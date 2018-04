Arbeitsblatt -wird verbessert, fortgeführt, eingesammelt

Seit einigen Tagen hat die syrische Armee, nach der Befreiung East-Ghoutas von Terroristen, abgesehen von einigen verdeckten Terroristensnipern in Douma, begonnen, auch den Süden von Damaskus von Terror und Terroristen zu befreien, die sich in den eng verwinkelten palästinensischen Stadtteilen festsetzten und dort ihren Gräultaten und die Unterdrückung der wenigen verbliebenen Einwohnern, den menschliche Schutzschilden, fröhnen. Anders wie FSA-Al-Kaida-Todesschwadrone zeigen die ISIS-Takfiris gerne ihre grausamen Morde in der Öffentlichkeit und in den sozialen Netzwerken wie FB, Twitter, youtube, liveleaks, ….

Nun kann man eben auch in diesen sozialen Netzwerken sehen, wie NGO`s, deutsche “Aktivisten”, FSA-Supporter, FSA-Provokateure, FSA-Führer-Fotografen, ihr Herz für ISIS im Süden von Damaskus entdecken, nach dem ihre Giftgaspropaganda und blinde Unterstützung für Jaish al Islam-Kopfabschneider nach der Terroristenaufgabe in Douma kaum noch Nahrung findet, sie sich nun auf die IS im Süden von Damaskus stürzen und diesen nachplappern, ebenso wie sie die Komplizen und Propaganda -Brüder der Kaida-FSA-Ahrar al Sham-HTS-SDF…Todesschwadrone in Syrien sind.

Einer dieser Hetzer und Nachplapperer “syrischer Rebellen”, aufgefallen durch seine FSA-Führerschaft bei einer linken Friedensdemo als Provokateure, Nestbeschmutzer, Desinformanten und Gegendemonstranten verschanzt sich bei seiner IS-nahen Propaganda natürlich hinter “Zivilisten” und sehr beliebt, auch hinter Palästinensern, ähnlich wie die Takfiris der Terror-Organisation “IS; ISIL; ISIS”, wobei die deutschen Unterstützer natürlich kritiklos die Gräultaten der Mörderbanden, sowohl die alten als auch die neuen, gekonnt verschweigen oder verharmlosen, dass IS im Yarmouk-camp und im Stadtteil “Hajar al-Aswad” daneben, herrschen, es würde ja schlecht aussehen, sein Herz für den IS ganz offen darzulegen. Oder man benutzt Zivilisten für die Propaganda, so wie der IS Zivilisten als menschliche Schutzschilde mißbraucht. Die Frage ist, wieviele Zivilisten sind überhaupt noch in den Stadteilen, wieviele gehören direkt zum “IS”, die gerade auch wieder zeigten, dass ihre bewaffneten Weiber ebenfalls gegen die Armee kämpfen. DIe IS-Kindersoldaten sollten auch kein Geheimnis sein, sie werden auch als Selbstmordattentäter mißbraucht, wie dieser hier: (Bild folgt noch wenn ich es wiederfinde)

Was unterstützen diese deutschen FSA-und nun IS-Supporter? :https://upload-files.eu/files/e/dimashqTAQ205081439dex.html

Übrigens habe ich selbst bei den IS-Terroristen und ihren Plattformen die erwähnte, getötete zivile Familie (drei Personen laut anonymer Quelle und Tante Emma), nicht entdeckt, die z.B ein “Harald H Etzbach” gefunden haben will…Ob sie aus Propagandazwecken entstand um weitehin gegen Russland und gegen die syrische Armee zu hetzen,von einer anonyme Quelle und dem “MI6 Tante Emma-Laden” aus Uk…?. Im Süden von Damaskus gibt es auch noch FSA-die mit ISIS spinnefeind ist, sie köpfen sich auch gerne gegenseitig, und bleiben sich bei den Gräultaten nichts schuldig(in meinem Archiv) , ob es eine Familie dieser Terrorbanden war wird nicht ersichtlich.

