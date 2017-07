Hama-Ein Selbstmordattentäter sprengt sich an einer Busstation in die Luft, Tote und Verletzte #Terror #Terrorismus Syrien Syria

Und wieder geht der tägliche Terror in Syrien weiter. Erneut hat sich ein “moderater Rebell” in die Luftgesprengt an einer Busstation. Ernneut wurden Zivilisten zum Ziel westlich finanzierter und mit Waffen hochgerüsteter Terroristen.

Weiteres Arbeitsblatt über dem vom Westen und den GCC-Staaten hervorgerufenen Terror gegen die syrische Bevölkerung.

Sana berichtet, aber die Anzahl der Opfer dürfte höher sein, die syrische Arrmee beklagt mindestens ein Opfer.

.https://www.facebook.com/hamah.syria.com1/photos/a.1914926032060173.1073741828.1914850885401021/1959028050983304/?type=3

.https://twitter.com/FG0kArIM432146/status/882917573607739392

خبر🔴

ثلاثة شهداء ابرار😭

واحدى عشر مصابا نتيجة تفجير انتحاري😲

ارهابي استهدف كراجات الانطلاق الى مصياف

والذي هو بمدينة حماة

ارهابكم لن يخيفنا👹 pic.twitter.com/cn5AcqhFvu — 🐝§§ëm🇸🇾 (@FG0kArIM432146) July 6, 2017

.https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=143964722846838&id=100016999320614

Ein junger Soldat wird betrauert, welcher versuchte den Terroranschlag zu verhindern.

“The military martyr “Brosli Ahmad al-Ahmad” in the bombing that targeted the garage Masiaf Hama city while preventing the terrorist from entering the garage peace to your pure spirit” ”

الشهيد العسكري " بروسلي أحمد الاحمد " في التفجير الذي استهدف كراج مصياف بمدينة حماة أثناء منعه للإرهابي من دخول الكراج

السلام لروحك الطاهرة pic.twitter.com/AZV1KQbom2 — بطولات الجيش السوري (@BtwlatAljyshAls) July 6, 2017

Fotos nach dem Anschlag: .https://www.facebook.com/Mohamad.Hassani84/posts/1486321601414301

.https://www.facebook.com/national.defense.homs/posts/1690660620973993

Damaskus-Al-Kaida&Co stimmt auf einen größeren Giftgas-Anschlag ein, ob es eine FAKE oder False-Flag-Inszenierung mit vielen Opfern geben wird? Die üblichen Terroristenplattformen verbreiten den Blödsinn wohne Beweise, die Videos sind dürftig und sagen nichts aus. Auch die CIA-Söldner vom RFS tragen die FAKE-NEWS weiter. Bisher ohne einschlagenden Erfolg, die Massenpresstituierten scheinen hier noch etwas abzuwarten…

Die Terroristen scheinen sich immer mehr auf einen False-Flag Giftgas-Anschlag vorzubereiten. Innerhalb kurzer Zeit haben die AlRahman-Corps, die weiterhin mit Al-Kaida verbündet sind, Fake-Inszenierungen in Feldlazaretten abgedreht. Immer nur im kleinen Propagandrahmen mit nur wenigen Darstellern. Ich vermute sie bereiten etwas Größeres vor. Auch scheinen die “Faylag AlRahman”-Kopfabschneider-Terroristen sich wieder mit den Islam-Armee-Mörderbanden vertragen zu haben, der großangelegte Gefangenenaustausch vor ein paar Tagen läßt dies vermuten. Katar scheint noch keinen saudischen Angriff zu befürchten, die Al-Kaida-Propaganda-Plattform Aljazeera macht weiter wie bisher in ihrer FAKE -Kriegspropaganda gegen Syrien. Kein Wunder, da steckt ja auch die Muslim Brotherhood mit dahinter und die wird vom türkischen Sultan groß unterstützt.

Die Propaganda die aus der Jobar-Terroristenecke kommen soll könnte auch in Katar gedreht worden sein, man sieht nichts von der Umgebung. Katar hatte ja auch schon bei Libyen FAKE-Videos produziert um den Sturz Tripolis vorzugauckeln…

wird ergänzt, verbessert, fortgeführt

