Pünktlich zur geplanten Syrienkonferenz haben Terroristen in Idlib horrende False-Flag-Attacken inszeniert

Vorbemerkung:

Pünktlich im Vorfeld zur “Syrien-Konferenz” haben die Idlib-Terroristen einen horrenden False-Flag-Anschlag verübt, anscheinend in Khan Sheikoun. Werden die Massenmedien die horrenden Verbrechen der Al-Kaidas, ihrer Propagandasprachrohre, ihren Al-Kaida-Medics und den Al-Kaida-IS-Jund al Aqsa-Weisshelmen, erneut der syrischen oder der russischen Regierung unterschieben?

(http://www.tagesschau.de/ausland/syrien-konferenz-121.html)

https://urs1798.wordpress.com/2017/04/04/meine-tiefes-beileid-an-die-opfer-und-angehoerigen-des-terror-in-st-petersburg-medienhetze-syrien/

Angefeuert durch die Hetzmedien haben anscheinend die IDLIB-Terroristen ein False-Flag-Attentat begangen. Es wäre nicht das erste Mal, dass die Al-Kaida-IS-Jund al Aqsa Medicals und Medienterroristen Menschen aus Propagandazwecken umbringen. Meistens Familien oder Kinder wie auch bei Sarmin-Saraqeb-Qmenas. Dieses Mal haben sie sich den Nachbarort Khan Shaykoun als Tatort ausgesucht für ihre “Chemical Attacks”, welche garantiert nicht durch die syrische Armee noch ihre Allierten begangen wurden. Wahrscheinlich eine Wiederholung, was einmal bereits hervorragend klappte, da die sogenannte UN-Untersuchungskommission bei Qmenas auf ISIS nahe “Jund al Aqsa”-Weisshelm-Augenzeugen hereinfiel und deren Kriegsverbrechen kurzerhand der syrischen Armee unterschob…Man könnte sagen, die korrupte und schlampige Arbeit der UNO hat die Terroristen regelrecht zu einer Wiederholungstat angefeuert, die UN als Anstifter von horrenden Verbrechen, von False-Flag-Attentaten und der Inszenierung von Fake-News. Die Khan Sheikoun, Sarmin, Saraqeb, Qmenas,…Kafrnabel-Terroristen, die Medics, die Whitehelmets, die Propagandasprachrohre stecken dort alle unter einer Decke. Wird die UN-Untersuchungskommission sich wieder von Jund al Aqsa-Whitehelmen, wie z.B. Laith Fares, Muawiyah Aga Hassan, .., überzeugen lassen wie bei Qmenas? Vermutlich werden die Medienterroristen wie Hadi al Abdallah, Moaz al Shami und Komplizen die Verbrechen ihrer Kumpane decken, sie skrupellos der Armee unterschieben, sie wollen Regime-Change um jeden Preis. Nachdem ihre Großoffensive in Hama so gut wie gescheitert ist haben sie erneut False-Flag-Attentate begangen, da bin ich mir ganz sicher. Wer mein Archiv kennt, der weiß auch wer die dortigen “Wheitehelmets” und Al-Kaida-Medics sind, verstärkt durch die Terroristen aus Aleppo, Homs-Waer, aus Moadamiya, aus Zabadani, etc, die übelste Sorte an Kriegsverbrechern alle auf einem Haufen, angeführt durch internationale Al-Kaidas, wobei die saudischen, die kaukasischen und auch Ägypter hervorstechen nebst den europäischen Terroristen.

Ein Rückblick und ein Vorgeschmack auf die neusten Verbrechen der absolut skrupellosen Terroristen in Idlib, die Creme de la Creme an Kriegsverbrechern auf einem Haufen:

https://urs1798.wordpress.com/2015/03/17/perverse-giftgas-kinder-propaganda-der-idlib-sarmeen-morderbanden-%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A8-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D9%8A%D9%86-fsa-jabhat_al_nusra-is/

