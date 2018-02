Ost-Ghouta-Damaskus. Was die Kriegspropaganda-Medien verschweigen. #Syria #Syrien

Arbeitsblatt, Eingesammeltes, Meinungsmache,Manipulation, Kriegspropaganda

Was die westlichen Kriegspropagandaschleudern nicht berichten über Ost-Ghouta.

Dazu passen auch die neusten Kriegspropagandaschlagzeilen der Massenmedien, einschließlich öffentlich-rechtlicher Unrechts-Radiosender, die sich besorgt zeigen, East-Ghouta könnte eine Wiederholung von Ost-Aleppo werden. Dazu kann ich nur sagen, je schneller desto besser. Die besorgten Nachrichtensender fürchten das ihre extremistisch-jihadistischen Terroristenschützlinge gezwungen werden könnten die Waffen niederzulegen, auszuwandern oder bis zum bitteren Ende zu kämpfen. Wenn man sich die Bilder und Berichte aus Ost-Aleppo ansieht, die friedlichen und glücklichen Menschen, die vielen Rückkehrer die ihre Stadt wieder aufbauen, dann kann man sich dies für Damaskus-East-Ghouta ebenfalls wünschen. Schluß mit dem Terror der Terroristenmafia, Schluß mit den Todesschwadronen, den Extremisten, den Unterdrückern und Geiselnehemern von Tausenden von Zivilisten, die als Schutzschilde gezielt mißbraucht werden. Die Mörderbanden mischen sich mit voller Absicht unter Zivilisten, sie bewegen sich in Wohngebieten um zu verhindern, dass die Luftwaffe, die Armee und Allierten sie in einem Rutsch bekämpfen kann. Eindeutig jedoch die ganzen gleichgerichteten Meldungen, die ausdrücken wie egal den Propagandisten die Menschen in Ost-Ghouta, in Damaskus sind, die die Frechheit haben von den Ängsten zu propagaieren, dass East-Ghouta genauso werden könnte wie die derzeitige friedliche Situation in Aleppo. Horrorszenarien werden erfunden, es wird von Massakern gesprochen, welche sich wie in Ost-Aleppo wiederholen könnten, sollte die Armee und ihre Allierten mehr Bodentruppen in Ost-Ghouta, in den Terroristenhochburgen von Al-Kaida-Rahman-Corps und auch dem “IS” einsetzen. Ich kann mich an Massaker in Ost-Aleppo erinnern, Massenmorde die die Al-Kaida geführten Todesschwadrone vor ihrem Abzug nach Idlib und nach Europa, gezeilt begingen, auch Flüchtlinge die die Fluchtkorridore benutzen wollten, wurden von den Todesschwadronen mit Granaten beschossen, um diese Morde dann mit Hilfe von der Terror-Organisation Weisshelme, ihren Al-Kaida-Brüdern und den tausendevon Kilometern entfernt sitzenden Kriegs und Al-Kaida-Anfeuerungs-Massenmedien, der Armee unterzuschieben. Auch begingen die Terroristen vor ihrem Abmarsch nach Idlib Massaker an mehr als 120 Gefangenen, die in den Medien natürlich keinerlei Erwähnung fanden, da dies der Narrative kontraproduktiv gewesen wären: Die Terroristen, einschließlich Al-Kaida und IS sind moderate Engel, die syrische Regierung, die Armee, die Allierten sind ganz böse Teufel. Ich kenne keine moderaten Kehlendurchschneider von welchen unsere Massenmedien immer fabulieren, auch in Ost-Ghouta sind sie präsent und schneiden moderat Köpfe ab.

Einer der gezeigten Köpfe

… Ich kann mir gut vorstellen, dass viele Menschen in Ost-Ghouta es kaum erwarten können von den diversen Todesschwadronen, den Jihadisten und Takfiristen befreit zu werden.Diese Geiseln kommen nie zu Wort, sei es aus Angst vor der “Islamischen Front”, oder wiel die Terroristen das Propagandamonopol besitzen in Terroristenbeherrschten Gebieten, auch unterstehen ihnen die Lebensmittelhilfslager. Wer aufmuckt darf hungern oder noch schlimmer, er könnte als menschliche Schutzschilde in Käfigen landen oder für einFalse-Flag-Massaker benutzt werden. In meinem Archiv finden sich viele Beispiele, wo die Islam-Armee ihre Brüder in den Strassen aufhängen ließ, weil diese mit der syrischen Armee über einen Waffenruhe, über die Aufgabe-Übergabe verhandeln wollten. Verräter werden von den moderaten Ost-Ghouta-Rebellen aufgehängt, gekreuzigt, verstümmelt, natürlich erst nach dem sie kräftig gefoltert worden sind, damit die Abschreckung so richtig greift.

