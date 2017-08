7 Tote White_helmet Terroristen aus #Sarmin-#Saraqeb in der Al-Kaida-Provinz #Idlib #Syrien #Syria

Arbeitsblatt:

Weisshelm-Terroristen, Al-Kaida und der “IS” in Idlib-Sarmin, Saraqeb, Salqin, Qmenas…Kafranbel etc…

Der Jundal Aqsa-White_helmet “Muawiyah Hassan Agah”, Kriegsverbrecher, Folterer, Lügner, FALSE-Flag-Videoproduzierer, FAKE-News in die Welt setzer über Giftgasattacken, “Medien-Aktivist” , Jund al Aqsa-Militanter, Al-Kaida-Sprachrohr, USA-SAMS-Krankenhelfer, …, betrauert einige seiner Weisshelm-Terroristenkollegen, die laut Fotoansichten hingerichtet, exekutiert, ermordet wurden. Sie haben ihre eigenen Methoden geschmeckt bekommen, auch wenn dies furchtbar klingt.

Als Täter werden Jabhat al Nusra genannt oder aber auch der “IS”.

.https://www.facebook.com/khalediskef2/posts/694529967408340

Da die “Jund al Aqsa” auch selbst zu den “IS”-Verbündeten gehört, kann man sich aussuchen welche Terroristen sich da gegenseitig umgebracht haben. Das Motiv? Ich kann nur raten, könnte mir aber vorstellen, dass es um die entsetzlichen Bombenattentate auf Flüchtlinge aus Fuah und Kafraya gehandelt haben könnte, welche bestialisch bei einem Ausstausch bei Rashidin-Aleppo zu Tode kamen. Auch sogenannte “Weisshelm” aus Sarmin-Saraqeb waren bei dem Flüchtlings-Transfer dabei, sie wurden weder verletzt noch Opfer der Anschläge auf Zivilisten mit ca 128 Opfern, darunter mehr als die Hälfte Kinder. Es gab Hinweise auf die Beteiligung der Sarmin-Saraqeb-Terroristen, wozu auch die dortigen Weisshelme gehören. Jund al Aqsa und Verbündete, auch die Jabhat al Nusra und ihre Bündnisse wie Jaish al Fatah, Fatah al Sham, Hayat Tahrir al Sham,…Ahrar al Sham, bedrohten immer wieder die seit Jahren in der Provinz Idlib eingekesselten Menschen von Fuah und Kafraya mit der Ausrottung, da sie vorwiegend der schiitischen Glaubensgemeinschaft angehören. Dies Mörderbanden kündigten mehrfach an, dass sie die Einwohner von den zwei Orten nicht ungestraft davonkommen lassen wollten, was sich in den Bombenattacken auf die Flüchtlingsbusse und Insassen manifestierte.

Ich könnte mir vorstellen das es da einen Zusammenhang geben könnte, allerdings wundert mich dann, warum “Muawiyah Hassan Agha” nicht ebenfalls unter den ermordet Weisshelm-Terroristen ist. Manche der Toten fielen auch bei der False-Flag und Fake-Inszenierungen mit “Chloringas”-Opfern auf im Umkreis von Saraqeb, Sarmin bis hin zu Khan Sheikhoun. Terroristen wurden als glaubwürdige Augenzeugen betrachtet, ihren “Komplizen” und Kriegshandlangern von HRW, AI, USA-Sams, UOSSM, der UN-Untersuchungskommission, der OPCW, etc betrachtet.

Da die Weisshelme auch absolut korrupt sind und sich und ihre Terroristen-Freunde und Familien berreichern, dazu noch zu den Militanten gehören, könnte auch dies ein Motiv gewesen sein…Inner fightings gibt es in Sarmin und Umgebung genug, Ahrar al Sham gegen Jund al Aqsa nebst den jeweiligen Verbündeten,bewaffneten Familienmitgliedern und auch umgekehrt….