Eine obskure “syrische Palästinenserunterstützerseite” listet ein paar der getötn vom Yarmouk-Camp auf. Danach gibt es noch HTS-Al-Kaidas neben den IS_Terroristen. .http://www.actionpal.org.uk/en/post/6993/news-and-reports/11-palestinian-refugees-died-in-the-ongoing-clashes-in-south-damascus

Weiterhin sind Fake-News und False-Flag, sowie Schmiercampagnen-wie gerade gegen Vannessa Beeley bei HuffPost, an der Tagesordnung, die Wahrheit wird mit Propaganda überflutet. Nicht auf die berechtigtenVorwürfe gegen die Weisshelme wird eingegangen, nein es sind persönliche Schmierenkampagnen,- oft genug wiederholt wird schon etwas von dem Dreck hängenbleiben, das wusste auch schon das Reichspropagandaministeriums eines Gobbels, die Erben eifern ihm nach und suchen ihr Vorbild zu übertreffen.

Die HUFFPost mag es nicht, dass ihre Leser statt einseitiger Weisshelm-Propaganda in ihrer Schmierenkomödie etwas mehr Hintergrund erfahren. Links mit Infos über kriminelle Terroristenweisshelme werden schnellstens gelöscht, wie mehrfache Tests zeigten. Die Terror-Organisation “Weisshelme” auch durch die Machthaberin Merkel finanziert, bekommen eine weiße Weste und werden Meister Propper weissgebleicht…:

Ganz gezielt wird zensiert, die Journallie nicht so ahnungslos wie sie tut, sie alle folgen der Regime-Change-Agenda, die Dämonisierung der syrischen Regierung, Russland und auch den Iran mit allen erdenklichen Mitteln. Ein Mittel davonder Medienkrieg, die Kriegspropaganda, die Psyops eine der mörderischten Waffen überhaupt. Die Presstituierten kriechen Schwerstkriminellen in den Allerwertesten, sie sind abgebrüht und absolut kaltblütig! Die Leser sollen nicht erfahren, dass Vanessa Beeley recht hat mit ihren Recherchen, die Wahrheit ist auch in diesem Schmierenblatt ein Fremdwort.

(https://urs17982.wordpress.com/2017/06/21/whitehelmets-erneut-bei-kriegsverbrechen-beteiligt/ , https://urs17982.wordpress.com/2016/11/29/medic-al_qaeda-rebellen-in-aleppo-und-ihre-white_helmet-brueder/ , https://urs1798.wordpress.com/2015/02/22/ich-suche-jemanden-der-mir-ein-propaganda-video-ubersetzt-von-einem-propagandisten-welcher-von-deutschen-fb-propaganda-seiten-verklart-wird/ Linkbeispiel die unerwünscht sind )

Gerade eben wollen sie Beweise entdeckt haben, dass die syrische Regierung mit den IS-Takfiris zusammenarbeiten würden, da veröffentlichen sie auch die IS-Zeitung, natürlich ohne exakte Übersetzung. IS nun die glaubwürdigen Zeugen der Propagandisten.”IS” spricht von Fallen auf die viele Jugendliche hereingefallen seien, dies spricht gegen eine Zusammenarbeit…Wieviele Auslandsgeheimdienste, einschließlich der NATO-NATO-Türkei und Saudi Arabiens waren und sind noch bei ISIL integriert?

Lol….. Dazu werden obskure Seiten wie “/kyleorton1991″ als Quellen genannt, wobei schon im ersten Satz die dumpfen Lügen, die übliche Massenmedienkriegspropaganda, auffallen und sich durch die ganze primitive Hetze ziehen. Wer hatte internationalen Druck ausgeübt um die Freilassung des saudisch geführten “Jaish al Islam” Schlächters “Zahran Allousch” zu erreichen, genau diejenigen die nun der Regierung vorwerfen, solche Leute freigelassen zu haben. Damals war Zahran Allousch nebst anderen im Knast, für die Propagandisten natürlich nur ein harmloser Oppositioneller, ein Aktivist der schnellsten aus dem Gefängnis kommen sollte, einer ihrer mörderischten Söldner. Die Kreuziger und Kehlendurchschneider später einer ihrer westlichen Genfer Verhandlungspartner, der syrischen Regierung aufgezwungene Banditen und Massenmörder.