Wird fortgeführt, ergänzt, verbessert

Auch die Märchenschau voll bei der Pro-Al-Kaida-Propaganda dabei, denn um diese handelt es sich wenn die Journallie von “Rebellen” schreibt. Auchwird erneut die dicke Lüge suggeriert im ARD-Propagandaartikel für Kriegsverbrecher, nämlich die Lüge, dass die syrische Regierung für die Sarinattacken von Damaskus verantwortlich gewesen sei. Daran lässt die Terroristenschau keinerlei Zweifel aufkommen, da ja die Opposition und der Westen laut Propaganda die syrische Regierung dafür verantwortlich machten. Auch wenn man Lügen noch so oft wiederholt, so werden sie nicht zur Wahrheit! Geschickt wird im Zusammenhang mit den Terroristenverbrechen 2013 von Damaskus suggeriert, die syrischen Landesverteidiger hätten nun Chlorgas eingesetzt weil dieses nicht unter das Verbot fallen würde. Nicht erwähnt wird jedoch die ganzen Chlorgaskomponeten welche die syrische Armee z.B. in vorherigen Terroristengebieten in Aleppo-Stadt einsammelte, darunter waren viele Chemikalien auch aus Deutschland. Die Aleppo-Terroristen sind ja bekanntlich auch in die Provinz Idlib umgezogen worden, sie haben genügend Erfahrung mit Chemikalien, sie ergänzen die Idlib-Jund al Aqsa-Terroristen vorzüglich.

Da eine neue Syrien Konferenz vor der Türe steht und die Terroristen und deren Oppositionsvertreter dort ziemlich nackt dagestanden hätten, besonders durch den Bruch der Waffenruhe mit der Großoffensive in Hama, glaube ich weder an einen Zufall noch an einen Unfall. Ich lasse mich gerne besseren belehren, aber ich kenne die Idlib-Terroristen und ihre Handlanger fast schon in und auswendig.

Siehe Zitat TS:

…”Bereits 2013 waren östlich der Hauptstadt Damaskus bei Angriffen mit Giftgas rund 1400 Menschen getötet worden. Die Opposition und der Westen machten dafür Syriens Regierung verantwortlich. Diese stimmte danach zu, alle Giftgasvorräte zu vernichten. Chlor fiel jedoch nicht unter das Verbot, weil es für zivile Zwecken benötigt wird.” …

Wird ergänzt, ich muß die Katastrophe noch sichten

Wie üblich die Bildzeitungstwitterer ganz vorne dabei die Al-Kaida-Propaganda unters Volk zu bringen… .https://twitter.com/JulianRoepcke/status/849179829882761217

#JihadiJulian auf dem gleichen Propagandatripp wie die Tagesschau-Propagandaschau:

So wie es aussieht haben die Terroristen dieses Mal nicht den Fehler gemacht in ihren Videos das Logo der Jund al Aqsa-Terror-Organisation zu haben, welche identisch waren mit den Videos der “Weisshelme”. Aber wie man in den Videos bereits sehen kann, ist das Strickmuster ganz ähnlich. Die toten Kinder werden von den Al-Kaida-Befürwortern wie totes Fleich behandelt, herumgeschüttelt, zurechtgerückt, die Behandlung äußerst kaltblütig. Es geht ja auch “nur” um “Propagandafleisch” für diese Mörderbanden.

Auch die Jabhat al Nusra, welche sich zur Zeit unter dem Kürzel “HTS” “Hayyat Tahrir al Sham” versteckt, bringt die False-Flag-Propaganda:

Al-Kaida-Account der Jabhat al Nusra “HTS”: Die Kinder welche die Jabhat al Nusra zeigt, sind es die gleichen wie aus dem Video von #JihadiJulian? Da kann man sich fragen ob die Filmer und Propagandisten ebenfalls Al-Kaidas sind…In dem Video sind auch die Behandlungsmethoden an den toten Kinder anschaulich zu sehen, sie werden für die False-flag-PR brutalst zurechtgerückt werden. Sie liegen auf einer Ladefläche eines pickups? “Röpckevideo”: .https://www.youtube.com/watch?v=v6rqgSGclUw

Wo sind die Angehörigen? Warum wurden die Kinder separiert von allen anderen? Weil sie die beste Propaganda abgeben für die Terror-Inszenierung? Sind sie tot oder betäubt?