All die “Belege” dieser westlichen Komplizen von Al-Kaida-IS&Co stammten aus Terroristenhand im Umkreis von Jund al Aqsa-Terrorist, gelichzeitig Whitehelmet “Muawiyah Hassan Agha” und seinen engen White_helmet-Kumpanen, und wurden bei den fragwürdigen Unteruchungen, mit absolut fragwürdigen hellseherischen Methoden und Al-Kaida-IS-Augenzeugen als glaubwürdige “Beweise” für die Schuld der syrischen Armee und Regierung herangezogen.

Die NGO´s, die UN als Komplizen, als Handlanger von Folterern und Massenmördern , Al-Kaida-FSA und dem “IS”! In meinem Archiv lässt sich sehr viel dazu finden, auch die enge Freundschaft zum vom Ausland unterstützten und finanzierten medizinischen Personal aus den Feldlazaretten, den zweifelhaften Augenzeugen, die keinerlei Skrupel kennen um für Propaganda zu morden, wie bei den False-Flag-Chloringas-Moden an einer ganzen Familie in Idlib, oder an den vielen Opfern von Khan Sheikhoun.

Zurück nun zur Propaganda, dem Geheule über mindestens sechs Weisshelm-Terroristen von Sarmin-Sraqeb…Belege, Fotozitate meist von dem Terroristen “Muawiyah Hassan Agha” und seinen Kumpanen.

Die Leichen bereits umgedreht von den Terroristenhelfern , den Weisshelmen. Viele zeigen blutige Unterame auf, sie dürften mit der Gesicht nach unten gelegen haben als sie überfallen und umgebracht wurden. Vermutlich wurden sie von ihren Mördern aufgefordet sich so hinzulegen. Der Tatort mit großer Wahrscheinlichkeit eines der HQ der Weisshelm-Terroristen in Sarmin.:

Fotoquelle “Muawiyah Agha Hassan””moawyia.Ibrahim” …, die Schreibweise des Namens variiert je nach Netzwerkseiten bei FB oder auch Twitter, Instagram, etc…

Ein Video gibt es auch von der Terroristen-Propagandaschleuder “SmartNews” . Natürlich werden die Terroristenkomplizen, die sich als Journalisten ausgeben, die Al-Kaida und Jund al Aqsa-Dekorationen in den Terroristenhauptquartieren nicht gefilmt oder aber herausgeschnitten haben. Die Mörderbanden werden weissgewaschen, dafür werden die Medien-Terroristnsprachrohre geschult und bezahlt .https://www.youtube.com/watch?v=qiC9c2x1QZc

Fotos auch aus der Terroristenhochburg Kafranbel Kafr Nabel:

.https://www.facebook.com/photo.php?fbid=475007272858864&set=pcb.475007326192192&type=3&theater

.https://www.facebook.com/photo.php?fbid=330910917361573&set=pb.100013280021482.-2207520000.1502642565.&type=3&theater

Wer weiß, vielleicht wären diese Weisshelme turnusgemäß am nächsten Tag wieder als bewaffnete Terroristen unterwegs gewesen.

Auch die Al-Kaida-Sprachrohre, die Medien-Terroristen verdrücken nun dicke Krokodilstränen, darunter “Moaz al Shami” und auch der Kriegsverbrecher “Hadi al Abdallah”.

Der Kriegsverbrecher “Hadi al Abdallah” nimmt das Filmmaterial von “Jund al Aqsa-Muawiyah Hassan Agha”, dies wundert nicht, die Al-Kaida-Todesschwadron-Medienterroristen kennen sich, wie man auch sehen konnte auf Fotos mit “Muawiyah Hassan Agha” und “Moaz al Shami”. ….