Die Regierung gab dem internatinalen Druck nach und nun soll ihr daraus ein Strick gedreht werden. Wer hat diese Contras angefeuert, trainiert und bewaffnet, unter anderem die NATO! Und wer hat die FSA gezwungen, die freigelassenen Extremisten begeistert zu empfangen und sie zu ihren Kommandeueren zu machen!

Des Blogger zionistische Sichtweise, auch gegen den Iran, nicht zu übersehen, die volle Hasbara eben. Auch die USA-Bewaffnung aller Fraktionen , einschließlich ISIS und Al-Kaida, findet man dort nicht…Alles wird so verdreht bis es in die Agenda gegen Syrien passt.

Interessant auch, wo doch der Berliner Fotograf gerne auf italienische Propaganda verweist, ist nicht bei der Tagesschau gerade ein italienischer FAKE-News-Informant aufgeflogen der in Israel lebt? Ob der bei Etzbach zufällig der Gleiche ist, hat er mehrere Propagandaseiten, ich habe keine Lust noch tiefer zu wühlen, meine Zeit ist kostbar.

Vermutlich wird die IS-PR (hoffentlich) baldigst entfernt. Ich distanziere mich. Dokumentation: .ia801502.us.archive.org/16/items/naba-128/MGZ-128.pdf .https://plus.google.com/104739152465208637713/posts/ELHUqEFw67X

Bei Deir-Ezzor, wo die US-Proxys und das zionistische Regime mit ihren IAF-Bombern “IS” beschützen, natürlich kein Wort. Die PR weitergetragen durch “Free Syria (Free Syria – Salam 2)”, ein Terroristensupporter durch und durch. Es wird erneut die “Politik der Verbrannten Erde bemüht”, man darf sich aussuchen ob damit Hitler oder Netanjahu gemeint ist, hatten diese nicht beide Operationen unter “Verbrannte Erde” geführt? Würde eine solche Politik zum Tragen kommen, warum hat die syrische Armee Jahre gebraucht um East-Ghouta von Terrorismus zu befreien?, weil sie eben nicht alles plattgebombt haben, dies ist die Antwort, die ausreicht um die dümmliche Propaganda der “Etzbach”-Quelle zu entlarven.

Und wenn ich schon “Free Syria (Free Syria – Salam 2)” erwähnt habe, eine der von Etzbach geteilten FSA-FB-Seiten, dann sieht man dass diese Seite auch die neusten Verbrechen von IS-Daesh gesehen hat, die Gräultaten aus dem Kopf und Kehlendurchschneider-pdf und Video jedoch unerwähnt lässt… Siehe hier:

Unerwähnt, selbst die IS-Schlächter werden bei den “Etzberg”-Freunden weichgespült:

Aus deren Fotopdf mit den abgetrennten Köpfen hat die Seite ein Foto veröffentlicht und freut sich dass die Armee ein erbeutetes “Iaish al Islam”-Kampfmesser nun an die IS-Takfiris verloren hat. Auch sieht man dass die “Hetzbach”-Quelle weiterhin Al-Kaida verehrt und Morde an Gefangenen für gut befindet im Süden von Damaskus. Die Morde an den zwei ermordeten Gefangenen hat die Terroristenverherrlicherseite jedoch gezeigt. Auch das Al-Kaidasprachrohr “Bilal” findet sich bei diesem “FSA-Al-Kaida-Bewunderer. Und die “Phosphorbombenvideos” meine ich bereits vor Jahren bei “Cast Lead”, den israelischen Massakern von Gaza 2008-2009 gesehen zu haben, nun soll es die Al-Kaida-Hochburg “Kafrzita” sein. Man müsste noch einmal genauer recherchieren. Und diese Provokateure tauchten mit ihren FSA-Terroristenbannern bei der “Die Linken” Friedenskundgebung auf um ihre Zio-FSA-Desinformationen zu verspritzen und Leute einzuschüchtern.

