USraels verbrecherische Angriffskriegsmafia schlägt zu bei Süd-Hama und bei Ost-Aleppo

War es das Terrorgebilde Israel oder nur ihre billigen US-Handlanger?

Raketenangriffe bei Süd-Hama auf die 47th Brigade und bei Aleppo auf die 80. Brigade. Große Explosionen, vermutlich wurden durch die USrael-Terroristen Munitionslager getroffen. Das zionistische Gebilde und ihr US-Vasall hat schon lange dem Iran den Krieg erklärt und führt diesen völkerrechtswidrig und absolut verbrecherisch auf syrischen Boden aus.

Terroristenseiten schreiben z.B:

“Local sources revealed that violent explosions rocked the mountain of the Scientific Research Mountain (47th Brigade) of the system in the southern suburb of Hama. ”

und

…”According to the local Hama Media Center, the Mount of 47, known as Jabal Ma’arin, is 10 kilometers from the center of Hama and stretches a great distance to the south and east of Hama. It is an Iranian military base that includes Afghan, Pakistani, Lebanese and Iraqi militias.” …

Was davon stimmt, es gibt die verschiedensten Berichte und Meldungen. Sicher ist, es war ein völkerrechtswidriger Angriff auf syrische Militärbasen, die sich der Bekämpfung von Terror und Terrorismus verschrieben haben. Nun treten die USA und ihre Kriegsmafia ebenfalls ganz offen als die Luftwaffe von der Terror-Organisation “IS” auf und Deutschland mordet bei dem völkerrechtswidrigen Krieg gegen Syrien mit Machthaberin Merkel ganz dicke mit. All diese Kriegsverbrecher haben der Charta der Vereinten Nationen zugestimmt um diese dann mit Füssen zu treten. Sie alle gehören vor Gericht, aber sie haben die Gerichtsbarkeit auf sich selbst zugeschnitten und ignorieren sie geflissentlich und gewohnheitsmäßig, sollten sie selbst die Verbrecher sein, was in 99% der illegalen kriegerischen Auseinandersetzungen zutrifft. Und nun basteln sie mit ihrem Führer Netanjahu bereits an einem weiteren Krieg gegen den Iran, die charakterlosen Hifis werden mitmachen, in der einen oder anderen Art.

Anstatt den IS zu bekämpfen, hält die USrael-Mafia diese krampfhaft am Leben um den Krieg weiter am Brennen zu halten. Es wird Zeit dass Russland diesen Verbrechern eine angemessene Antwort zukommen lässt. Sie könnten ja aus dem Atomwaffensperrvertrag austreten, wie manch andere Staaten auch, die seit Jahrzehnten unentwegt von der Usraelischen Kriegsmafia bedroht werden… Dann könnte Russland Syrien und den Iran mit Atombomben versorgen zum Gleichgewicht zu den Natanjahu-Atombomben, eventuell hört denn endlich die Kriegsbedrohung durch Israel und die USA auf.

Arbeitsblatt:

ISIS-Terroristen befinden sich auch im Yarmouk-Camp nebst Jabhat al Nusra.

Al-Kaida im Yarmouk-Camp, die Brüder im Geiste von “IS”, zeigen währenddessen, dass sie nicht friedenswillig sind. Ihre Videos werden von FSA verteilt, wie auch diese hier. Wäre nicht dass Logo von Al-Kaida im Video, man könnte sie nicht von “IS” unterscheiden. Es gibt keinen Unterschied, höchstens in der Propaganda. vimeo.com/266863375 Terroristen, die wahllos auch Granaten und Raketen in Wohngebiete abfeuern um möglichst viele Zivilisten zu treffen. Es wird Zeit, dass sie endgültig verschwinden!

Natanjahu vergiftet gerade eben mt seinen Lügen gegen den Iran den “Rest des” Weltfriedens. Seit mehr als zwei Jahrzehnten erzählt der Staatsterrorist Netanjahu, dass der Iran die Atombombe, atomare Waffen entwickeln entwickeln würde. Nun steht er erneut da und erzählt Märchen, unterstützt durch eine lächerliche Powerpointwand.

Mich würde interessieren, wieviele Atombomben der Zionist in seinem Apartheitsgebilde Israel bereits gehortet hat ohne jedigliche Kontrolle. Er kann es nicht erwarten den Iran atomar zu vergiften, er sucht nur noch Dumme wie Trump, die diese Drecksarbeit für ihn erledigen, dafür benutzt er Methoden, die ihn selbst lächerlich machen. Ich denke da nur an die Rote Linie und seine Comic-Bombe…Hier denke ich auch an die absolut tödliche Lüge, der Irak hätte Massenvernichtungswaffen, auch die Brutkastenlüge dürfte noch in Erinnerung sein.

Wenn Natanjahu in seiner lächerlichen Live-Präsentation von iranischen Lügen spricht, dann müsste ihm selbst die Nase bis in den Himmel wachsen, er ist alles andere als überzeugend, er ist nur überzeugend lächerlich. Und wenn er vom Weltfrieden spricht, dann graut mir vor diesem Kriegsverbrecher, der fast zwei Millionen Menschen in Gaza völkerrechtswidrig wie die Hamster im Käfig hält und regelmäßig durch Massaker für Tausende von Opfern sorgt, wobei zweidrittel davon Zivilisten sind. Und die Welt schaut zu oder schwenkt noch zur Untersttzung Zionistenfahnen.

Was der aufgeblasene Herrenmensch Netanjahu vorgeführt hat, was er einen Beweis nennt, das war weniger als nichts!

Er will eine Rückabwicklung des Atomwaffendeals mit vollen Sanktionen um den Iran zu schwächen und zu attackieren.

Jarmouk-Camp und “Black-Stone”. Das Terrorgebilde “IS” beklagt sich über mehr als 200 Luftangriffen seit gestern. Ich habe seit Tagen in keinem einzigen Al-Kaida und auch IS-Video auch nur einen Zivilisten gesehen. Die Stadtteile menschenleer, geblieben sind nur die Terroristen. Diejenigen welche Propaganda machen über Tausende von Menschen die in den Strassen schlafen, die lügen ganz gezielt. Übrig geblieben sind nur die Terroristen und ein Teil ihrer Angehörigen, die anderen sind schon lange geflohen vor den abartigen Mörderbanden, egal ob dem “IS” oder Jabhat al Nusra, Ahrar al Sham, Islam Armee.

Das ist es was Netanjahu unterstützt, in dem er regelmäßig die Bekämpfer solcher Terroristen bombardieren lässt. Israel als beständigr Unterstützer von IS, auf der Seite der abartigsten Barbaren überhaupt. Sie ergänzen sich in ihrem Rassismus, ihrem Fanatismus, und ihrem Herrenmenschentum einfach prächtig