Hadi -PR mit Jund al Aqsa-Material:

Hadi al Abdallah schreibt auch, wer das getan hat mit den Weisshelmen, “das waren keine Menschen”... Da dort nur noch Terroristen unterwegs sind, hätte Hadi schreiben müssen, “das waren solche wie wir”…

Eklig auch wie Al-Kaida-“Hadi” ein Video von einem ertrunkenen Kind, noch unter Wasser, bei Jarabulus zeigt und verteilt…

Hier ganz einfach eines der vielen Beispiele warum ich die “Medien-Aktivisten, Journalisten, …) als Medienterroristen bezeichne. Auch die von den Massenmedien gerne zitierten Begleiter, die Kameraleute und Gespusis von “Hadi al Abdallah” waren bewaffnet, selbst mit Sturmgewehren und Pistolen…

Hadis erster toter Gespusi, sehr beliebt bei den Massenmedien, ein bewaffnter Terrorist…

Bewaffnter Medienterrorist, von den Massenmedien als glaubwürdige Aktivisten oder Journalisten bezeichnet. Es sind Terroristen, nicht nur Komplizen von Terroristen:

.https://www.facebook.com/profile.php?id=100010264055201&fref=mentions

.https://www.facebook.com/profile.php?id=100011510768918&sk=photos&pnref=lhc

Majed Mohammad– mit Oday Zamo. Halbe Kinder mal Terrorist, dann wieder als “Medien-Aktivist” ausgegeben. Jish as Shoughur- Turkmen Bergen-Idlib – Latakia Terroristen .https://www.facebook.com/profile.php?id=100010264055201&sk=photos&pnref=lhc



Der “Medien-Aktivist ” mit seinem Bruder صهيب قاسمو, die Familienähnlichkeit nicht zu übersehen, die Al-Kaidazugehörigkeit auch nicht: .https://www.facebook.com/profile.php?id=100018938478368&sk=photos&pnref=lhc

Al-Kaida und Medienaktivisten-Bruder der selbst zu den bewaffneten Terroristen gehört….

Auch CNN mit großem Geheule. Ihr Video trägt das Logo “AFP” und zeigt die Beerdigung der Weisshelm-Verbrecher mit großem “Bahnhof”. Das Video gleicht sehr stark den veröffentlichten Videos des “Jund al Aqsa”-Terroristen-Weisshelms ” Muawiyah Hassan Agha”.https://arabic.cnn.com/middle-east/2017/08/12/me-120817-white-helmets-burial?sr=twCNN081217cnna-white-helmets-burial%23autoplay0402PMVideoLink&linkId=40903303#autoplay

“Muawiyah Hassan Aga” besitzt viele FB-Youtube, Instagramm etc Accounts. Hier der youtube-Account mit seinen neusten Videos über die Beerdigung der ermordetenen Weisshelm-Terroristen. Über einen der engsten Freunde von “Muawiyah”, dem von “Moaz” und “Hadi” betrauerten “K…” habe ich einiges im Archiv, er gehört zur Jund al Aqsa-Terroristen-Organisation mit IS-Nähe. Als die Terroristen für NO-FLY-Zone-Propaganda eine “Flüchtlings”-Familie ermordeten, diese Verbrechen der Armee unterschoben, da zeigten sie keine Beerdigung. Werden Verbrecher beerdigt dann ist der Andrang und die Propaganda wieder ganz groß. Auf dem Kanal alleine vier Propagandavideos von Muawiyah, sein Logo welches man auch bei den Jund al Aqsa-Videos finden konnte über Folter und Mord an Gefangenen, welche von Aleppo nach Sarmin verschleppt wurden und dort von Jund al Aqsa und einem Dorfmob gequält und ermordet wurden.

Auf dem “reaktivierten” Youtube-Kanal findet man einige der vorherigen Video und FB-Logos welche der Terrorist verwendet hatte. So wie es aussieht gehört er weiterhin zu den Sprachrohren der Sarmin-Saraqeb-Qmenas-Weisshelme, zu ihren Medien-Terroristen zusammen mit “M.Fadel”, welcher der offizielle “HRW” Augenzeugen- Sprecher der Weisshelme war bei der zusammengelogenen FAKE und False-Flag-Propaganda über Chloringas. Er war auch in Idlib-city als “White-helmet -Propagandist” dabei als er und seine Weisshelme-Komplizen die Jabhat al Nusra-Fahnen schwenkten Ende März 2015. Belege gibt es dafür im Archiv.