Das neuste aus dem Süden von Damaskus von der USA-Saudi Arabien-Israel-…-Takfiri-Organisation IS laut deren Propagandaplattformen, wie hier “google plus”:

Ganz aktuell, gerade erst von den IS-Mördern veröffentlicht, die abscheuliche Hinrichtung zweier Gefangener, es waren Soldaten.

“Depth Agency: # Video obtained by the depth shows the liquidation of two Syrian soldiers in the neighborhood of foot south # Damascus” per Translator

Daesh mordet wie FSA-Al-Kaida und umgekehrt, sie unterscheiden sich nur in der veröffentlichten Propaganda. An Munition scheint es dem IS nicht zu fehlen, haben FSA-Terroristen gute Geschäfte mit IS gemacht, sie haben sie mit dem Wissen des Westens gewollt bewaffnet und munitioniert.

“Hamad vin sissi” “ismail…” ich kann die Namen der jungen Ermordeten nicht verstehen.

Mein tiefes Beileid an Syrien, an die Kameraden und Hinterbliebenen:

Dokumentiert, da die Verbrechen gegen Syrien schnellstens wegzensiert werden. Ich habe mehr als 8 000 derartige Videos gesichert, meistens von FSA und Al-Kaida sowie Ahrar al Sham. Genauso oft und noch viel mehr hat die westliche Journallie und die westlichen Regierungen weggeschaut und über moderate Rebellen gelogen!

Am Ende des vVideos hört man weiter Stimmen jubeln ob der Morde, auch wenn man nur drei der Mörder sieht.

https://plus.google.com/photos/photo/106169549191905339595/6547599067269516354



https://bit.ly/2qQ0r4e وكالة أعماق: #فيديو حصلت عليه أعماق يظهر تصفية جنديين سوريين في حي القدم جنوب #دمشق

Ersatzlinks .https://plus.google.com/106169549191905339595/posts/aZFpBTtvjcd

Ich hatte mal einen Eintrag mit “Rebellen von Daraa kochen Köpfe”, nun sieht man ähnliche Bilder im Süden von Damaskus. Sie sind alle gleich, ob FSA, Al-Kaida oder der “IS”.

Daraa FSA:

https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=en&a=https%3A%2F%2Furs1798.wordpress.com%2F2014%2F03%2F22%2Fdie-kopfabschneider-von-obamas-sudarmee-in-daraa-kochen-kopfe-syria-syrien%2F

Ich entschuldige mich bei den Angehörigen, ich will das Gerechtigkeit den Opfern wiederfährt. Man soll sehen was die westlichen Propagandisten unterstützen , sie sind Komlizen von Schwerstverbrechern. Von den Fotos nur ein Ausschnitt gezeigt. Source: .https://upload-files.eu/files/e/dimashqTAQ205081439dex.html

Text von den Daesh-Takfiris zu den Fotos über Opfer im Süden von Damaskus. Natürlich übersehen diese Provokatuere bei der linken Friedenskundgebung solche Bilder, ob diese sie an ihre eigene Karriere in Syrien erinnern würden?.