Rückblick 2017:

“Gekreuzigt und mit mindestens drei Kopfschüssen ermordet bis der Kopf auseinanderflog. Manche schreiben dies seien “IS-Methoden, aber es sind die Methoden der FSA ,welche seit mehr als sechs Jahren von den Massenmedien vertuscht werden, von Saudi Arabien, Israel, USA und NATO hochgerüstete Schwerstverbrecher, verhätschelt von der UN bei den Genfer Gesprächen, den Syrern und Russen aufgezwungene Verhandlungspartner auch in Astona!

Sogenannte “Rebellen”, Aufständische, bewaffnete Oppositionelle, Revolutionäre und wie sie weichgespült von den Massenmedien noch bezeichnet werden.

Auch diese Todesschwadrone haben US made BGM-71-TOW-Raketen.

Rückblick:

Gefangener im Metallschraubstock zu Tode gequetscht und später gekreuzigt auf einem Pickup in Douma herumgefahren worden: (Im Archiv dann auch als Gekreuzigter zu sehen). Das Opfer wurde schwerst gefoltert über einen längeren Zeitraum hinweg. Er hätte alles gestanden was ihm in den Mund gelegt wurde. Er muß einen entsetzlich qualvollen Tod erlitten haben:

Was mich heute wieder so richtig überzeugt ist, wie die westlichen Terroristenplattformen und westlichen “Demokraten”beweisen, dass sie und ihre Schützlinge nicht an Frieden, nicht an der Beendigung des Kriegs interessiert sind, sondern noch immer für Regime-Change bereits sind, weitere Hunderttausende von Menschen aufzustacheln und über die Klinge springen zu lassen, für USraels Machtgier, für USraels Interressen die alles andere als Freiheit, eine freie Welt bedeuten, sondern eine Herrschaft unter USraelischer Knute, die im Moment von den sich rassistisch-ideologisch prima ergänzenden Rechtsextremisten wie Trump und Natanjahu verkörpert werden..

Lachhaft wenn die Medien und deutschen Politiker erzählen, “das Grauen von Aleppo” könnte sich wiederholen. Das Grauen begann als Terroristen in Aleppo eindrangen und sofort Massaker an Regierungsloyalen begingen und große Teile von Aleppo besetzten und mit Terror überzogen. Inzwischen wird wieder gefeiert in Aleppo, was mit den Schützlingen der deutschen Demokraten ein Ding der Unmöglichkeit war. Unsere Politiker sind gewissenlose Heuchler, wahrscheinlich haben sie auch schon längst die entführten und vermutlich ermordeten Erzbischöfe von Aleppo ganz vergessen, sowie die jahrelange Terrorherrschaft von ISis ,Al-Kaida und den FSA-Kindernmördern, den CIA- “Nour el Dine-Zanki-Brigaden”. Genauso wie sie die Tausenden von Geiseln, die Hungerblockaden durch Terroristen verdrängen, sowie die unzähligen, horrenden Verbrechen an der Bevölkerung von Aleppo. Und wieder werden Massenmörder verklärt und ein künstliches Horrorzenario entworfen, was werden könnte, wenn die Armee ganz Damaskus von den Kriminellen, den Kapitalverbrechern, den westlichen Söldnerbanden befreit.

Es wird das Beste sein was passieren kann, Frieden so wie in ganz Aleppo, ein weiterer Schritt zur Beendigung des verbrecherischen Angriffskriegs gegen Syrien, davor haben die Demokraten Angst, nicht das Schicksal der syrischen Bevölkerung macht ihnen Sorge, die sind nur vorgeschoben, die Sorge gilt den zionistischen Interessen Israels, die da heißen, eine Marionettenregierung in Syrien an die Macht zu bringen die vor dem rassischtisch geprägten Zwerg Israel kuschen, damit dieses sich immer weiter, entgegen jedem Völkerrecht, ausbreiten können um weiter Unfrieden und Hass zu schüren, nicht nur im Nahen und Mittleren Osten, nein weiltweit, wenn es denn den Interessen des verbrecherischen, zionistischen Regimes dienen.

Ich möchte nicht wissen wie die weltweite Propaganda bei den Damaskus-Terroristen ankommt, werden sie, angefeuert durch die Massenmedien, durch die westlichen Kriegstreiber und Politiker, erneut horrende Verbrechen begehen, erneut Giftgas wie Sarin oder Senfgas einsetzten um ihr gebiet zu halten? Ich hoffe die Armee und Allierten lassen sich davon nicht beeindrucken und befreien auch die Geiseln der Mafia-Banden der “Jaish al Islam”, nebst Al-Kaida und dem “IS”. Für ein erneutes Zusammenwachsen zu einer friedlichen Stadt, zu einem Damaskus ohne Terror und Terrorismus, zu einem Syrien in Frieden wie vor dem verbrecherischen Krieg gegen Syrien.