Diverse Al-Kaida-IS-Organisationen beherrschen die Propaganda von Sarmin und Umgebung, von ganz Idlib und den anderen terroristenkontrollierten Gebieten. Hier vorne Links im Bild Muawiyah Hassan Aga. Mit dabei der “EX”?-Whitehelmet-Sprecher, bekannt durch die False-Flag-Lügen über Chloringas und Al-Kaida-Banner schwenken in Idlib city. Text neben dem Foto mit Links. Aber es gibt noch mehr dieser Medienterroristen rund um Sarmin, in meinem Archiv zu suchen. Über diese Links fallen einem auch gleich einige der mit Jund al Aqsa lierten Weisshelme auf, so wie auch dem in sarmin ermordeten WH-Jund al Aqsa-Al-Kaida.: .https://www.facebook.com/profile.php?id=100009703715530&hc_ref=ARRxcB0xfAY_ZDh2aWhkcoHzodBcdcTd9rNCl8IreDtC89rIHDkugk_7PAzdiNzM9OU&fref=nf&pnref=story “ محمد ديب أبوكفاح “ Mohammed Deeb Abukha “ Mohammed Dib Obokvah “

Dieser nun tote Weisshelm-Terrorist hat auch einen weiteren Terroristen auf seiner FB-Galerie, den EX-Sprecher der Weisshelme aus den FAKE und False-Flag-Videos über Chloringas auf die der HRW-Komplize “kenneth Roth” so begeistert aus der Hand frass. M.M.Fadel, der enge Freund von Muawiyah im USA-SAMS erbauten und finanzierten Terroristenlazarett in Sarmin:

Das Logo im Foto welches Muawiyah Hassan Agha auch bei früheren Jund al Aqsa-Terroristenseiten, Fotos und Videos benutzte. M.M.Fadel, der Al-Kaida-Terrorist welcher auch ein Whitehelmet war oder noch ist und zusammen mit Jund al Aqsa-IS-Al-Kaida die Chloringas-Fake und False-Flag-Videos inszenierte welche als “Beweise” gegen die Armee genommen wurden. Eine Revidierung, eine Richtigstellung über Al-Kaidazeugen kann man von der UNO, HRA, OPCW kaum erwarten, auch keine Entschuldigung. ..https://www.facebook.com/photo.php?fbid=353742438292544&set=pb.100009703715530.-2207520000.1502654919.&type=3&theater

In der FB-Galerie findet sich noch mehr FAKE, auch über ein libanesisches Kinderfotomodell, welche schon mindestens 20 x in Syrien starb, wenn nicht noch öfter…: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=308923232774465&set=pb.100009703715530.-2207520000.1502654945.&type=3&theater Natürlich war der tote Weisshelm auch mit dem Jund al Aqsa-Terroristen ” Maed Barish” gut Freund. https://www.facebook.com/photo.php?fbid=278834475783341&set=pb.100009703715530.-2207520000.1502654945.&type=3&theater

Toter Wh-Al-Kaida:

Um den Jund al Aqsa-Weisshelmterroristen ist es nicht schade, noch zwei Fotos von ihm:

Weisshelm:

Terrorist:

7 umgebrachte Weissheme:

: “:

·

.https://www.facebook.com/mawiia.aga/photos_all

.https://www.facebook.com/photo.php?fbid=497279740614962&set=pb.100009988218398.-2207520000.1502653354.&type=3&theater

Da Muawiyah wieder aus erster Reihe filmt kann man davon ausgehen dass sein Verhältniss zu den Whitehelmets weiterhin großarig ist. Sie gehören alle zu den gleichen Terroristengruppierungen , zu Al-Kaida und IS-Jund al Aqsa. Sie stammen auch von den großen Orts-Clans ab, alles aus einer Hand, die Terroristen, die Terroristen-Weisshelme, die Terroristen-Medienaktivisten, die Sanitäter, sebst einige der Terroristen-Medics, der Frontmediziner von Jund al Aqsa, Ahrar al Sham und Jabhat al Nusra/Hayyat Tahrir als Sham”…

https://www.youtube.com/channel/UCzZedfqodSzQ1N7NRDVlplw

Ganz vorne dabei, der Folterer, Mörder, Weisshelm Muawiyah Hassan Agha, ob in der Moschee, dem Friedhof etc. Seine Verbindung zu den Weisshelm-Mörderbanden und Propagandisten ungebrochen.