مكتب الإعلامي : ولاية دمشق

تاريخ النشر : 5 شعبان

التضامن والقدم جنوب دمشق

Damaskus ISIS aus der Terroristen-pdf

Damaskus ISIS-ISIL:

Zu dem Damaszener Opfer in der Blechschüssel, vermutlich ermordet. Es gibt noch ein weiteres Foto, da ist der Kopf mit frischem Blut blutüberströmt, auch der Kopf wurde extra zerschossen. Morde und Leichenschändungen, ein ganz alltägliches Bild bei den Terroristen aller Fraktionen in Syrien. Da können Berliner FSA-Propagandisten sich noch so sehr bemühen ein “moderates Rebellenbild” abzuliefern, es wird ihnen nicht gelingen, das Blut der Opfer bekommt man nicht mehr weg. Wer bewaffnet ist, der ist nicht moderat! Moderate betätigen sich politisch in Parteien, aber nicht als Terroristen. Der Begriff moderat für Mörder ist eine Propagandaerfindung der Massenmedien und der korrupten Politiker. Das gleiche gilt auch für deren Weisshelme und den eingebetteten Medics und Sanitätern. Sie sind keine glaubwürdigen Augenzeugen, sie sind Kriegspartei, Mitglieder von Terrorbanden, oftmals selbst Terroristen.

NACHTRAG: Nun folgen die Gräultaten Schlag auf Schlag. Die Soldaten geschächtet, manche tragen Spuren von Auspeitschungen auf ihrem Rücken, wenn ich mich nicht täusche. Sie haben 15 ID´s von grausam niedergemetzelten Soldaten in einer weiteren pdf gezeigt. Die Köpfe abgetrennt nachdem den Syrienverteidigern die Kehlen durchschnitten wurden. Jeder normale Mensch muß sehen, dass diese kranken Hirne unbedingt besiegt werden müssen, egal ob sich Propagandisten und Terroristenunterstützer sich aufregen und für diese IS-Contras ebenfalls Werbung machen.

Was soll ich mit den Fotos machen, ich denke an die Hinterbliebenen, an die Kamerade. Ich bin traurig und entsetzt. Man kann sich nie daran gewöhnen, auch nicht nach sieben Jahren bestialischem Angriffskrieg mit Söldnern des Westens, der NATO, der USA, von Israel, GGC….

Hier der Link, er wird nicht lange funktionieren. Mir ist schlecht. https://upload-files.eu/files/e/dimashqTAQ307081439dex.html .https://plus.google.com/106169549191905339595/posts/QNdJEsFj1NT .https://plus.google.com/106169549191905339595/posts/d5HtULJRTx2

Es gibt dazu auch noch ein brutales Video: Es ist gesichert. .https://plus.google.com/106169549191905339595/posts/a371u9pxfWz Von den IS-Takfiris veröffentlicht, nur ein Foto von ca 16.:

Ich versuche die Gesichter unkenntlich zu machen. Dies kann aber bis morgen dauern. Wird weiter ergänzt, es gibt noch mehr Verbrechen durch die Westterroristen im Süden von Damaskus.

Dies hier ist etwas älter, aber FSA und Al-Kaida, sowie Hamas-Palästinenser, unterstützte die Mörderbanden ebenfalls in الحجر_الأسود جنوب #دمشقblack stone Hajar al-Aswad # south of Damascus. Im “Yarmouk-Camp” sieht es ganz ähnlich aus : ”

Hier ein paar Bilder für die Propagandisten, die den “IS” nun als Zeugen benutzen und behaupten, die syrische Regierung würde versuchen nun auch noch die letzten oppositionellen Gruppen aus Damaskus zu vertreiben, in ihrer unsäglichen Hetze gegen die syrische Regierung, gegen die Mehrheit der syrischen Bevölkerung. Die Propaganda über “ethnische Säuberungen” an den Haaren herbeigezogen, der “IS” ist wie die anderen auch, mit internationalen Söldnern, Kriminellen und Fanatikern besetzt, wobei die meisten saudisch-wahabi gehirngewaschen sind.