.https://twitter.com/asleh99mj/status/849172512965636097

Mehrfach wurden bisher die HTS-Jabhat al Nusra-Accounts wegzensiert, vermutlich wird auch dieser Kanal bald wieder verschwinden und unter anderem Namen neu anfangen:

Kinder welche Jabhat al Nusra zeigt, Fotos aus Dokumentationszwecken: Auf den Fotos das derzeitige Logo von Al-Kaida in Syrien:

Al-Kaida bringt nur die eigenen Dokumentationen, sie scheinen sich sehr gut mit den Terroristenärzten zu verstehen, ähnlich wie in Aleppo oder aber auch in Sarmin, Saraqeb, Kafr Nabel, Idlib city etc…Nun sind ja die Aleppo Arzt-Terroristen zur Verstärkung von Al-Kaida nach Idlib gegangen, andere in die Türkei…

Al-Kaidas eigene Korrespondenten wollen sogar den Flugzeugtyp herausgefunden haben…

Viele der Terroristentwitterer schreiben von Sarin, während die Tagesschau Chlorgas suggeriert…Beides Stoffe welche durch Terroristen mehrfach eingesetzt wurden, dazu kommt noch Senfgas wie in Westaleppo oder aber auch im Irak. Die Idlib-Terroristen stehen durch die IS-nahe Jund al Aqsa mit ISIS-Terroristen in Verbindung. Auch erzählten die Weisshelm-Jund al Aqsa-Terroristen , dass viele IS-Militante nebst Familien aus Al-Bab-Jarabolus und auch aus Manbij nach Idib gekommen seien und dort willkommen geheißen wurden.

An Hand von Terroristenveröffentlichungen kann man sehen, dass die Weisshelm-Terroristen stark in der Inszenierung der False-Flag-Attacken involviert sind. Durch ihre Gasmasken, Geichtsschutz, Atemmasken und Baumarktequipments sind sie schlecht bis gar nicht identifizierbar, ich bin sicher ich würde den ein oder anderen Al-Kaida-Handlanger wiedererkennen. Genauso nutzlos sind auch die Gasmasken wenn man sieht wie die Vollbärte daraus hervorragen, sie wären nicht dicht. Aber wer achtet bei der Propaganda schon auf die Feinheiten. Die Propaganda durch die Al-Kaida-Sprachrohre befindet sich noch im Werden. Sie kommt wellenförmig und weitere Videos tauchenweiter bei youtube auf. Es ist eine großangelegte Propagandaaktion, eine großangelegte Propagandaüberflutung. Wer wohl für die Abläufe, für das Drehbuch, die Koordination verantwortlich ist, kommt es aus dem Terroristen-Medienstall von “Raed Fares” und seinen Medienterroristen-Truppen welche zusammen mit Al-Kaida das Medienmonopol inne haben?? Ich müsste noch die FB-Seiten durchforsten, allerdings nicht einfach bei fast 22 000 Lesezeichen…

In den Videos mit den Feldlazaretten sieht man eindeutig die US-Organisation SAMS, welche eindeutig in der Provinz Idlib mit Jabhat al Nusra und auch mit Jund al Aqsa zusammenarbeitet, Jund al Aqsa-Mitglieder beschäftigt als “Krankenpfleger” wie Z.B. Muawiyah Aga Hassan aus Sarmeen. Er hat viele weitere Al-Kaida-Freunde welche ebenfalls sehr vielseitig sind wie etwa Laith Fares, der Augenzeuge von HRW, er tritt gleichzeitig als Weisshelm, als “Medienaktivist”, als Folterer und Mörder auf. Es heißt er sei kein Weisshelm mehr, aber man kann ihn bei FB immer wieder mit seinen Weisshelm-Kumpanen und mit Jund al Aqsa zusammen sehen. Ich vermute er gehört weiterhin zu ihnen dazu, es ist noch nicht lange her da zeigte er Schneeschippen und Schneeballschlachten zusammen mit seinen Weisshelmkomplizen, einschließlich dem “glaubwürdigen” HRW-Weisshelmterroristen Laith Fares…Zu finden mit Belegen in meinem umfangreichen Archiv.