Wer Lust hat kann ja suchen wessen Terroristenmaterial AFP genommen hat, welchem Al-Kaida-Propagandisten sie nachplapperten, wessen öffentliches Terroroutlet sie sind…

.https://www.facebook.com/Kvrenbl.Event.new/posts/1384536178327075

Meist werden von den “sechs” Toten hier nur fünf gezeigt, ob andere in Saraqeb oder Qmenas eingebudelt wurden? “Das Totengebet für die Märtyrer des Zivilschutzes in der # SRmin (Sarmin)

Sid Hassan Agha”

صلاة الجنازة على شهداء الدفاع المدني في #سرمين

شهداء الدفاع المدني #سرمين

.https://www.youtube.com/watch?v=TY02fhTBE9M

Jund al Aqsa-White-helmet-Terroristen haben weiterhin das Medienmonopol in dieser Gegend.

الشهيد محمد ديب الهر ابو كفاح شهداء دفاع المدني في سرمين

!Märtyrer Mohammed Dib Abu Hir Kampf der Märtyrer des Zivilschutzes SRmin!

Auch der Haus-und Hofpropagndist von dem per 10 Millionen US-Dollars Kopfgeld gesuchten saudischen Terroristen “Sheik Abdullah al Mhaisni” gibt sich die Ehre bei der Beerdigung mit Al-Kaida-Propaganda. Ob auch die ganzen Ahrar al Sham-Terroristen-kommandeuere und Sheiks vorhanden sind welche zusammen mit den Whitehelmets Videos über den Ramadan und das Eidbrechen drehten? Die Weisshelme die beliebten Soldaten der ganzen Terroristen-Organisationen, von ihnen oftmals geehrt. Ebenso in Videos mit dem Al-Kaida-Führer Mhaisni zu sehen und gelobt als mutige Soldaten im Hintergrund…

Der “Mhaisni”- Terrorist “Omar al Halabi” mit Al-Kaida-Propaganda: .https://www.youtube.com/watch?v=HdF54B6mxRY

Al-Kaida-Terrorist welcher gerne ein Mikro mit FSA-Tawheed-Farben zur Tarnung benutzt. Ein Verbrecher, immer im Gefolge mit dem gesuchten saudischen Jabhat-al Nusra-Terroristen “Mhaisni”. Ob der Al-Kaida-Führer dort auch anzutreffen war und erneut ein Loblied auf die Weisshelm-Komplizen sang?

أيادي الغدر والإجرام تقوم بتصفية ٧ عناصر من كوادر الدفاع المدني في بلدة سرمين في مدينة إدلب ..

CIA-MIT Terroristen-Propagandaplattform RFS: https://rfsmediaoffice.com/2017/08/12/%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D9%83%D9%81%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A/

Nach der ganzen FAKE-Propaganda und False-Flag-Inszenierungen hält sich mein Mitleid für die toten Terroristenweisshelme stark in Grenzen. Sie waren es die einen vollen Bombenkrieg gegen Syrien forderten und fordern. Sogenannte Zivilschützer die regelrecht danach schreien, dass noch mehr Menschen in Syrien zerbombt werden durch die US-NATO-GCC-Angriffskriegmafia. Terroristen welche Fake-False-Flag-Inszenierungen an der Tagesordnung haben und schon selbst durch horrende Verbrechen und mitten im Front-Gefechtsgetümmel in Videos dokumentiert wurden. Und die wollen Zivilistenschützer sein, sie sind Terroristen, Kriegsverbrecher und vorallem Lügner, Opfer scheren sie nur zu Propagandazwecken, die kann man so gut ausschlachten, insbesondere wenn es sich um Kinder handelt.