Aktueller, ein weitere Mord, rechts auf dem Screenshot, vor etwa zwei Wochen…:

.https://plus.google.com/+%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D8%A8/posts/SuN6RDmE7cc

Vor etwa drei Wochen erwähnte ich weitere bestialische Gräutaten an gefangenen Soldaten durch Damaskus-IS, die Fotos so schrecklich dass ich sie zwar gesichert, aber nicht veröffentlicht habe. Soldaten waren in einen Hinterhalt geraten, erschossen und geschächtet unter dem Schweigen der westlichen FSA-Propagandisten, während die FSA-Mörderbanden über den “IS” jubelten.

Natürlich rühmt sich der IS auchimmer wieder mit Snipermorden, wie hier vor 6 Tagen, am 17.04.2018 im Süden von Damaskus : .https://plus.google.com/photos/photo/113902060179496585928/6545410432079301794

USA-IS-Proxymilizen rühmen sich auch damit, dass sie schon dutzende Soldaten in den letzten Tagen getötet haben wollen, in den zwei Stadtteilen “Yarmouk camp and the Black Stone”. (Hajar al-Aswad)

Die Terroristenpropagandahomepage der Daesh-Terroristen mit Kurzmeldungen, übersetzt: ”

URGENT Four Syrian army soldiers were killed and an attack was thwarted in al-Tadamon neighborhood south of Damascus

Video received by the depth shows the liquidation of two Syrian soldiers in the neighborhood of foot south of Damascus”

REST IN PEACE hero martyrs Dokumentation Quelle Google + “IS” .https://plus.google.com/collection/oBzjMF

.https://plus.google.com/1158583https://plus.google.com/collection/oBzjMF09209587964723/posts/Fxq3vkKjtWA .https://plus.google.com/115858309209587964723/posts/PNjrYZjAtiT .https://plus.google.com/115858309209587964723/posts/14B2HQrQkw7 .https://plus.google.com/104295939853988011482/posts/EZwXKRne6dR



Ich kann mich noch gut daran erinnern wie die Terroristen aller Fraktionen, ISIS, Jabhat al Nusra, Jaish al Islam, Ahrar al Sham, Rahman-Corps,…, in die Stadtteile eindrangen und wie die Massenmedien die Wahrheit auf den Kopf stellten und die Terroristen bejubelten. Saudi Hamas-FSA-Terroristen brachten regierungsloyale Palästinenser nebst Familien um, Leichen hingen an Bäumen aufgehängt, während Terroristinnen dort posierten. Auch gegrillte Köpfe bekam man von den Mörderbanden aufgetischt. Später bekämpften sich die Terroristenfraktionen, wobei IS die Oberhand gewann und viele der anderen Fraktionen einfach das Banner von FSA zu IS wechselten, oder aber das Weite suchten. Bei einer etwas zweifhaften “syrische Palänenserseite” gehostet in UK findet man gerade solche umgeflaggten Terroristenbrüder, .http://www.actionpal.org.uk/en/post/6991/news-and-reports/the-regime-forces-capture-palestinian-wassim-ghoneim-a-member-of-isis

Homepage Terrroristen mitgeprägt, man muß sehr aufpassen, denn viele der Einträge sind auch vernünftig. Sie starten Kampagnen, die an die übliche PR der Douma-East-Ghouta-Militanten oder auch an Ost-Aleppo erinnert. Die gleiche Masche, über attackierte Krankenhäuser, Leichen in den Strassen,…Dubiose Zeugen, Ärzte welche gleichzeitig Medienterroristen sein sollen. Bisher laufen diese monströs aufgeblasenen Propaganda-Kampagnen, sie erfinden Tausende von “in der Falle” sitzenden Zivilisten, auch durch wahhabi Scholars, noch nicht in den westlichen Massenmedien, aber ein Etzbach versucht sie bei FB anzuschieben, die Terroristenfraktionen wollen sich so retten. Sie hatten genügend Gelegenheiten die Zivilisten gehen zu lassen, sie benutzen sie für Propaganda, als Schutzschilde, sie hätten längst die Waffen niedelegen können, sie hatten bis zu Letzt eine erneute Chance mit einem 48 Stunden Ultimatum. Nun wird versucht mit allen Propagandamitteln und Gewalt, zu verhindern, dass die Armee die Stadtteile stürmt, die Terroristen vertreibt oder tötet wenn sie nicht aufgeben. (Später mehr) Belege so gut wie keine, anonyme Quellen haben gesagt, dass…