Muawiah aga Hassan ist bei FB schwer beschäftigt das “#Chemical_massacre” zu verbreiten, er hat mehrere FB-Accounts, auf manchen gibt er sich als FSA-Bübchen aus, er ist aber Jund al Aqsa-Terrorist. Der Weisshelm-USA-SAMS-Terrorist-Krankenpfleger spricht von 100 toten Opfern und weiteren 500 Verletzten. Die Frage ist natürlich, wo findet man soviele Menschen, welche laut Propaganda betroffen sein sollen, auf einem Haufen, an einem Ortnicht ? Die Frage ist auch warum die Armee in Wohngebieten Giftgas einsetzen soll, aber nicht im freien Feld, an der Front um Terroristen aus den Bunkern und Schützengräben auszuräuchern, da da einiges nicht stimmen kann müßte auch dem letzten Trottel auffallen.? Ob das Gas so intelligent ist oder sind die Mörderbanden einfach nur so dumm? Aber die Agenturen, die Journallie frisst den Terroristen ja begierig alles aus den Händen, sie reißen sich regelrecht darum. Wahrheiten sind da unerwünscht und nach mehr als sechs Jahren nicht zu erwarten, auch nicht dass die Journallie ihr Hirn einschaltet.

Muawiyah aga Hassan direkt wieder beteiligt an der Giftgas-Propaganda. Bei FB findet man erneut Videos von ihm. Er behauptet die Krankenwagen ständen bei dem Grenzübergang Bab al Hawa vor verschlossener Grenze. So wie sein Film aussieht, befindet er sich in einem Krankenwagenkonvoi. Ob der Jund al Aqsa-Terrorist weiterhin bei USA-SAMS auf der Gehaltsliste steht? Sein Video befindet sich in den Kommentaren bei FB.

.https://www.facebook.com/muawyia.aga/posts/267090063751921?comment_id=267123923748535&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R1%22%7D

Und wie der “Zufall ” es will, befindet sich auch das Video, welches der Bildzeitungs-Pro-Terroristen-Twitterer verbreitet, auch bei dem Jund al Aqsa-Terroristen Muawiyah aga Hassan wieder. Ich habe mir seine FB-Seiten herausgesucht weil die gezeigten Bilder und Videos seiner Handschrift entsprechen, sie ähneln der Propaganda von den letzten Jahren die er drehte über Fake und False-Flag-Attacken mit “Chlorin oder Sarin–Gas”. Da wo solche “Ex”-Weisshelme oder Noch-Weisshelme wie “Muawia aga Hassan” beteiligt sind, da schrillen bei mir sämtliche Alarmglocken! Muawiyah hat bereits sehr große Erfahrung wie man False-Flag und Fake-Videos dreht, er steht auch als Krankenhelfer in direktem Kontakt zu den Al-Kaida-Medics, er drehte dort wie auch im USA-SAMS-Fieldhospital von Sarmin viele Videopropagandafilme. Leider werden seine FB-Seiten regelmäßig wegzensiert, genauso verschwinden dann auch seine Verbrecherdokumentationen. So schafft man Beweise aus der Welt zu Gunsten von Al-Kaida und sonstigen Schwerstverbrechern.

Aus den Videos, das Emblem der Al-Kaida-Ärzte und Front-medics finanzierer USA SAMS. Die Helfer welche auch kleine Kindersoldaten zusammenflicken damit diese an die Fronten zurück gebracht werden können. Auch der Chef von Al-Kaida-Ayman Zawahirie ist ein fertig ausgebildeter Arzt, ein Chirurge, für diejenigen welche sich nicht vorstellen können dass die vom Auslands-NGO´s und Staaten finanzierten Mediziner auch direkt zu Al-Kaida gehören und nicht nur Verbündete sind.

Muawiya Aga Hassan bei FB:

Ob Muawiya für “Assi” als Medienterrorist unterwegs war oder ist das False-Flag-Video von einem seiner Kollegen, den Komplizen von Al-Kaida?