Für die IDLIB-Weisshelme sind die Sarmin-Weisshelm-Toten nun der willkommene Anlass noch mehr Propaganda zu fahren, nach noch größeren Spenden zu rufen… Alles voll mit Whitehelmet-Propaganda-Demos, dafür haben sie auch die weiblichen Whitehelmet-Darstellerinnen aus der Versenkung geholt, dies bringt mehr Propagandaerfolge und macht Spendengelder schneller locker. Ob sie inzwischen knapp bei Kasse sind, es werden ja ganze Al-Kaida-Jund-Al-Aqsa-Brigaden nebst Familien damit finanziert. .https://www.facebook.com/SyrianCivilDefenceIdlibWhiteHelmets/posts/1398098326955886 . Ihr Slogan… “es ist nicht Burma, es ist Sarmin”…. .https://www.facebook.com/arshef.sarmen/posts/1400782356673433 .

Ich glaube bei dem Jund al Aqsa-Terroristen Muawiyah gelesen zu haben, die Attentäter hätten auch Helme und Equipment gestohlen, schaut man sich das zusammengeschnittene Smart-Video an, so scheint alles noch ordentlich am Platz zu hängen. Im Video auch mindestens ein “lebendiger” Whitehelmet-Terrorist mit einer Pistole im Hosenbund…Auch scheint jemand extra Blut an die Wand gespritzt zu haben, so weit wie einzelne Tropfen hoch an der Wand hängen…

Propaganda-Bilder:

Wer andere in den Tod propagiert, nach NATO-Bombern verlangt,sich am Lied und Krieg zusammen mit Terroristenkumpanen über den Gegner aufgeilt, der hat es nicht anders verdient. “Die “Revolution” frisst ihre Kinder….allerdings ist es keine Revolution, sondern ein gezielt angeschürter Angriffskrieg mit internationalen Söldnern und billigen Proxys in Syrien, zu denen viele Kinder und Jugendliche gehören, die von Verbrecherstaaten zum Zwecke von Regime-Change über Jahre hinweg skrupellos verheizt wurden und noch werden. Eine weitere Kindergeneration wird von den Terroristen als Nachwuchs-Al-Kaidas und für die Todesschwadrone herangezogen, gehirngewaschen und chancenlos….

قتلى للدفاع المدني في هجوم مسلح على مركز لهم بإدلب

.https://www.youtube.com/watch?v=qiC9c2x1QZc

Alle Terroristen-Organisationen in Kafranbel, Hama, Al-Bab, Bab al Hawa, etc, zeigen sich soledarisch mit den Sarmintoten damit der Regime-Change- Dollar weiter rollt… auch für die Front-medics und die Terroristenfeldlazarette. Im Smartvideo auch das Emblem der Terroristenhochrüster von Sarmin , der USA-SAMS-Organisation zu sehen, für welche auch der Jund al Aqsa-Militante “Muawiyah Hassan Agah” tätig ist als “Krankenpfleger”, auch seine Jund al Aqsa-IS-Al-Kaida-Ärzte-Terroristen-Komplizen, die ich in einem anderen Eintrag bei einer Pool-Party zusammen zeigte, befreundet auch mit Jabhat al Nusra auch über die Bilder bei Instagram..