Eine etwas glaubwürdigere “PLO” Aussage spricht von nur 200 bis 300 im Yarmouk-Camp verbliebenen Zivilisten, die anderen schon längst geflohen. Also keine Tausenden von Zivilisten, die Zahl der Terroristen wird nicht angegeben. Siehe hier https://translate.google.de/translate?hl=de&sl=ar&tl=de&u=http%3A%2F%2Fwww.actionpal.org.uk%2Fen%2Fpost%2F6990%2Fnews-and-reports%2Fabd-el-hady-the-syrian-state-confirmed-its-keenness-on-the-residential-areas-and-infrastructure-in-yarmouk-camp Auf der Seite auch eine Fotostrecke vorhanden, manche der Bilder sind Jahre alt und nicht aktuell, die Galerie wohl von 2014… Sie führen eine Art “Opferliste”, aber diese lässt sich schwerlich überprüfen. Dort habe ich auch die “erwähnte Familie”? gefunden, vom 21.04.2018, als “Nummer 3708, 3709”, wer der Informant ist, kann ich nicht herausfinden. Also nicht von Heute… (http://www.actionpal.org.uk/en/statistic-tables/3/victims)

Aber in der Opferliste steht weiter unten auch eine Familie, sie wurde Opfer von Raubmördern im Khan Eshie-Camp-Richtung Daraa. Ob es FSA-Mörderbanden waren, Kaida oder die üblichen schwerstkriminellen “Rebellen”. Die “Opfernummer 3706”, ein CCamp für dessen Terroristen sich #JihadiJulian immer wieder ins Zeug legte, aus Mörderbanden wurde bei ihm Zivilisten. Khan Eshie, dort wo die FSA-Terroristen schon seit Jahren Köpfe abschitten und auch schon Gefangene an Kanonenrohre banden wie eine Jagdtrophäe.

Siehe hier: https://urs17982.wordpress.com/2016/05/18/eingesammelt-ghouta-damaskus-arbeitsblatt/

Rückblick:

Unter der von IS ermordeten und getöteten Soldaten sollen sich auch Palästinenser der “palästinensischen Befreiungsorganisation” befinden. Palästinenser, die die IS-FSA-Jaish al Islam-Jabhat al Nusra-Rahman-Corps und Hamas-Massker an den Bewohnern der zwei Stadtteile überlebten und nun versuchen auch noch den Rest der Terroristen aus den Camps herauszubekommen, nachdem diese einem 48 Stundenultimatum nicht Folge leisten, die Stadtteile mitsamt ihren Familien zu verlassen. Dann können die in alle Richtungen, viele in den Libanon, geflohenen 100 000 Tausenden von Palästinensern(erneut) wiederkehren, während sie von dem Gebilde Israel, jedes Rückkehrrecht verweigert bekommen.

Zu der Armeeoperation im Süden von Damaskus:

Und wieder bemühen die deutschen Propaganisten den katarischen Sender Alsjaschmiera, der von Anfang an Syrien, genau wie Libyen, mit Propaganda und Hetze, mit False-Flag und FAKE-Videos und Berichten gezielt in den Krieg gelogen haben und die noch weiter lügen. Mich wundert nichts, auch nicht das diese Hetzer nun vorschieben, große Palästinenserfreunde zu sein, versuchen diese zu spalten, um auf der anderen Seite unverfroren mit FSA um den Block zu ziehen.

