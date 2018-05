Wer die syrische Armee und ihre Alliierten angreift, macht sich zum Komplizen von “IS”. #Yarmouk #Damaskus #Hama Aleppo

Wer die die Syrische Armee daran hindert, den Terror und Terrorismus in Syrien zu bekämpfen, der macht sich zum Komplizen von abartigen Massenmördern!

Wer die syrische Armee und ihre Allierten mit ihren Bomben und Bombern angreift, der hat es nicht besser verdient als dass der Terror in die eigenen Länder kommt, – in Berlin war er ja auch schon, dank Merkels Unterstützung für Schwerstverbrecher in Syrien.

Der Horror im Süden von Damaskus. Die Terroristen der “IS”, Jabhat al Nusra und auch “FSA”. Sie alle morden gleich, der “IS” hängt es an die große Glocke. Aber auch FSA schneidet ihren gefangenen Gegnern die Kehlen durch oder ermorden sie nach Folter auf andere bestialische Art, und präsentiert die Köpfe, egal ob Soldat oder IS-Terrorist, oder den eigenen Mann den sie Verräter nennen.

Hier die neusten Horror-Bilder aus dem Süden von Damaskus, für diejenigen, welche Kampagnen fahren wie “Save Yarmouk”. Sie stellen sich auf die Seite von abartigen Schlächtern, sie sind ihre Komplizen, sie befinden sich auch mitten in Europa, in Deutschland, in Berlin und vorallem aber auch in Israel beim Machthaber Natanjahu und seinen Vasallen.

Mein Beileid gehört den Angehörigen, den Kameraden dieses Soldaten, bestialisch ermordet von Terrorgangs, die ihre Bewaffnung vom Ausland erhielten, unter der Schirmherrschaft der USA, den diversen NATO-Staaten und auch von Israel. Sie alle haben sich schuldig gemacht an der Ermordung dieses Gefangenen und der vielen Tausenden anderen, die von FSA, Al-Kaida und ISIS kaltblütigst umgebracht wurden.:

Sie haben ihm Sprengstoff auf den Kopf gebunden und einen Zünder auf dem Helm befestigt. Dann haben sie ihn vom Dach geworfen. Ich weiß noch wie begeistert die Massenmedien waren als diese Mörderbanden in den südlichen Stadtteilen auftauchten und Massaker an den Einwohnern begingen, die dann die Presstituierten der Armee unterschoben. Warum jubeln sie nicht weiter, es sind noch immer ihre lieben, moderaten Rebellen von Damals!

Quellen für diese Verbrechen finden sich bei der Terroristenplattform Google + ohne Ende. ISIS-und Al-Kaida-Kanäle werden nur wenig gelöscht, meist nur einzele Bilder oder Videos entfernt, das Flaggen scheint Google wenig zu interessieren. Al-Kaida gibt sich auch gerne als Idlib-FSA aus, genauso wie die Idlib-IS sich hinter HTS versteckt.

.https://plus.google.com/100528316272441515817/posts/FnnXGPwNDJU

.https://plus.google.com/118051431782162207590/posts/Dj7nzDNrqs9 .https://plus.google.com/110731408119451605912/posts/Caw84JGD1rq

.https://plus.google.com/photos/photo/117164657176417491442/6550041935746328050

.https://plus.google.com/s/%23%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82/posts

Die Karte wie die IS-Takfiris sie zeigen, das gelbe Kreuz soll wohl eine Stelle markieren wo sie ebenfalls Soldaten massakrierten, Köpfe aufspießten. Unter den IS- und Al-Kaida-Brüdern befinden sich auch jede Menge ZIO-treue Palästinenser aus Hamasnähe. Sie brachten ihre Brüder der Popular Front for the Liberation of Palestine (PFLP), ihre Nachbarn um und haben vermutlich schon alle Terroristenbanner durch. Wenn sich ein Teil davon nach Idlib transferieren lässt, dann sind sie dort in besten Händen, auch dort befindet sich der IS unter FSA-Al-Kaida-Banner.

Bisher kann ich nicht feststellen dass sich deise mörderischen Gangs evakuieren lassen wollen. Die Armee wird sie vernichten, dann können sie nicht woanders weitermorden oder als politisch Verfolgte bei Merkel unterkriechen.

Nur wenige Beispiel von vielen.

Die Armee bringt viele Opfer und Usrael lässt sie auch noch bombardieren wie gerade erst bei Süd-Hama oder auch in Aleppo.

Eigentlich beobachte ich sonst eher die sogenannte FSA und decke deren Morde auf, aber zur Zeit geht es mir schlecht, Schmerzen halten mich davon ab, ich bin nicht mehr so belastbar.

Jedoch bin ich sehr daran interessiert dass auch Damaskus ganz von Terroristen befreit wird, daher die Verbrechen von IS und Al-Kaida, ihre Methoden sind gleich, egal welches Banner sie gerade verwenden.

Auch glaube ich nicht an versehentliche Treffer der US-Kriegsmafia-Allianz bei Deir Ezzor, die USA die Verbündeten von IS, so wie seit Jahren schon. Frankreich hat sich eingereiht, US-Terroristen und Franzosen sieht man nun gemeinsam bei Manbij, wenn sie nicht gerade die syrische Armee angreifen.

Es geht dem Westen nicht darum IS zu bekämpfen, es geht ihnen darum die Ölfelder mit SDF-Verrätern zu besetzten, Öl welches Syrien nicht nur für den Wiederaufbau braucht.

Eines der neueren IS-Videos, es soll im Grenzgebiet Syrien-Irak sein. IS unter dem Schutz der Amerikaner und der NATO haben erneut syrische “Soldaten” oder Ölarbeiter abgeschlachtet. Alles was sie nicht mitnehmen konnten haben sie verbrannt. LKW`s und Bagger, sowie die Zelte. Das Video: .https://plus.google.com/photos/photo/100528316272441515817/6550371379860658418

Korrektur, das Video ist vermutlich von Herbst 2017 und wurde als neu ausgegeben.



Tröstlich, in der Provinz Idlinb schlachten sich die Terroristen gegenseitig ab.

Notizen:

Damaskus-Suche .https://plus.google.com/s/%23%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82/posts

Al-Kaida der auch IS-Videos verwendet .https://plus.google.com/117164657176417491442 .https://plus.google.com/117164657176417491442

IS: .https://plus.google.com/collection/UibpMF .https://plus.google.com/100528316272441515817 .https://plus.google.com/collection/ofYZLF .https://plus.google.com/110731408119451605912 . https://plus.google.com/113902060179496585928 . https://plus.google.com/113371944319230587694 .https://plus.google.com/107152120396200866330 .https://plus.google.com/100528316272441515817 .https://plus.google.com/100528316272441515817 .