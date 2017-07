Wem leistet Israel in Syrien direkte Militärhilfe auch durch die Luftwaffe? #Daraa Kriegsverbrecher

Arbeitspapier, wird ergänzt, verbessert, fortgeführt.

Aktuelle Morde der CIA-Mossad-Daraa-Süd-Armee siehe weiter unten im Eintrag.

Ermordet von FSA und Konsorten:

Zu Daraa siehe auch die Einträge der letzten zwei-drei Wochen im Blog.

Eingesammeltes: Die Daraa-Südarmee, US-Trainiert, Israel unterstützt zeigte ihren Umgang mit Gegnern, hier bei “Hiit”, ein Rückblick auf Mitte März 2017. Links werden noch ergänzt.



Schon die Kinder werden auf Gräutaten getrimmt, es gab auch Videos wo ein Kind mit einem Messer auf einen wehrlosen Gefangenen einstach. Die Terroristenfamilien sind abgebrüht.



Nein, das ist nicht der “IS”, das sind FSA Daraa-Süd-Armee-Terroristen welche auch von US-Spezialkräften in Jordanien trainiert werden, CIA bewaffnet seit Jahren, gesundgehätschelt in IOF-IDF-Feldlazaretten des rechtsextremen Apartheidstaat Israel. Israel trainiert und bewaffnet diese Golan-Quneitra-Daraa-Mörderbanden, versorgt sie mit Logistik, mit Geheimdiensterkenntnissen, Israel spielt sichh als Schutzmacht und Angriffsmacht von Terroristen in Syrien auf, Israel als Al-Kaidas Luftwaffe immer wieder im Einsatz.

Das unterstützt der Westen, angeführt von den USA, deren Hintermänner in auch in Israel sitzen, hochgerüstete Terroristen und Todesschwadrone aller Art, ausgesuchte CIA-Killer, Handlanger von Katar, Saudi Arabien, von NATO-Staaten wie die Türkei, Frankereich, England, Deutschland…

Der Westen ist doch so stolz auf seine IS Bekämpfung in Syrien, so sieht sie aus wenn USraels Kräfte genauso wie der “IS” morden und Leichen schänden. In meinen Archiven finden sich noch mehrere Hundert Verbrechen der “Daraa-Süd-Armee”, mit gefangenen Syrienverteidigern gehen sie seit Jahren ganz genauso um, nicht nur mit wehrlosen gefangenen IS-Terroristen.

Ich sehe keinen Unterschied zwischen dem “IS” und der FSA -Daraa-Südarmee. Die Daraa-Südarmee-Rebellen führen ihren Kindern geschlachtete IS-Kinder vor:

März 2017

Im Hintergrund die geschändeten, aufgehängten Leichen, darunter die drei Köpfe: Des Westens und USraels Bodentruppen in Syrien, internationale Söldner, internationale Al-Kaidas, IS, und heimische CIA-DGES, IOF …trainierte Contras in Daraa, deren Weisshelmhandlanger vor nicht zwei Wochen ebenfalls mit abgetrennten Köpfen und geschäbdeten Leichnamen von syrischen Soldaten und Allierten auftrumpften , während Israel fast täglich die syrische Armee attackiert mit der Al-Kaida-Luftwaffe IAF und den Artillerie-Schergen der IOF:



https://www.wsj.com/articles/israel-gives-secret-aid-to-syrian-rebels-1497813430?mod=e2tw

.https://www.facebook.com/1809998982564527/photos/a.1814447858786306.1073741827.1809998982564527/1900262826871475/?type=3&theater

شبكة يرموك حوران الإخبارية FSA-Terroristenseite “Yarmouk News Network“, die “moderaten Rebellen” sind genauso barbarisch wie der “IS”, und dies seit Beginn an. Die Weisshelme sind ihre Komplizen! .https://www.facebook.com/1809998982564527/photos/a.1814447858786306.1073741827.1809998982564527/1900262826871475/?type=3&theater

Gegen Putin wird gehetzt, die Hibollah, welche die Kehlen-und Kofabschneider bekämpft werden als Terroristen bezeichnet und von isrelischen IOF-Schergen und deren Proxys ermordet, die Menschenschächter von FSA-Al-Kaida werden als moderate Rebellen bezeichnet. So sieht sie aus die Moral der westlichen Wertegemeinschaft:

“Moderate Rebellen” oder Aufständische, gerne auch als “bewaffnete Opposition” bezeichnet um perverse Mörder zu verharmlosen, weichzuspülen und weisszuwaschen.