Das “Originalvideo auf dem Kanal “Assi” so beschrieben: “The martyrdom of a whole family, mostly children, in Khan Sheikhun, as a result of targeting the regime’s flight of chemical gases

Assi Press Center”

.https://www.facebook.com/muawyia.aga/videos/vb.100013527887626/267068223754105/?type=2&theater

Weitere Video zeigen dass die Terroristen-Ärzte von den “Höhlen-Lazaretts” voll bei der False-Flag-Propaganda mitmachen, natürlich findet man dort auch wieder die Weisshelme, welche schon des öfteren verlauten ließen dass diese Lazarett dem Erdboden gleich gemacht sein soll. Wie man sieht existiert es immer noch, je nach Propagandalage. Es soll sich um das Bestgeschützte, bestausgestattete Krankenhaus handeln welches die Terroristen haben. Natürlich vom Ausland finanziert. Es soll “Bombensicher” sein. Ob die Al-Kaidas auch dort ein Hauptquartier in den Höhlensystemen unterhalten?

استشهاد عائلة كاملة أغلبها من الأطفال في خان شيخون نتيحة استهداف طيران النظام للغازات الكيماوية

مركز عاصي برس

.https://www.youtube.com/watch?v=xeX-mKQjP0w&feature=youtu.be

Aus zunächst 25 Toten werden nun propagandistisch mehr als 100 aufgebauscht, was die Videos jedoch nicht anzeigen und von der Anzahl nicht hergeben. Je weniger Opfer der Terroristenpropaganda, desto besser.

False-Flag-Propaganda passend zur angekündigten Syrienkonferenz und alle plappern den Kriegsverbrechern und ihren Handlangern, wie den Weisshelmen nach:

Auf diese sogenannten “Augenzeugen” kann man dankbar verzichten, die Weisshelme rekrutieren sich aus den Milizen und Terroristenangehörigen. Sie sind Kriegspartei auf Seiten von Al-Kaida und wollen immer noch eine NOFLYZONE mit allen Mitteln erreichen, da werden dann auch Zivilisten ermordet um der Propaganda mehr Nachdruck zu verschaffen. Auch die Videos kommen von den einschlägigen Terroristen-Kanälen, wie hier von Aleppo “:Halab Today TV”, welche Terroristen hoffieren, deren Verbrechen vertuschen oder sie der syrischen Armee und ihren Allierten unterschieben:

لحظات مؤثرة وشهادات موثقة من مجزرة الكيماوي بمدينة خان شيخون +18 الجزء الأول

“Impressive moments and documented testimonies of the chemical massacre in Khan Sheikun city, the first part“

Der Hashtag bei Twitter mit Khan Sheikoun rast regelrecht, innerhalb kürzester Zeit geht er in die Tausende von Tweets und Retweets. Da überprüft neimand die False-Flag-PR, sie wird einfach übernommen.

Und während ich alles einsammele und sichere hat die Terroristen-Propagandaschau bereits die nächste Syrien-Hetzpropganda nachgeschoben. Ich sagte bereits, es gibt eine Propagandaüberflutung, der Tsunami schwappt hoch bis sich die Welle bricht… Natürlich beruft sich die TS auf den Geheimdienst-Saftladen SHOR, bekannt auch als Tante Emma-Laden oder Sanckshop…

Nun werden 58 Tote angegeben und ein Raketenangriff hinzugefügt. Warum soll die Luftwaffe eine einzige Rakete auf die Helfer abgeschossen haben? Sollte dort eine Rakete eingeschlagen sein, kann man direkt bei den Terroristen nachsuchen. Soie haben Elefantenraketen, und jede Menge Gradraketen welche über die Türkei LKW weise nach Idlib gebracht werden, die sogenannten “Hilfslieferungen”… Für die TS scheint es kaum Zweifel zu geben, man weiß eigentlich nichts genaues aber die Propaganda wird es schon richten…Für das “Höhlenkrankenhaus” würden vermutlich auch Bunkerbrechende Bomben nicht viel ausrichten. Die Terroristen in Idlib sind in die Ecke gedrängt worden, die USA lässt inzwischen auch Al-Kaida bombardieren, die Türkei als einer der größten Unterstützer von Al-Kaida steht unter Druck. Also geht es mit der False Flag-PR unverdrossen weiter. Wenn der Angriff morgens stattgefunden haben soll, warum soll am Nachmittag ein weiterer Angriff durch die syrische Armee erfolgt sein, insbesondere wo doch die Weltkriegspropagandamaschinen direkt auf so etwas warten, siehe doch die Meldung in der TS. Für wie blöde halten diese die syrischen und russischen Militärs?