Der Initiator des” Käfigs mit den Kindern, der IS-Propaganda nachempfunden, der wird doch wirklich von der Tagesschau als glaubwürdiger Augenzeuge benannt, der Freak der zusammen mit Kopfabschneidern Videos drehte und jubelte über die menschlichen Schutzschilde, die Geiseln aus Adra, die sich seit Jahren in der Hand der Mörderbanden befinden. Die ach so besorgten westlichen Terroristenplattformen weinen diesen Zivilisten keine Tränen nach, auch nicht den Kindergeiseln, nicht den Kindersoldaten, nein, sie sorgen sich alleine um ihre Kriegsverbrecher, um Al-Kaida-IS und Verbündete, hauptsache die terroristen begehen nicht ähnliche Verbrechen in Europa oder gar in Deutschland als Merkels Gäste.

To those hypocrates who shed fake tears on sufferings in E. Ghouta, what about these caged women & children in E. Ghouta?! Do you allow jihad terrorists to kidnap your civilians & cage them as human shields..?! This is something WH’s won’t show you! pic.twitter.com/DYbAoBcmmq — Fares Shehabi (@ShehabiFares) February 21, 2018

Meanwhile in #EastGhouta.. our kidnapped civilians remain in cages as human shields..! Where are the #WhiteHelmets to rescue them..?! pic.twitter.com/V1ZhdYEZEi — Fares Shehabi (@ShehabiFares) February 21, 2018

Wie sich die Propagandisten winden bei der Berichterstattung über Afrin. Voll am Zug nun wieder die Sektierer der öffentlich-rechtlichen Unrechtsmedien. Diese haben nun die NDF.-Kräfte in Afrin entdeckt, sie kommen zu einem großen Teil aus den schiitisch geprägten Orten Nubbol und Zarah, welche nach jahrelanger Einkesselung durch FSA-Al-Kaida-Terroristen sich für die damaligeLebensmittelhilfen durch die Afrin-Kurden, revanchieren und im Gegenzug die Afrin-Kämpfer gegen Erdogans Al-Kaida-FSA-Jihadisten unterstützen. Wie sollen auch die Massenmedien berichten, die Idlib-Aleppo Terroristen, einschließlich Al-Kaida und übergelaufene IS-Takfiris als auch die Kurden, sind Israels Lieblinge, die sich nun gegenseitig abschlachten. Und dann noch das zionistische Feinbild schlechthin, Schiiten, Hisbollah und Iraner könnten nun den Kurden bei der Bekämpfung abartigster erdoganischer NATO-Mörderbanden helfen, auf welche Seite sollen sich die Kriegspropagandamaschinen schlagen, die Narrative scheint noch nicht so ganz klar zu sein. Auffällig jedoch, die Massenmedien machen sich wenig Sorgen dass es zu Grausamkeiten, zu abscheulichen Massakern durch erdogans Terroristenkräfte in Afrin kommen könnte, und dies obwohl bekannt ist, dass sogar die Kindermörder der Nour el Dine-Zanki-Brigaden dort am Morden sind. Diese Folterer und NATO-Söldner sind nun auch bei ihren “Ex”-Brüdern von Al-Kaida in Ungnade gefallen, lassen sich diese Kriegsverbrecher doch nun von der NATO-Türkei besolden um Israels “Eretz Kudistan”-Verbündete zu massakrieren und haben gleichzeitig die Fronten in Idlib und Hama im Stich gelassen. Aber Al-Kaida hat bereits Ersatz-Terroristen gefunden in Form von IS-Kämpfern, die sich bei der Idlib-Tasche der Idlib-HTS-Ahrar al Sham,.., ergeben haben. Wie man auf diversen Fotos und Videos vor knapp einer Woche sehen konnte, haben die Al-Kaida-TIP-Terroristen die IS-Takfiris anständig behandelt, nicht mißhandelt, nicht zusammengeschlagen, nicht ermordet, so wie sie es mit gefangenen Soldaten und Regierungsloyalen machen. Ein Anzeichen dafür, dass die IS-Terroristen nun von Al-Kaida einverleibt werden um das “Kalifat Idlib” zu halten, genauso wie andere IS-Massenmörder nun auf Seiten der NATO und der USA kämpfen im Norden von Idlib als auch in Deir Ezzor. Wenn die Terroristen für die westlichen Demokraten von Nutzen sind, dann werden auch die ganzen abscheulichen Massaker vergessen, der Sold bleibt gleich, die IS-Mörder haben nur umgeflaggt, genauso wie Al-Kaida. Genauso befremdlich ist es, wie die “SDF”-CIA-USA-Forces, einschließlich von Kurden, nun zusammen mit IS gegen “IS2, bzw gegen die Armee kämpfen bzw benutzt werden um syrische Ölfelder zu besetzten in Israels Interesse. Ich bin ja gespannt, ob solche umgeflaggten Ex-IS-Flüchtlinge in Europa auch Amnestie bekommen, die Gastgeber wie Merkel dann ebenfalls unter Amnesie leiden werden, so wie sie es jetzt schon tun bei FSA-Mördern, die sich nach Europa absetzten um der syrischen Strafverfolgung zu entkommen.

A child killed, eight injured in the continuous Turkish aggression on Afrin

….