Die Gräulteten des “Daraa-Operationrooms” findet man teilweise auf dieser FB-Seite: “غرفة عمليات حيط بلد الصمود” .https://www.facebook.com/pg/%D8%BA%D8%B1%D9%81%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%8A%D8%B7-%D8%A8%D9%84%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%85%D9%88%D8%AF-430704053947786/photos/?ref=page_internal

.https://www.facebook.com/430704053947786/photos/a.434285663589625.1073741829.430704053947786/437607416590783/?type=3

.https://www.facebook.com/430704053947786/photos/a.434285663589625.1073741829.430704053947786/437607426590782/?type=3

Zu diesem “Daraa-Operation room” gehören auch die der “Daraa-Südarmee” zugehörigen “Al-Farouq-Brigaden”, die sich unter der Bezeichnung “Mohamed army” mit weitern FSA-Jabhat al Nusra, Saif al Sham, Yarmouk-Brigaden, Horan-Brigaden, und interantionalen Unterstützerbrigaden zusammengeschlossen haben, sie beinhalten auch jede Menge Al-Kaida-Terroristen, manche der internationalen Daraa-Terroristen, der Immigranten -und Unterstützerbrigaden, JAMWA, Kavkaz-Battalion, etc tendieren auch zum IS.

Hier haben sie gerade eben ein neues Opfer hochgeladen, einen syrischen Soldaten, in der gegend von “Lajat”(?) wo die syrische Armee auch verstärkt den “IS” und “Al-Kaida”-Terroristen bekämpft. In meinem Archiv finden sich einige Kriegsverbrechen der CIA-Mossad “Daraa-Südarmee” genau in diesem Gebiet. Sie haben immer wieder Videodokumentatuionen gezeigt wo sie gefangene Soldaten und ihre Allierten bestialisch folterten und danach umbrachten. Sie haben ihren Spaß daran, insbesondere wenn es sich um Allierte aus dem Iran, Afghanistan, dem Irak und dem Libanon handelt . Siehe “Archiv von urs1798” ., ein Beispiel von so unendlich vielen:

https://urs1798.wordpress.com/2015/05/02/leidensweg-eines-afghanischen-gefangenen-in-den-handen-der-todeschwadrone-der-%d8%af%d8%b1%d8%b9%d8%a7-daraa-sudarmee-ausgeschlachtet-fur-anti-iran-propaganda-und-entsorgt-%d8%a7%d9%84%d9%84/

“Operation room of the country of steadfastness” “غرفة عمليات حيط بلد الصمود

Text bei FB herauszitiert: Eindeutig sieht man dass der Gefangene Schlagverletzungen im Gesicht hat, vermutlich haben sie ihm auch Wasser oder eine andere Flüssigkeit über den Kopf gegossen. Ich vermute die “Islam Armee” hat ihn ermordet, siehe unten : 06.07.2017

#درعا

#منطقة_اللجاة

لواء الفاروق العامل في منطقة اللجاة يأسر عنصر من ميليشيات الاسد من فوج جباب بريف درعا الشمالي .