Diese ermordeten (7) Terroristenkomplizen, des Westens Regime-Changehandlanger haben versucht einen vollen US-NATO-Bombenkrieg gegen Syrien zu erreichen durch Lügenpropaganda und auch Propagandamorde, dies sollte man nie vergessen. Sie sind keine “humanitäre Organisation”, gegründet von einem UK-“Ex”-Militar, der gut und gerne zum UK-Geheimdienst gehören kann, mit dem Ziel Syrien zu vernichten und eine Marionetten-Regierung einzusetzen. Diese Weisshelm-Terror-Organisation, besonders auch die WH-Terroristen von Saraqeb, Sarmin, Qmenas, Kafr Nabel,…, forderte ein No-Fly-Zone nach dem verbrecherischen Beispiel von Libyen, einen vollen völkrrechtswidrigen Angriffskrieg mit weiteren 100 000 von Toten, darunter 10 00 von Zivilisten. Wer dies fordert und bereits ist, weitere Tausende von Menschen gezielt in den Tod zu lügen,der ist ein Massenmörder, ein Scwerstverbrecher und sonst nichts. Auf alle Fälle keine Heiligen wie nun versucht wird einem verdummten Millionenpublikum einzutrichtern.

Vielleicht wurden sie auch von ihren Kumpeln zu Propagandazwecken ermordet, so wie die False-Flag-Chloringasopfer, die vor laufender Kamera von “Muawiyah Hassan Agha und seinem Komplizen “M.Fadel” ermordet wurden, wie auch schon schwedische Ärzte feststellten. Für die Propagandamorde wurden die syrischen Soldaten, die syrische Regierung durch die blindwütigen Terroristenhandlanger, nicht nur von der UN-Untersuchungskommission, verurteilt. Die ganzen NGO´s und selbsternannten “Menschenrechtsorganisationen” haben Blut an ihren Fingern…

Hier werden die Toten zum Transport fertig gemacht…https://www.youtube.com/watch?v=zwOAuusk-DQ

إخراج جثث شهداء الدفاع المدني في سرمين بريف إدلب “ضمير مباشر”

Die Weisshelm-Terroristen und ihre Al-Kaida-Sprachrohre zeigen weitere Fotos über ein ausgebranntes Fahrzeug welches die Mörder der “Zivilschutzzertreter” benutzt haben sollen. Irgendwo zwischen Sarmin und Binnish aufgefunden in Terroristengebiet.

Bildzitat Dokumentation, FB und Twitter

Hier in der Jabhat al Nusra-Hochburg “Atarib الاتارب ” dürfen sogar ein paar Frauen Propagandalaufen für die Terroristen-Organisation Whitehelmets.org im Zuge der neuen Propagandaüberflutung:

Säuberlich getrennt von den Männern und Al-Kaida-IS gemäß züchtigst angezogen:

Und wie macht man sus anderen Frauen propgandistisch “Whitehelmets”? Sie setzen einen Helm auf und bekommen eine gelbe Weste. So ähnlich läuft es auch bei Männern, aus Terroristen werden “Wheithelmets”….https://www.facebook.com/SyriaCivilDefense/photos/pcb.857398901082533/857398141082609/?type=3&theater

FAKE-Whitehelmets aus Propagandagründen:

Auch US-Frauen sind sehr traurig und horriefied über den Verlust ihrer mit Millionen von Dollars finanzierten Al-Kaida und IS nahen Mitarbeiter:

.https://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2017/08/273404.htm

Ähnlich wie die US-Drahtzieher und Finanziers von Al-Kaida-Weisshelmen, condoliert auch Al-Kaida-Jabhat al Nusra, nun HTS”Hayyat Tahrir al Sham” …:

.

Jund al Aqsa-Weisshelm Muwiyah schwört “Rache, Rache, Rache, …” Da bleibt einem die Hoffnung, dass sich noch mehr Terroristen sich gegenseitig die Birnen einschlagen werden..https://www.facebook.com/mawiia.aga/posts/500371826972420

Medienterroristen, Terroristen -Weisshelme und Angehörige. Für den Propaganda-Event haben sie die Waffen zu Hause gelassen oder andersweitig verborgen….

