mit Al-Kaida und CO agieren. Als Vorwand für diese Al-Kaida-Schützenhilfe gelten “Granaten” welche auf syrisches Gebiet eingeschlagen sein sollen, auf Gebiet welches Israel völkerrechtswidrig besetzt hält und auf IDF-Blogs bereits in Karten fest als Israel zugehörig bezeichnet sind. Völkerrechtswidriger Landdiebstahl welcher ausgeweitet wird im Golan, neue Zäune werden durch das Terror-Regime auf syrischem Boden gebaut, die Weltöffentlichkeit schweigt zu dieser Expansion des Faschisten-Regimes und kriecht dem zionistischen Unrechtsgebilde zutief in den Allerwertesten.

Rest in Peace

Das Logo von Al-Kaida-Jabhat al Nusra “HTS” (Hayyat Tharir al Sham)

.https://www.facebook.com/hashtag/%D9%85%D9%86_%D8%A7%D8%B1%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9?source=feed_text&story_id=192875407907145

Bibi army:

.https://twitter.com/Mohammad_Army1

IDLIB -Hama-Lattakia-Aleppo Saudischer Al-Kaida-Terrorist Mhaisni, welcher auch als DR.Abdullah al Mhaisni auftritt. Was für einen Doktor will der Terrorist haben?

Zu Jabhat al Nusra und dem saudischen Al-Kaida “Sheikh Abdullah al Mhaisni”, die USA hat vor einigen Wochen auf ihn 10 Millionen Dollars ausgesesetzt. Ich habe eine FB-Seite gefunden mit “privaten” Fotos von dem saudischen AQ-Terroristen, welcher auf volle Al-Kaida-Fanatiker-Wahhabi Religiosität setzt. Seine “Knasttätowierungen” sprechen eher für einen Kriminellen, einen Söldner aus Saudi Arabiens Knästen. Selbstgemachte Herzchen-Tatoos in einer Qualität wie sie oftmals untereinander in Knästen produziert werden, vielleicht auch bei der Armee. Manche sagen Mhaisni sei ein Geheimdienstagent Saudi Arabiens, der NATO-Türkei, vielleicht wird er auch vom Mossad mitentlöhnt, ich denke da auch an das “Phantom” “Jolani vom Golan”…

Schlechte Fotoqualität, ist es echt, hat dieser Al-Kaida Pseudoheilige wirklich Herzchen auf den Armeen tätowiert? Ob die Qualität unter den Vergrößerungen gelitten hat? Auf alle Fälle hat er sich seine Al-Kaida-Kittel erst später zugelegt um als Terroristenführer mehr herzumachen… Auf späteren AQ-Fotos hat er nur noch schütteres Haar, auf einem Foto saß er wie ein Mehlsack auf einem Pferd mit beginnender Hinterkopfglatze….

Tatoos auf Saudi Mhaisni, kein Wunder dass er nur noch langärmlig auftritt, der “FAKE”-Al-Kaida-Jabhat al Nusra-Söldner-Führer. .https://scontent-amt2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/15726236_103119540191835_6764829942800434494_n.jpg?oh=1705ed298cb67a4b5f135f3493e0db3a&oe=59C5D459

Bildzitate zur Dokumentation: مدين جاسم المحمد

Auf einem seiner Selfie-Al-Kaida-Fotos erkennt man ebenfalls Spuren von “Knast”-Tätowierungen:

Zum Vergleich:

Mit Homser Medienterrorist aus Baba Amr Khaeld abu Saleh, welcher es bis zur Menschenratskommission nach Starßburg schaffte mit seinen Lügen und Krokodilstränen. Auf dem Foto in Idlib mit Al-Kaida-Chef Mhaisni. Dieser Khaled hatte mit einem Team die Haupt-Masaker-Marketing-Propaganda von Homs inszeniert und zusammen mit AVAAZ-Danny Kohle abgestaubt. Aufgefallen durch horrende FAKE und FALSE-FLAG-storys. Einmal Al-Kaida Komplize, immer Al-Kaida…

Fotos zur Dokumentation:

Vergleich: Mhaisni mit seinen Meerschweinchenzähnen und links ein Medienterrorist “Omar al Halabi”, der Haus und Hofpropagandist von Al-Kaida:

Hadi al Abdallah, unter falscher FSA-Flagg als Medienterrorist. Auch so ein prreisgekrönter Al-Kaida-Komplize westlicher Medienanstalten:

Gar nicht Allah oder Al-Kaida genehm, Mhaisni ohne Kopfbedeckung. : .https://www.facebook.com/profile.php?id=100014813672775&lst=100009505592473%3A100014813672775%3A1498496152&sk=about

Als “Mona Lisa”:

.https://www.facebook.com/photo.php?fbid=212160802621041&set=pb.100014813672775.-2207520000.1498493667.&type=3&theater

Mhaisni und Jolani zwei Al-Kaida-Führer…hat der Mossad sie angeworben?