#اعتصمنا_فنصرنا_الله

#تحرك_لأجل_درعا. #تحرك_لأجل_حيط

.https://www.facebook.com/430704053947786/photos/a.431171827234342.1073741828.430704053947786/493120107706180/?type=3

Die Daraa-Terroristen sind vollgestopft bis unter den Rand mit Drogen, mit Captagon,. Ab und an führen sie selbst ihre Drogenhändler vor, ihre eigenen “Rebellen”, Fotos folgen .https://www.facebook.com/Top4Secret/photos/a.345601822462000.1073741828.345279699160879/468702870151894/?type=3

Auch die Islam Armee gehört zu den Daraa-Südfront-Terroristen dazu. Sie rühmen sich einen Infiltrationsversuch der Armee geambusht zu haben. Sie haben ihr Verbrechensfpto unkenntlich gemacht. Ich könnte wetten, die Terroristen haben hier einen wehrlosen Gefangenen massakriert, vielleicht war es der auf dem oberen Foto gezeigte Gefangene in der Hand von Daraa-CIA-Contras mit Mossad-Kontakten. Die Uniform weist das gleiche Muster auf.: .https://twitter.com/jaishalislam12/status/882707316193320960

Der Sprecher der “Islam Armee”-Extremisten, der Kriegsverbrecher “Mhamad Allousch” war gerade auch in “Astana”, obwohl er vor ein Stafgericht gehört wie alle seine Komplizen auch.

Ein mit ziemlicher Sicherheit ermordeter Gefangener. Das Logo der “Islam Armee” “Islam army” “Jaish al Islam”

Rest in PEACE:

Der Tweet der Mörderbanden welche in Astan waren mit “Mohamd Alloush” und zuvor bei den Genfer Gesprächen. :