Es wird Zeit dass die westlichen Verbrecher akzeptieren, dass sie den Krieg gegen Syrien verloren haben.

Die Opfer von Terrorismus in Damaskus, über diese Menschen, diese Zivilisten werden von den “Menschenrechtsmedien” keine Träne vergossen, sie werden nicht wahrgenommen, sie werden gezielt ignoriert, und dies tagtäglich!

To those in the West who don’t want us to liberate E. Ghouta, what would you do if thousands of jihadi terrorists capture a huge district near London or Paris?! We have been waiting to solve this peacefully for 5 years now! — Fares Shehabi (@ShehabiFares) February 20, 2018

That was her last selfie today before an E. Ghouta rocket killed her today in Damascus..! pic.twitter.com/GKpkFAYsIu — Fares Shehabi (@ShehabiFares) February 20, 2018

Wicked @CNN never heard of the massacre #EastGhouta terrorists committed in #Damascus yesterday! 867 civilians were killed in 2 years by jihadi random shelling from E. Ghouta! pic.twitter.com/uabPlTrgSs — Fares Shehabi (@ShehabiFares) February 21, 2018

#Damascus: Imagine these kids were your own children. They are the victims of the mortar attacks today by #US-backed "moderate" terrorists in #EastGhouta#FromSyria🇸🇾 pic.twitter.com/cdD1wdEyNn — Ahmad Al-Issa (@ahmadalissa) February 20, 2018

#Damascus: Three school children martyred near Dar_Alsalam school by a rocket fired by the terrorists in East #Ghouta. This is why terrorists must be wiped out.#FromSyria🇸🇾 — Ahmad Al-Issa (@ahmadalissa) February 20, 2018

Ob den eingeschleusten Gehiemdienstlern und westlichen NATO- Terroristenunterstützern nun der A…. auf Grundeis geht, wie können sie ihre Kräfte aus Ost-Ghouta rausbringen, war es nicht in Ost-Aleppo ähnlich, da war dem Westen die Evakuierung ihrer Al-Kaida-Unterstützer-Spezial-Teams wichtiger als jeder Bewohner. Ich wäre gespannt zu erfahren, wieviele Franzosen, ja Mossad-NATOagenten, saudische Militärs,…, sich alleine in East-Ghouta herumtreiben, die Anstifter und Antreiber zu Fake und False-Flag-Giftgasanschlägen in East-Ghouta/Damaskus, immer umtriebig in den letzten Jahren, getarnt als “Journalisten” oder “NGO Mitarbeiter” von diversen dubiosen Vereinen, welche sich alle illegal in Syrien befinden und sich selbst hinter Kindern verstecken als Mitarbeiter von zweifelhaften “Kinderhilfswerken”. Im Schutz von “NGOs” lassen sich Terroroperationen planen und finanzieren, der Nachschub an Söldnern und Waffen organisieren, in Hilfslieferungen als Lebensmittel getarnt, die Logistik, die Kommunikation zwischen den Terroristen aufrechterhalten, …den Gegner ausspionieren, Massenmorde organisieren, einschließlich Giftgasattacken wie die von 2013 in Damaskus, und natürlich die Propaganda, angeführt durch die Terroristen-Organisation “White helmets” und den auch vom Ausland finanzierten Mediencentern.

Manche nehmen es noch mit “Humor”: “ ‏ @HKX07

Talking points for upcoming # SAA # EastGhouta Western MSM campaign; Assad bombs last hospital in # EastGhouta Assad carries out deadly chemical attack in Ghouta Heroic # WhiteHelmets pull out bodies from rubble “Moderate Rebels” fighting Assad militia # Syria Assad barrel bombs” Und auch die Terroristenfrauen sind nicht so harmlos wie erzählt wird. Sie sind nicht die Heimchen” am Herd, sie treiben die Kindersoldaten an, sie sind stolz auf ihre Selbstmordattentäter und aus Rache ermorden sie auch hilflose Gefangene wie man des öfteren sehen konnte wie z.B. in der Provinz Daraa oder auch Idlib. Sie sind auch gerne die Darsteller in Fake-Propagandafilmen, ob mit Giftgas oder FAKE-toten Kindern, sie sind immer dabei. Als Propagandisten, als Krankenschwestern, als Funkerinnen, zum Spionieren, die sogenannten “Kleinen Rädchen”, denen man weniger Beachtung schenkt… https://twitter.com/HKX07/status/966063887358423040

Wieso haben die Terroristen in Ost-Ghouta noch immer jede Menge US-made BGM-TOW-Raketen, war da nicht gerade wieder eine Hilfslieferung für die Terroristen, deren Angehörige und deren Geiseln in Ost-Ghouta? Hilfskorridore für Terroristen, als Schmuggelwege für neue Terroristen, weiteren Kindersoldaten und Waffen? Wieviele Tunnel hat die Armee noch nicht entdeckt, die Terroristen bewegen sich wie Ratten in der Kanalisaion und selbstgegrabenen Tunneln und Höhlen, wo sie laut Armeequellen und gezeigten Videos auch Chemikalien und Drogen bunkern, wie vorherige Entdeckungen und Beschlagnahmungen zeigten.