وقفة تضامية من قبل الدفاع المدني في مدينة #الاتارب بعد اغتيال عناصرهم في #سرمين

Die Meldung auf der westlich unterstützten und ins Leben gerufenen Terror-Organisation “Whitehelmets”, die sich gerne mit False-Flag und Fake-News und Kriegspropaganda in Szene setzen. Die vom Ausland kreierte Syrienzerstörer-Al-Kaida-Mitglieder müssen doch eine Gegenleistung für die Abermillionen Dollars und Euros vorweisen…Wer wohl die Homepage gemacht hat, sobald man etwas irgendwo markiert, kann man es auch gleich twittern oder per FB verbreiten… Über ihre Lügen gleich im Kopf der Seite kann man nur mit dem Kopf schütteln, danach kommt sofort der Spendenbutton. Spenden für Kriegsverbrechen, Kriegsverbrecher, Krieg und Massenmord und natürlich viel Propaganda und FAKE-News: ”

Sie sind weder neutral noch für alle Syrer da…dieser Al-Kaida-Helferverein….

“SYRIA CIVIL DEFENCE THE WHITE HELMETS We act neutrally, impartially and for all Syrians” Lol…

Siehe Link whitehelmets.org in englisch, ein Ausschnitt: Vor Whitehelmets wird gewarnt, sollten sie keine offizielle Order, einen offiziellen Stempel vorweisen können, lol Ob demnächst von Terroristen weitere Weisshelmbrüder an Checkpoints erschossen werden? ….:

…”The Syria Civil Defense Center in the city of Sarmin, Idlib rural, was attacked by an unknown armed force on Saturday 12 August 2017, resulting in the death of seven volunteers, in addition to the theft of two Van, white helmets, and walkie talkie devices type Hitra. …”

Irgendwie habe ich keine Lust noch die einzelen FB-Accounts der ermordeten Weisshelme herauszusuchen. Aber mindestens einer befindet sich als Jund al Aqsa-Freund zusammen mit Muawiyah Hassan Agha im Archiv. Wenn mich nicht alles täuscht auch im Zusammenhang mit Khan Sheikhoun oder Rashisdin Aleppo.

Übrigens gibt es schon immer Zivilschützer in Syrien, ähnlich unserem Technischen Hilfswerk, aber dies sind nicht die vom Ausland eingesetzten Whitehelmets. Deshalb hört man in den Kriegspropaganda-Massenmedien auch kein Wort von den echten Zivilschützern. Sie zählen in der Putschpropaganda nicht, sie passen nicht in die Hasbaralinie der USA, Israel, der NATO….

In Sarmin, nein in ganz Idlib, wo Morde, Entführungen und Folter an der Tagesordnung sind. Ein Beispiel von vielen…er hat es überlebt was man von tausenden anderen Gefangenen der Terroristen nicht behaupten kann. Sytematische Morde an Gefangenen Soldaten sind bei den Terroristen bereits im siebten Jahr an der Tagessordnung.

.https://www.facebook.com/Aryam.H.Homs/photos/a.1036513583053334.1073741828.1036491193055573/1494452627259425/?type=3&theater

Die Terroristen haben laut ihren Angaben 104 Häftlinge aus verschiedenen Gefängnissen von Damaskus, Hama und Homs freipressen können im Zusammenhang mit dem Transfer von Arsal-Qalamoun-Al-Kaida-Terroristen und ihren Angehörigen nach Idlib.

Das Fotologo von Al-Kaida Jabhat al Nusra:

Al-Kaida jubelt…

Notizen:

Erklärung der Wh-Terror-Organisation zu den 7 Toten: .https://www.facebook.com/almarra.today7/photos/a.1507037179596483.1073741828.1507032492930285/1782591892041009/?type=3&theater

.https://www.facebook.com/mawiia.aga/videos?lst=100009505592473%3A100009988218398%3A1502656183

Toter Neffe und Schwager: .https://www.facebook.com/profile.php?id=100009351673106&hc_ref=ARSgCTVnDEP5fAR80DPRBz-0nuPJfFDv8isKrbZBiucGoTnZ6ifK2CljjH8X5PD8g6I .https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1900919793563058&set=a.1393765854278457.1073741828.100009351673106&type=3

.https://twitter.com/muawyia_aga

Wird noch ergänzt, für heute keine Kraft noch Lust mehr