Ob nun der Berliner Senat am Brandenburger Tor die FSA-Terroristenfarben aufleuchten lässt oder lieber gleich das schwarze Banner von Al-Kaida oder dem IS?

Die MSM werden fleissig von den Terroristen mit FAKE-News bedient, sie gieren direkt danach und tragen mit ihrer FAKE-Propaganda zu den mörderischen False-Flag-Attacken in Syrien bei. Wenn ich lese ein “Reporter von AFP” hätte berichtet, da muß ich fast schon lachen. In meinem Archiv, in meinen Einträgen habe ich schon einige dieser “Agentur-Reporter” geoutet, Arm in Arm mit Al-Kaida-Militanten. Da haben die Agenturen Terroristen und deren Komplizen als “Reporter” angeworben und schon klingt die Meldung der TS um einiges seriöser. Natürlich schreiben sie nicht welcher der Terroristensprachrohre der “AFP-Reporter” gewesen sein soll. Findet jemand seinen Namen, dann bitte kommentieren, ich kann Hilfe gebrauchen bei dieser Flut an Fake-News. Tante Emma macht natürlich syrische oder russische Kampfjets verantwortlich, es wäre ja auch ein Wunder wenn sie die wahren Verursacher und Terroristen nennen würden. Der Saftladen in UK ist Kriegspartei, die Informanten kommen aus Reihen der Terroristen und ihrer Sprachrohre.

http://www.globalresearch.ca/swedish-doctors-for-human-rights-white-helmets-video-macabre-manipulation-of-dead-children-and-staged-chemical-weapons-attack-to-justify-a-no-fly-zone-in-syria/5578469

Was würden die Terroristen nur machen ohne ihre toten Kinder welche sie immer wieder und wieder ausschlachten, Propaganda wie in der einstigen deutschen Wochhenschau oder auch wie Fußballberichterstattung abgespult. .https://www.youtube.com/watch?v=aUJ420RzfqQ

http://www.tagesschau.de/ausland/syrien-giftgas-107.html

Ein Zitat aus der Tagesschau welches zeigt dass diese absolut nicht uptodate sind. Sie behaupten nun, die Jabhat al Nusra würde sich “Fatah al Sham” nennen. Dass sie sich vor einiger Zeit erneut umbenannten in “Hayyat Tahrir al Sham” scheint die Journallie übersehen zu haben. Aber immerhin erfährt man nun etwas mehr über die Führung der Idlib-Terroristen. Es ist Al-Kaida. Und wer zum Bündnis von Al-Kaida gehört, der ist ein Terrorist!



Von Nichts eine Ahnung aber Propaganda!

…”Laut Beobachtungsstelle war unklar, ob der Angriff von syrischen oder russischen Kampfjets geflogen wurde. Die Stelle äußerte sich nicht dazu, welches Gift bei dem Angriff eingesetzt wurde. Die Provinz Idlib wird zu großen Teilen von einem Rebellenbündnis kontrolliert, das vom ehemaligen Al-Kaida-Ableger Al-Nusra-Front angeführt wird. Die Gruppe trägt mittlerweile den Namen Fatah al-Scham.” …

Wenn man sich die Propaganda ansieht, dann hat Tante Emma gesagt, anonyme “Aktivisten” haben gesagt, nicht genannte “AFP-Reporter” haben gesagt, blah blah blah.

Sicher ist dass die Idlib-Terroristen erneut ein großes Verbrechen begangen haben, das mutmaßlich erspare ich mir, um zu verhindern, dass die Al-Kaidas weiterhin bombardiert werden. Hat “Kai Küster” sich nicht beklagt, dass die syrische Regierung die direkte Verhandlung mit “der Opposition” ablehnen würde? Wer will schon mit Terroristen und ihren Vertretern an einem Tisch setzen, welche für False-Flag-Propaganda reihenweise Zivilisten umbringen wie gerade in der Umgebung von Khan Sheikoun? Interessant auch dass Tante Emma sich nicht auf die “Giftgas-Sorte” festlegen will. Ob deutsche Schädlingsbekämpfungschemikalien zum Einsatz kamen wie z.B. durch die Aleppo-Terroristen in Aleppo?

Advertisements