Auch heute geht der wahllose Beschuss durch Raketen und Granaten in friedliche Wohngebiete weiter. Natürlich erneut ohne in den Schlagzeilen der Kriegspropagandamaschinen erwähnt zu werden. Wieviele tote Zivilisten, wieviele Opfer wird es heute wieder geben die von den Massenmedien systematisch unter den Kriegspropagandateppich gekehrt werden?!

Die Terroristen stellen ihre Mörser in den kleinsten Gassen, in Wohngebieten auf, verfolgt die Armee die Herkunft und schaltet die Granatwerfer aus, dann wird geschrien, Assad würde sein eigenes Volk bombardieren. Natürlich werden die Terroristenattacken verschwiegen, “Nachrichten” durch weglassen schafft “neue Wahrheiten”, die dennoch gelogen sind und auch nicht wahr werden wenn man sie noch so oft wiederholt.

#Damascus: The terrorists in #EastGhouta started shelling the residential NBHDs with mortars: Two mortars in #Bab_Touma and others in KingFasial Street. Don't blame the #SyrianArmy for its retaliation#FromSyria — Ahmad Al-Issa (@ahmadalissa) February 21, 2018

Manche twittern auch Rückblicke auf die Ost-Ghouta-Mörderbanden, so wie auch von einer pharmazeutischen Fabrik, welche von Terroristen komplett zerstört wurde. Was der Tweet nicht zeigt sind die Massaker an Gefangenen, die durchschnittenen Kehlen, die abgetrennten Köpfe, ich erinnere mich noch sehr gut an diverse Videos.

Watch how E Ghouta “moderate” jihadis blew up one of Syria’s largest pharmaceutical factories near Damascus.. ! https://t.co/EG4Bjp7wSR — Fares Shehabi (@ShehabiFares) February 20, 2018

Ein weiterer Rückblick:

Ein anderes Video auch schon älter, zeigt wie die Banden mit ermordeten Menschen in East-Goutha umgegangen sind. Beschriftete Leichen ohne Kopf, angebrannte Leichen in einer Grube. Ein ermorderter Soldat von Kugeln durchfetzt, als Trophäe genutzt von Zahran Allousch türkisch-saudisch unterstützten Milizen in Kooperation mit Al-Kaida.

Das Video von dem Überfall auf die pharmazeutische Firma Thamico, in der Nähe von Jisreen, erobert durch einen ägyptischen Selbstmordattentäter von der Jabhat al Nusra, Ahrar al Sham in Zusammenarbeit mit FSA-Jaish al Islam-ISis.

Wie haben die weatlichen Presstituierten doch gejubelt ob der “erfolge” ihrer Kriegsverbrecherschützlinge!

Menschen wurden enthauptet, ihre Körper beschriftet: Mehr auch hier: https://urs1798.wordpress.com/2013/12/11/kriegsverbrechen-aleppo-khan-al-assal-neues-video-kriegsverbrechen-thamico-damaskus-verbrechen-uber-verbrechen-syria-asyrien/comment-page-1/

So wie es aussieht, nennen sich ein paar dieser Terroristen nun “White helmets”oder sie knutschen mit Medics... …Andere dieser Terroristen gehören nun zur “Jaish al Islam”, andere sind ins Exil gegangen nach Dubai und Kairo, laut FB. Ob auch welche in Deutschland sind?

Des Westens moderate Rebellen 2013:

Ermordeter Gefangner, ob ich das Mordvideo auch noch finden kann, oder wurde es unwiederbringlich wegzensiert?

Unvergessen-Rest In Peace

Zu den East-Ghouta-Medics und Weisshelmen, kein Unterschied, Terroristen…die auch die Massenmorde bei der Tamico-Firma begingen mit ihren Al-Kaida-FSA-ISIS-Ahar al Sham-Kumpanen. und ihren Front und Feldlazarett-Medics, die teilweise selbst zu den Mördern gehören. Solche abartigen Verbrecher sind natürlich die Augenzeugen der Massenmedien, der UNO:

Terroristen-Medics wie auch Dolazar Kokii:

Freunde aus der “Tamico”-Kopfabschneidergang” sind nun bei Jaish al Islam, wie auch der Terrorist Fady Ameen, sollte ernoch leben….

Ergänzung, pünktlich ging es im Radio um 13 Uhr mit der Fassbombenpropaganda aus East-Ghouta los. Es fehlt noch das letzte Krankenhaus von “Ost-Ghouta”, ein paar der Medics habe ich ja schon gezeigt, auch mit Knarre.

14 Uhr, der Propagandist “Jürgen Stryjak, ” nun auch mit der Fake-Krankenhauspropaganda…Lol, und wieder werden Meldungen erfunden….