# جيش_الإسلام # درعا تمكن مجاهدونا في اللجاة من إحباط محاولة تسلل لعصابات الأسد تهدف لزراعة ألغام في المنطقة. Siehe hier, der Gefangene wurde schwerst mihandelt und ermordet von des Westens Terroristen, meine Vermutung hat sich schnell bestätigt: EIN WEITERES KRIEGSVERBRECHEN von so vielen Tausenden, begangen durch die Proxy-Milizen, die “moderaten Tagesschau-Rebellen”. Auch unser Ex Außenminister Steinmeier setzte sich für die Jaish al Islam Kriegsverbrecher als Genf-Verhandlungspartner ein. Sie sitzen alle in einem Boot, die Todesschwadrone, Israel und die sogenannten Demokraten in den NATO-Staaten, die mit Suadi Arabien engstens zusammenarbeiten, die Rüstungsindustrie verdient sich eine goldene Nase. Die Terroristen haben keinerlei Unrechtsbewusstsein, sie morden ja schon im siebten Jahr unter dem Schutzmantel USraels, der UN, der Massenmedien, der westlichen Politiker! Hier bei FB noch deutlicher erkennbar. Der gefolterte gefangene dürfte gefesselt gewesen sein als sie ihn umbrachten. Natürlich werden auch hier die “Menschenrechts-NGO´s” schweigen nebst den Politikern, den Massenmedien, es würde sonst das “Rebellen” Propagandabild komplett auf den Kopf stellen.: Verbrechensdokumentation, Bildzitate: Ein wehrloser, gefesselter, unbewaffnter Gefangener in der Hand von FSA-Terroristen kurz bevor sie ihn ermordeten: Mein Beileid an die Angehörigen, er war ein Sohn, ein Bruder, ein Ehemann, ein Freund, ein Familienvater, ein Kamerad? Und wieder wurde ein Leben ausgelöscht von kaltblütigen Mördern. Und wenn dies hier so sehe und dann an die Nachdenkseiten denke, welche ich als lesenswert betrachtete, da könnte ich kotzen. Bei den Nachdenkseiten dürfen nun anscheinend die größten Kriegspropagandisten, Märchenonkels und Kriegshetzer, z.B. aus dem Kriegspropagandastudio Kairo, zu welchen ich auch den “ARD-Rentner Armbruster” zähle, mitmischen und bekommen auch noch eine überschäumende Laudatio. Damit sind für mich die Nachdenkseiten “gestorben”, eine herbe Enttäuschung, galt es doch eben den NATO-Getreuen Presstituierten die Wahrheit entgegenzusetzen und nun dies…Ob die Anti-Nachdenkpropaganda in den Mainstream-Medien nur eine PR-Inszenierung war? Auch hier ein Link auf eine Terroristinnen “Fatima”-FB.-Seite welche den Mord an einem Gefangenen bejubelt: .https://www.facebook.com/fatima.kanso.14/posts/1334166480030891 Ebenso beteiligt die “Yarmouk-Brigaden” und wie sie sich sonst noch nennen. Die Daraa-Südarmee hat auch schon mehrfach Giftgas gegen die Soldaten eingesetzt, die Medien ignorieren dies beharrlich: Hier vermutlich irgendwo in der Nähe des Yarmouk-Valleys, on sie gerade in Richtu g besetzten Golan geschossen haben um Israels Unterstützung anzufordern? Ein paar Bildzitate als Dokumentation wie schnell Raketen oder Granaten im syrischen, von Israel völkerrechtswidrig besetzt gehaltenen Golan durch Terroristen abgefeuert werden, CIA trainiert und bewaffnet in großem Stil von den USA. Sind nicht auch französische Terroristen-Trainer in Jordanien? Gerade will auch der Kriegsverbrecherstaat USA eine weitere Terroristen-Miliz, weitere Todesschwadrone installieren für Deir Ezzor-Abu Kamal. Sämtliche am Krieg gegen syrien beteiligten Verbrecher-US-NATO-Staaten befinden sich völkerrechtswidrig in Syrien. Man kann dies nicht oft genug betonen, da die Massenmedien so tun als wenn es ganz normal sei, seine Truppen und Spezialkräfte nebst den NATO-Militärgeheimdeinsten in Syrien agieren zu lassen, Mörderbanden zu bewaffnen und immer weitere Todesscwadrone ins Leben zu ruufen unter dem fadenscheinigen Deckmäntelchen man würde den IS oder Al-Kaida bekämpfen. Die US-FSA-SDF-Terrormilizen beinhalten bestimmt auch Al-Kaida, die der NATO-Türkei ganz sicher. Die Söldner haben schon immer ihre Banner gewechselt, hauptsache das Blutgeld stimmt! Und wie man an Hand der Kriegsverbrecher in Daraa sehen kann ist es ganz egal welches Banner sie schwenken, ihre Gräultaten, ihre Verbrechen unterscheiden sich nicht, höchstens ihre Drahtzieher im Hintergrund.

Und ich betone es erneut, die “moralischte Armee” in Nahost, die “IDF”, die IAF sind Komplizen von Kehlendurchschneidern, während die syrischen Landesverteidiger und ihre Allierten genau diese abartigen Barbaren bekämpfen, welche der Westen, die NATO, die USA, dieverse GCC-Staaten mit Waffen und anderem militärischen Equipment hochrüsten, darunter Unmengen von US-made BGM-71-TOW-Raketen, die Todesschwadrone trainieren, besolden, mit Logistik versorgen, sie wie Saudi Arabien und Katar mit Pickups versorgen, und die westlichen Massenmedien mit ihrer Propagandaüberflutung und Weisswäsche von Terroristen, FSA-Todesschwadronen, Al-Kaida dafür sorgen, dass diese Verbrechen nicht an die Öffentlichkeit geraten. Viele der Daraa-Terroristen-Todesschwadron-Kriegsverbrecher sind vor der Strafverfolgung nach Europa geflüchtet, selbst ihre Kommandeuere sitzen nun auch in Deutschland in Merkels gemachtem Nest. Ihre FB-Seiten wurden gesäubert, sie haben keinerlei syrische Vergangenheit mehr…Ihre Landsleute haben Angst vor ihnen, und dies zu recht!

Es wird weiter ergänzt wenn ich mehr gefunden habe

Notizen:

غرفة عمليات حيط بلد الصمود Operation room of the country of steadfastness

