FSA-Unterstützer jubeln über die Jabhat al Nusra Gefangenenmörder von #Aleppo #حلب #Idlib.

Und wieder wurde ein Gefangener von des Westens hoffierten “moderaten Rebelle ermordet. Ein weiterer Mord der von unseren Massenmedien gezielt nicht wahrgenommen wird, einer von Tausenden Morden in Syrien durch die vom Westen aufgebauten Mörderbanden.

Arbeitsblatt, wird verbessert, fortgeführt

Bei FB jubelten die FSA-Unterstützer über die gefallenen Soldaten und insbesondere über einen Gefangenen, der ermordet wurde.

Dokumentation über ein weiteres Kriegsverbrechen:

Ort Süd-Aleppo.

Beteiligt “FSA-Rebellen” wie die Islam Armee-Jaish al Islam, FSA brigade JAISH AL-IZZAH, Ahrar al Sham, …Turkistan-Terroristen und natürlich die Jabhat al Nusra, gekommen auch aus den Provinzen Idlib und Hama. Die übliche “Rebellenmischung” welche zeigt, dass die sogenannte “FSA” nicht bereit ist sich von Jabhat al Nusra zu trennen, sie sind selbst zum größten Teil Al-Kaida und auch ISIS, wie z.B. die Weisshelmterroristen der Jund al Aqsa von Sarmin-Saraqeb, Qmenas,…Kafranbel,..

Die Screenshots stammen von Fb und Twitter, ebenso die Videos, welche vermutlich schnellst wegzensiert werden um die systematischen Verbrechen der “moderaten Rebellen” zu vertuschen. Viele dieser Terroristen befinden sich auch bei den US-geführten SDF-Kräften sowie bei den türkisch unterstützten Handlangern der NATO-Staaten.

Das blaue Logo, welches derzeit Jabaht al Nusra “HTS” benutzt in ihren “Publikationen”, zeigt einen Gefangenen, zeitspanne um den 27 November herum.

.https://www.facebook.com/photo.php?fbid=146896192747839&set=ecnf.100022823760587&type=3&theater .https://www.facebook.com/photo.php?fbid=156440311633114&set=pb.100018014384721.-2207520000.1511949452.&type=3&theater .https://www.facebook.com/Shargnews/photos/a.303241073516086.1073741828.302362053603988/309102419596618/?type=3

Identifizierbare Mörder, internationale Al-Kaidas mit einem ihrer vielen Opfern: .https://ebaa-agency.com/news/2017/11/3431

.https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1260668417367571&set=pb.100002732754950.-2207520000.1511949280.&type=3&theater

Gezeigt haben die FSA-Terroristen und ihre Komplizen bei FB mindestens drei Videos über den Gefangenen, darunter auch die Gefangenennahme und die toten Kameraden des später ermordeten Opfers.

.https://www.facebook.com/100022850717818/videos/140448060060217/

Text: “مصادر خاصة للواقع : هيئة #تحرير_الشام تتمكن من أسر عدة عناصر من مليشيات الأسد على جبهة #حجارة جنوب خناصر بريف #حلب الجنوبي” Übersetzt: ” Special sources of reality: The Editorial Board of the Sham able to capture several elements of the Assad militia on the stone front south of Khanzir countryside south Aleppo” FB-Seite, 27.11.2017 : .أبو وليم الخطابي

Bei “FSA” Supportern und Al-Kaida-Mörderunterstützern besser zu sehen, sie bezeichnen den Gefangenen als Schwein, als Hund, als Nasiri, als… Einige der Mörder müsste man identifizieren können: .https://www.facebook.com/100011368944507/videos/655902894798669/



#ريف_حلب_الجنوبي

شاهدو الخنزير الذي تم اسرة من قبل مجاهدو هيئة #تحرير_الشام على جبهة الرشادية # ريف_حلب_الجنوبي

Das Terroristenvideo welches die Ermordung des gefangenen Soldaten zeigt: .https://www.facebook.com/pouya.esmaeili.1/videos/1590693020992213/ Text bei FB:



.https://www.facebook.com/100022823760587/videos/146965979407527/

Weitere Ersatzlinks .https://www.facebook.com/100011368944507/videos/655902894798669/

Rest In Peace, mein tiefstes Beileid an die Angehörigen der Syrien Landesverteidiger:

Screenshotdokumentation:

Auf den Fotodokumentationen der Terroristen kann man einige der Mörder identifizieren.

Einer der Al-Kaida-Chefs ist der saudische “Sheik Abdullah al Mhaisni”, der sich mehr oder weniger in Erdlöchern versteckt, da nun bei den USA in Ungnade gefallen ein Kopfgeld von 10 Millionen Dollars auf ihn ausgesetzt sein soll. Hier der Al-Kaida-Massenmörder Mhaisni in einem der “Erdlöcher” mit Komplizen, siehe Videolink auf die “FSA” FB-Seite ابراهيم الحسن السراوي

:.https://www.facebook.com/100022823760587/videos/146993552738103/

Die HTS-Terroristen nebst “moderaten Rebellen” bei ihrem Aufnbruch an die Aleppo Südfront: .https://www.facebook.com/100022823760587/videos/147365886034203/

Die Al-Kaida-Fotos zu dem Video:

Dies sollen gefallene Soldaten sein, es ist jedoch nicht erkennbar, ob einige ebenfalls ermordet wurden.

Widerlichste FSA bei Twitter, durch und durch Al-Kaida-Verehrer: .https://twitter.com/syrianvictim/status/935665278364549120

Ein Foto lässt vermuten dass auch hier Gefangene, eventuell Verwundete umgebracht wurden: .

Des weiteren finden sich weitere dieser systematischen, gewohnheitsmäßigen Kriegsverbrechen dieser “moderaten Rebellen”, die seit fast sieben Jahren konsequent von den Massenmedien und den Künstlerunterstützern verschwiegen werden:

.https://www.facebook.com/photo.php?fbid=134739547297735&set=a.130603467711343.1073741828.100022850717818&type=3

Ebenfalls Südaleppo, auch bei Hama bekommt man derzeit ähnliche Verbrechen gezeigt, auch dort werden Gefangene weiterhin bestialisch ermordet:

Da die Verbrechen schneller verschwinden als man dokumentieren kann, hier die Bildzitatsdokumentation: .https://www.facebook.com/photo.php?fbid=134739547297735&set=pb.100022850717818.-2207520000.1511945764.&type=3&theater



Und zu Idlib, eine der Bestrafungsaktionen für geringfügigen Diebstahl, sie nennen es “Häuten”. Von der Terroristenseite der USA-Al-Kaida-Freunde aus Khan Sheikoun. Ein Video der “Medienaktivisten”…:

Erdogans Kräfte sind schon immer Kriegsverbrecher gewesen:

“Video # Activists A person appears in areas # Armor_Frat has stolen the amount of seven thousand Syrian pounds, or about $ 15

So the elements of the Euphrates shield plucked him in the car until he skinned his skin as punishment”

فيديو تدواله #ناشطون يظهر شخص بمناطق #درع_الفرات قد سرق مبلغ 7 ألاف ليرة سورية ، أي ما يقارب 15 دولار

فقام عناصر درع الفرات بشحطه بالسيارة حتى سلخ جلده كعقاب له

.https://www.facebook.com/Khan.Shikhun.News/videos/1700360033367765/

Advertisements