15Uhr….stündlich wird die Propaganda hochgefahren. Jürgen war schon ein schlimmes Beispiel, die Armee könnte, hätte soll, …man weiß überhauptnichts, aber der Saftladen in UK hat gesagt, dass … Die UN hat gesagt , dass die Terroristen gesagt haben, dass…

Fassbomben, Fassbomben, Fassbomben, Feldlazarette, Feldlazarette, Assad läßt die Zivilbevölkerung bombardieren, etc. Die komplette Bandbreite an Vermutungen , an Lügen, an Fantastereien werden nun von den Massenverdummungsmedienanstalten durchexerziert. Die Machthaberin Merel hat gesagt, dass, …und jeder setzt noch aus hunderten, aus 1000den von Kilometern Entfernung von Syrien noch ein weiteres Gerücht in die Welt, aus zuvor , man könnte es nicht überprüfen, werden ganz schnell Tatsachen gezimmert. Eine richtiggehende Aufstachelung an die Mörderbanden, endlich auch den Punkt mit Giftgas zu bedienen, sonst ist die Hetzpropaganda nicht vollständig…Nein, weder die Terroristen noch die Politiker wollen Frieden für Syrien, sie könnten die Mörderbanden doch auch dazuauffordern die Waffen niederzulegen und sich als friedliche Opposition zu betätigen, aber dies ist ja von Israel nicht gewollt, Syrien muß weiterbluten, willige und billige verhetzte Proxymilizen gibt es noch genug, auch Kindersoldaten die von ihren stolzen Eltern an die Front geschickt, und anschließend bitter, mit großem Propagandagetöse beweint werden als unschuldige Zivilisten, die keinem Menschen auch nur einen Kratzer zugefügt hätten, und dies, obwohl man sie als Sniper, als Frontsoldaten einsetzt und in Damaskus selbst kleine Mädchen als Selbstmordattentäter gegen die Sicherheitskräfte, gegen die Polizei, gegen Soldaten losschickte.

Es gibt keine unabhängigen Bilder, Berichte aus East -Ghouta, erzählen die Märchentanten und Märchenonkel von “Radio 1”. Um ihre Propaganda noch höher zu setzen, haben sie jemanden vom Roten Kreuz telefonisch bemüht und der Moderator versuchte dabei unentwegt dem Rot-Kreuz-Mitarbeiter Fake-News und Kriegspropaganda in den Mund zu legen um einseitig die syrische Regierung verteufeln zu können, z.B. warum so wenige Hilfslieferungen East Ghouta erreichen würden. Für den Moderator ganz klar, das liegt an Assad, der will die Bevölkerung aushungern, wobei der nicht neutrale Rot-Kreuz-Mitarbeiter doch von vielen Faktoren, von zähen Verhandlungen sprach um mehrfach die verschiedenen Fronten durchqueren zu können. In dem Gebiet von Ost-Ghouta herrschen nun mal die Terroristen und mit diesen ist nicht gut Kirschen essen, sie sind auch eher an Waffen interessiert denn an Nahrungsmitteln für die Bevölkerung. Irgendwie müssen sie ja die Waffen, die Munition, die US-made-TOW-Raketen nach Ost-Ghouta bekommen, da könnten sie auch Medikamente und Nahrungsmittel auf den selben Wegen einschmuggeln, aber dies scheint von ihnen nicht gewollt zu sein. Es kommt in der ausufernden Propaganda viel besser an wenn die Bevölkerung unterversorgt wird und die Terroristen den Hahn zuhalten um die Menschen zu erpressen. Schaut man sich ihre Kampf-Videos an, so stellt man fest dass die Terroristen wohlgenährt sind, ihnen scheint es an nichts zu fehlen, sie sitzen direkt auf den Hilfsmittellagern und bestimmen wer Hilfe bekommt und wer nicht. So werden auch Männer, Teenager an die Waffe gepresst, damit die Familie genug zu essen bekommt.Natürlich wird das voon den Massenmedien auch nicht thematisiert, genausowenig dass die syrische regierung die Gebiete mit von ihnen kontrollierten Lebensmittellieferungen versorgt. Auch sprach der Rot-Kreuz-Mitarbeiter mehrfach von Kampfhandlungen, von Gefechten, während die westliche Propagandawelle so tut, als wenn die syrische Luftwaffe rein aus Spaß nur Zivilisten bombardieren würden, und es nur einseitige Kampfhandlungen durch die syrische Armee und ihre Allierten geben würde. Somit hat der Rot-Kreuzmitarbeiter zugegeben, dass auch die Terroristen beteiligt sind an den vielen Toten, auch an den Opfern im Rest von Damaskus, welches die Todesschwadrone wahllos aus primitivster Rache mit Granaten beschießen. Der Radiomoderator spult seine Propaganda ab, er sucht dafür Bestätigung, aber keine Wahrheiten. Wenn ich schon höre, wie der Rotkreuz-Mitarbeiter bestätigt, es wäre schlimm wenn es in East-Ghouta so gehen würde wie in Aleppo. Damit ist der Mann eindeutig Kriegspartei und für mich kein glaubwürdiger Gesprächspartner, insbesondere da er seine Quellen nicht preisgibt und auch alles nur vom Hörensagen kennt. Was ist so schlimm daran, dass die Terroristen aus Aleppo rausgeworfen wurden und der Rest, die Mehrheit der Bevölkerung nun in Frieden .ihre Stadt wieder aufbauen kann ohne jederzeit befürchten zu müssen, der Willkür der Terroristen ausgesetzt zu sein. Warum berichten die Medien nur noch ganz selten von Aleppo, soll man nicht sehen dass es den Menschen dort ohne die terroristen besser geht und das viele Flüchtlinge wieder in die stadt zurückkehren da die Mörderbanden weg sind? Es kam klar durch, dass der Mitarbeiter, der Sprecher vom Roten Kreuz, alles andere als objektiv und neutral ist, er scheint sich eher an den Kopfabschneidern und deren Märchen zu orientieren, obwohl sie auch Kontakte zu Regierungsstellen haben, wie auch dem Roten Halbmond.