Andere deutsche Propagandisten wie #JihadiJulian speien Tod und Teufel, weil in den dt.Staatsmedien nun auch Zweifel über den FAKE-Giftgasangriff von Douma aufgetaucht sind, wie auch die Vermutung, die Weisshelme, ein Boxer-Kickboxer-Club, hätte eine ihrer Giftgasübungen als einen Giftgasangriff ausgegeben, und dies bestimmt nicht zum ersten Mal. Ich muß auch an die Videos denken der Jaish al Islam Medics und Terroristen, wo sie grauenhafte Snuffvideos mit erstickenden Gefangenen drehten und behaupteten, die Luftwaffe hätte einen Tunnel getroffen in welchem Gefangene gehalten wurden. Kein Medium berichtete darüber, obwohl die Videos die verbrecherische Gesinnung, die übelsten Propagandamorde an Geiseln zeigten.

Ein Nachtrag noch zu der Friedenskundgebung der Linken.

Ich habe Fotos gezeigt, auch eines des Propaganda-Pamphlets, welches die infiltrierenden Gegendemonstranten verteilten. “Rumpelstilzchen” hat erst am 21.April den unsäglichen Flyer veröffentlicht, er schreibt in deutsch, obwohl er nicht gut deutsch konnte als er bei der Kundgebung herumbrüllte, in englisch! Unter dem Eintrag findet sich ein Kommentar von “Harald Etzbach” in englisch. Er weiß dass Hajjar kaum deutsch kann. Etzbach hält das Pamphlet für das beste Statement welches er gelesen haben will. Ob er die FSA-Propaganda selbst verfasste und sich deshalb bei den Provokaturen bedankte für die PR gegen die “Die Linke”??

Nicht nur #JihadiJulian rennt im Kreis und platzt vor Wut über einen der Berichte aus Damaskus von Uli Gack. Leider ist der “Gack” zurückgerudert nach der massiven Schelte. Auch hier jemand der auf die PR der FSA reinfällt und bei FB ausgiebig kotzt. Auch hier findet sich das FSA Pamphlet bei “Mathilda aka dunja khoury” .https://www.facebook.com/dunja.khoury/posts/1019477141542423 Ob Mathilda überhaupt die Wahrheit sehen kann und schreibt? Wenn sie mit dem FSA-Fahnenschwenker Firas Khoury liiert ist, der die FSA-Terrorfahne selbst auf hohe Bergipfel schleppt, dann nehme ich ihr nicht ab, dass sie nicht auf FSA-Seite steht. Ein Auszug aus ihrem Geschreibsel: …” Und ich bin genauso wenig ein Fürsprecher irgendwelcher bewaffneter Rebellengruppen, die allesamt genauso die Syrer verraten haben für Geld und Macht wie alle anderen auch. Diese Gruppen verurteile ich genauso” . Sie scheint propagandagewaschen zu sein, wenn sie denkt die Douma-Terroristen seien die Opfer, Douma Mörderbanden die selbst nicht vor Kreuzigungen zurückschreckten und Menschen in Käfigen einsperrten damit sie diese, an strategisch wichtigen FSA-Terroristenstellungen der Luftwaffe aussetzen konnten… Sie klingt enttäuscht, FSA durch FSA im Stich gelassen weil sie alle nach Europa abgehauen… sind…https://www.facebook.com/firas.khoury.79/posts/1642803762433822

Ich denke diese “Mathilda Dunja” war auch eine von den Etzbach-FSA-Aktivisten, ihr FB-Eintrag, geteilt mit “Firas Khoury” zu Uli Gack daher absolut unaufrichtig. Kein Wunder dass sie sich so aufregt…!

Bildzitat zur Dokumentation:

Später hat der Gack sich dem Druck gebeugt, leider auch charakter-rückgratlos? oder heftigst eingeschüchert?…Auch da denke ich an die Kundgebung, wo die FSA-Gangs ebenfalls versuchte Kundgebungsteilnehmer massiv einzuschüchtern, verbal zu attackieren, einzukreisen, zu beschimpfen….

.https://twitter.com/actionpal_en .http://www.actionpal.org.uk/en