Wer weiß was die Weisshelmterroristen dem internatinalen Roten Kreuz auftischt, ihre eigenen Verbrechen werden es nicht sein. Ich habe auch nicht mitbekommen, dass sich das Rote Kreuz um die Geiseln, noch um Gefangene kümmert, die nicht nur von den Ost-Ghouta-Mörderbanden entführt worden sind. Manchmal beteiligen sie sich am Leichenaustausch, aber mehr hört man nicht. Ich würde dem Roten Kreuz keinen Heller spenden, sie sind weder neutral noch ehrlich, noch unabhängig. Wie sagt der Rote KreuzvPropagandist vom Gebiet East-Ghouta, denn einen Ort “East Ghouta” gibt es nicht, auch wenn die Radiopropagandisten dies nicht zu wissen scheinen, es sei ihm berichtet worden….Ja, aber wer hat ihm was berichtet? Man muß nur an “Yuri” denken und die BLÖDzeitung, da wird etwas in die Welt gesetzt und schon werden Wahrheiten daraus, und alles hetzen und geifern ob der Fake-News über die JUSOS…Lol…

Und wieder die fast unausweichliche Radio-Syrienpropaganda, sie läuft überall, nun werden selbsternannte Experten bemüht, die natürlich keinen Fuß nach Syrien gesetzt haben aber unter die Hellseher gegangen sind und zur Kategorie Regime-Changer gehören und alles andere als Objektivität gefressen haben..

So wie es aussieht, scheint es Verhandlungen zu geben, ist nicht ein russischer Verhandlungspartner nicht gerade nach Riad zu den Drahtziehern und Herrschern der “Islam-Armee/Al-Kaida-Rahman-Corps” geflogen? Die Terroristen scheinen selbst keine Entscheidung treffen zu können ohne das saudische Takfiri-Königshaus, das wahhabisches Wasser predigt aber westlichen Wein und Schnaps trinkt und Bumslokale besucht…

Ich werde weitere Ergänzungen bringen.

Kinder in Damaskus haben teilweise schulfrei bekommen da ihre Schulen in gefährdetem Gebiet liegen und mit Terroristengranaten beschossen werden. Gestern sind einige Schulkinder durch die Ost-Ghouta-Mörderbanden ermordet worden nebst vielen anderen Zivilisten. Auch heute geht es mit dem Granatenhagel durch des Westens Schützlinge weiter.

Was schreiben denn die Schützlinge des Westens, dieTerroristenbuden von Douma? Wie üblich wird auf die Tränendrüse gedrückt, Kinder werden vorgeschoben und natürlich ist es ganz furchtbar wenn die Terroristen in East-Ghouta aufgeben müssten wie die von Ost-Aleppo. Heul, Schluchz, ich weiß was das hier für Mörder sind, Lügner vor dem Herrn, die auf Knopfdruck dicke Krokodilstränen vergießen und sich selbst als Engel sehen, selbst wenn auf ihren Douma-East-Ghouta Strassen Gehängte die Balustraden, die Balkone zieren und dutzende von menschen in den friedlichen Stadtteilen durch Terroristengranaten niedergemäht werden. Hier also ein weiteres Panmphlet von Kriegsverbrechern, die sich anmaßen die offiziellen Rgierungssiegel umgemodelt für ihre Propagandazettel zu verwenden.:

Auch scheinen die ganzen Terroristenplattformen im Westen vergessen zu haben, dass eben diese OSt-Ghouta-Mörderbanden die Regime-Change-Ikone “Zaitouna” und ihr Team haben verschwinden lassen, das Gedächtnis ist so kurz…. Komisch, die East-Ghouta Mediziner-FB-Seiten jammern garnicht nach mehr Medikamenten oder medizinischen Hilfsmitteln, und dies obwohl der deutsche Rote-Kreuz-Propagandist doch von einem erheblichen Mangel gesprochen hat, wer weiß wem er nachgeplappert hat bei seinen anonymen Informanten. Auch erzählte er von getroffenen “Hospitäler und medizinischen Einrichtungen”, auch hiervon bei den Terroristenseiten keinerlei Belege dafür. Hat sich der Rot-Kreuz-Mitarbeiter sich von seinen Quellen anlügen lassen um dann die FAKE-News weiterzugeben? Wenn ich schon diese LCC Pamphlet sehe, da wird von einem genozid gesprochen, was für ein absoluter Blödsinn, wenn es dem so wäre, dann hätte die syrische Regierung nicht jahrelang Geduld gezeigt obwohl durch Terroristengranaten täglich Zivilisten ermordet werden. Selbst die Terroristenhochburgen “Harasta-Irbin, …Saqba…Douma”wurden noch nicht dem Erdboden gleichgemacht, im Gegenteil, die Armee ist sehr besonnen vorgegangen und hatte dadurch selbst immer wieder hohe Verluste während die Jaish al Islam-Todesschwadrone auftrumpften, in ihren Reihen jede Menge Al-Kaidas oder auch die Ahrar al Sham Jihadisten, die großen Wert darauf legen immer weiter in Camps Kindersoldaten zu trainieren um diese dann zu verheizen und diese dann als zivile Märtyrer zu feiern. Ich kann das “Save Ghouta” langsam nicht mehr sehen, es müsste heißen, “rettet die Terroristen”, dies wäre wenigstens ehrlich, um die Bevölkerung geht es nicht, eher um einen korrupten Mafia-Haufen von Kriegsverbrechern, die ihren Status nicht aufgeben wollen und dafür auch die eigenen Leute mit Giftgas vergiften, wie 2013 in Damaskus um einen vollen US_NATO-Bomberkrieg vom Stapel zu rufen..

Stundenlang habe ich nun die Seiten von East-Ghouta Medienterroristen durchforstet, es fällt auf, die Wohngebiete sind nur noch sporadisch bewohnt. Die Bevölkerung ist schon lange geflohen bia auf ein paar tausend die wohl selbst zu den Terroristen gehören, als Angehörige, als Propagandisten, als “NGO´s”, als Weisshelme. In Aleppo lautete die Propaganda, es seien 400 ooo bis 250 000 Einwohner vorhanden, am Schluss stellte sich heraus, dass die Zahlen überdimensional aufgebauscht waren und keine 40 000 Einwohner und Terroristen dort gelebt hatten, aber sie Hilfsmittel für Hunderttausende erhalten hatten.

In East-Ghouta dürfte es genauso aussehen.

Deshalb müssten die Bomben der Luftwaffe intelligente Sprengköpfe haben, die sich ausschließlich auf die wenigen verblebenen Zivilisten konzentrieren, sonst wüsste ich nicht wie die Propaganda von täglich hundert toten Zivilisten und Verletzten herkommen soll. Aber es dürfte jedem klar sein, die Medienterroristen zählen alles und jeden zu den Zivilisten und wenn sie noch so bis unter die Zähne bewaffnet sind. Ähnlich sieht es aus mit dem “Menschenrechtszertreterladen” in UK, der absolut nichts mit Menschenrechten zu tun hat, sondern eindeutig als Regime-Change-Propagandabude aufgezogen wurde. Ich weiß nicht wie oft dieser Saftladen alleine heute im Radio zitiert wurde, als wenn dieser finanzierte NATO-Agentenladen überhaupt jemals die Wahrheit verkündet hätte, die Informanten haben gesagt, dass…blahblahblah und alle Medien berufen sich auf den Fantasten und Hellseher ohne überhaupt Belege zu haben. Wie ziehen sich die Kriegspornografen aus der Affäre, es ließe sich nicht überprüfen, es gäbe keine unabhängigen Quellen. Und obwohl sie alle dies genau wissen, werden die Lügen von Bericht zu Bericht, von Meldung zu Meldung als wahr zementiert. Genauso wahr ist das was die Bildzeitung über die JUSO fabrizierte, ein Informant hat gesagt, dass…Hunde Eier legen wie die Hühner…



Und wieder weitere Terroristenpropaganda über Ost-Ghouta im Radio, einfach endlos. Interessant, dass selbst die unzähligen Ost-Ghouta-Propagandisten nicht soviel Fanatasie aufweisen wie unsere Massenmedien die schon sämtliche Propaganda durchgehechelt haben über Fassbomben, Massaker an Zivilisten, zerstörte Krankenhäuser, wobei bestimmt bald das alllerletzte, allerletzte allerallerallerletzte Krankenhaus zur Sprache kommen wird, im Moment wird ja noch von “einigen” gesprochen, wobei die Propaganda von ausgehenden Medikamenten spricht. ich denke die Terroristen haben jahrelang genug gehostet….blahblahbalah

Laut der oppositionsnahen Beobachtungsstelle-Feldzug gegen die Bevölkerung, blahblahblah, der außenplitische Sprecher der Bundesregierung, blahblahblah-

Es reicht.

